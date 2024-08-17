Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.20. Почему в Питере так много львов?

Львиный мостик - один из самых живописных в Петербурге. (с) Петр Ковалев
В этой части России никогда не водились львы, но буквально на каждом углу можно увидеть их в камне или металле. И появились они здесь не случайно.
Лев у Русского музея. (с) Legion Media
Львиные скульптуры, похоже, нравились строителям русских городов, однако ни в одном другом городе России вы не встретите такого невероятного количества львиных скульптур, как в Санкт-Петербурге.
Вот один любуется закатом на набережной, придерживая лапой шар земной, пара других, оскалившись, охраняют подвесной мост, а третьи встречают гостей у дворянской усадьбы, держа в зубах цепи.
Сколько именно в городе львов точно неизвестно, знатоки говорят, что их больше тысячи. И у каждого льва есть своя интересная история.
Львиная доля
Набережная Невы. (с) Irina Rotmanova
Скульптура льва в Некрополе. (с) Замир Усманов
Изображения львов символизируют власть и военную доблесть и весьма распространены в европейской геральдике и скульптуре. Фигуры этих животных можно увидеть в Риме, Мадриде, Париже и многих других городах. Эта традиция идет еще с античных времен: львам посвящено большое количество древнегреческих и древнеримских легенд, где они описаны как стражники богов.
И когда российский император Петр I основал Петербург в 1703 году, он задумал его не просто как северный порт на Балтийском море, а как могущественную европейскую столицу, столицу империи.
Санкт-Петербург довольно сильно выделяется на фоне других городов страны: роскошные дворцы по западному образцу, разводные мосты, широкие улицы, регулярная планировка зданий и общественных пространств. И конечно, буквально с первых дней существования города, в архитектуре проявилась и мода на львиную скульптуру. Даже на бюсте самого Петра I, установленного перед его домиком, можно увидеть морду льва на плече.
Обратите внимание на плечо Петра I. (с) Legion Media
«Львиная» история города стала идеей для потрясающей комедии Эльдара Рязанова 1973 года «Невероятные приключения итальянцев в России». По сюжету, несколько итальянцев под видом туристов приезжает в Ленинград, чтобы отыскать сокровища, спрятанные «подо львом», и буквально перекапывают весь город в поисках дореволюционных богатств.
Кадр из «Невероятных приключений итальянцев в России». (с) Эльдар Рязанов, Франко Проспери/Мосфильм, 1973
А все потому, что эти скульптуры буквально на каждом шагу. Один из героев даже говорит, что львов здесь больше, чем жителей.
Самые известные львы Петербурга
Лев у Адмиралтейства. (с) Legion Media
Львы, играющие шарами перед зданием Адмиралтейства, - пожалуй, один из наиболее узнаваемых видов города. Скульптуры отлиты из меди и стоят здесь с 1832 года, с момента основания Адмиралтейства. Как думаете, что это за шары? Оказывается, есть такая античная легенда, что львы-стражи по ночам держат лапу на шаре, чтобы не уснуть. А если задремлет, то шар скатиться, и он проснется. В общем, если увидите льва с шаром под лапой - знайте, что он на страже и смотрит в оба.
Адмиралтейская набережная. (с) Роман Евгенев
На канале Грибоедова есть мост 1820-х годов постройки, который так и называется - Львиный. Цепи моста держат в зубах четыре белых чугунных льва, скрывая пилоны и крепежные элементы.
Львы на канале Грибоедова.
На Свердловской набережной у усадьбы Безбородко середины XVIII века можно увидеть целых 29 скульптур. Чугунный «прайд» держит в зубах единую цепь по периметру усадьбы. Сам дом сильно обветшал, а вот скульптуры отлично сохранились.
Те самые львы на Свердловской. Само собой, в кадр поместились не все.
На Петроградской стороне притаились еще несколько львов, найдем их.Первый лев по пути маршрута находится на Кронверском проспекте, 5, у входа в Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет. Лев немного грустен, возможно, потому, что он не так популярен, как его собратья.Итальянский мост, основание фонарей урашены мордами этих зверейСледующие львы, даже прайд вы найдете у входа в Ленинградский зоопарк. Такое расположение скульптур и барельефов вполне логично, тем более, что в самом зоопарке есть живые представители семейства кошачьих.Последний лев на Петроградской стороне, который вошел в наш маршрут – находится на корабле «Летучий Голландец», пришвартованный на Мытинской набережной.Сам по себе корабль-ресторан весьма симпатичен, а с точки обзора, откуда виден лев, открывается прекрасный вид на акваторию Невы и Зимний дворец.Переходим по Биржевому мосту на Васильевский остров и практически сразу, на набережной Макарова вас ждут еще 2 льва, охраняющих пристань.Спокойные львы величественно смотрят на происходящее вокруг и, возможно, наблюдают за успехами «Зенита», ведь именно в сторону стадиона-тренировочной базы этой команды обращены их морды.
