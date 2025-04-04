Правда ли Сталин уморил лучших хоккеистов Союза. Разбор архивных публикаций

Сталин уморил целую хоккейную команду! Был уверен, это миф и выдумка нынешних сценаристов. И вдруг обнаружил две любопытные публикации. Одну 1950 года, вторую на 19 лет позже. Оказалось, у дурной байки про злодейского Сталина есть документальная основа. Впрочем, как обычно, переврали и там.

Трагедию лучшей хоккейной команды Союза, команды которую создавал лично Василий Сталин, превратили в фарс. Новости СМИ2

Первый раз столкнулся с этой историей в новомодном сериале «Сын отца народов». Да-да, это где героический фронтовой лётчик Василий Сталин выставлен безвольным алкоголиком и наркоманом.

Есть там такая дурная сценка. Приходит к Сталину колдун-магнетизёр Вольф Мессинг. И начинает вещать, было ему видение.

Полетит скоро хоккейная команда на турнир, да убьётся всем составом. Вместе с сыном Сталина. Прямо вижу в подробностях.

Сталин там, разумеется, тоже выставлен странным дедушкой. Дедушка не только суеверен и верит всяким рыночным фокусникам, но и людоед, как без этого.

Потому вождь сообщает. Хоккеистов, конечно, жалко, но пущай летят. Васе, понятное дело, вылет с ними надо запретить.

Вот и посмотрим, работает ли твой магнетизм. Разобьются спортсмены – так и быть, возьму в Госплан. Будешь пятилетки предсказывать. А не разобьются, не обессудь, можно и к стенке стать.

Я утрирую, само собой, но примерно так в сериале и показано. Самолёт разбился, но Мессинга почему-то в Кремль больше не звали. Был уверен – эту клюкву они сами и выдумали.

Конечно, никакой Мессинг в Кремль не ходил. Глаза охране не отводил. И Мировое господство Сталину не сулил. Оставим такое каналу Рен-тв.

А вот лучшая хоккейная команда Союза в январе 1950 года, и правда, разбилась. В полном составе разбилась с тренерами и массажистом. Трагедия не шуточная.

Тут перо в известную субстанцию макают журналисты нынешние. И начинают живописать ужасы про людоедский СССР.

Мол, погода была не лётная, ехать бы ребятам в Челябинск поездом. Но Вася Сталин очень хотел победить, а тут ребята загуляют по дороге, полные стаканы. Ну а как ещё советского спортсмена в нынешней газете представить – только так.

Потому погнал самолётом в нарушение всех приказов. Чуть ли не по приказу молодого генерала Сталина военно-транспортный борт Ли-2 погнали.

Ну и самолёт дрянной, советское качество, что Вы хотите. А тут непогода. Подставился Вася.

А когда самолёт с командой гакнулся – перепугался. Не сносить головы сыну Сталина. Потому в дело вступило кровавое МГБ.

Аварию скрыли. Понабрали срочно однофамильцев и родственников погибших спортсменов. И таким составом поехали играть тот самый матч вместо разбившейся команды.

И ещё год болельщики даже не замечали, что в лучшей команде Союза играют какие-то другие люди. Потому что в репортажах запрещено было упоминать имена – только фамилии спортсменов. А фамилии-то совпадали!

Ещё и добавили, что только что набранная команда разгромно обыграла местную со счётом восемь – три. Как удалось, это же спешно собранные случайные люди. Лишь бы фамилии совпадали! Читаем:

«В газетах же о трагедии не написали. Ни строчки. Более того, спустя несколько дней ВВС сыграл в Челябинске. И победил в обновленном составе – 8:3!

На лед вышли и Шувалов с Бобровым, и Павел Жибуртович – младший брат разбившегося в авиакатастрофе Юрия.

По схожей схеме клуб действовал и после матча: «новичками» стали родственники / хоккеисты погибших, а СМИ и комментаторы называли хоккеистов строго по фамилиям. Так «летчики» и доиграли сезон 1949-50».

Уф, вытер пот ушанкой. Это ж надо такое придумать! Скрывали, скрывали коварно, пока через 19 лет журналист Пахомов не открыл страшную правду! Как его цензура пропустила-то в самую читаемую газету Союза «Советский спорт»?

