Пока только робкие протесты?

Внезапно депутаты Госдумы один за другим стали повторять то, о чём правые каналы из "чёрного списка" Фёдорова талдычат не первый год. Предоставляем слово Николаю Валуеву:

"В сущности в политике, какие могут быть вообще друзья? В своё время их для России чётко определил царь Александр 3 Михайлович. Ситуативность отношений на Кавказе и Ближнем Востоке была всегда основой основ.

Это Петрухе ещё товарищ Сухов говорил. Гибкость там, конечно, любят. Особенно на базаре. А вот прогибы воспринимаются исключительно в одностороннем порядке, как в песне иноагента Макаревича, который, к слову, в итоге прогибается на славу где-то там на земле типа обетованной.

И вот не надо сейчас про ксенофобию и расшатывание общей лодки народов. Оставим это для учебников, которые в том же Азербайджане (что был якобы оккупирован в 20х годах прошлого столетия по их новому стилю), как, впрочем, и в курсах школьной истории других наших восточных и азиатских соседей. Так вот податливость, если быть точнее, там воспринимается как слабость. Элементы их влияния в России - это диаспоры. Зачастую достаточно неформальные образования с большой широтой охвата и возможностей. С проникновением во власть, где пускают.

Эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие. Крайне необходимые не только в России, но и на исторической Родине. И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться. Не пришло ли время присмотреться к ним ещё внимательнее? К диаспорам, конечно.

Это центры трансляции всего. Силы, влияния, криминала и много чего ещё. Культурный обмен там плетётся в конце списка уставных задач, уж поверьте. Спокойно, с пониманием политической и силовой поддержки внутри государства нашего российского, без ругани и криков всю эту шоблу-облу прогоняем через сито закона. А там и незаконная миграция, неуплата налогов, рейдерство и прочие интересные вещи. Нас, конечно, обвинят. Вон, после Крокуса, как обеспокоился официальный даже Таджикистан, но оказалось всё в рамках закона. И притихли. А что делать? Семью кормить надо, они не могут ждать, когда там все законопослушными станут".

На всякий случай уточним: это вот только сейчас всё понятно стало? Или просто конъюнктура текущего политического момента такая, а завтра опять дружба взасос до нового "ананас обманули"?

Азербайджан отреагировал незамедлительно. МИД Азербайджана объявил о запрете на въезд в республику депутату Госдумы Николаю Валуеву.

МИД Азербайджана включил депутата российской Госдумы Николая Валуева в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде:

"Оскорбительные высказывания и угрозы первого заместителя комитета по туризму Госдумы Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В связи с высказываниями указанного депутата против нашей страны его имя включено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику".

"К примеру, ранее за деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в этот список были включены первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин и заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов", - добавил Гаджизаде. Он выразил сожаление (?), что названные депутаты являются членами правящей партии "Единая Россия".

Ранее несколько СМИ распространили сообщения о том, что Валуев в ответ на ноту МИД Азербайджана о прекращении деятельности Русского дома в Баку предложил закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, ограничить бизнес азербайджанцев и принять другие меры.

Воооот. "Диаспорские организации". То, что Валуев затронул главный столп национальной оргпреступности, поддерживаемой азербайджанскими властвующими лицами и есть главная причина закрытия въезда.

Диаспоры как организации должны быть объявлены вне закона, признаны нежелательными, как минимум. Именно через миграционный кризис и поиск в этой среде террористов и экстремистов нашу страну и будут качать в ближайшие годы.

Единственное, объяснение, почему диаспоральные структуры еще действуют, лежит в плоскости колоссальной коррупции и заинтересованности крупного бизнеса в России (часто он связан с уже нашими должностными лицами) наживаться на некогда дармовой рабочей силе. - подчеркивают Два майора

Тезисы, которые давным-давно продвигают "русскофошистские" каналы, озвучивает депутат Государственной Думы России Пётр Толстой :

"Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти "землячества" лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных.

Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только чёткое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях - немедленная и жёсткая реакция со стороны государства. Кстати, именно этого гражданина так возмущало слово "русский": начал с отрицания необходимости интеграции мигрантов в России, а закончил оскорблением наших бойцов и нашей страны".

Хочется, конечно, надеяться, что это тоже, как и в случае с калужским губернатором Владиславом Шапшой или отдельными мейнстрим-медиа , не предвыборная конъюнктурщина, а медленный процесс исцеления от вируса дружбонародности. Потому что всего несколько лет назад на ток-шоу с севшим за русофобию главарём узбекской ОПГ-диаспоры Баратовым будущий депутат Толстой говорил несколько иные вещи:

"Речь идёт о том, что люди с которыми мы вместе родились в одной стране, они сейчас пишут такие /дружбонародные/ песни на нашем с вами русском языке".

Прошло всего ничего и, наконец-то, наступило понимание, что "рождение в одной стране" вообще никак не мешает многонационалам создавать "легализованные мафиозные структуры" с целью подкупа властей, отмазывания своих боевиков, крышевания бизнеса и запугивания рядовых граждан.

https://t.me/russkiegramoty/56839

ВНЕЗАПНО:

"Азербайджан в отличие от Таджикистана ситуационный партнёр России, который решил перестать притворяться другом, об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Ильхаму Алиеву показалось, что в сегодняшней ситуации можно давить на Россию, к чему-то её принуждать, извлекать выгоду из нашей занятости на Украине. Подтверждаю: наши руки заняты происходящим на Украине. Президент Азербайджана много раз лил патоку, говоря о российско-азербайджанских отношениях, а теперь извлекает выгоду, прежде всего, как такой же поставщик газа и нефти, как Россия. Россия теряет, а Азербайджан подбирает.

Надо понимать, что это Восток. И не все, что вам говорят, желая подольститься, соответствует реальным действиям той стороны, которая злоупотребляет комплиментами в ваш адрес. Но сейчас и комплименты отпали, как вы видите. По мнению депутата, нынешние действия Алиева - лишнее подтверждение правоты тех, кто предупреждал, что Таджикистан Азербайджан - враг "ситуационный партнёр". Во время конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха Россия была нужна Азербайджану. Теперь надобность в поддержке Москвы отпала.



"Подлинным союзником в отличие от Таджикистана в сегодняшней ситуации Азербайджан вряд ли может быть с учётом завязанности на Турцию, его привилегированного союзника. Алиеву важны отношения с Турцией, Израилем, США. Великобритания никогда своего интереса не теряла в Азербайджане. Лишний раз убеждаемся, что полагаться на Таджикистан Азербайджан в трудную минуту очень сложно, - констатировал парламентарий.



Эту ненадёжность нужно учитывать из-за уязвимости России в Каспийском регионе и Центральной Азии. Затулин предупредил, что на этом направлении активно работают Запад и Турция, которая строит великий Туран из бывших советских республик и хочет привлечь к этому мусульман РФ. Чтобы обезопасить Россию, нужно "укоротить языки" местным лоббистам Таджикистана Азербайджана.

"Эту угрозу надо видеть. И первое, что надо сделать, - укоротить языки всяким Коротченко и прочим азербайджанским лоббистам у нас в России, которые постоянно дезориентируют наше общественное мнение. Они нам продают образ союзника-Таджикистана Азербайджана, которым он не является", - призвал Затулин".

https://t.me/russkiegramoty/56829

Ну и пока наши просто грозят кулачками азеры в Баку начали демонтировать надписи со здания, где расположен Русский дом, но еще Азербайджан недавно направил российской стороне ноту о прекращении деятельности представительства в республике, обвинив в

шпионаже сотрудников.

"Русский дом в Баку приостанавливает работу" - сообщило представительство Россотрудничества. Да уж пишите открытым текстом, что вас просто там размазали по стенке, а не "приостанавливаете работу".

