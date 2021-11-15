Сталинская экономика ― рывок к Сверхдержаве

Всем хорошо известно со школьных лет, что Советский Союз в 30-е провел индустриализацию и совершил гигантский рывок в экономике, став после войны сверхдержавой. При этом практически не раскрывалось, какими механизмами достигался такой успех. Делался упор на индустриализацию, коллективизацию, энтузиазм населения по строительству нового строя, и ничего об экономических и социальных механизмах такого успеха.

Модель опережающего развития

Факты говорят о том, что с конца 20-х в стране строилась четкая и научно обоснованная экономическая система опережающего развития. Но если под руководством Сталина и его команды создавалась сверхдержава, то после его смерти под руководством Хрущева, Брежнева и Горбачева ее разрушали, а при Ельцине просто уничтожили.

Необходимо отметить, что экономика в период 1929–1955 годов, за вычетом падения 3,7 процента во время войны, обеспечивала ежегодный рост 13,8 процента, и это были самые высокие в мире темпы роста на протяжении более чем двадцати лет!

Экономический рывок произошел не случайно, он базировался на основе анализа и применения мировых теорий и лучших зарубежных практик организации экономических систем, обеспечивающих ключевые факторы роста. Следует также отметить, что если восстановительная модель НЭПа в период 1921–1928 годов обеспечила высокие темпы роста 12,7 процента с низкой базы, обусловленной Гражданской войной и разрухой, то экономический рывок 1929–1955 годов стал возможен благодаря «высокой базе», достигнутой при НЭПе.

Вместо НЭПа, предусматривающего частичный возврат к рыночным отношениям, частной собственности, конвертируемой национальной валюте в виде «золотого червонца» и использованию зарубежного финансирования и концессий, была использована модель опережающего развития, заключающаяся в создании новых и модернизации существующих отраслей и производств, ведущих к увеличению доходов и внутреннего спроса.

Принятая модель развития обеспечила самые высокие в Европе и вторые в мире темпы роста, при этом среднегодовой рост экономики более 10 процентов в течение двадцати и более лет в мировой экономической истории XX–XXI веков имел место ещё только в Китае, Южной Корее и Тайване.

В основу модели развития были положены пять составляющих успеха:

1. Стратегическое планирование.

2. Использование зарубежных технологий и привлечение иностранных специалистов.

3. Директивное повышение эффективности.

4. Денежная политика с системой безналичного и наличного оборота.

5. Предпринимательство на базе артелей, кустарей и личных приусадебных хозяйств.

Экономика организовывалась как единая целостная система, и ядром принятой модели развития была индустриализация, по сути, перевод экономики в следующий технологический уклад с созданием новых отраслей и производств, а также опережающим развитием базовой инфраструктуры. Для реализации такого плана необходимы были новые технологии, отсутствовавшие в стране. В связи с этим на начальном этапе целевым образом из-за рубежа привлекались непосредственные носители лучших в мире технологий и закупалась необходимая техника, а параллельно восстанавливалась отечественная научно-технологическая и образовательная школа.

Помимо строительства государственного индустриального сектора экономики, серьезно развивалась предпринимательская инициатива в форме артелей, кустарей, личных приусадебных хозяйств, производивших значительную часть продуктов и товаров массового спроса.

Распространенное мнение, что все это обеспечивалось за счет использования подневольного труда заключенных и спецпоселенцев (включая труд осужденных политзаключенных, убийц, бандитов, воров, мошенников и т. п.), не выдерживает никакой критики. Подневольный труд в среднем охватывал только 1,65 процента от численности населения страны, при этом был неэффективным и не определяющим.

В результате экономического рывка была обеспечена полная технико-экономическая независимость государства и созданы новейшие передовые отрасли, такие как атомная, космическая, ракетостроение, авиастроение и много других, а отечественная научно-технологическая школа и образование достигли мирового уровня. Достижения тех лет и сегодня во многом обеспечивают лидерские позиции России на мировой арене.

