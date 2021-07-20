Die Welt - Запад слишком сильно зависит от России, чтобы вводить против нее санкции

Die Welt (Германия): санкции и прекращение импорта? Мир зависит от российского сырья
Запад постоянно хочет наказывать Россию, но к действенным мерам при этом не прибегает. И, как показывает более внимательный взгляд на российские ресурсы, на то есть причины.
Эдуард Штайнер (Eduard Steiner)
К чему могут привести необдуманно введенные санкции против одного из важных российских концернов, Соединенные Штаты и остальной мир смогли убедиться на собственном печальном опыте в апреле 2018 года. Тогда американцы запретили закупать алюминий у концерна «Русал». Ответная реакция последовала незамедлительно: концерн, где работают 60 тысяч сотрудников, прекратил поставки алюминия в Европу. Цена на него мгновенно взлетела на 15 %.
На это американцы явно не рассчитывали. Министерство финансов США подверглось давлению собственных концернов — не в последнюю очередь концерном Boeing.Их аргумент был таков: ограничения, наложенные на самый большой алюминиевый концерн за пределами Китая, больно бьют по потребителям по всему миру. В конечном итоге мажоритарный собственник Олег Дерипаска, которого обвинили в пособничестве в якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, поддался на уговоры и сократил свою долю в предприятии. США в свою очередь быстро сняли все санкции уже через пару месяцев.
При попытке ударить по российской экономике и через это — по одиозным личностям в российской элите — легко может получиться так, что под удар попадет сам нападающий. Потому что в тех сырьевых отраслях, которые служат основой российской экономики, мир в той же степени зависит от России, как и она от него.
Неслучайно все введенные до сих пор западные экономические санкции — если отвлечься от инцидента с алюминием, — ограничивались рестрикциями в области финансов и трансфера технологий и особого эффекта не возымели. То же самое можно сказать вообще о большинстве санкций, введенных в мире в послевоенный период. Об этом свидетельствует «Глобальная база данных по санкциям» (Global Sanction Data Base), составленная Институтом мировой экономики в Киле (IFW). Тем не менее постоянно возникают идеи надавить на Россию еще сильнее. Так Манфред Вебер, председатель христианско-демократической фракции Европейской Народной партии в Европарламенте в сентябре 2020 года после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального предложил самую жесткую ответную меру, а именно — «частичное прекращение закупки сырья», подразумевая под этим и поставки газа и нефти. А депутаты Европарламента в проекте постановления от 28 апреля 2021 года написали: если произошедшая в апреле демонстративная концентрация войск России вблизи Восточной Украины приведет к вторжению на Украину, то «импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть немедленно прекращен».
«Трудно представить себе последствие этого шага в ситуации, когда положение на нефтяном рынке и без того напряженное», — говорит Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), руководитель группы исследователей сырьевого рынка в Commerzbank. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), мировая потребность в нефти в 2021 года составит 96,4 миллиона баррелей в сутки, поэтому уже сейчас на рынке недостает двух миллионов баррелей. В результате цена на нефть в текущем году поднялась на 50%, превысив отметку в 75 долларов на баррель.
При прекращении импорта из России, второго после Саудовской Аравии экспортера нефти в мире, по словам Вайнберга дефицит нефти тут же увеличится на пять миллионов баррелей: «Цена на нефть может мгновенно подскочить до 100 долларов и выше. В сегодняшней ситуации Европа пострадает от этого значительно сильнее, чем Россия, которая сможет быстро найти новых покупателей». Но из-за обоюдной зависимости, прежде всего в области энергоносителей, потери обеих сторон будут фатальными. Почти две трети российской экспортной нефти идут в Европу, помимо этого две трети импорта газа и половина импорта угля. Доходы от импорта энергоносителей наполняют государственный бюджет России на 40%.
Европейский союз получает 26% импортной нефти и 40% импортного газа из России. В Германии доля российского газа составляет половину импорта. Европа в 2019 году израсходовала 482 миллиарда кубических метров газа и приблизительно 180 миллиардов из них импортировала из России. За последние полтора десятилетия Европа построила терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) со всего мира — в том числе и во все более значительной степени из США — и тем самым обеспечила себе потенциальную независимость от России.
Действительно, импорт СПГ растет. Но пока он компенсирует только быстро сокращающуюся добычу газа в самом ЕС. В настоящее время 36 терминалов для СПГ, способные принять 230 миллиардов кубических метров сжиженного газа, используются лишь наполовину. А так как из-за планируемого Германией отказа от атомной энергии и угля потребность в газе возрастет, то, согласно прогнозу EIA, Россия как поставщик газа сохранит ведущее место в Европе. Тем более что российский газ, как правило, дешевле.
