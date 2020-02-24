«Ржев» - о священной войне с мерзавцами, которые позорят фронтовиков

Это статья не о фильме «Ржев» и даже не о тех мерзавцах, которые заказывают такое кино, снимают его и снимаются в нём, хотя и о них тоже. Это статья о нашей народной и личной памяти, о неизбежности священной войны за неё. Это статья не о фильме «Ржев» и даже не о тех мерзавцах, которые заказывают такое кино, снимают его и снимаются в нём, хотя и о них тоже. Это статья о нашей народной и личной памяти, о неизбежности священной войны за неё.

Мне хорошо известны обстоятельства боёв под Москвой зимой 1941—1942 годов и подо Ржевом зимой и весной 1942 года.

Я специально изучал их: отец воевал в составе 49-й армии под Серпуховом и Калугой; брат матери моей жены — под Ржевом. Тем не менее из всего, на что замахнулись (в прямом смысле этого слова) создатели данного фильма, писать я буду только о том, что имеет непосредственное отношение к этим двум участникам Великой Отечественной войны.

В декабрьское наступление под Москвой отец был уполномоченным Особого отдела 34-й отдельной стрелковой бригады, наступавшей от Тарусы на Недельное. Это тоже, как и под Ржевом, были очень жестокие, очень кровопролитные бои.

«Бои велись с ожесточением. Каждая деревня бралась с боями и потерями», — написал отец в своих записках о войне.

«От батальона в тысячу человек после нескольких дней боёв осталось всего 23 бойца», — написал об этом же в своих воспоминаниях полковник в отставке В. П. Хальчевский, зимой 1941 года боец 34-й отдельной стрелковой бригады.

У тех, кто посмотрит фильм «Ржев», сразу, наверное, создастся впечатление, что отец выжил, потому что был особистом и «сидел в блиндаже», а воевал не против гитлеровцев, а против бойцов Красной Армии. Поэтому привожу выдержку из его наградного листа за те бои, который я нашел на сайте «Подвиг народа»:

«Тов. Демурин с первым батальоном 34-й отдельной стрелковой бригады неоднократно ходил в атаку, активно действовал по задержанию трусов и паникёров, убегавших с линии боя, и возвращал их в подразделения. 22/XII-41 года в бою под деревней Лыткино из боя выбыл командир наступающей роты. Тов. Демурин командование ротой принял на себя и повёл роту в атаку. В результате его активного действия и проявления мужества и храбрости рота под руководством тов. Демурина первой ворвалась в деревню, разгромив укрепившегося в ней противника, выполнила поставленную перед ней задачу. В результате смелого действия роты, руководимой тов. Демуриным, батальон овладел деревней Лыткино. 28/XII-41 года тов. Демурин активно действовал в бою за овладение деревней Сугорово. В этом бою тов. Демурин получил тяжёлое ранение в голову. Тов. Демурин вполне заслуживает представления его к правительственной награде ордену Ленина».

Надо сказать, что 34-я отдельная стрелковая бригада не только погибала. Она в положенные сроки вышла на рубежи (не убежала от минометных обстрелов, как в фильме), установленные приказом о наступлении, уничтожив с декабря 1941 по апрель 1942 года более 10 тысяч немецких солдат и офицеров, большое число вражеского вооружения и техники. Красноармейцы захватывают подбитый на поле боя немецкий танк

Летом и осенью 1942 года особист Демурин воевал на Северном Кавказе. Вот наградной лист на него за тот период:

«Во время боёв на реке Баксан, август 1942 года, тов. Демурин участвовал в бою против румынской дивизии, пытавшейся переправиться на нашу сторону, где было уничтожено до 600 солдат и офицеров противника. Во время боёв на высоте 910 тов. Демурин организовал разведку полка, обеспечившую быстрое продвижение стрелковых батальонов и овладение высотой. В боях в районе Н. Курп тов. Демурин, действуя в соответствии с приказом 227, остановил бегство отдельных бойцов с поля боя, восстановил воинскую дисциплину и обеспечил продвижение 2 стрелкового батальона на высоты 404 и 432. Тов. Демурин в боях смел, решителен, инициативен. Вывел из окружения стрелковый батальон, сохранив людей и вооружение. Специальной работой профилактически исключительно много помогает командованию в укреплении боеспособности полка. Тов. Демурин достоин правительственной награды — ордена «Красное Знамя».

Вот такие были в Великую Отечественную войну особисты.

