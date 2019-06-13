Несбывшийся Ленинград

Ленинградские «высотки»

Наибольшее количество высотных зданий планировалось к строительству в Ленинграде в начале 1950-х годов. Отдельные проекты датированы самым концом 1930-х или даже 1940 годом — это, скорее, угловые башни и не самой большой этажности. Заложенные в сентябре 1947 года на 800-летие Москвы восемь «высоток», ещё не появившись, заставили задуматься ленинградских архитекторов: «Чем мы хуже?» Однако ж реализованы были в Ленинграде в пятидесятые годы XX века лишь пять угловых башенок на домах.

Мы можем увидеть их по следующим адресам: Московский проспект, 37; Московский проспект, 190; проспект Стачек, 28; проспект Стачек, 41; проспект Стачек, 67, корпус 4. С большой натяжкой «высотными» можно назвать дом 41 по Кузнецовской улице, дом 79 по проспекту Обуховской обороны, 202 дом по Московскому проспекту и дом 108 по Большому Сампсониевскому проспекту. Вот, пожалуй, и всё.

Каких же настоящих «высоток» и «башенок» мы лишились и где?

1. Вместо гостиницы «Россия». Саму гостиницу в итоге по совершенно другому проекту сам Журавлёв и построит. Эскизный проект застройки участка проспекта имени И. В. Сталина у Московского парка Победы. Архитекторы Б. Н. Журавлёв, А. И. Наумов, И. И. Фомин, 1952 год.

2. Вместо СКК. Эскизный проект высотного здания у Московского парка Победы. Авторский коллектив под руководством архитекторов Б. Н. Журавлёва, И. И. Фомина, А. И. Наумова. Вариант 1952 года.

3. Общий вид на три высотных здания: на углу с нынешней Бассейной улицей и два на нынешней площади Стругацких. Вид Московского шоссе от Северного парка к площади Дома Советов. Проект 1937 – 1941 годов. Ближайший «дом с башенкой» реализован в 1954 году по изменённому проекту. Тут же угадывается мост через Южный Обводный канал, но это совсем другая история.

4. Общий вид высотных зданий вокруг Московского парка Победы, здания отличаются от предыдущих проектов, 1952. Проект неизвестного автора.

5. Вид на мост через Южный (Новый) Обводный канал и высотное здание на месте СКК, проект С. Б. Сперанского, 1953 год.

6. Высотное здание на месте Новодевичьего монастыря. Эскизный проект застройки проспекта имени И. В. Сталина в районе площади Московских ворот. Авторский коллектив под руководством архитекторов Б. Н. Журавлёва, И. И. Фомина, А. И. Наумова. Вариант 1952 года.

7. Эскизный проект реконструкции участка на пересечении проспекта имени В. И. Сталина и набережной Обводного канала. Авторский коллектив под руководством архитекторов Б. Н. Журавлёва, И. И. Фомина, А. И. Наумова. Вариант 1951 года.

8. Высотные здания при въезде на Ивановскую улицу со стороны Невы. Проект застройки и благоустройства площади у дома Невского райсовета. Перспектива, 1951 год. Архитекторы Е. А. Левинсон, И. И. Фомин, Д. С. Гольдгор.

9. Высотное здание Райсовета Сталинского района на пересечении проспекта Энгельса и Светлановской площади. Проект административного центра Сталинского района, макет, 1950. Архитекторы В. Ф. Белов, М. П. Савкевич, Л. Л. Шретер.

10. Высотное здание на площади Восстания, 1930-е. Этюд «Ворота в город», архитектор Я. О. Рубанчик.

11. Конкурсные проекты площади и въездного ансамбля в город с высотной доминантой – Московское шоссе, Киевское шоссе, нынешняя площадь Победы. Начало 1950-х, множественные иллюстрации. Все проекты на конкурс отличаются от следующего проекта.

12. Высотные здания на площади у Средней Рогатки (нынешняя площадь Победы) практически на месте существующих, осуществлённых только в семидесятые и по другому проекту. Эскизный проект архитектурного оформления проспекта имени И. В. Сталина со стороны въезда в Ленинград, 1952 год. Архитекторы Б. Н. Журавлёв, В. С. Васильковский.

13. Конкурсные проекты переустройства Площади Мира (Сенной площади) с сооружением высотных доминант, начало пятидесятых.

14. Высотное здание на проспекте Стачек на берегу Южного Обводного канала, 1952. Проект застройки проспекта Стачек у въезда в город. Архитекторы В. А. Каменский, Ю. Я. Мачерет. На иллюстрациях второй половины 1950-х здание «обрезалось» в связи с борьбой с архитектурными излишествами.

15. Неосуществлённые башни в ансамбле Круглой (Комсомольской) площади, 1940 и 1952 (В. А. Каменский и С. Г. Майофис) годы. Башни до ВОВ и после предполагалось делать на разных зданиях.

16. Высотное здание на Приморском проспекте, архитектор О. Гурьев, 1953 год.

17. Высотное здание на углу Старопетергофского и Обводного, 1940 год.

18. Один из проектов Финляндского вокзала высотой 100 метров, 1949 год, архитектор Н. В. Баранов.

19. Два высотных здания на углу Московского проспекта, улиц Красуцкого и Киевской, начало 1950-х. Комплекс осуществлён без башен в середине 1950-х и начале 1960-х без башен, левая и правая сторона в разном стиле и с разной этажностью.

20. Проекты Морского фасада Ленинграда на Васильевском острове с несколькими высотными доминантами, начало пятидесятых. Первая иллюстрация — Средний проспект ВО, вторая иллюстрация — Большой проспект ВО, четыре оставшиеся — разные проекты застройки ВО.

21. Проект жилого дома №21 на проспекте стачек, архитектор В. А. Каменский, первоначальный вариант. Осуществлён после выхода постановления о борьбе с излишествами в проектировании и строительстве без башни.

22. Высотное здание вместо нынешнего ТЮЗа. Мастерская N8 «Ленпроекта», архитекторы Белов В.Ф., Иванов Г.И. и Потапов В. А., 1952 год.

23. Высотное здание – один из корпусов Кировского завода. Предполагалось возвести его напротив станции метро «Кировский завод». Архитектор Каменский, 1952 год.

24. Высотное здание напротив корпусов завода «Электросила» в месте, где Московский делает изгиб.

25. Угол Большого проспекта ПС и улицы Ленина, начало 1950-х.

26. Здание на противоположном берегу от Обуховской площади на набережной реки Фонтанки. Конкурсный проект под девизом «Наш город», 1952 год.

27. Проект нового стадиона имени Ленина на Петровском острове, 1948 год. Авторы Н. В. Баранов, О. И. Гурьев, В. И. Фромзель.

28. Проект застройки в Щемиловке, 1952 год. Авторы – архитекторы И. И. Фомин и С. Б. Сперанский. Южный Обводный канал вместо нынешнего бульвара Красных Зорь, а высотное здание на месте экспериментального квартала №122 – через пять лет именно здесь появятся первые ленинградские крупнопанельные пятиэтажные дома.

О проектах «высотного» строительства шестидесятых – восьмидесятых поговорим в другой раз.

‏Source neleningrad.ru