Следующие львы очень часто мелькают на туристических снимках, правда, не в главной роли, а в дополнении основной композиции. Гранитные львы-барельефы с металлическими кольцами в зубах украшают Стрелку Васильевского острова, спуск к воде.Панорама Стрелки прекрасная, но наслаждаясь видами, не забудьте про лёвушек, которые охраняют некогда главную площадь внешней торговли уже почти 300 лет.
И вот ещё два представителя семейства кошачьих расположились на крылечке нотариальной конторы на Проспекте Просвещения. Они дремлют, положив свои царственные головы на мощные лапы. Но эта дремота лишь показная. Их ушки всегда на макушке, ведь они - стражи!Историческую традицию украшать Петербург скульптурами львов поддержала одна из ведущих российских строительных компаний — холдинг РСТИ («Росстройинвест»). На территории жилого комплекса Familia, который возводится на Петровском острове, появилось львиное семейство. Автор скульптурной группы — известный петербургский скульптор Владислав Маначинский.Огромное количество львов живет не только в самом Петербурге, но и в его окрестностях: Петергофе, Павловске, Кронштадте.
Чугунные и каменные львы в Павловском паркеУ основания Большой каменной лестницы в Павловском парке расположилась парочка чугунных львов. Они будто играют друг с другом и готовятся к очередному прыжку.Лестница состоит из 64 ступеней и уходит по крутому спуску вниз к реке Славянка. Наверху лестницы расположилась ещё парочка львов, правда уже из мрамора. Лестница сужается кверху, что создает иллюзию ее большей протяженности, в качестве украшений устроена балюстрада и вазы с цветами, а также установлены скульптуры 4-х львов, два из которых мраморные, а два — чугунные.А есть еще львы у вход в Павловский дворецВот один из нихЛьвы в Царском селе
Царское село тоже не обошло львовВ первые годы правления Екатерины II был разбит пейзажный, или Английский парк. В 1856 году перед южным фасадом дворца часть пейзажного парка была отведена под Собственный садик, закрытый для публики. АВот там и стоят эти красавцы.
Львы Петергофа
Аллею, ведущую к Эрмитажу, должен был украсить Эрмитажный каскад. Планы по устройству каскада были реализованы только в 1798–2001 годах, когда по проекту Андрея Воронихина был построен бассейн, окруженный с трех сторон 14-ю колоннами и фонтанными чашами. Первоначально каскад украшали скульптуры Геркулеса и Флоры, а через год их заменили на статуи двух львов, опирающихся на шары, из пастей которых вытекают струи воды.Фигуры этих львов являются копиями скульптур на главной площади Флоренции — Синьории.По статуям львов каскад и получил свое второе название — Львиный.
Еще при Петре I по обе стороны от канала были построены галереи с небольшими павильонами из кирпича и дерева. По царскому указу в восточной галерее был устроен клокшпиль – музыкальный инструмент с хрустальными колокольчиками, приводимый в действие водой. В начале XIX века обветшавшие галереи были разобраны. На их месте построили колоннады из гранита, кирпича и пудостского камня.На золоченых куполах боковых павильонов и крышах галерей были устроены фонтаны. У входов в галереи поместили фигуры львов, высеченные из гранита по моделям И. Прокофьева.Новые сооружения получили название "Воронихинские колоннады" по имени их создателя – архитектора Андрея Никифоровича Воронихина. Спустя полвека архитектором А. И. Штакеншнейдером колоннады были облицованы мрамором и приобрели современный вид.Львов там 2 пары. Одна пара смотрит перед собой, у другой пары морды обращены друг к другу.
Ну и самый примечательный лев в скульптуре фонтана "Самсон, разрывающий пасть льва".На трехметровом гранитном постаменте возвышается статуя библейского богатыря Самсона, который борется со львом, а из пасти льва, разодранной героем, бьет высокий фонтан воды (столб воды из его водомета достигает почти 21 метр в высоту). У ног статуи расположены восемь позолоченных фонтанов‑дельфинов, а в четырех нишах у основания постамента изливаются потоки воды из четырех львиных голов, которые олицетворяют четыре стороны света.
