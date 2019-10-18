Былинный Илья Муромец

Самым древним городом на Владимиро-Суздальской земле по праву считается Муром. Памятник Илье Муромцу, скульптора В.М.Клыкова, установлен в 1999 году в городском парке.

Уже более одиннадцати веков смотрит он с высокого берега в темные воды Оки. История города началась с того, что на эти земли пришло финно-угорское племя мурома.

Разместилось оно здесь примерно в VI столетий в поселении, из которого впоследствии вырос город Муром. История русской земли читается здесь, как хорошо сохранившаяся книга, написанная с душой и любовью. Кажется такого богатства слишком много для небольшого по современным понятиям города. Столько святых и святынь, столько былин и преданий, столько памятников архитектуры и восхитительных произведений искусства разных эпох, столько славных имен, вошедших в историю. Всего этого вполне хватило бы для нескольких крупных городов или для целой маленькой страны. Статный молодец на коне и в доспехах – такую картину привычно рисует воображение при упоминании Ильи Муромца. Споры вокруг личности великого русского богатыря не утихают много лет. Существовал ли Илья на самом деле? Откуда берут начало слухи о волшебном исцелении мужчины? И правда ли герой выдергивал деревья с корнем из земли?

Некоторые исследователи жизнеописания героя придерживаются объяснения, что родина силача – село Карачев, расположенное рядом с Моровийском Черниговской области. Предполагаемые места рождения героя созвучны, поэтому ошибка с легкостью закралась в эпос. И даже целая война развязалась за правки в Википедии в 2017 году. Как пишет КП: "Самое забавное, что этими правками, ровно год назад, прямо с рабочих компьютеров, занимались сотрудники Министерства обороны Украины (даже не Министерства образования — почувствуйте разницу), пока их не поймали за руку. Они развязали в электронной энциклопедии «войну правок», пытаясь поменять место рождения былинного богатыря с села Карачарово под Муромом, на село Моровск под Черниговым. В интернете Украинская армия воевала так же ожесточенно, как в Дебальцевском котле, пока администация «Википедии» не запретила вносить какие-либо правки в статью. Результат - как в котлах на Донбассе - в русскоязычной Википедии, Илья Муромец по прежнему родился под Муромом - в селе Карачарово."

Получить достоверную информацию о происхождении богатыря пока не представляется возможным. Кстати, отчество прославленного героя – Иванович:

«А во славном во русском царстве,

А во той ли деревне Карачарове,

У честных у славных родителей, у матери

Был спорожен тут сын Илья Иванович,

А по прозванью был славный Муромец».

Малыш, который родился в семье крестьянина, с детства страдал неизвестным заболеванием. Ребенок не чувствовал нижние конечности и не мог самостоятельно передвигаться. В семье поговаривали, что причиной болезни стало проклятье. Дед Ильи не захотел принимать христианство и разрубил православную икону. За неуважение к святым расплачивался потомок язычника. Илья Муромец на печи

На самой длинной улице Мурома Приокской, в бывшем селе Карачарово и сегодня живут потомки богатыря. Именно здесь на месте их дома лет девятьсот назад стояла изба крестьянина Ивана Тимофеева. В ней и сидел сиднем на печи тридцать три года его сын Илья. Излечили его калики перехожие, шедшие из Киево-Печерской лавры. За чудесное спасение Илья дал слово, что защитит русскую землю от врагов и замолит грех деда. Дом современных потомков Ильи Муромца №279

А сюда на берег Оки, он пришел, обретя богатырскую силу, и перегородил русло вырванными из земли дубами. Река изменила свое течение, приблизившись к селу и защитив его от вражеских набегов. Надпись на табличке: «По преданию Илья Муромец такие дубы с корнем вырывал, да в Оку их кидал и изменил русло реки. Этому дубу около 300 лет, он рос ещё во времена Ивана Грозного, а потом ещё 300 лет в оке пролежал. Его диаметр около 1.5 м., обхват около 4.6м. В 2002 году дуб был поднят муромскими речниками со дна Оки на Спасском перекате, в 150 км. от устья»

Вывел богатырь из конюшни Бурушку, застоявшегося коня богатырского. Бурушка от радости так поскакал, что от его ударов копыт забили родники, их так и называют «Скоками». Самый первый Скок находится в селе Карачарово, этот знаменитый родник так и называют «Ильинским», уже много веков, считается, что его целебная вода помогает излечить костные болезни. Часовня у родника Ильи Муромца. Крест в память Илье Муромцу в Карачарово.