Стратегическое планирование

В основу экономики опережающего развития были положены идеи и универсальные принципы, разработанные в трудах немецкого экономиста Баллода и российского ученого Гриневецкого, заключающиеся в целевом развитии экономики по плану с опережающим созданием инфраструктуры, централизованной электрификации, внедрением передовых технологий и техники, повышением производительности труда, привлечением инвестиций и предпринимательской инициативы.

Для этих целей были созданы Госплан и Госснаб и реализована модель, при которой Госплан как орган управления штабного типа обеспечивал стратегическое развитие экономической системы по вертикали, а Госснаб ― операционную работу по горизонтали, и вместе они образовывали единую организационную матрицу экономической системы.

Госплан выстраивал организационную иерархию экономической системы, разрабатывая генеральный план, на его базе ― перспективный пятилетний план и затем ― ежегодные текущие планы. Главнейшей задачей Госплана было обеспечение правильного соотношения развития различных отраслей экономики и необходимых мероприятий для предотвращения диспропорций. Госснаб обеспечивал взаимодействие между предприятиями различных отраслей экономики и слаженную работу межотраслевых кооперационных связей от добычи сырья до выпуска конечной продукции, а также организацию и контроль своевременности поставок.

Исходя из целей развития страны, разрабатывалась стратегия развития отраслей и ключевых технологий, определялись масштабы развития на стратегическую перспективу и проводилась тщательная проверка, насколько планируемые темпы развития отраслей увязаны между собой и обеспечены ресурсами и необходимыми резервами. В результате экономика страны организовывалась как единая целостная система с высокой концентрацией ресурсов, четкой специализацией предприятий, организованными межотраслевыми связями и просчитанными объемами обмена всеми необходимыми ресурсами.

Наглядным примером такого стратегического подхода является реализация плана ГОЭЛРО, концепция которого предусматривала целостное развитие экономики и энергетики, объединяющей производство, передачу, распределение и использование электрической и тепловой энергии во взаимоувязке с развитием конкретных отраслей и их потребностей в энергетических ресурсах в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве.

Об успешности плана ГОЭЛРО говорит и то, что к моменту своего завершения в 1935 году отечественная энергетика вышла на третье место в мире после США и Германии. Этот план стал первым в мире успешным опытом стратегического целевого планирования и организации развития макроэкономического масштаба. План ГОЭЛРО заложил основу формирования всей последующей системы планирования и организации развития экономики, положенной в практику пятилетних планов.

Внедрение передовых технологий и привлечение иностранных специалистов

В целом к концу 20-х годов в стране промышленность и развитие технологий находились в ужасающем упадке из-за тяжелейшего наследия хозяйственной разрухи, а также больших кадровых и технологических потерь. Отсутствовал целый ряд необходимых отраслей и современных технологий, в том числе цветная металлургия, станкостроение, производство сельхозмашин, автомобильная, тракторная, авиационная и химическая промышленность.

В этих условиях руководство страны принимает решение о масштабном импорте человеческого капитала ― привлечении из-за рубежа лучших мировых специалистов, и с этой целью в 1928 году выходит секретное постановление «О привлечении иностранных специалистов», а при ВСНХ образуется Центральное бюро иностранной консультации. Постановлением утверждается список должностей с указанием уровня квалификации специалистов, а также предусматривается их мотивация с надлежащей оплатой, соответствующей бытовой обстановкой, достойным досугом. Особое внимание уделяется привлечению иностранных специалистов для организации проектного дела и крупного строительства с обязательным консультированием советских специалистов.

Прежде всего приглашаются выдающиеся профессионалы мирового уровня, которые вносят решающий вклад в становление отечественной инженерно- технологической школы. Примером такого удачного сотрудничества является приглашение в страну американского архитектора Альберта Кана, одного из лучших в мире индустриальных архитекторов, и группы его сотрудников. Он изобрел уникальный метод быстрого поточно-конвейерного проектирования и промышленного строительства, сокращающего сроки проектирования в 10 раз и сроки строительства ― в пять раз путем создания из стандартных деталей универсального строительного объема, в который затем вписывается практически любой производственный процесс.

