Die Welt - Запад слишком сильно зависит от России, чтобы вводить против нее санкции

Запад то и дело продлевает антироссийские санкции, но к более действенным мерам он при этом не прибегает. И этому есть объяснение. Несколько лет назад Запад почувствовал на себе, что значит сократить закупки ресурсов из России. Ответная реакция последовала незамедлительно, на что никак не рассчитывали, пишет Die Welt.

Die Welt (Германия): санкции и прекращение импорта? Мир зависит от российского сырья

Запад постоянно хочет наказывать Россию, но к действенным мерам при этом не прибегает. И, как показывает более внимательный взгляд на российские ресурсы, на то есть причины.

Эдуард Штайнер (Eduard Steiner)

К чему могут привести необдуманно введенные санкции против одного из важных российских концернов, Соединенные Штаты и остальной мир смогли убедиться на собственном печальном опыте в апреле 2018 года. Тогда американцы запретили закупать алюминий у концерна «Русал». Ответная реакция последовала незамедлительно: концерн, где работают 60 тысяч сотрудников, прекратил поставки алюминия в Европу. Цена на него мгновенно взлетела на 15 %.

На это американцы явно не рассчитывали. Министерство финансов США подверглось давлению собственных концернов — не в последнюю очередь концерном Boeing.

Их аргумент был таков: ограничения, наложенные на самый большой алюминиевый концерн за пределами Китая, больно бьют по потребителям по всему миру. В конечном итоге мажоритарный собственник Олег Дерипаска, которого обвинили в пособничестве в якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, поддался на уговоры и сократил свою долю в предприятии. США в свою очередь быстро сняли все санкции уже через пару месяцев.

При попытке ударить по российской экономике и через это — по одиозным личностям в российской элите — легко может получиться так, что под удар попадет сам нападающий. Потому что в тех сырьевых отраслях, которые служат основой российской экономики, мир в той же степени зависит от России, как и она от него.

Неслучайно все введенные до сих пор западные экономические санкции — если отвлечься от инцидента с алюминием, — ограничивались рестрикциями в области финансов и трансфера технологий и особого эффекта не возымели. То же самое можно сказать вообще о большинстве санкций, введенных в мире в послевоенный период. Об этом свидетельствует «Глобальная база данных по санкциям» (Global Sanction Data Base), составленная Институтом мировой экономики в Киле (IFW). Тем не менее постоянно возникают идеи надавить на Россию еще сильнее. Так Манфред Вебер, председатель христианско-демократической фракции Европейской Народной партии в Европарламенте в сентябре 2020 года после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального предложил самую жесткую ответную меру, а именно — «частичное прекращение закупки сырья», подразумевая под этим и поставки газа и нефти. А депутаты Европарламента в проекте постановления от 28 апреля 2021 года написали: если произошедшая в апреле демонстративная концентрация войск России вблизи Восточной Украины приведет к вторжению на Украину, то «импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть немедленно прекращен».

«Трудно представить себе последствие этого шага в ситуации, когда положение на нефтяном рынке и без того напряженное», — говорит Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), руководитель группы исследователей сырьевого рынка в Commerzbank. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), мировая потребность в нефти в 2021 года составит 96,4 миллиона баррелей в сутки, поэтому уже сейчас на рынке недостает двух миллионов баррелей. В результате цена на нефть в текущем году поднялась на 50%, превысив отметку в 75 долларов на баррель.

При прекращении импорта из России, второго после Саудовской Аравии экспортера нефти в мире, по словам Вайнберга дефицит нефти тут же увеличится на пять миллионов баррелей: «Цена на нефть может мгновенно подскочить до 100 долларов и выше. В сегодняшней ситуации Европа пострадает от этого значительно сильнее, чем Россия, которая сможет быстро найти новых покупателей». Но из-за обоюдной зависимости, прежде всего в области энергоносителей, потери обеих сторон будут фатальными. Почти две трети российской экспортной нефти идут в Европу, помимо этого две трети импорта газа и половина импорта угля. Доходы от импорта энергоносителей наполняют государственный бюджет России на 40%.

Европейский союз получает 26% импортной нефти и 40% импортного газа из России. В Германии доля российского газа составляет половину импорта. Европа в 2019 году израсходовала 482 миллиарда кубических метров газа и приблизительно 180 миллиардов из них импортировала из России. За последние полтора десятилетия Европа построила терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) со всего мира — в том числе и во все более значительной степени из США — и тем самым обеспечила себе потенциальную независимость от России.