Возле источника, на месте разрушенного храма некогда стояла деревянная церковь, которую строил сам богатырь. Далеко не все наши современники знают, что он закончил жизнь монахом Киево-Печерской лавры. И в православные святцы вписано имя преподобного Илии Муромца. Сам Илья Муромец заложил в ее основание три огромных дуба

С Муромом связана жизнь более чем двадцати русских святых. Но непросто складывались их отношения с землей, где язычество господствовало еще более ста лет после крещения Руси. На иконе «Собор муромских святых» мы видим лики Бориса и Глеба, первых русских князей, канонизированных православной церковью. А когда-то муромцы не пустили в город кроткого Глеба, присланного на княжение из Киева. Свой загородный двор с храмом во имя Спаса князь Глеб поставил на берегу Оки, где позже выросли стены Спасо-Преображенского монастыря. Спасо-Преображенский монастырь сегодня

Многие ученые уверены, что этот монастырь можно считать самым древним в России. Здесь находится рака со скульптурным изображением Ильи Муромца и частица его мощей — палец левой руки. На стенах крипты сделана роспись, повествующая и жизни былинного богатыря от рождения до самой его кончины. Илья Муромец был пострижен в монахи Киево-Печерской лавры, где сейчас и покоятся его мощи. В 2006 году часть мощей была передана Спасо-Преображенскому монастырю, основанному еще при жизни святого. В шуйце хранится частица мощей святого. Кстати, раку украшает скульптурный образ богатыря, который был воссоздан по нетленным мощам святого известным скульптором Сергеем Никитиным.

А жители Мурома до конца XI века поклонялись языческим богам. Массовое крещение горожане приняли в озере Кстово, соединенном с Окой. Оно находилось где-то в районе нынешней пристани, а позже окончательно слилось c большой рекой.

Ежегодно 1 января в православии чествуют память святого Ильи. Мужчина встретил старость в Печерской лавре и погиб от руки жестоких половцев. Исследования останков мученика подтверждают мнение, что богатырь Илья Муромец – не вымышленный персонаж, а реальный человек. Илия Печерский - предполагаемый прототип Ильи Муромца

Анализ мощей, который ученые провели в 1988 году, указывает на специфические особенности: погибший мужчина страдал редким заболеванием, влияющим на способность передвигаться. На костях и тканях святого замечены следы ранений. Перечисленные факты дают повод утверждать, что Илия Печерский (под таким именем похоронен мужчина) – прообраз могучего героя.

Возможно, преувеличения, которые свойственны сказаниям и легендам, – последствия постоянного пересказа. Или создатели былин добавили метафор в рассказ, чтобы произвести впечатление на слушателей. Мощи Илии Печерского в Киево-Печерской Лавре

Муромец и вправду отличался от современников. Описание героя (подтвержденное учеными) доказывает, что рост воина составлял 177 см. Средний рост мужчин в Древней Руси не превышал 160 см. Рентгенологические исследования останков подтвердили и заболевание позвоночника, из-за чего Илья и просидел на печи до 33 лет и множественные ранения от мечей, стрел и копий, что подтверждает ратный труд и славу богатыря. Нужно упомянуть цитаты Бориса Михайличенко, исследователя мощей:

«...на костях у мумии очень хорошо развиты так называемые бугристости. А мы знаем, что чем лучше у человека при жизни развиты мышцы, тем больше у него будут эти бугристости. То есть у него была развита мышечная система».

«Кроме того, при рентгенологическом исследовании в черепе обнаружены изменения в отделе мозга, называемом «турецкое седло». Во все времена есть люди с такой симптоматикой, про них говорят — «косая сажень в плечах».

Но более всего ученых поразило совсем другое: они в один голос утверждают, что, как и указано в народных преданиях, Илья действительно на протяжении долгого времени не мог ходить самостоятельно! По заключению исследователей основной причиной тому было крайне тяжелое заболевание — полиомиелит или туберкулез костей. Это и привело к параличу ног.