С бюро Кана в 1929 году подписывается контракт на проектирование и руководство строительством Сталинградского тракторного завода, а также программа строительства различных сооружений общей стоимостью два миллиарда долларов. Группа из 27 специалистов приезжает в Москву и совместно с советскими инженерами разрабатывает на базе новейших технологий проекты новых предприятий различных отраслей экономики и организует их строительство. Сталинградский тракторный завод проектируется и строится в невиданные сроки ― чуть более года. Причем сначала завод собирался в США, а затем разбирался, перевозился и монтировался в России.

По контракту бюро отвечало за проектирование и общее руководство строительством новых заводов, подбор и организацию закупки оборудования, разработку технологических карт работы заводов и обучение персонала. Принципиальной особенностью являлось и то, что вместе с иностранцами работали отечественные специалисты на практике перенимавшие передовые технологии и методы работы.

В период с 1930 по 1932 год команда Кана проектирует и организует строительство 521 завода, треть всех предприятий, построенных в годы первой пятилетки. Причём эти заводы составляют ядро отечественной промышленности, среди них Горьковский автомобильный завод, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, «Азовсталь» и «Запорожсталь», «Уралмаш» и Краматорский машиностроительный завод, Сталинградский, Харьковский и Челябинский тракторные заводы.

Таким образом, за два года была создана собственная система современного проектирования и организации промышленного строительства и массово распространилась в масштабах всей страны. Технология проходит испытание и начальным периодом Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки на восток страны перемещается и перезапускается около 3 500 предприятий, необходимых для обеспечения жизнедеятельности в военный период.

Индустриализация порождает процесс урбанизации и жилищного строительства. С 1930 по 1933 год в Москве по контракту работает немецкая архитектурная группа (23 сотрудника) по гражданскому строительству Эрнста Мая. Всего по подобным договорам в страну привлекалось около 200 высококлассных архитекторов и инженеров в сфере гражданского строительства.

Команда Мая работает над проектированием около двух десятков новых городов, включая Магнитогорск, Нижний Тагил и Новокузнецк. Передовая технология архитектора предусматривает сборку домов на стройплощадке из крупных блоков, изготовленных конвейерным способом на заводе. В 1933 году Эрнст Май заканчивают работу в Москве и уезжает, оставив за три года работы два десятка новых городов, принципиально новые стандарты градостроительства и подготовленные советские кадры.

Помимо приглашения специалистов, подписываются контракты о «технической помощи» не с государствами, а с иностранными компаниями, по которым передается документация на нужные стране изделия.

Так в 1929 году в США подписывается контракт с Ford Motor Company, по условиям которого начинается массовое производство грузовых и легковых автомобилей моделей Ford и обучение в США советских специалистов. Для этих целей передаются планы, патенты, чертежи, необходимые для постройки и пуска нового завода. Примерно на таких же условиях передается документация на танк фирмы «Кристи», ставший прототипом советских танков серии БТ. Всего в период с 1923 по 1933 год в отраслях тяжелой промышленности с зарубежными фирмами было заключено 170 договоров на «техническую помощь», ускоривших модернизацию советской промышленности.

С середины 1933 года начинается снижение числа привлекаемых иностранных специалистов, обусловленное созданием собственной инженерной школы. К 1939 году программа импорта технологий и оборудования в целом завершается, а доля используемого импортного оборудования снижается с 33 до 0,9 процента.

Одной из главных задач по перевооружению экономики стало создание собственной системы подготовки рабочих, инженерных и научных кадров. Основной формой подготовки квалифицированных рабочих становятся школы фабрично-заводского ученичества. К 1932 году школами ФЗУ было подготовлено 450 тысяч рабочих, и удельный вес данной формы подготовки рабочих достигает 70–90 процентов.