Отец выжил, конечно, потому, что его хранила высшая сила: в 1942 году он был в числе неполной сотни бойцов, оставшихся от 102-й стрелковой дивизии, отступавшей от Лисичанска и окончательно вышедшей к своим из окружения под Сальском. Но он выжил и потому, что был очень хорошо подготовлен; знал, в отличие от «героев» фильма «Ржев», что должен делать командир роты и батальона и что не должен. Бойцы Красной армии. 1942

Теперь непосредственно о Ржевской битве. Под Ржевом, как я уже сказал, у меня воевал родственник: Сергей Лабудин, он же — командир 12-й парашютно-десантной роты 4-го батальона 204-й воздушно-десантной бригады.17—22 февраля 1942 года в составе неполного батальона десантников лейтенант Лабудин был десантирован в район населённых пунктов Окороково и Мончалово с целью обеспечить вывод из окружения остатков 29-й армии.

Как повествует Журнал боевых действий 1-го воздушно-десантного корпуса, вся площадка десантирования находилась «под воздействием решетно-пулемётного огня противника». В момент выброски десанта группы вражеских автоматчиков при поддержке одиннадцати танков с трех сторон прорвались к деревне Окороково. Десантники должны были вступить в бой в буквальном смысле слова с неба. С наступлением рассвета, не прекращая боя, они подбирали грузовые контейнеры, мешки с продовольствием и патронами и делились ими с бойцами окруженных частей. Они не страшились ничего: ни вражеских пулемётов, ни миномётов, ни пушек, ни танков.

Вот несколько выдержек из этого Журнала (орфография и пунктуация сохранены по оригиналу):

«2. Боевые действия десанта.

Десант вводился в бой по мере его сбора, обстановка не давала возможности ждать сбора всего личного состава.

Первая группа в составе 38 чел. под командой Зам. командира 12 роты т. БАТИСТАНСКОГО вела ожесточённый бой с противником силою до роты с одним танком в период с 4.00 до 16.00 17.02.42. сев. вост. ОКОРОКОВО. Действиями этого взвода противник не только был остановлен, но и отброшен в исходное положение, потеряв только убитыми до 55 человек.

Бойцы и командиры этой группы действовали решительно, смело, самоотверженно. Уполномоченный ОО — мл. лейтенант гос. безопасности тов. КОЛЬГОВ, разыскав брошенное ружьё ПТР, подбил танк противника, лейтенант БАТИСМАНСКИЙ (так в тексте — прим. М.Д.) личным примером, увлекая бойцов за собой, умело и решительно вёл их в атаку.

Вторая группа в составе 32 человек под командой командира 12 роты лейтенанта ЛОБУШИНА (это и есть мой родственник С.В.Лабудин: в архиве найдены документы, подтверждающие, что командиром 12-й роты 204-й вдбр являлся именно он — М.Д.) обороняла МОНЧАЛОВО с 7.00 до 15.00 17.02.42 г. Противник превосходящими силами вёл непрерывные атаки. В 15.00 им было брошено 18 танков на участок обороны взвода. Взвод отошёл по приказу в район ст. МОНЧАЛОВО и удерживал этот рубеж до 23.00 17.02.42 г. А в 23.00 взвод вместе с частями 185-й СД (стрелковой дивизии — М.Д.) начал отход, с боями пробиваясь из окружения…

Таким образом десант своими самоотверженными действиями дал возможность окруженным частям в течение с 4.00 до 23.00 17.02.42 удержать заданный район, предотвратив этим самым катастрофу…

За время боев с 17 по 22.02.42 г. не отмечено ни одного случая трусости, невыполнения боевого приказа и ухода с поля боя. За каждый метр родной земли парашютисты дрались как львы, презирая опасности смерти…

Смертью храбрых погиб в бою за ЗАБРОДЫ боец-автоматчик АЛЕКСАНДРОВ, уничтоживший в рукопашной схватке 10 фашистов. После команды «приготовиться» у т. АНУЧИНА вывалился из ранца парашют, старший корабля запретил ему прыгать, но тов. АНУЧИН, не желая остаться, взял парашют в руки, прыгнул и нормально приземлился…

Красноармеец КИСЕЛЕВ, видя, что его окружают немцы, не отошел от занимаемого рубежа, а продолжал вести огонь, укрывшись в немецкий дзот. В течение суток тов. КИСЕЛЕВ сидел в дзоте, немцы бросали гранаты в дзот, но он не сдавался. Тогда немцы выставили часового к выходу из дзота. Просидев сутки, тов. КИСЕЛЕВ, улучив момент, уничтожил часового, захватил с собой пулемет и соединился со своими частями»…

