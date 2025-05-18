Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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  • Модест
    Сучара. Жаль своей смертью сдох.Спонтанные выходы...
  • Лариса Голубицкая
    Всех с этим замечательным праздником! Какое замечательное было детство, юность!!!С днём пионерии, ...
  • Silver Kont
    Пидарас мишка и райка - мартышка развалили страну, а внучки припеваючи живут в Германии...Спонтанные выходы...

С днём пионерии, товарищи !

34-min.jpgОфициальной датой рождения организации считается 19 мая 1922 года, когда на 2-й конференции РКСМ (Российский коммунистический союз молодежи) была принята резолюция «Детское движение». Всесоюзная пионерская организация с самого начала стала уникальной площадкой для сбора настоящих энтузиастов. Очень быстрыми темпами благодаря общественной инициативе в стране удалось создать гигантскую инфраструктуру детства: пионерские лагеря, дворцы пионеров, киностудии детских и юношеских фильмов, детские издательства литературы и многое другое.

Галстук советских пионеров.1964 г. СССР.jpgГалстук советских пионеров.1964 г. СССРГалстук пионерский. Подарок к 71-летию со дня рождения И.В. Сталина от пионерки начальной школы г. Пекина Ли Сю-чжен. Не позднее 1950 г. Китайская Народная Республика.jpgГалстук пионерский. Подарок к 71-летию со дня рождения И.В. Сталина от пионерки начальной школы г. Пекина Ли Сю-чжен. Не позднее 1950 г. Китайская Народная РеспубликаГалстук пионерский. Подарок Ю.А. Гагарина от пионеров г. Будапешта 1961 г. Венгрия.jpgГалстук пионерский. Подарок Ю.А. Гагарина от пионеров г. Будапешта 1961 г. ВенгрияГалстук красный пионерский с вышивкой. Подарок к 70-летию со дня рождения И.В. Сталина из Франции 1949 г. Франция.jpgГалстук красный пионерский с вышивкой. Подарок к 70-летию со дня рождения И.В. Сталина из Франции 1949 г. ФранцияГалстук пионера Республики Гана. 1961 г..jpgГалстук пионера Республики Гана. 1961 г.Галстук алжирских пионеров. 1964 г.Алжир.jpgГалстук алжирских пионеров. 1964 г.АлжирГалстук пионеров Кипра. 1964 г.Кипр.jpgГалстук пионеров Кипра. 1964 г.КипрГалстук пионерский. Подарок к 70-летию со дня рождения И.В. Сталину от трудящихся ГДР. Не позднее 1949 г. Германская Демократическая Республика.jpgГалстук пионерский. Подарок к 70-летию со дня рождения И.В. Сталину от трудящихся ГДР. Не позднее 1949 г. Германская Демократическая РеспубликаЗначок пионерский СССР.jpgЗначок пионерский СССРЗначок пионерский (образец). 1967 г. СССР.jpgЗначок пионерский (образец). 1967 г. СССРЗначок пионерский. 1961 г. Венгерская народная республика.jpgЗначок пионерский. 1961 г. Венгерская народная республикаЗначок Always ready (всегда готов), пионерский. Не позднее 1935. США.jpgЗначок Always ready (всегда готов), пионерский. Не позднее 1935. СШАУ пионерского костра в пионерском лагере Артек Крым, 1962.jpgУ пионерского костра в пионерском лагере Артек Крым, 1962Группа пионеров из Казани на отдыхе в Артеке СССР, Крым, Гурзуф; 1937 август Фотобумага, фотопечать, 13,5х1.jpgГруппа пионеров из Казани на отдыхе в Артеке СССР, Крым, Гурзуф; 1937 август Группа пионеров из Украины на отдыхе в Артеке.СССР, Крым, Гурзуф; 1937, май. Картон, фотобумага, фотопечать; 9,2х13,8.jpgГруппа пионеров из Украины на отдыхе в Артеке.СССР, Крым, Гурзуф; 1937, май. Пионерская пирамида. 1925. Место создания Крым, Гурзуф, Артек..jpgПионерская пирамида. 1925. Место создания Крым, Гурзуф, Артек.Дети в пионерлагере Артек.Крым; 1965.jpgДети в пионерлагере Артек. Крым; 1965Старший пионервожатый В.П.Петров с группой пионеров в Артеке. Россия, Крым, Гурзуф; 1937. Фотобумага; фотопечать, 8,3х11,7.jpgСтарший пионервожатый В.П.Петров с группой пионеров в Артеке. Россия, Крым, Гурзуф; 1937. V Всесоюзный пионерский слет в Артеке. Группа пионеров - участников слета из Литвы Латвии, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии Крым; 1972.jpgV Всесоюзный пионерский слет в Артеке. Группа пионеров - участников слета из Литвы Латвии, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии Крым; 1972Девочки-пионерки на набережной Артека СССР, Крым, Гурзуф; 1937, апрель. Фотобумага, фотопечать; 8х12,5.jpgДевочки-пионерки на набережной Артека СССР, Крым, Гурзуф; 1937, апрель. Жизнь пионерского лагеря Артек. Горное озеро 1950. Место создания Крым, Гурзуф Артек.jpgЖизнь пионерского лагеря Артек. Горное озеро 1950. Место создания Крым, Гурзуф Артек
