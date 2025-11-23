В очень тяжелый момент для России, Северной войны со Швецией, реформы в армии, с переводом ее на новый лад, тяжелого экономического состояния в стране 7 октября 1707 года Петр I издал легендарный Указ Ближней канцелярии: "Объявить всем министрам, чтоб они всякие дела, о которых советуют, записывали и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет".

В народ этот Указ ушел в ином виде и с противоположным смыслом: "Боярам в Думе говорить не по писанному, дабы дурь каждого видна была".

Так или иначе, находясь сегодня в похожем положении и слушая заявления уже наших депутатов и министров, как никогда понимаем нашего легендарного царя и императора. Вот топ заявлений только за последние два дня.

На первом месте, вне сомнения, Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от "Единой России" и просто легендарная личность из 90-х, вместе с беглыми иноагентами и не беглыми русофобами, вроде Ахеджаковой, призывавший к расстрелу Белого Дома в 1993 году и приложивший к нему свою руку, один из самых деятелей времен Гайдара и Чубайса, лоббист олигархов, Андрей Макаров внезапно назвал Чебурашку евреем. Соответствующее заявление он сделал в ходе обсуждения поправок к бюджету.

Вот так наша любимая игрушка в руках специалиста по развалу СССР превратилась из Чебурашки в Израиля Исаакиевича Чебурмана. Правда, только для господина Макарова. Свой вывод он сделал на том, что апельсины завозились только из Израиля. Для его семьи возможно, но для остальных еще и из Марокко.

В 1964 году советское правительство заключило договор с Израилем, получивший название «апельсиновая сделка».

Однако, как уже выяснили дотошные читатели, в 1962 году в журнале «Юность» была опубликована повесть молодого писателя Василия Аксенова «Апельсины из Марокко». И именно на это время приходится написание "Чебурашки". Так что евреем он не является, как бы ни хотелось некоторым депутатам.Если серьезно, то обсуждение национальности сказочного героя в ходе внесения, как бы мягко сказать, немного не то, чем следовало бы заняться данному гражданину из эпохи разграбления Руси. Лучше бы предложил, как сборами с его друзей, вроде Фридмана, заменить утильсбор. Впрочем, о чем это мы, проще поговорить про Чебурашку.

Второе место член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Так как вопрос с демографией, подъемом рождаемости среди коренного населения страны и решением проблем молодых и многодетных семей у нас не сильно хорошо, то данный гражданин предложил запретить салюты и фейерверки, потому что это пожароопасно.

Дурь данного товарища прокомментировала ув. Яна Поплавская: "Особенно обоснование мне "понравилось". Но если предположить, что все так и есть, на месте "уважаемого депутата" я бы начал с запрета продавать россиянам не фейерверки, а ... НОЖИ.

Ведь от "неправильного обращения с ножами" количество пострадавших россиян на несколько порядков ежегодно больше. Так почему бы ему не заняться запретом продавать ножи?".

Нет Яна, разговор про запрет ножей пойдет, если появятся проблемы с хлебом. Вот тогда депутаты Макаров и Марченко подумают и про запреты ножей, ибо нет ножа – не надо ничего и резать на стол. Пока же только салюты.

Третье место занял министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, который на фоне самого большого в мире фронта работ по восстановлению Донбасса, Новороссии, Курской и Белгородской областей, на фоне скандалов с завозом мигрантов и изношенности жилья в провинции озабочен переводами всех домовых чатов в МАХ. Просто суперважная проблема сегодня. Сразу после национальности Чебурашки.

Настолько важная, что как бы Владимиру Владимировичу не пришлось списывать у первого императора России

на тему указов про дурь.

Пока депутат Макаров объявил о том, что Чебурашка – еврей, Минстрой решил дать новую жизнь сказке "Чиполино". Россиянам могут разрешить покупать квартиры по частям. В Минстрой внесли предложение, которое позволит выкупать жильё буквально «по квадрату».

Схема простая: накопил 200 тысяч — забрал себе 1 квадратный метр. Потом ещё один. И так по кругу, пока "не соберёшь целую квартиру".

В общем, все, как и описывал старина Джанни Родари в своей сказке, которую Минстрой решил сделать былью. И нет бы взяли про скатерть-самобранку для каждой семьи, так нет – прочитали Чиполино.

Все было бы смешно, если бы не было так грустно. К слову, вопрос про повышение демографии можно тоже закрывать. С учетом цен на жилье, молодые родители хорошо если на место для кроватки смогут заработать, а туалет

уже только в ипотеку.

«ДА, ВЫ ЖЕ САМИ СОГЛАСИЛИСЬ, В ЕМИАС ВОТ ЗАПИСЬ ЕСТЬ!»

В МОСКВЕ СТАРТУЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ С ПЕРЕВОДОМ СОГЛАСИЙ ПАЦИЕНТОВ НА МЕДВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЦИФРУ

Правительство РФ в конце прошлого месяца выпустило Постановление, которое может коснуться каждого москвича, посещающего поликлиники или стационар. В рамках экспериментального правового режима (пока на три года) в главном городе страны внедряется супер-мега-инновация – возможность подписать согласие/отказ от медвмешательства с использованием «графической электронной подписи». На устройстве (очевидно, на планшете или аналоге), которое любезно предоставят пациенту. И вроде бы все совершенно добровольно, только к концу эксперимента ставится задача – 60% москвичей должны документировать свое отношение к мед. вмешательствам в электронной форме. И это их согласие будет храниться/привязано к ЕМИАС. Для чего это нужно? Постулируется, что таким путем улучшится качество и повысится доступность услуг в медицине. Мы же позволим себе с этим не согласиться. По факту, если у человека нет на руках (или хотя бы на фото в телефоне) бумажного согласия, если нет не изменяемого бумажного документа – доказать, что вас как-то неправильно лечили, делали с вами что-то не то – невозможно. Переводя целиком в цифру сферу фиксации волеизъявления человека, власти реально идут на опасный эксперимент. В котором сам человек остается за скобками.