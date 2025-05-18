С днём пионерии, товарищи !

Официальной датой рождения организации считается 19 мая 1922 года, когда на 2-й конференции РКСМ (Российский коммунистический союз молодежи) была принята резолюция «Детское движение». Всесоюзная пионерская организация с самого начала стала уникальной площадкой для сбора настоящих энтузиастов. Очень быстрыми темпами благодаря общественной инициативе в стране удалось создать гигантскую инфраструктуру детства: пионерские лагеря, дворцы пионеров, киностудии детских и юношеских фильмов, детские издательства литературы и многое другое.

Галстук советских пионеров.1964 г. СССРГалстук пионерский. Подарок к 71-летию со дня рождения И.В. Сталина от пионерки начальной школы г. Пекина Ли Сю-чжен. Не позднее 1950 г. Китайская Народная РеспубликаГалстук пионерский. Подарок Ю.А. Гагарина от пионеров г. Будапешта 1961 г. ВенгрияГалстук красный пионерский с вышивкой. Подарок к 70-летию со дня рождения И.В. Сталина из Франции 1949 г. ФранцияГалстук пионера Республики Гана. 1961 г.Галстук алжирских пионеров. 1964 г.АлжирГалстук пионеров Кипра. 1964 г.КипрГалстук пионерский. Подарок к 70-летию со дня рождения И.В. Сталину от трудящихся ГДР. Не позднее 1949 г. Германская Демократическая РеспубликаЗначок пионерский СССРЗначок пионерский (образец). 1967 г. СССРЗначок пионерский. 1961 г. Венгерская народная республикаЗначок Always ready (всегда готов), пионерский. Не позднее 1935. СШАУ пионерского костра в пионерском лагере Артек Крым, 1962Группа пионеров из Казани на отдыхе в Артеке СССР, Крым, Гурзуф; 1937 августГруппа пионеров из Украины на отдыхе в Артеке.СССР, Крым, Гурзуф; 1937, май.Пионерская пирамида. 1925. Место создания Крым, Гурзуф, Артек.Дети в пионерлагере Артек. Крым; 1965Старший пионервожатый В.П.Петров с группой пионеров в Артеке.Россия, Крым, Гурзуф; 1937.V Всесоюзный пионерский слет в Артеке. Группа пионеров - участников слета из Литвы Латвии, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии Крым; 1972Девочки-пионерки на набережной Артека СССР, Крым, Гурзуф; 1937, апрель.Жизнь пионерского лагеря Артек. Горное озеро 1950. Место создания Крым, Гурзуф Артек23.02.1980 года. ДУШАНБЕ, школа 21. В этот день меня, в числе лучших учеников третьих классов, приняли в пионеры. Волнительно событие. Помню, как стояли на сцене, галстук мне и моей подруге, повязала одна и та же девочка. А потом нам подарили подарки, сфотографировали. Я вторая слева стою. Прислала: «Елена».1977 год. Кострома. Моего папу-военного переводили по службе на Дальний Восток. Тяжело было расставаться с подружками, вот мы и решили на память сфотографироваться (я посередине).Кстати, общаемся мы до сих пор и иногда встречаемся, хоть и не часто! Прислала: «Ольга Белан»1978-1979 учебный год. Сорочинская средняя школа №2.Часто забегали на переменах в пионерскую комнату. В тот раз старшая пионерская вожатая взяла на работу свою дочку и сфотографировала нас на память. Ещё интересно получилось: по краям на фото Оли, а посередине Ирины. Прислала: «Ольга»1981 сентябрь школа 92 Свердловск Кольцово. Автор: «Саня»1983 год. Татарская АССР, г. Брежнев (на то время, сейчас – Набережные Челны). Я со знаменем школы. Прислал: «Oleg Efremov»1986 (87) год. Отряд барабанщиков дружины им. А.П. Гайдара школы № 139 Челябинска-115. Прислала: «Мария Филатова»Здравствуйте! Я, Пантелеев Евгений Александрович, сейчас живу в с. Ивановка, Ульяновская область, Ульяновский район. Я на фото в зимнем пионерском лагере, г. Кривой Рог,УССР, 1963 год. Как же мы здорово жили и были очень счастливы!Прислал: «evgepantel evgepantel»В пионерском лагере села Алферьево. 11 июля 1951 года. Моя мама стоит вторая слева. Девчонкам по 13 лет. Дети войны, а какие добрые, светлые лица, открытые улыбки. Вся жизнь впереди. Прислала: «Irina».Мама,1965 год, город Каменск-Шахтинск. Автор: Валентина ПаневинаНа фото три подруги: Бобровицкая Наталья, Косицина Евгения и Клюкина Марина. Май 1984 года. Нам по 13 лет. Вместе с детского сада. Нашей дружбе больше 50 лет. Поддерживаем друг друга и в горе и в радости. Дорожим своей дружбой! С годами не растеряли тепло отношений, горящие сердца и любовь друг к другу. Мы вместе. Наши родители, наши семьи, наши дети – все дорожат нашими отношениями! Прислала: «Марина Валерьевна»С какой теплотой и нежностью вспоминаю детство...Пионерский лагерь Норильского комбината "Таёжный", наш отряд. 1980 год.*Может кто-то увидит/вспомнит себя... 45 лет прошло... Прислал: «Андрей»Торжественный вынос знамени на открытии смены в пионерском лагере. Башкирская АССР, Гафурийский район, пионерский лагерь «Солнечный», 1986 год. Прислала: «Natalia Trifonova».

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Из копилочки: 1975 год. Мocква. Пионepы идyт в мaвзoлей Приём в пионеры. Художник Иван Тихий. 1953 год. Пионеры. Художник Иван Куликов. 1929 год.

Торжественная линейка пионеров на Красной площади (1963 г.)

Как жили советские пионеры

Советские пионеры - Песня о первом пионерском отряде

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