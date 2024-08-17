Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.20. Почему в Питере так много львов?



Львиный мостик - один из самых живописных в Петербурге. (с) Петр Ковалев

В этой части России никогда не водились львы, но буквально на каждом углу можно увидеть их в камне или металле. И появились они здесь не случайно.



Лев у Русского музея. (с) Legion Media

Львиные скульптуры, похоже, нравились строителям русских городов, однако ни в одном другом городе России вы не встретите такого невероятного количества львиных скульптур, как в Санкт-Петербурге.

Вот один любуется закатом на набережной, придерживая лапой шар земной, пара других, оскалившись, охраняют подвесной мост, а третьи встречают гостей у дворянской усадьбы, держа в зубах цепи.

Сколько именно в городе львов точно неизвестно, знатоки говорят, что их больше тысячи. И у каждого льва есть своя интересная история.

Львиная доля



Набережная Невы. (с) Irina Rotmanova



Скульптура льва в Некрополе. (с) Замир Усманов

Изображения львов символизируют власть и военную доблесть и весьма распространены в европейской геральдике и скульптуре. Фигуры этих животных можно увидеть в Риме, Мадриде, Париже и многих других городах. Эта традиция идет еще с античных времен: львам посвящено большое количество древнегреческих и древнеримских легенд, где они описаны как стражники богов.

И когда российский император Петр I основал Петербург в 1703 году, он задумал его не просто как северный порт на Балтийском море, а как могущественную европейскую столицу, столицу империи.

Санкт-Петербург довольно сильно выделяется на фоне других городов страны: роскошные дворцы по западному образцу, разводные мосты, широкие улицы, регулярная планировка зданий и общественных пространств. И конечно, буквально с первых дней существования города, в архитектуре проявилась и мода на львиную скульптуру. Даже на бюсте самого Петра I, установленного перед его домиком, можно увидеть морду льва на плече.

Обратите внимание на плечо Петра I. (с) Legion Media

«Львиная» история города стала идеей для потрясающей комедии Эльдара Рязанова 1973 года «Невероятные приключения итальянцев в России». По сюжету, несколько итальянцев под видом туристов приезжает в Ленинград, чтобы отыскать сокровища, спрятанные «подо львом», и буквально перекапывают весь город в поисках дореволюционных богатств.



Кадр из «Невероятных приключений итальянцев в России». (с) Эльдар Рязанов, Франко Проспери/Мосфильм, 1973

А все потому, что эти скульптуры буквально на каждом шагу. Один из героев даже говорит, что львов здесь больше, чем жителей.

Самые известные львы Петербурга



Лев у Адмиралтейства. (с) Legion Media

Львы, играющие шарами перед зданием Адмиралтейства, - пожалуй, один из наиболее узнаваемых видов города. Скульптуры отлиты из меди и стоят здесь с 1832 года, с момента основания Адмиралтейства. Как думаете, что это за шары? Оказывается, есть такая античная легенда, что львы-стражи по ночам держат лапу на шаре, чтобы не уснуть. А если задремлет, то шар скатиться, и он проснется. В общем, если увидите льва с шаром под лапой - знайте, что он на страже и смотрит в оба.

Адмиралтейская набережная. (с) Роман Евгенев

На канале Грибоедова есть мост 1820-х годов постройки, который так и называется - Львиный. Цепи моста держат в зубах четыре белых чугунных льва, скрывая пилоны и крепежные элементы.

Львы на канале Грибоедова.

На Свердловской набережной у усадьбы Безбородко середины XVIII века можно увидеть целых 29 скульптур. Чугунный «прайд» держит в зубах единую цепь по периметру усадьбы. Сам дом сильно обветшал, а вот скульптуры отлично сохранились.

Те самые львы на Свердловской. Само собой, в кадр поместились не все.