В тот день, когда Илье исполнилось полных 33 года, произошло невозможное. В отцовский дом пришли вещие старцы — нищие странники (калики перехожие) и попросили Илью подать воды. Он пояснил, что не может встать. Но гости, словно не слышали его и настойчиво повторили свою просьбу, которая уже прозвучала как приказ. И больной Илья, внезапно почувствовав невиданную силу, впервые поднялся на ноги…

Чудесное исцеление? Но возможно ли предположить, что странные гости сумели чудом исцелить, казалось бы, неизлечимо больного? По этому поводу существуют разные предположения. Возможно, странники были магами или волхвами и знали секреты целительных древних заговоров. Доподлинно это неизвестно и объяснить факт самого исцеления наука пока не в состоянии…



И все же Илья встал на свои ноги после долгих 33 лет недвижимости. И ученые, которые проводили исследования мощей, подтверждают тот факт, что костная ткань данного человека чудесным образом полностью восстановилась. Более того, как указано в заключении, после тридцати лет Илья вел полноценную жизнь, что в полной мере соответствует былинам.

Первое письменное упоминание Ильи Муромца относится к 1574 году. Литовский воевода в записке к Остафию Воловичу вскользь упоминает об отважном воине «Ilii Murawlenina » и заточении русского героя в темнице киевского князя.

Существует теория, что рукописные свидетельства о подвигах Муромца были специально уничтожены. Якобы незнатное происхождение героя бросало тень на дружинников-бояр и их потомков.

Получив долгожданную свободу, мужчина оставил родную деревню и отправился совершать подвиги. По дороге в Киев Илья столкнулся с первым серьезным противником. Соловей-разбойник терроризировал округу, не позволяя путникам преодолеть Брынский лес. Илья Муромец и Соловей-разбойник

Схватка завершилась быстро, и мужчина доставил смутьяна к покоям князя Владимира. Владыка Руси был впечатлен подвигом мужчины, но крестьянский наряд вызвал у царствующей особы недовольство. Вместо обещанной за разбойника награды царь кинул к ногам Ильи поношенную шубу. Храбрец не стерпел обиды. За дерзкое поведение Муромца посадили под замок.

Возможно, на этом бы и закончились подвиги мужчины, но на Русь напали половцы. Показав военные таланты, физическую силу и крестьянскую смекалку на поле битвы, Муромец заслужил место в дружине царя.

Так повествуют древние былины. Но на самом деле Илья Муромец не мог встретиться во времени с князем Владимиром, т.к. жил на сто лет позже него.

Почему былины это припрятали? И мог ли Илья Муромец на самом деле помогать защищать Киев?

Былины сдвинули во времени людей из двух эпох. В этом нет ничего странного. Ведь народные рассказы из поколения в поколение дополнялись новыми подробностями и персонажами. В былинах они часто перемешивались и свои героические поступки совершали вместе.

Три легендарных былинных богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович никогда не могли встретиться друг с другом в реальном времени ибо их разделяет три столетия. Богатырь Добрыня Никитич жил в X веке и на самом деле был дядей князя Владимира Великого. Богатырь Алеша Попович дрался с чудищем — змеем в XI веке, а Илья Муромец защищал Русь в XII веке. Но кому из князей служил Илья?

Когда Илья Муромец приехал в Киев, на престоле был князь Святослав, правнук Владимира Мономаха. Он не мог пренебрежительно отнестись к богатырю.

Чуть больше 10 лет богатырь наводил порядки на территории древней Руси. Мужчина совершил немало подвигов, о которых слагали сказания и песни. Любимое оружие Ильи – тяжелая булава и меч-кладенец, который подарил мужчине богатырь Святогор. В Спасо-Преображенском монастыре, в ногах скульптуры лежит и меч богатыря или, как описывают нам его легенды "меч-кладенец". В 1185 году сын Святослава князь Игорь собирает свою дружину в поход на половцев. Семь тысяч русских воинов, возглавляемых Игорем, идут просто в сердце половецкой земли. Тогда они еще не знали, что этот поход закончится для них поражением, самым жестоким в истории Киевской Руси. Именно эта битва была описана неизвестным летописцем в произведении «Слово о полкуу Игореве«. В. М. Васнецов. После побоища князя Игоря Святославича над половцами

Но кочевников оказывается слишком много, Илью Муромца тяжело ранят. И тут теории о судьбе героя вновь расходятся:

«... от этих татар да от поганых, окаменел его конь да богатырской, и сделались мощи да святыя да со стара казака Ильи Муромца».