http://vsegdagotov.sovrhistory.ru/#history
Фотографии с конкурса телеграм-канала "Жизнь в СССР": 23.02.1980 года. ДУШАНБЕ, школа 21..jpg23.02.1980 года. ДУШАНБЕ, школа 21. В этот день меня, в числе лучших учеников третьих классов, приняли в пионеры. Волнительно событие. Помню, как стояли на сцене, галстук мне и моей подруге, повязала одна и та же девочка. А потом нам подарили подарки, сфотографировали. Я вторая слева стою. Прислала: «Елена».1977 год. Кострома..jpg1977 год. Кострома. Моего папу-военного переводили по службе на Дальний Восток. Тяжело было расставаться с подружками, вот мы и решили на память сфотографироваться (я посередине).
Кстати, общаемся мы до сих пор и иногда встречаемся, хоть и не часто! Прислала: «Ольга Белан»1978-1979 учебный год..jpg1978-1979 учебный год. Сорочинская средняя школа №2.
Часто забегали на переменах в пионерскую комнату. В тот раз старшая пионерская вожатая взяла на работу свою дочку и сфотографировала нас на память. Ещё интересно получилось: по краям на фото Оли, а посередине Ирины. Прислала: «Ольга»1981 сентябрь школа 92 Свердловск Кольцово. Автор «Саня».jpg1981 сентябрь школа 92 Свердловск Кольцово. Автор: «Саня»1983 год. Татарская АССР, г. Брежнев (на то время, сейчас – Набережные Челны). Я со знаменем школы. Прислал «Oleg Efremov».jpg1983 год. Татарская АССР, г. Брежнев (на то время, сейчас – Набережные Челны). Я со знаменем школы. Прислал: «Oleg Efremov»1986 (87) год. Отряд барабанщиков дружины им. А.П. Гайдара школы № 139 Челябинска-115. Прислала «Мария Филатова».jpg1986 (87) год. Отряд барабанщиков дружины им. А.П. Гайдара школы № 139 Челябинска-115. Прислала: «Мария Филатова»Здравствуйте! Я, Пантелеев Евгений Александрович.jpgЗдравствуйте! Я, Пантелеев Евгений Александрович, сейчас живу в с. Ивановка, Ульяновская область, Ульяновский район. Я на фото в зимнем пионерском лагере, г. Кривой Рог,УССР, 1963 год. Как же мы здорово жили и были очень счастливы!
Прислал: «evgepantel evgepantel»В пионерском лагере села Алферьево..jpgВ пионерском лагере села Алферьево. 11 июля 1951 года. Моя мама стоит вторая слева. Девчонкам по 13 лет. Дети войны, а какие добрые, светлые лица, открытые улыбки. Вся жизнь впереди. Прислала: «Irina».Мама,1965 год, город Каменск-Шахтинск. Автор Валентина Паневина.jpgМама,1965 год, город Каменск-Шахтинск. Автор: Валентина ПаневинаНа фото три подруги.jpgНа фото три подруги: Бобровицкая Наталья, Косицина Евгения  и Клюкина Марина. Май 1984 года. Нам по 13 лет. Вместе с детского сада. Нашей дружбе больше 50 лет. Поддерживаем друг друга и в горе и в радости. Дорожим своей дружбой! С годами не растеряли тепло отношений, горящие сердца и любовь друг к другу. Мы вместе.  Наши родители, наши семьи, наши дети – все дорожат нашими отношениями! Прислала: «Марина Валерьевна»Пионерский лагерь Норильского комбината.jpgС какой теплотой и нежностью вспоминаю детство...
Пионерский лагерь Норильского комбината "Таёжный", наш отряд. 1980 год.
*Может кто-то увидит/вспомнит себя... 45 лет прошло... Прислал: «Андрей»Торжественный вынос знамени на открытии смены в пионерском лагере. Башкирская АССР, Гафурийский район, пионерский лагерь «Солнечный», 1986 год. Прислала «Natalia Trifonova»..jpgТоржественный вынос знамени на открытии смены в пионерском лагере. Башкирская АССР, Гафурийский район, пионерский лагерь «Солнечный», 1986 год. Прислала: «Natalia Trifonova».

Вы можете тоже принять участие в конкурсе, пройдя по ссылке https://t.me/c/1563846321/2129
Из копилочки:1975 год. Мocква. Пионepы идyт в мaвзoлей.jpg1975 год. Мocква. Пионepы идyт в мaвзoлейПриём в пионеры. Художник Иван Тихий. 1953 год..jpgПриём в пионеры. Художник Иван Тихий. 1953 год.Пионеры. Художник Иван Куликов. 1929 год..jpgПионеры. Художник Иван Куликов. 1929 год.

Торжественная линейка пионеров на Красной площади (1963 г.)

Как жили советские пионеры

Советские пионеры - Песня о первом пионерском отряде

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