На Петроградской стороне притаились еще несколько львов, найдем их. Первый лев по пути маршрута находится на Кронверском проспекте, 5, у входа в Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет. Лев немного грустен, возможно, потому, что он не так популярен, как его собратья. Итальянский мост, основание фонарей урашены мордами этих зверей Следующие львы, даже прайд вы найдете у входа в Ленинградский зоопарк. Такое расположение скульптур и барельефов вполне логично, тем более, что в самом зоопарке есть живые представители семейства кошачьих. Последний лев на Петроградской стороне, который вошел в наш маршрут – находится на корабле «Летучий Голландец», пришвартованный на Мытинской набережной. Сам по себе корабль-ресторан весьма симпатичен, а с точки обзора, откуда виден лев, открывается прекрасный вид на акваторию Невы и Зимний дворец. Переходим по Биржевому мосту на Васильевский остров и практически сразу, на набережной Макарова вас ждут еще 2 льва, охраняющих пристань. Спокойные львы величественно смотрят на происходящее вокруг и, возможно, наблюдают за успехами «Зенита», ведь именно в сторону стадиона-тренировочной базы этой команды обращены их морды.

Следующие львы очень часто мелькают на туристических снимках, правда, не в главной роли, а в дополнении основной композиции. Гранитные львы-барельефы с металлическими кольцами в зубах украшают Стрелку Васильевского острова, спуск к воде. Панорама Стрелки прекрасная, но наслаждаясь видами, не забудьте про лёвушек, которые охраняют некогда главную площадь внешней торговли уже почти 300 лет.

И вот ещё два представителя семейства кошачьих расположились на крылечке нотариальной конторы на Проспекте Просвещения. Они дремлют, положив свои царственные головы на мощные лапы. Но эта дремота лишь показная. Их ушки всегда на макушке, ведь они - стражи! Историческую традицию украшать Петербург скульптурами львов поддержала одна из ведущих российских строительных компаний — холдинг РСТИ («Росстройинвест»). На территории жилого комплекса Familia, который возводится на Петровском острове, появилось львиное семейство. Автор скульптурной группы — известный петербургский скульптор Владислав Маначинский. Огромное количество львов живет не только в самом Петербурге, но и в его окрестностях: Петергофе, Павловске, Кронштадте.

Чугунные и каменные львы в Павловском парке У основания Большой каменной лестницы в Павловском парке расположилась парочка чугунных львов. Они будто играют друг с другом и готовятся к очередному прыжку. Лестница состоит из 64 ступеней и уходит по крутому спуску вниз к реке Славянка. Наверху лестницы расположилась ещё парочка львов, правда уже из мрамора. Лестница сужается кверху, что создает иллюзию ее большей протяженности, в качестве украшений устроена балюстрада и вазы с цветами, а также установлены скульптуры 4-х львов, два из которых мраморные, а два — чугунные. А есть еще львы у вход в Павловский дворец Вот один из них Львы в Царском селе

Царское село тоже не обошло львов В первые годы правления Екатерины II был разбит пейзажный, или Английский парк. В 1856 году перед южным фасадом дворца часть пейзажного парка была отведена под Собственный садик, закрытый для публики. АВот там и стоят эти красавцы.

Львы Петергофа

Аллею, ведущую к Эрмитажу, должен был украсить Эрмитажный каскад. Планы по устройству каскада были реализованы только в 1798–2001 годах, когда по проекту Андрея Воронихина был построен бассейн, окруженный с трех сторон 14-ю колоннами и фонтанными чашами. Первоначально каскад украшали скульптуры Геркулеса и Флоры, а через год их заменили на статуи двух львов, опирающихся на шары, из пастей которых вытекают струи воды. Фигуры этих львов являются копиями скульптур на главной площади Флоренции — Синьории. По статуям львов каскад и получил свое второе название — Львиный.

Еще при Петре I по обе стороны от канала были построены галереи с небольшими павильонами из кирпича и дерева. По царскому указу в восточной галерее был устроен клокшпиль – музыкальный инструмент с хрустальными колокольчиками, приводимый в действие водой. В начале XIX века обветшавшие галереи были разобраны. На их месте построили колоннады из гранита, кирпича и пудостского камня. На золоченых куполах боковых павильонов и крышах галерей были устроены фонтаны. У входов в галереи поместили фигуры львов, высеченные из гранита по моделям И. Прокофьева. Новые сооружения получили название "Воронихинские колоннады" по имени их создателя – архитектора Андрея Никифоровича Воронихина. Спустя полвека архитектором А. И. Штакеншнейдером колоннады были облицованы мрамором и приобрели современный вид. Львов там 2 пары. Одна пара смотрит перед собой, у другой пары морды обращены друг к другу.