Иными словами, герой погиб во время схватки. Другая былина утверждает, что верный конь выносит хозяина с поля боя. Мужчина приходит в сознание у стен монастыря и вспоминает обещание замолить грех деда. Илья бросает амуницию и принимает постриг. Оставшиеся годы мужчина проводит в Киево-Печерском монастыре, дав обещание не брать в руки оружие. Образ Ильи Муромца у камня в картине Васнецова.

Но если Илья Муромец действительно историческая личность, почему же о нем как о русском герое нет ни одного упоминания в летописях?



Во-первых, с тех времен сохранилось крайне мало письменных источников. И это неудивительно, если принять во внимание, какую бурную историю прожила Русь. Орды различных завоевателей неоднократно сжигали и полностью уничтожали города. В 1718 году страшный пожар уничтожил все оригиналы книг Киево — Печерской лавры.

Единственное упоминание об Илье Муромце сохранилось в случайно уцелевших записях монаха Киево-Печерского монастыря Анастасия Кальнофойского. Они датированы XYII веком. И это первое достоверное упоминание о святом Илье Печерском.

Монах записал: «В народе этого святого считали богатырем и великим воином, одним словом храбрецом». именно таким словом ‘храбр’ тогда называли богатырей.

А слово ‘богатырь’ появилось намного позже. Поэтому сочетание ‘храбрый богатырь’ является просто тавтологией как масло масляное или ветер ветрянный.

Во-вторых, в германских древних поэмах, записанных в ХIII столетии, но основанных на более ранних сказаниях, есть упоминание о великом богатыре Илье Русском. Легенда говорит, что в одном очень жестоком сражении богатырь Илья чуть не пал, но чудом сохранил жизнь и дал обет поселиться в монастыре, посвятить себя служению Богу и впредь никогда не поднимать меч. Илья подошел к стенам Лавры, скинул с себя все доспехи, но, однако не смог бросить на землю меч. Он стал монахом киевской Печерской Лавры и большую часть своих дней проводил в келье в постоянных молитвах.

В «Повести временных лет» упоминается междоусобная война между Рюриком Ростиславовичем и Романом Мстиславовичем. В сражении, кроме русских князей, участвовали наемники-половцы. Родился богатырь Илья Муромец в период между 1150 и 1165 годами в городе Муроме. А погиб он, когда ему исполнилось примерно 50 лет, как предполагают ученые, при взятии Киева ратью князя Рюрика Ростиславича в 1203 году, когда знаменитая Печерская лавра была разрушена и разграблена союзными Рюрику половцами. Смерть наступила от удара в грудь, в область сердца острого орудия (меча или копья). Илья, верный обету, не взял в руки оружие и погиб.

В 1203 году в Киев ворвались полчища князя Рюрика Ростиславовича. Для того, чтобы изгнать из города своего племянника, князь привел с собой жадных к грабежам и разбою половцев, а после осады отдал им Киев на растерзание. И случилось великое зло на земле русской. Ничего подобного не было со времени крещения Руси. Эти печальные события описаны в «Повести временных лет».

Половцы сожгли Подол, ограбили Софию Киевскую и Десятинную церковь и уничтожили всех монахов и священников. Мирное население беспощадно уничтожили. А потом подошли к воротам Киево-Печерской Лавры. К бою с ними встали все, кто был в монастыре. Единственный, кто не вышел со всеми, был инок Илья. С кельи он слышал отголоски битвы. Но он помнил, что пришел в монастырь и дал обет никогда не брать в руки оружие.

В тот день все монахи Киево-Печерской Лавры приняли мученическую смерть. Среди них был и инок Илья. Его похоронили вместе с остальными. А когда через пол столетия монахи открыли его захоронение, они были сильно удивлены. К телу Ильи Муромца не прикоснулось тление. Пальцы правой руки были сложены так, как будто он осенял себя крестом.