Давайте разбираться. Да, команда военных лётчиков была поразительная. Собрались там сильнейшие игроки Союза, чуть ли не сборная, которой тогда не было в помине.

Они летом ещё и в футбол тем же составом играли. И очень неплохо играли. Успели и вице-чемпионами Союза побыть и трижды Союзное золото брали. Пока команду не уничтожили по-настоящему, нет не Сталин и даже не его сын Василий.

И вот седьмого января 1950 года команда, и правда, летит в Челябинск. И правда крушение. Кстати, Пахомов писал ошибочно, что дело было не седьмого, а пятого. Но не суть.

Открываем подшивку «Правды» за январь. И точно в двенадцатом номере скупая заметочка. Про крушение ни слова. Заметка в Правде №12 от 1950

Зато сообщается, что команда ВВС обыграла в Челябинске местного «Дзержинца». Только и тут журналисты напутали. Счёт-то не восемь, а шесть – три.

А те самые восемь – три это другой матч того же дня. Игрался он в Свердловске между местным Динамо и будущей ЦСКА – командой Центрального дома Красной Армии.

Ни траурного сообщения, ни некрологов. Так что же, не врёт современная газетка? Скрывали? Так, да не так.

Никаким военным бортом, конечно, никто не летел. Вполне обычный пассажирский самолёт. Кстати, самолёт очень и очень хороший.

И для нелюбителей Советского – добро пожаловать в лужу. Самолётик-то делался по лицензии. Это в чистом виде американский Дуглас. Выпускался вполне официально.

Выпустили в Союзе машин Ли-2 под пять тысяч. Статистика лётных происшествий вполне приличная. Ходовая и надёжная машина.

С погодой, правда, не повезло. Начало января, сильные ветры, снегопад стеной. При вылете никто такой погоды не давал, потому самолёт и не стали сажать в первоначальном аэропорту.

Машину перенаправляют в другой аэропорт – Кольцово под Свердловском. Аэропорт перегружен прибывающими из-за непогоды бортами, хоккеистов ставят в конец очереди.

Кстати к вопросу про то, как боялись Сталина. Чего ж сын вождя не позвонил и не потребовал пропустить его хоккеистов первыми на полосу? Команда-то представляется сегодня чуть ли не как личная дорогая игрушка Василия, а не гордость ВВС.

Нет, Ли-2 с командой продолжает накручивать круги пока садятся обычные пассажирские борта. За это время стемнело, усилилась болтанка и снег.

При первом заходе на посадку ещё и техника подвела. В паре километров – военный аэродром Арамиль. По ошибке штурман Пономарёв ловит радиопривод не Кольцова, а как раз Арамиля. Там и глиссада посадки близкая.

И экипаж очень удивился при выходе к земле, когда не обнаружил полосу там, куда вело радио. Зашли на новый круг.

Попытались ночью в сильный снегопад нащупать полосу прожектором. Но свет упёрся в «снеговую стену». На третий заход попытались приземлиться, топливо было уже на исходе. В итоге неудачный заход и падение.

Да, кажется, в газетах о случившемся не трезвонили. Но никаким секретом гибель команды не была. Мудрено не заметить исчезновение в полном составе любимой многими команды. Вице-чемпиона Союза.

Даже статья 1969 года начинается обращением читателя Волжина:

«Дорогая редакция! Я прочитал в газете Советский спорт, что в этом году состоится турнир-мемориал хоккеистов ВВС. Прошу рассказать об этих игроках».

О как, приехали. Оказывается и рядовой читатель откуда-то в курсе о гибели команды. Не вражьи ли голоса он слушает! Так еще и мемориальный турнир в честь команды проводится! Вот так скрывают!

И памятная стелла, оказывается, в честь команды стоит. И все фамилии игроков на ней перечислены.

Больше того, легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов в расцвете. А ведь у него родной брат Юрий в том самом самолёте летел. Тоже молчал изо всех сил тренер? Ну сказки же!

