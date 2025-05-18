С днём пионерии, товарищи !

Официальной датой рождения организации считается 19 мая 1922 года, когда на 2-й конференции РКСМ (Российский коммунистический союз молодежи) была принята резолюция «Детское движение». Всесоюзная пионерская организация с самого начала стала уникальной площадкой для сбора настоящих энтузиастов. Очень быстрыми темпами благодаря общественной инициативе в стране удалось создать гигантскую инфраструктуру детства: пионерские лагеря, дворцы пионеров, киностудии детских и юношеских фильмов, детские издательства литературы и многое другое.
http://vsegdagotov.sovrhistory.ru/#history
Фотографии с конкурса телеграм-канала "Жизнь в СССР": 23.02.1980 года. ДУШАНБЕ, школа 21. В этот день меня, в числе лучших учеников третьих классов, приняли в пионеры. Волнительно событие. Помню, как стояли на сцене, галстук мне и моей подруге, повязала одна и та же девочка. А потом нам подарили подарки, сфотографировали. Я вторая слева стою. Прислала: «Елена».1977 год. Кострома. Моего папу-военного переводили по службе на Дальний Восток. Тяжело было расставаться с подружками, вот мы и решили на память сфотографироваться (я посередине).
Кстати, общаемся мы до сих пор и иногда встречаемся, хоть и не часто! Прислала: «Ольга Белан»1978-1979 учебный год. Сорочинская средняя школа №2.
Часто забегали на переменах в пионерскую комнату. В тот раз старшая пионерская вожатая взяла на работу свою дочку и сфотографировала нас на память. Ещё интересно получилось: по краям на фото Оли, а посередине Ирины. Прислала: «Ольга»1981 сентябрь школа 92 Свердловск Кольцово. Автор: «Саня»1983 год. Татарская АССР, г. Брежнев (на то время, сейчас – Набережные Челны). Я со знаменем школы. Прислал: «Oleg Efremov»1986 (87) год. Отряд барабанщиков дружины им. А.П. Гайдара школы № 139 Челябинска-115. Прислала: «Мария Филатова»Здравствуйте! Я, Пантелеев Евгений Александрович, сейчас живу в с. Ивановка, Ульяновская область, Ульяновский район. Я на фото в зимнем пионерском лагере, г. Кривой Рог,УССР, 1963 год. Как же мы здорово жили и были очень счастливы!
Прислал: «evgepantel evgepantel»В пионерском лагере села Алферьево. 11 июля 1951 года. Моя мама стоит вторая слева. Девчонкам по 13 лет. Дети войны, а какие добрые, светлые лица, открытые улыбки. Вся жизнь впереди. Прислала: «Irina».Мама,1965 год, город Каменск-Шахтинск. Автор: Валентина ПаневинаНа фото три подруги: Бобровицкая Наталья, Косицина Евгения и Клюкина Марина. Май 1984 года. Нам по 13 лет. Вместе с детского сада. Нашей дружбе больше 50 лет. Поддерживаем друг друга и в горе и в радости. Дорожим своей дружбой! С годами не растеряли тепло отношений, горящие сердца и любовь друг к другу. Мы вместе. Наши родители, наши семьи, наши дети – все дорожат нашими отношениями! Прислала: «Марина Валерьевна»С какой теплотой и нежностью вспоминаю детство...
Пионерский лагерь Норильского комбината "Таёжный", наш отряд. 1980 год.
*Может кто-то увидит/вспомнит себя... 45 лет прошло... Прислал: «Андрей»Торжественный вынос знамени на открытии смены в пионерском лагере. Башкирская АССР, Гафурийский район, пионерский лагерь «Солнечный», 1986 год. Прислала: «Natalia Trifonova».
Вы можете тоже принять участие в конкурсе, пройдя по ссылке https://t.me/c/1563846321/2129
Из копилочки:1975 год. Мocква. Пионepы идyт в мaвзoлейПриём в пионеры. Художник Иван Тихий. 1953 год.Пионеры. Художник Иван Куликов. 1929 год.
Торжественная линейка пионеров на Красной площади (1963 г.)
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