Действительно, импорт СПГ растет. Но пока он компенсирует только быстро сокращающуюся добычу газа в самом ЕС. В настоящее время 36 терминалов для СПГ, способные принять 230 миллиардов кубических метров сжиженного газа, используются лишь наполовину. А так как из-за планируемого Германией отказа от атомной энергии и угля потребность в газе возрастет, то, согласно прогнозу EIA, Россия как поставщик газа сохранит ведущее место в Европе. Тем более что российский газ, как правило, дешевле.

При этом российское сырье — уже давно не только европейско-российский фактор. С углублением глобализации рынков оно обрело глобальное значение. При этом речь идет не только об энергоносителях, что продемонстрировал уже упомянутый в начале статьи пример с алюминием. Недавно эта тенденция проявила себя вновь, когда Россия по собственной инициативе решила с августа (и пока до конца года) сократить импорт некоторых видов сырья. Под ограничения попадают алюминий, никель, медь и сталь.

«Российская строительная отрасль пожаловалась на слишком высокие цены на сырье и была услышана. Кроме того, бюджету нужны деньги», — сказал Алексей Портанский, эксперт в области торговли московской Высшей школы экономики, в интервью газете Welt. Намечено поднять вывозные пошлины минимум до 15 %. Но говорят о том, что в конечном итоге они могут достичь уровня в 20-25 %, отметил Даниэль Бриземан (Daniel Briesemann), сырьевой аналитик в Commerzbank.

Рынок быстро отреагировал на эту меру. Как пишет Бриземан, только в период между вторником и четвергом и без того высокая цена на алюминий поднялась на 4,5 % и достигла 2550 долларов за тонну. Тем самым она приблизилась к самому высокому показателю за последние три года, который был зафиксирован в мае.

Теперь приходится платить за каждую тонну на 250 долларов больше, и это рекордный показатель за период с 2016 года. Доля России в мировом производстве алюминия (5,8 %/3,86 миллионов тонн) может показаться незначительной, говорит Бриземан. Но она — второй после Китая производитель в мире, и ее значение велико еще и потому, что Китай, на который приходится три пятых мирового производства, львиную долю металла оставляет внутри страны. Россия вывозит свой алюминий преимущественно в Европу.

В никеле на рынке пока недостатка нет. Но так как этот металл во все большей степени используется в аккумуляторах электромобилей, то потребность в нем, составляющая сегодня 2,4 миллиона тонн, к 2025 году может возрасти до 3,4 миллиона тонн. В результате чего может возникнуть дефицит никеля. Об этом пишет Германское сырьевое агентство (Dera) в одном их своих последних анализов.

Россия, на которую приходятся 8,8 % мировой добычи никелевой руды (третье место) и 6,2 % мирового производства чистого никеля, будет и в этой области играть решающую роль. В отношении меди и стали эта роль не столь значительна. Чего нельзя сказать о золоте, в добыче которого Россия занимает третье место в мире. В экспорте пшеницы Россия — мировой лидер, а в экспорте древесины она стоит на втором месте после Канады.

Особое место занимает палладий, в производстве которого только российский концерн «Норникель» с его 80 тысячами сотрудников покрывает 40 % мировой потребности. Неслучайно его главный акционер Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 28 миллиардов долларов, был в 2019 году назван журналом Forbes самым богатым русским. Сегодня считается, что стоимость его активов составляет 27 миллиардов, и он занимает в рейтинге российских миллиардеров третье место.

Это зависело и зависит от динамики цены на палладий, который используется в катализаторах бензиновых моторов и после скандала с дизелями пользуется беспрецедентным спросом. Если в начале 2016 года одна унция палладия стоила меньше 500 долларов, то в феврале 2020 года уже целых 2878 долларов (сейчас почти 2800). Кстати, на палладий приходится лишь половина бизнеса «Норникеля», на никель — 20 %.

Грозить санкциями в этих отраслях никому на Западе даже в голову не приходит. То же можно сказать и о титане, высоко котирующемся на рынке благодаря его малой плотности и высокой термостойкости. Он поставляется российской корпорацией ВСМПО-АВИСМА, самым большим производителем титана в мире, практически всем западным авиастроительным компаниям.

В том числе и американскому концерну Boeing, на который приходится 20 % оборота русских. В 2018 году из-за санкций по алюминию российское правительство подумывало о том, чтобы запретить импорт титана в Соединенные Штаты. Почему этого не произошло, прагматически объяснил шеф корпорации Сергей Степанов в прошлом году в одном из интервью: «В мире существует три больших производителя титана. Поэтому я думаю, что здесь мало места для конкуренции и много — для сотрудничества».

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Оригинал публикации: Sanktionen und Importstopp? So abhängig ist die Welt von Russlands

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43629846502/Die-Welt-Zapad-s...