Фонтан‑монумент был установлен в Петергофе в 1735 году в ознаменование 25‑летия победы русских войск над шведами под Полтавой, одержанной в день святого Сампсония Странноприимца.Скульптурная группа "Самсон" была отлита по модели скульптора Бартоломео Карло Растрелли из свинца. Растрелли представил Самсона бородатым, с плащом, развевающимся за спиной. Для искусства того времени было характерно широкое использование аллегории (иносказания), что отразилось и в скульптуре Растрелли. Самсон стал олицетворением мощи Русского государства, а поверженный лев ‑ символом побежденной Швеции.
К концу XVIII в. скульптуры, изготовленные из свинца, пришли в ветхость, мягкий металл деформировался. Возникла необходимость их замены, для чего были привлечены лучшие скульпторы России того времени. За создание скульптурной группы "Самсон, разрывающий пасть льва" взялся выдающийся русский скульптор Михаил Козловский, который, сохранив основы прежней композиции, по существу, исполнил свое оригинальное произведение. Скульптурная группа была выполнена из бронзы. В отличие от Растрелли, Козловский изобразил Самсона без плаща, совершенно обнаженным. Самсон стал больше похож не на святого, как у Растрелли, а на мифического богатыря Геракла. Могучее тело Самсона с титанически напряженными мышцами было изображено в энергичном, но сдержанном движении. Изогнув корпус, слегка склонив голову и резко отведя ногу назад, Самсон обеими руками раздирал львиную пасть.
Одновременно по проекту Андрея Воронихина был сооружен новый постамент фонтана в виде четырехгранной тумбы на гранитном цоколе, на который в 1802 году был установлен "Самсон". Свинцовые дельфины были сохранены прежними. В полуциркульные своды пьедестала Воронихин поместил четыре бронзовые головы львов, отлитые по модели скульптора Думнина.
Во время Великой Отечественной войны Петергоф был занят немецкими войсками, и "Самсон" бесследно исчез. Существует предположение, что бронзу использовали для военных нужд. Возродить легендарный фонтан стало делом чести. Летом 1947 года скульптор Василий Симонов и его помощник Михайлов, тщательно изучив довоенные фотографии фонтана и другие работы Козловского создали модель, по которой скульптура была отлита в бронзе на ленинградском заводе "Монументскульптура".
14 сентября 1947 года фонтан "Самсон" был открыт после реставрации.
В 1956 году были восстановлены по сохранившемуся образцу восемь бронзовых фонтанов‑дельфинов.
С 1947 года "Самсона" несколько раз золотили ‑ в 1950‑х, 1970‑х, в 1990‑х годах: позолота под непрерывными потоками воды требует частого обновления.В 2003 году к юбилею Петербурга в музее‑заповеднике "Петергоф" был проведен большой комплекс реставрационных и восстановительных работ, в ходе которых все фигуры знаменитого фонтанного каскада "Самсон" были покрыты новой позолотой. Изменился и "рисунок" струй, окружающих Самсона ‑ им вернули плоскую форму, характерную для фонтанов Версаля, на который и ориентировался Петр I при строительстве этого дворцово‑паркового ансамбля.В конце декабря 2010 года "Самсон" впервые с 1947 года покинул свой постамент на Большом каскаде фонтанов Петергофа и отправился на реставрацию. К апрелю 2011 года реставраторы обновили позолоту на скульптуре и отремонтировали постамент, который находился в аварийном состоянии.И теперь фонтан радует посетителей своим напором струй, бьющих из пасти льва.
Есть еще львы у особняка ГейротаСейчас там разместилось отделение Сбера ПитераЗайдя в парк "Александрия" со стороны улицы Чайковского, вы не пройдете мимо этого чудесного готического здания, где нынче находится экскурсионный отдел парка. Этот симпатичный домик привлекает внимание своими необычными формами и двумя львами, охраняющими вход. Узкие готические окна, вверху строение завершается башенками и зубчатым парапетом. Обратите внимание на герб - это герб Александрии: щит, меч и венок из белых роз.
В царское время Александрия была собственностью царской семьи, и вход сюда для простых смертных был закрыт.И вот этот чудный домик как раз и был одной из караулок - верхняя караулка.
Ну мне думается, что это не все львы Петергофа.
Мифические львы
Китайские львы любуются видами Невы. (с)
А вот на Петровской набережной можно встретить весьма необычных львов - «Ши-цза». Это стражники из китайской мифологии, которые обычно ставятся перед входами в храмы. В китайской традиции львы приносят удачу и охраняют от злых сил. Эти фигуры были сделаны из гранита в Маньчжурии в начале XX века для одного из храмов, но затем подарены русским соседям. Подарены, а не вывезены по западным обычаям.
