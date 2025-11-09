Фигурки Карла Фаберже

Однажды, в 2013 году, семейная пара Дэвис из деревни Райнбек в штате Нью-Йорк, во время уборки на чердаке, нашли бархатную красивую коробку, всю в пыли, в которой лежала небольшая статуэтка. Дэвисы сразу направились в ближайший аукционный дом. Когда эксперт аукционного дома рассмотрел принесенную находку, он сразу понял, что перед ним работа знаменитого российского ювелирного дома Карла Фаберже.

Потом выяснилось, что принадлежала статуэтка династии Романовых. А уникальность ей придавало то, что она изображала реальную личность. Фаберже крайне редко создавал портретные фигурки. «Это историческое открытие! Подделок Фаберже в последнее время развелось немало, но я убежден, что забытый казак — подлинный. Такое выражение лиц никто не может сделать в наши дни», — из интервью специалиста по Фаберже Жерара Хилла, который исследовал фигурку.

Император Николай II, являвшийся страстным почитателем работ Фаберже, заказал у ювелира комплект камнерезных фигур из 50 штук. Все они изображали различные русские народные типы. Фигурка же, очутившаяся у супругов Дэвис, изображала камер-казака Пустынникова Николай Николаевича, который являлся личным охранником жены Николая II. Император преподнес фигурку в подарок любимой Аликс в 1912 году. Известно, что Николай II тогда заплатил Фаберже 2 200 рублей за фигурку казака, что было весьма дорого. Оба казака позировали главному ювелиру дома Фаберже Вигстрему, для достижения большего сходства. Он дотошно изобразил все нюансы их парадной одежды. Верхнюю одежду он сделал из нефрита, меховую опушку - из коричневого обсидиана. А штаны, кивер и сапоги - из черного обсидиана. Как же оказалась фигурка в Америке?

После трагических для России событий 1917 года и разграбления имущества императорской семьи мини-статуэтка попала в руки американского промышленника и коллекционера Арманда Хаммера. В те лихие времена он оказывал содействие большевикам по реализации царских сокровищ на Запад. Он так преуспел в работе с большевиками, что его даже прозвали «личным капиталистом Ленина». Сам Хаммер был сыном еврейских эмигрантов, которые покинули Россию ещё в 1875 году. Именно он и привез в США фигурку от Фаберже. Да и не только её, как вы догадываетесь. В 1934 году Хаммер продал её всего за 2000$ Джорджу Дэвису. Скорей всего, предок супругов Дэвис сначала украсил ею свой дом, а потом, русская статуэтка отправилась на чердак, где была благополучно позабыты на долгие годы. Дэвисы после оценки фигуры экспертами подняли домашние архивы и нашли сопроводительные документы о покупке предмета от Фаберже их предком у Хаммера. Эксперт сообщил супругам, что фигурок из императорского набора сохранилось мало, поэтому статуэтка может стоить 500-800 тысяч долларов. Пара с радостью согласилась выставить фигуру на аукцион. Но Дэвисы и представить не могли, за сколько она будет продана.

В октябре 2013 года на аукционе Stair Galleries в Нью-Йорке собрались ценители Фаберже. Был невероятный ажиотаж, так как многим хотелось получить в свою коллекцию предмет, принадлежащий русской императорской семье. Неудивительно, что в ходе торгов цена на казака взлетела в несколько раз. Приобрел его покупатель, сделавший ставку по телефону. И фигурка ушла с молотка за 5,2 миллиона долларов (!)

Такая стоимость стала абсолютным рекордом для камнерезных фигур Фаберже, когда-либо выставленных на аукционах. Позднее выяснилось, что казак был приобретен лондонской фирмой Wartski, которая совершила покупку для анонимного покупателя. Этот знаменитый антикварный дом является поставщиком драгоценностей для королей Великобритании и это не совпадение, ведь одной из самых больших коллекций предметов от Фаберже владеет британская королевская семья, а ещё дом Wartski в 1920-1930-хх годах был главным конкурентом Хаммера по скупке драгоценностей династии Романовых, которые за бесценок активно распродавало советское правительство.