Тело Ильи, как и останки других монахов, которые захоронены в пещерах Печерской Лавры, нетленно. Но, в отличие от останков египетских фараонов, оно превратилось в мумию не благодаря обработке мумифицирующими составами, а по неизвестной современной науке причине. Православные уверены, что если тело человека не разлагается, а постепенно превращается в мощи, это указывает на особый дар Бога, присущий только святым. Говорят, мощи святорусского богатыря Ильи Муромца способны излечить тех, кто страдает страшными болезнями позвоночника и тех, у кого полностью парализованы ноги. Герой былин и после смерти продолжает служить людям…

Объяснения этому феномену ученые до сих пор не нашли. И точных обстоятельств Ильи Муромца не знает никто. Известно только, что погиб он, получив смертельный удар копьем, когда защищал святой монастырь. В последний момент жизни Илья Муромец был и богатырем-воином и преподобным монахом одновременно.

В 1643 году его канонизировали под именем Преподобного Ильи. Так монахи на много веков спрятали правду о настоящем Илье Муромце. К мощам Преподобного Ильи до сих пор приходят за исцелением, особенно люди с болезнью ног.

Они молятся не былинному герою, который стал героем сказок и анекдотов, а тому, кто нашел в себе силу преодолеть неизлечимую болезнь и навсегда отказаться от мирской жизни.

Экранизации

Илья Муромец, остановившийся у камня, – привычный с детства образ. Неудивительно, что о богатыре снято много кинолент и мультфильмов, написано множество картин.

Первым примерить на себя роль могущественного дружинника удалось Борису Андрееву. Фильм «Илья Муромец» вышел в 1956 году. В основу сюжета легли классические былины о богатыре и сцены из сказок Пушкина.

Борис Андреев в роли Ильи Муромца

Советский мультфильм о воине увидел свет в 1975 году. Вторая часть была выпущена на экран через три года. Мультипликационные фильмы повествуют о знаковых событиях в жизни дружинника. Музыкальным оформлением служат композиции из оперы «Илья Муромец». Илья Муромец в советском мультфильме

В 2007 году студия анимационного кино «Мельница» выпустила мультфильм «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Полюбившийся малышам и их родителям образ немногословного силача (тому, кто озвучивал героя, не пришлось заучивать много текста) позже появится еще в четырех мультфильмах, посвященных русским богатырям. Голосом Муромца стали Валерий Соловьев и Дмитрий Быковский-Ромашов.

Илья Муромец в российском мультфильме

В фильме «Реальная сказка» (2010 год) былинный персонаж перенесен в современную реальность. Илья занимает должность охранника Кощея Бессмертного и вовсе не похож на истинного героя.

Алексей Дмитриев в роли Ильи Муромца в фильме «Реальная сказка»

Помимо кинофильмов, образ сильного и смелого мужчины нашел отражение в живописи, музыкальных композициях, спектаклях и компьютерных играх.

Интересные факты

Илья Муромец упоминается в германских эпосах. В сказаниях герой носит имя Илья Русский.

В зарубежных источниках также упоминаются жена и дети воина, по которым мужчина скучает в дальних походах.

Исследователи утверждают, что Илья умер в возрасте 45-50 лет.

По неизвестным причинам останки Илья Муромца (вернее, предполагаемого прототипа) не поддались полному разложению. Верующие считают, что святые мощи богатыря исцеляют болезни позвоночника.

Цитаты

«Я иду служить за веру христианскую, и за землю русскую, да и за стольный Киев град...»

«Я из города из Мурома, Илья, сын Иванович. А приехал я сюда прямой дорогою мимо города Чернигова, мимо речки Смородины».

«У моего света-батюшки была корова прожорливая. Тоже много ела. Да под конец у нее пузо треснуло»

«Бегите, окаянные, по своим местам, да чините везде такову славу: Русь-земля не пуста стоит».

«Ты прости меня, мать, не работник я в поле, не добытчик. Калин-царь заготовил стрелу смертную в сердце Киеву. Не велика мне, молодце, честь сидеть в Карачарове».

http://otdyhaemvrossii.ru/zolotoe-kolco-rossii/vladimir/byilinnyiy-murom-ilya-muromets-petr-i-fevroniya.html

https://24smi.org/person/1066-ilia-muromets.html

https://www.kp.ru/daily/26855.5/3898056/

http://book33.ru/murom-ulicy-goroda/karacharovo-selo-mikrorajon-muromskij-rajon.html

https://topwar.ru/7668-ilya-muromec-svyatorusskiy-bogatyr.html

https://moiarussia.ru/kem-v-dejstvitelnosti-byl-ilya-muromets/