Лучше перебдеть, чем недобдеть

Алеся Ясногорцева

В Жамбылской области суд принудил пользовательницу соцсети «Фейсбук» опровергнуть оказавшуюся ложной публикацию о воровстве благотворительных средств. Женщина написала, будто директор местного музея-заповедника присваивает собранные для детского дома деньги. Кроме того, её обязали выплатить 50000 тенге в качестве возмещения морального вреда и покрыть судебные издержки. Новости СМИ2

Хорошо, что конкретно эта информация оказалась ложной. Но подозрения гражданки ведь не на ровном месте возникли: сколько есть у нас таких вот директоров с загребущими руками? А прочих чиновников? И сколько есть людей, которые видят, но бояться сказать, что чиновник живёт слишком роскошно на свою зарплату, так как знают, что если публично выскажут свои взгляды, с них возьмут кругленькую сумму, попросту оштрафуют.

Обывательская позиция, дескать: «против коррупции пусть борются уполномоченные профессионалы, а простым людям туда соваться нечего», ошибочна. Во-первых, потому что, когда борьба против коррупции отдана в одни руки – эти руки очень быстро перерождаются в волосатые лапы. Те, кто обязан бороться против коррупции, сами становятся коррупционерами.

Во-вторых, не открою Америки, сказав, что без общественной поддержки силовые структуры бессильны. Общественное мнение сейчас формируют блогеры и журналисты, то есть активные члены общества. Какое общественное мнение сформируют активисты, если им затыкать рты такими вот судами? Очевидно, самое негативное.

В-третьих, чиновник заинтересованный в истреблении коррупции сам всецело поддержит и будет поощрять гражданскую инициативу, направленную на проверку профессиональной деятельности его и его коллег с целью эффективной борьбы со всё той же коррупцией. Но не станет подавать в суд и требовать извинений.

Исправить ситуацию можно декриминализацией клеветы на чиновников и запретом власть предержащим, пусть даже ошибочно обвинённым, взыскивать деньги с тех, кто интересуется их деятельностью и пишет о ней. Заставить опубликовать опровержение – ещё куда ни шло. Но существует и более эффективное средство для успокоения оклеветанных: антикоррупционные службы должны реагировать на подобную информацию, исходящую от неравнодушных граждан, и давать отчёт перед общественностью о результатах проведённой проверки. Если тревога оказалась ложной, то так и объяснять: мол, «Опасения бдительных граждан оказались напрасны. Спасибо за активную гражданскую позицию»!

Для эффективной борьбы против коррупции лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Прежде всего, общество должно быть начеку, неравнодушные люди, потому, что коррупция касается в первую очередь именно обычных граждан. А если кому-то жалко чиновников, на которых возвели напраслину, скажу: представьте две чаши весов. На одну положите активную и результативную борьбу против коррупции, на другую чувства чиновников. В весе какой чаши больше общественной пользы?