Фигурка Кудинова хранится в коллекциях Государственного музея «Павловск» под Санкт-Петербургом и выставлялась в 1993–1994 годах в Лондоне, Париже и Санкт-Петербурге. Фигурка Пустынникова также хранилась в Павловске до 1920-х годов, когда она была вывезена из России американским предпринимателем и арт-дилером Армандом Хаммером, который впоследствии продал её предшественнику нынешнего продавца 11 декабря 1934 года.

Согласно Бейнбриджу и другим исследователям, общее количество резных фигур из твердого камня, изображающих человеческие фигуры, произведенных Фаберже, вероятно, не превышало пятидесяти. Поэтому они чрезвычайно редки, на уровне редкости императорских пасхальных яиц, а портретные фигуры, изображающие реальных людей, а не просто «типы», встречаются еще реже. Очень мало портретных фигур было изготовлено Фаберже. Другая известная портретная фигура — это знаменитая цыганская певица Варя Панина, воспроизведенная Александром фон Солодковым, Фаберже , Пирамида, Лондон, 1988, стр. 84, а еще одна может быть идентифицирована как дворник петербургских помещений Фаберже, воспроизведенная А. К. Сноуменом, Карл Фаберже, ювелир при императорском дворе России , Гринвич-хаус, 1983, стр. 72.



Крестьянская девочка. Фигурка из пурпурина, яшмы и нефрита, глаза из сапфиров. Фирма Карла Фаберже. Россия, ок. 1910 года

В 1908 году на фирме Фаберже была создана собственная камнерезная мастерская. С этого момента многообразие произведений, создаваемых в мастерских расширяется от собственно ювелирных произведений и предметов декоративно – прикладного назначения до камнерезных работ, в которых сугубо техническое исполнение отходит на второй план, и важной задачей перед мастерами встает раскрытие живой красоты камня. Именно мастерами фирмы Фаберже было впервые по-новому осознано понимание природы натурального материала: когда камень из просто фона стал полноправным соавтором идеи.

В этот период создаются из камня и известные пасхальные яйца, и появляются новые направления - предметы в которых сама ювелирная работа сводится к минимуму, а вперед выходит задача показать уникальность материала: так появляются у Фаберже фигурки из натурального камня животных и людей, и многочисленные флористические композиции.

Во многих произведениях, созданных в Мастерской Сергея Фалькина воплощены реплики Фаберже. В процессе работы над ними камнерезы знакомятся с опытом старых мастеров, а зрители потом имеют возможность соприкоснуться с историей камнерезного дела, увидеть, как начиналась блокированная скульптура в начале XX века.

Среди камнерезных героев Фаберже встречаются и исторические персонажи, и военные, и городские типажи, среди которых часто присутствуют образы реальных людей того времени, жанровые сценки, которые знакомят зрителя с бытом современников Карла Фаберже. В этой расцвеченной скульптуре из камня появляются образы девушек, танцовщиц, мещанок и крестьянок, кучеров, землекопов и дворников и многих других ярких персонажей.

Все эти направления в современном камнерезном искусстве получили дальнейшее развитие. Помимо высокого технического исполнения, пополнения вереницы исторических и военных образов, появляются авторские скульптуры, такие как, например, «Птицелов» или «Декаданс», «Барин проснулись» или «Рождество на Байкале».

Галерея реплик, созданных мастерской состоит из многочисленных фигурок блокированной скульптуры, а так же реплик яиц Фаберже. В разделе собраны фотографии этих миниатюрных фигурок, созданных из богатого многообразия видов камней, которые расцвечивают собой скульптуру.

Конечно же многие фигурки либо утеряны, либо находятся в частных коллекциях. Но по сохраненным чертежам с описанием или фотографиям сделаны реплики. Вот некоторые из них Землекоп (реплика Фаберже) Материалы: яшма, обсидиан, коричневый нефрит, черный нефрит, яшма, офиокальцит, белореченский кварцит.

Плотник (реплика Фаберже) Материалы: белореченский кварцит, черный нефрит, яшма, кахолонг, лазурит.

Кучер (реплика Фаберже) Материалы: обсидиан, смальта, лидит, яшма, кремень.