А у нас они чувствуют себя превосходно. Это Мунис Мустафаев. Главарь азербайджанской ОПГ-диаспоры в Тюмени (ячейка гигантского спрута, опутавшего всю страну). После того, как стало известно о беспределе очередной азербайджанской банды, он кинулся выполнять своё главное и единственное предназначение. Отмазывать абу-бандитов. Тезисы главаря этнической группировки стандартные:

- Избиение малолетними муджахидами русских школьников - это обычный конфликт между одноклассниками. Дело житейское.

- Первыми видео начали распространять телеграм-каналы националистической направленности с целью призыва к национальной розне.

- В диаспоре склонны видеть в таком ажиотаже и активном освещении конфликта в СМИ иностранный след.

Нам кажется, Мустафаев всё очень чётко пояснил (по испытанным лекалам нижнетагильских многонационалов) и дело можно закрывать.

Напомним, что после слов депутата Петра Толстого о том, что "все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры", первой шапка полыхнула именно у азербайджанских этнических группировок. По понятным причинам.

После слов Толстого о диаспорах последовала моментальная (в тот же день и на страницах крупного издания) и очень агрессивная реакция со стороны вице-президента Союза азербайджанцев России Эльнура Гусейнова, который безапелляционно заявил:

"Закон о национально-культурной автономии был принят Госдумой и подписан президентом России, поэтому своими высказываниями депутат Толстой "сам себя дискредитирует". Толстому нужно извиниться".

Хотелось бы напомнить Э.Гусейнову и уважаемому П.О.Толстому, что если внимательно читать закон о национально-культурной автономии (НКА), то прямо в статье 1 написано:

"Национально-культурная автономия является видом общественного объединения", при этом статьёй 17 закона 82-Ф3 "Об общественных объединениях" "вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается", а статьёй 19 этого же закона "Принадлежность или непринадлежность граждан к общественным объединениям не может являться основанием для ограничения их прав или свобод, условием для предоставления им государством каких-либо льгот и преимуществ".

И когда какая-то этническая группа, составляющая в процентном отношении всего лишь 0,24% от всех жителей региона, а оккупирует целые экономические секторы - это имеет только одно название: "ОПГ-ДИАСПОРА"



"Твоя нация воняет как свинья. Я в Афганистане выполнял ваш оккупационный долг. Я знаю, чем занимаются русские свиньи. Они воняют на весь мир".

Знаете кто это заявил? Скрин с видео. На связи экс-посол Азербайджана в Белорусии, Молдавии и Пакистане, доктор филологических наук Вагабзаде Исфандияр Бахтияр оглы.

А теперь маленький секрет Полишинеля. Они так думают ВСЕ. Ну то есть вообще все. Включая самых основных - тех решал-олигархов с российскими паспортами, благодаря которым азербайджанская ОПГ-диаспора смогла выстроить на территории России параллельное, насквозь криминальное государство.



А заявлять (вот тут), что: "Мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес?" в соответствии со статьёй 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности", это

во-первых, называется экстремизмом, т.е. пропагандой исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а,

во-вторых, "организованной преступной группой", по этническому признаку создающей незаконные экономические преференции представителям свой национальности через различные коррупционные связи в органах власти.

Поэтому подмена органов власти какими-либо НКА или вмешательство этих НКА в органы власти, или лоббировании НКА в своих интересах каких-либо коммерческих структур, создание незаконных экономических преференций представителям свой национальности, оказания юридической помощи членам НКА при совершении ими преступлений и правонарушений и пр. - это всё и называется "организованная преступная группа", созданная по этническому признаку, т.е. ОПГ-диаспора. Пора бы уже государству эту этномафию выжигать калёным железом ".

А все вот эти азеровский перфомансы вызывают даже не просто отвращение. У меня именно это фото вызвало ассоциации с русским народом в виде этого старика, который уже при смерти, и всеми этими ОПГ-диаспорами в виде этой морды. Верх цинизма: кто это снимал, ставил целью именно унижение русского народа.