Статья в приложении к Советскому спорту от 1969 года Статья в приложении к Советскому спорту от 1969 года

Как и рассказы уже в девяностые журналиста Пахомова, что ту статью он чудом протащил:

«Мне, её автору, пришлось затратить немало усилий, чтобы в Главлите получить разрешение на публикацию».

Звучит несколько странно. Потому что и эту статью я тоже нашёл. Там, в основном, рассказ о хоккеистах легендарного состава команды ВВС.

Про саму неудачную посадку буквально пара строк. Ну случилось. Не стало 11 хоккеистов. Собственно и всё.

Про подбор родственников и однофамильцев тоже неправда. Собирали новую команду из тех, кто остался.

Тренером, причём играющим, стал Всеволод Бобров. Он должен был лететь, но банально проспал. За что должен был схлопотать взыскание.

Кроме того, на матч не взяли Александра Виноградова, на нём висела дисквалификация. Не полетел и Виктор Шувалов, он только-только перешёл в команду ВВС как раз из Челябинска. Выставлять его против вчерашних товарищей по команде было неудобно.

Собственно, они и начали собирать новую команду. Позвали недавно ушедших из лётной команды: Чаплинского, Стриганова, Афонькина.

Пригласили ряд новых хоккеистов: вратаря Тропина, защитника Рогова, форварда Архипова.

Пришёл в команду и брат погибшего Юрия Жибуртовича – Павел. Но ровно потому, что и он давно мечтал играть за ВВС в хоккей. Хоккеист серьёзный, он и в сборной потом играть будет.

Василий Сталин поставил вопрос очень просто. Вот предстоящая хоккейная встреча в Челябинске. На которую так и не долетели наши товарищи.

Можно объявить траур, отменить игру. И неделю всей командой пьянствовать, жалея себя и погибших товарищей.

А можно собраться друзьями и товарищами погибших. И отстоять славу команды военных лётчиков. Сыграть за себя и за тех, кто не смог приземлиться.

Вот как писал об этом тот самый челябинский игрок ВВС Виктор Шувалов:

«Нас позвали к Сталину (Василию Иосифовичу), который усадил нас и сказал: Ребята, несчастье. Команда разбилась. Вам надо собраться и поездом ехать в Челябинск на игру…

Мы из Челябинска поехали в Свердловск, где нас повели в ангар. Там лежали искорёженные тела ребят. Смотреть на это было невозможно. Но мы смотрели. Потом играли. А после игры хоронили».

Вот в этом был спортивный подвиг. Знать, что на твоём месте на льду сегодня должны быть другие. Которые уже никогда на этот лёд не выйдут.

Так ничего удивительного. Как ни бился Дзержинец, разгромное поражение от лётчиков. Шесть – три, не шутка.

Это от несыгранной, вчера только собранной команды. На силе воли, за себя и за того парня. Как и положено военным лётчикам.

Больше того. Состав оказался огненный. Всеволод Бобров его потом три года подряд на золотой пьедестал выводил Союза. Да и зарубежные команды громили только в путь.

Знаете когда не стало золотой команды? Правильно, в 1953 году. Когда не стало Сталина.

Когда его сын Василий оказался за решёткой. Так боялись, что молодой генерал подхватит дело отца. Уничтожили фронтовому лётчику жизнь одним махом.

Тогда же, в бессильной ярости Хрущёв разогнал и хоккейную команду ВВС. Даже команда, которую создал сын Сталина – существовать больше не должна!

Да, большая часть хоккеистов продолжили играть в армейском клубе ЦДКА. Но той самой боевой лётной сборной уже не стало.

Как хотите – готовый сценарий для фильма. Как с затаённой слезой и упрямо сжав губы, собираются военные лётчики, талантливые хоккеисты страны. Чтобы доиграть за погибших товарищей недоигранный матч.

Бомбическое вышло бы кино. И сугубо историческое, поводов для гордости – хоть отбавляй. Настоящие люди, хоть гвозди делай.

Что вместо этого снимается за государственные денежки? Байки про магнетизёра Мессинга? Про сенильного Сталина? Про наркомана Васю, который с отцом народов угробили лучшую хоккейную команду? Ну как так можно?!

Ярослав Бушмицкий

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