Я не тешу себя иллюзиями «вот русские не смогли взять Киев и Одессу»

Скотт Риттер, известный военный аналитик, США:

«Хотите назову самых лучших учеников военной науки на сегодня? Это русские офицеры! А мы к ним как к детям относимся – «это же русские». А они самые образованные и обученные офицеры из всех, кого можно встретить. Они все понимают лучше нас. Они не тратили 20 лет на то, чтобы выламывать двери и вырезать семьи в Ираке, или ползать по холмам в Афганистане, чтобы убить пастуха. Этим мы занимались, а русские масштабно мыслят.

Мы мыслим маленькими стрелками. Смотрим видео, как уничтожают русскую колонну или три танка подбиты. Война - это ад, там люди погибают, и если вы будете смотреть на маленькие стрелки, то решите, что русские разбиты. Но посмотрите на большие стрелки! Русские удержали 100-тысячную группировку Украины в Киеве. Если им не угрожать, они выдвинутся на подкрепление. Поэтому вы отправляете 40 тысяч солдат из Белоруссии и удерживаете врага на месте. У вас 80 тысяч вражеских сил в Одессе, вы отправляете 30 тысяч солдат из Крыма – их группировка застряла. У вас 100 тысяч врагов на Донбассе, и вам нельзя их отпустить к Киеву. Вы отправляете ополчение Донецка и Луганска на линию фронта. Самая тяжелая ситуация! Но вы вцепились во врага и держите его, не даете двинуться!

Вы ведете сквозную атаку, чтобы пробить коридор до Крыма. И Мариуполь – ключевой город на пути, его пришлось брать. Единственный город, за который русские сражались. Почему? Потому что только он имел значение. Остальные не играли никакой роли.

Вы не возьмете 3-миллионный Киев силой в 40 тысяч. Так не бывает! Вы не возьмете 1,6-миллионный Харьков силой в 50 тысяч. Но вы возьмете Мариуполь. Им пришлось его брать. Этого требовала стратегическая необходимость.

Вся эта фаза была подготовкой поля боя. Русские уничтожили топливные хранилища на Украине. Что такое танк без горючего? Гроб! А грузовик? Еще один гроб. Склады боеприпасов и продовольствия взорваны. Солдат, которые хочет есть и пить, будет убит.

Русские перекроили все под себя, чтобы подготовиться к масштабному захвату в клещи, в которые попадут силы украинцев, у которых не будет ни еды, ни воды, ни горючего, ни боеприпасов. Вот какой будет вторая фаза.

Русские отошли от Киева, им больше не нужно удерживать ту группировку, она и так не сможет сдвинуться без горючего. Они застряли! Если они выйдут из города, русская авиация их уничтожит. Никакого подкрепления не будет, враг на Донбассе не может сдвинуться. Они в ловушке.

Русские замкнут кольцо и всех уничтожат. Или возьмут в плен огромную часть украинской армии. И когда это произойдет, ничего не останется. И русские смогут требовать все, что захотят. Вот почему я говорю, что русские победят. Потому что я вижу ситуацию. Я не тешу себя иллюзиями «вот русские не смогли взять Киев и Одессу». Да они и не пытались!»