По поводу всех этих азербайджанских флагов. Они наглеют ровно настолько, насколько им позволяют. И любой национальный патриотизм всегда привлекательнее многонационального, потому что чувство единения со своими - это базовое чувство человека, национализм естественнен, это природа. Многонациональное же терпильство противоестественно и всегда проиграет. Наглядный эксперимент был прямо на границах России - в 14 году миллионы русских выходили на митинги, была волна русского национал-патриотизма.

Но этой волной не воспользовались в России и попросту пустили на самотек, русские на Украине же стали обрабатываться, "нацифицироваться", но совсем не в том направлении. Общался в сети именно с украинскими националистами, там либо наполовину этнические русские, либо имеют хотя бы одну бабушку или дедушку русского (ровно тоже самое, что в России), но они яро отстаивают свою украинскость, именно как противопоставление русскости. То есть агрессивная пропаганда украинского национализма переделала русских в антирусских. Потому что естественное всегда побеждает противоестественное. Но тупое недоразумение, новиоп Сурков (аналог Алика), которому дали управлять процессами, просто слил все в унитаз (думаю, намеренно).

Однако даже сейчас, если дать русским маршировать с имперскими флагами и рунами, флагом Спаса Нерукотворного, открыто кричать "Русские, вперед!", "Русский русскому помоги!" и т.д., то русский национализм все сметет на своем пути, и в России не будет нигде никаких флагов, кроме русских (именно потому что русский национал-патриотизм сдерживали, и он как натянутая пружина).

То есть вывод какой? Любой этнический сепаратизм и национализм в России - хоть азербайджанский, хоть чеченский, хоть башкирский, любой, можно побороть только идеологией русского национального патриотизма. В конце концов можно воспользоваться опытом Казахстана (их же не обвиняют в фашизме?). Но идеология многонационального куколдизма всегда проиграет даже самой слабой диаспоре ".

И приблуды не просто рулят, они знают, что их обязательно отмажут. В Тольятти абу-бандиты с криминальным прошлым избили сотрудников автосервиса.

Со слов подписчика:

Инцидент на тольяттинской СТО «АвтоГОСТ» (переулок 7-й Онежский, 14) произошел в декабре 2024 года. Здесь проводилась стандартная процедура передачи автомобиля «Лада Калина» после ремонта по направлению из страховой компании. Владельцев машины изначально не устраивало то, что соблюдалась законная процедура ремонта авто, так как ранее они пытались взыскать со страховой компании денежную компенсацию.

В какой-то момент муж собственницы машины привел с собой на разборки криминальную «крышу» - двух мужчин кавказской внешности. Одним из них оказался 56-летний уроженец Азербайджана Октай Касумов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт фальшивых купюр.

После непродолжительного культурного обмена Касумов начал избивать ногами директора СТО Ивана. В результате побоев Иван получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и рассечения мягких тканей лица и головы, что привело к нетрудоспособности на месяц. Несколько сильных ударов получил и молодой человек на рецепции СТО.

После избиения сотрудников СТО злодеи осторожно скрылись, но перед этим высказали недвусмысленные угрозы в отношении директора и сотрудников автосервиса. Заявление в полицию было написано в тот же день, но полиция прибыла на СТО лишь спустя 10 (!!!) дней после происшествия и сообщила, что на избитого Ивана тоже написано заявление. В свою очередь, заявлению директора СТО хода не дают, несмотря на наличие видеозаписей камеры наблюдения и документов о полученных травмах.

По нападению на автосервис в Тольятти ещё пишут, что, якобы:

13 января 2025 года на сайте МВД была оставлена жалоба на имя начальника УМВД России по городу Тольятти Хейруллы Ахмедханова, но никаких положительных сдвигов до сих пор не произошло. Также не дана правовая оценка угрозам в адрес сотрудников СТО.

Интересная информация, которую неплохо бы проверить. По совпадению избивший сотрудников СТО Октай Кусумов и начальник УМВД по Тольятти Хейрулла Ахмедханов уроженцы Азербайджана. Бывает же. Поэтому и удивляться не стоит.