Львы, охраняющие Петровскую набережнуюСтатуи Ши-Цза высечены из гранита в начале XX века в Гирине (провинция Китая), по заказу губернатора города генерала Чана. Львы должны были стать «охранниками» кумирни – китайского языческого храма. Но смерть генерала в 1904 году изменила судьбу монументов.Правительством было решено подарить скульптуры приамурскому помощнику генерал-губернатора и члену Государственного Совета Николаю Гродекову. Он, в свою очередь, изъявил желание принести в дар львов Ши-Цза столице Российской империи Санкт-Петербургу.В столицу львы прибыли в 1907 году, где их определили на только что отреставрированную Петровскую набережную, отделанную гранитом и украшенную живописными спусками к воде. Для львов изготовили постаменты, на которые была нанесена гравировка: «Ши-цза из города Гирина в Маньчжурии перевезены в Санкт-Петербург в 1907 году. Дар генерала-от-инфантерии Н. И. Гродекова».С 1907 года они украшают Петербург.
Китайские львы есть и в саду дружбы на Литейном проспекте, который был открыт в 2003 году. У них также шар под лапой.
Еще один китайский лев в саду дружбы. (с) George Shuklin
Хотя их там пара.
Лев у дацана.
Мифические грифоны - львы с крыльями - охраняют Банковский мост в центре Петербурга, который ведет к бывшему Ассигнационному банку (сейчас это здание занимает экономический университет).
Грифоны на Банковском мосту. (с) Александр Гальперин
Согласно древнегреческим легендам, именно грифоны охраняли золото в стране гипербореев. Их еще называли «собаками Зевса». Они стерегли и денежные запасы Российской Империи. А еще очень удачно маскировали крепежные элементы моста.
Грифоны не только на этом мосту обитают.Есть грифоны у воды.
В мифах некоторых народов Древнего Востока грифонами считали существ с туловищем льва, крыльями и головой орла или льва с острыми когтями и белоснежными крыльями.
До начала 20 века грифоны обитали и на набережной возле Академии художеств, но вскоре бесследно исчезли! Их восстановили в 1950-е годы. По легенде, если положить руку в пасть одного из них и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Сфинкс на Неве.
Самые древние львы охраняют Академию художеств: это сфинксы, львы с головой человека, которых привез в 1830-х из Александрии один из членов академии наук на волне увлечений Древним Египтом. Эти сфинксы были созданы более 3500 лет назад.
Интересна история их приобретения.
В 1830 году в Александрии сфинкса увидел православный духовный писатель, паломник и путешественник Андрей Николаевич Муравьев, который после русско-турецкой войны 1828-1829 годов отправился в путешествие по "святым местам".Статуя произвела на него такое сильное впечатление, что он немедленно написал российскому послу Александру Рибопьеру в Константинополь (Египет тогда входил в состав Османской империи) с предложением купить сфинксов за 100 тысяч франков. Он приложил к посланию рисунки скульптур.
Последний переслал письмо вице-канцлеру графу Карлу Нессельроде, чтобы тот испросил у императора разрешения на столь дорогую покупку. Николай I в то время находился с визитом в Пруссии, поэтому переписка сильно затянулась. Но в конце концов император прочитал письмо и направил запрос в Академию художеств о целесообразности приобретения.Под влиянием Европы египтомания в то время уже активно распространялась в России. В 1826 году в Санкт-Петербурге открыли – Египетский мост, а в Кунсткамере – "Египетский музей", в 1829 году в Царском Селе построили Египетские ворота. Президент Академии художеств Алексей Оленин также интересовался египтологией и ответил на вопрос императора утвердительно. Его ответ Николаю I был отправлен обратно в Пруссию, где соглашение, наконец, было достигнуто.
К тому времени, когда бюрократические трудности в России были разрешены, скульптуры сфинксов уже продали Франции, однако их Июльская революция сорвала сделку. В результате Россия смогла приобрести сфинксов на сумму 64 тысячи рублей. Перевозка скульптур из Александрии в Санкт-Петербург обошлась казне еще в 18 или 28 тысяч рублей.
Во время погрузки на борт судна "Буэна Сперанца" одна из скульптур рухнула, был повреждён головной платок. Короны сфинксов, которые не являются частью монолита, были размещены отдельно на палубе. В мае 1832 года скульптуры прибыли в Санкт-Петербург. Но сфинксов в Питере несколько. Но, пожалуй это отдельная история.
А на этом вроде наша прогулка по львам завершается.
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