При этом российское сырье — уже давно не только европейско-российский фактор. С углублением глобализации рынков оно обрело глобальное значение. При этом речь идет не только об энергоносителях, что продемонстрировал уже упомянутый в начале статьи пример с алюминием. Недавно эта тенденция проявила себя вновь, когда Россия по собственной инициативе решила с августа (и пока до конца года) сократить импорт некоторых видов сырья. Под ограничения попадают алюминий, никель, медь и сталь.
«Российская строительная отрасль пожаловалась на слишком высокие цены на сырье и была услышана. Кроме того, бюджету нужны деньги», — сказал Алексей Портанский, эксперт в области торговли московской Высшей школы экономики, в интервью газете Welt. Намечено поднять вывозные пошлины минимум до 15 %. Но говорят о том, что в конечном итоге они могут достичь уровня в 20-25 %, отметил Даниэль Бриземан (Daniel Briesemann), сырьевой аналитик в Commerzbank.
Рынок быстро отреагировал на эту меру. Как пишет Бриземан, только в период между вторником и четвергом и без того высокая цена на алюминий поднялась на 4,5 % и достигла 2550 долларов за тонну. Тем самым она приблизилась к самому высокому показателю за последние три года, который был зафиксирован в мае.
Теперь приходится платить за каждую тонну на 250 долларов больше, и это рекордный показатель за период с 2016 года. Доля России в мировом производстве алюминия (5,8 %/3,86 миллионов тонн) может показаться незначительной, говорит Бриземан. Но она — второй после Китая производитель в мире, и ее значение велико еще и потому, что Китай, на который приходится три пятых мирового производства, львиную долю металла оставляет внутри страны. Россия вывозит свой алюминий преимущественно в Европу.
В никеле на рынке пока недостатка нет. Но так как этот металл во все большей степени используется в аккумуляторах электромобилей, то потребность в нем, составляющая сегодня 2,4 миллиона тонн, к 2025 году может возрасти до 3,4 миллиона тонн. В результате чего может возникнуть дефицит никеля. Об этом пишет Германское сырьевое агентство (Dera) в одном их своих последних анализов.
Россия, на которую приходятся 8,8 % мировой добычи никелевой руды (третье место) и 6,2 % мирового производства чистого никеля, будет и в этой области играть решающую роль. В отношении меди и стали эта роль не столь значительна. Чего нельзя сказать о золоте, в добыче которого Россия занимает третье место в мире. В экспорте пшеницы Россия — мировой лидер, а в экспорте древесины она стоит на втором месте после Канады.
Особое место занимает палладий, в производстве которого только российский концерн «Норникель» с его 80 тысячами сотрудников покрывает 40 % мировой потребности. Неслучайно его главный акционер Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 28 миллиардов долларов, был в 2019 году назван журналом Forbes самым богатым русским. Сегодня считается, что стоимость его активов составляет 27 миллиардов, и он занимает в рейтинге российских миллиардеров третье место.
Это зависело и зависит от динамики цены на палладий, который используется в катализаторах бензиновых моторов и после скандала с дизелями пользуется беспрецедентным спросом. Если в начале 2016 года одна унция палладия стоила меньше 500 долларов, то в феврале 2020 года уже целых 2878 долларов (сейчас почти 2800). Кстати, на палладий приходится лишь половина бизнеса «Норникеля», на никель — 20 %.
Грозить санкциями в этих отраслях никому на Западе даже в голову не приходит. То же можно сказать и о титане, высоко котирующемся на рынке благодаря его малой плотности и высокой термостойкости. Он поставляется российской корпорацией ВСМПО-АВИСМА, самым большим производителем титана в мире, практически всем западным авиастроительным компаниям.
В том числе и американскому концерну Boeing, на который приходится 20 % оборота русских. В 2018 году из-за санкций по алюминию российское правительство подумывало о том, чтобы запретить импорт титана в Соединенные Штаты. Почему этого не произошло, прагматически объяснил шеф корпорации Сергей Степанов в прошлом году в одном из интервью: «В мире существует три больших производителя титана. Поэтому я думаю, что здесь мало места для конкуренции и много — для сотрудничества».
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Оригинал публикации: Sanktionen und Importstopp? So abhängig ist die Welt von Russlands
https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43629846502/Die-Welt-Zapad-s...
Свежие комментарии