Мещанка (реплика Фаберже) Материалы: уральская яшма, лазурит, кремень, нефрит, африканская яшма

Мамка (реплика Фаберже) Материалы: нефрит, яшма, обсидиан

Матрос (реплика Фаберже) Материалы: кахолонг, лазурит, доломит, газганский мрамор, эмаль

Солдат запасного полка (реплика Фаберже)

Материалы: яшма, коричневый нефрит, черный нефрит, кремень, яшма

Джон Буль (реплика мастерской Карла Фаберже)

Материалы: белореченский кварцит, мрамор «Газганский», кахолонг, лазурит, доломит, кремень, яшма, смальта.

Боярин (реплика Фаберже) Материалы: яшма, белореченский кварцит, кремень, нефрит, нефрит, смальта Из истории оригинала: 22 декабря 1910 года мастерская Карла Фаберже закончила изготовление работы «Боярин». Первым ее владельцем стал император Николай II.

При резьбе оригинала использовались следующие материалы: нефрит, белый кварц, кавказский сардоникс, сибирская яшма, кахолонг, сапфиры, серебро и золото. Высота 15,2 сантиметров.

В 2005 году «Боярин» был продан на аукционе «Сотбис» за 1 800 000 долларов.

Танцующий мужик (реплика Фаберже) Материалы: яшма, скарн волостанитовый, обсидиан, гагат, яшма. Из истории оригинала: 22 октября 1910 года мастерская Карла Фаберже закончила изготовление камнерезной фигурки «Танцующий мужик». Первым ее владельцем стал Николай II. При резьбе оригинала использовались следующие материалы: яшма, агат, пурпурин, халцедон, а также сапфиры и золото.

Крестьянка (реплика Фаберже)

Материалы: песчаник, яшма, зеленая яшма, чукотский агат, лазурит, черный нефрит.

Из истории оригинала: под левым сапогом гравировка «1913», под правым сапогом «C. Faberge». Материалы, которые использовались при резьбе оригинала: кахолонг, зеленый амазонит, яшма, авантюриновый кварц, содалит, сапфиры.

Крестьянка была куплена в 2004 году на аукционе «Кристис» за 419 650 английских фунтов стерлингов.

Балалаечник (реплика Фаберже) Материалы: белореченский кварцит, обсидиан, кахолонг, скарн волостанитовый, калканская яшма, яшма, лазурит, гагат.

Городовой (реплика Фаберже)

Материалы: белореченский кварцит, сердолик, черный нефрит, кахолонг, обсидиан, эмаль.

Солдат (реплика Фаберже) Материалы: белореченский кварцит, черный нефрит, эмаль.

Из истории оригинала: 16 апреля 1910 года мастерская Карла Фаберже закончила изготовление камнерезной фигурки «Солдат». Первым ее владельцем стал император Николай II. При резьбе оригинала использовались следующие материалы: нефрит, авантюрин, сапфиры, оникс. Также при работе применялись: золото, эмаль, серебро и золочение.

Данная фигурка примечательна для мастерской Карла Фаберже тем, что в ней впервые применялась эмалевая работа. Надпись на кокарде: «За Ташкисен 19 дек. 1877». Высота оригинала 12,4 сантиметра.

Дворник (реплика Фаберже) Материалы: песчаник, обсидиан, кремень, черный нефрит, лазурит, нефрит. Из истории оригинала: 2 апреля 1908 года мастерская Карла Фаберже закончила изготовление камнерезной фигурки «Дворник». Первым ее владельцем стал император Николай II. При резьбе оригинала использовались следующие материалы: ляпис-лазурь, серая калманская яшма, обсидиан, белый кварц, черный оникс, авантюрин, сапфиры. Метла была сделана из золота. Высота 12,5 сантиметра. В 1981 году «Дворник» был продан на аукционе «Кристис» за 144 230 долларов.

Богомолец (реплика Фаберже) Материалы: газганский мрамор, обсидиан, кахолонг, сердолик, нефрит, уральская яшма, кремень, эмаль.

Реплики тут: https://sergeyfalkin.ru/raboty-category/raboty-masterskoj/bl...