Всего из окружения тогда вышли и присоединились к 39-й армии немногим более 5 тысяч человек. И всё же это были солдаты с боевым опытом, а среди них не один десяток офицеров, в том числе старших, которых за три — шесть месяцев не подготовишь. Были спасены знамена и документы входивших в армию частей и соединений. Тысячи семей получили точные сведения о судьбе, пусть и трагичной, своих родных, а не извещения о том, что они пропали без вести. Бойцы истребительного противотанкового батальона на пути к Вязьме после боёв за Ржев. 4 марта 1943 года

Поставленный РВИО на месте гибели Мончаловского десанта плакат, гласящий, что «Здесь подо Ржевом погибла 29-я армия», врет. 29-я армия вышла из окружения! А вот лейтенант Лабудин, как и большинство десантников, и очень многие бойцы 29-й армии, выходя из окружения, погибли. Военным историкам надо бы понимать разницу.

После освобождения этого района место, где нашего родственника временно закопали товарищи, было найдено, он был перезахоронен, семья получила похоронку и право на пенсию.

Что бы сказали эти удивительные люди о выпущенном на наши экраны дрянном пасквиле об их войне? Возможно, под Ржевом были комбаты, особисты, политруки, ротные, которые действовали так, как «герои» фильма «Ржев». И возможно даже, что их за это не отправили в штрафбат. Хотя, скорее всего, отправили бы или даже расстреляли, и правильно сделали бы. Но встает вопрос: зачем нам смотреть про горькие и позорные исключения? Чтобы ротный не заставил своих бойцов окапываться, чтобы удержать занятую деревню, — никогда не поверю!

Ещё раз повторю: это не наша, это ИХ война. ОНИ в ней победили, и никто не смеет ни умалять, ни искажать их подвиг. Никто не смеет домысливать за них, что они думали о том, за что воюют.

Мы знаем о них и об их мыслях из великой «лейтенантской прозы» 1950—80-х годов. Эта проза, эти стихи огромны по охвату и глубине. Их и надо экранизировать. А журналы боевых действий! Да по одному приведённому мной журналу можно снять прекрасный многосерийный фильм!

Но нет, берут книгу какого-то отщепенца, на волне перестройки написавшего пасквиль, и пытаются заставить нас это смотреть…

Будем мы это смотреть или не будем, это отдельная тема, но по самому заказу, по мыслишкам, которыми нас пытаются напичкать, точно вынесем свой диагноз не только авторам фильма, но и всей сегодняшней системе власти — если, конечно, власть этот фильм не снимет с показа. Но она его не снимет и продолжит позорить фронтовиков. Как она уже много лет делает, драпируя Мавзолей Ленина в День Победы. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Пулеметчики

Мой отец, уроженец Восточного Казахстана, даже и мечтать не мог оказаться на Красной площади в 1941 году, но знал о тех счастливцах, которые прошли тогда, 7 ноября, в день очередного праздника Великой Октябрьской социалистической революции, около имени Ленина и Сталина. Гвардии капитан Демурин, тем не менее, прошел по Красной площади, около Мавзолея, в сентябре 1946 года, в первый День танкистов, и всю оставшуюся жизнь вспоминал это как момент счастья. Я, моя жена, мои дети, мои внуки и все потомки всегда будут это помнить.

Нашу память не отнимешь, но мы должны думать не только о себе. Поэтому перед портретом отца, глядя на его ордена, я, потомок особиста-«смершевца», родственник командира Красной армии, погибшего под Ржевом, объявляю заказчикам и создателям фильма «Ржев», что они являются врагами исторической памяти нашего народа, врагами моей личной и нашей семейной памяти.

Мы будем вести священную войну против них всю жизнь — последовательно и беспощадно. Кто-то говорит, что не надо идти на этот фильм. Нет, пожалуй, надо идти, но надо идти, подготовившись. Идти, послушав, например, рассуждения об этом фильме Алексея Исаева. Идти, чтобы плюнуть. Идти, — чтобы злее бороться с этой киношно-политической мерзостью.

Правда на нашей стороне. Поэтому итог борьбы зависит только от нашей преданности нашему делу.

Михаил Демурин

Источник: regnum.ru