К началу первой пятилетки в промышленности работало около 24 тысяч инженеров, что составляло 0,92 процента к общему числу рабочих. С 1929 года в стране начинает действовать единая система высшего и специального технического образования, создаются новые факультеты и целые вузы с целью подготовки специалистов для новых отраслей народного хозяйства. Количество вузов увеличивается в период 1928–1932 годов с 148 до 832, а студентов ― с 168,5 тысячи до 504 тысяч человек, что позволяет довести долю инженеров с 0,92 до 2,6 процента, и к 1941 году их количество доходит до 908 тысяч.

Благодаря реализации программы импорта технологий и человеческого капитала страна получает костяк прекрасно обученных современных отечественных инженеров, которые, освоив передовые технологии, через 7–10 лет выходят на уровень создания самостоятельных технологий и образцов техники мирового уровня.

Директивное повышение эффективности

Учитывая, что эффективность экономической системы обеспечивается снижением затрат при одновременном росте качества продукции, правительство проводило директивное повышение производительности труда во всех отраслях экономики и ежегодно централизованно увеличивало нормы выработки. Центральным элементом повышения эффективности становится значительное материальное стимулирование предприятий и их работников, напрямую увязанное с ростом эффективности и массовым распространением лучших практик ее повышения, что особенно проявилось в становлении стахановского движения.

В 1931 году выходит постановление правительства о переводе производственных рабочих на неограниченную прогрессивную сдельщину, а в 1946 году ― постановление «О фонде директора промышленных предприятий», который формируется при выполнении плана выпуска продукции, получении прибыли от реализации продукции и выполнении задания по снижению ее себестоимости. Внедренная система стимулировала руководителей предприятий по итогам года получать как можно более высокую прибыль за счет повышения производительности труда, позволявшую работникам предприятий получать высокие премии, путевки и новые квартиры.

Система предусматривала премии за определенные показатели: повышение производительности труда, снижение издержек, экономию топлива, электроэнергии, снижение брака. Постановлением правительства на предприятиях создаются специальные фонды для премирования сотрудников, обеспечивающих рост показателей производительности труда. Как следствие себестоимость продукции регулярно снижается в среднем на 6,4 процента в год, а в результате снижения себестоимости с 1947 года начинается регулярное понижение розничных цен.

Рост производительности труда приводит к росту реальной и дифференцированной заработной платы. Согласно рассекреченной статистике, в 1955 году при численности рабочих и служащих 43,6 миллиона человек 18,5 миллиона получали зарплату до 500 рублей, 7,1 миллиона ― свыше 1000 рублей (их называли «тысячниками»), а 300 тысяч имели зарплату свыше 3 000 рублей в месяц. В это время появляются и легальные миллионеры: конструкторы, изобретатели, ученые, деятели культуры и т. п. Созданная система материального стимулирования становится мощным фактором опережающего развития, а экономика страны к середине 1950-х по уровню производительности труда в промышленности выходит на первое место в Европе и второе место в мире.

Денежная политика с двумя контурами денежного обращения

Масштаб экономических преобразований требовал огромных финансовых средств на капиталовложения. Руководство страны отказалось брать кредиты за рубежом, стране пришлось «затянуть пояс» и мобилизовать возможные внутренние источники: продажу золота, драгоценностей, произведений искусства (в том числе из Эрмитажа), зерна, леса, пушнины, природных ресурсов, а также использовать займы у населения, подписка на которые не всегда была добровольной.

Полученные средства надо было с умом использовать, и в 1932–1933 годах проводится кредитная реформа, по которой денежная система подчиняется задачам экономического роста. Создаются два изолированных друг от друга контура денег ― наличный и безналичный. Безналичный денежный контур обеспечивал расчёты между предприятиями и необходимое долгосрочное финансирование капиталовложений, гарантируя «физическую» осуществимость проектов и выполняя учетную и расчетную функции.

Наличный денежный контур являлся инструментом расчетов населения и розничного товарооборота. За наличные происходила покупка товаров в магазинах, оплата коммунальных услуг, разнообразные расчеты населения, формирование личных накоплений. Государство контролировало соответствие эмиссии наличных денег объему товарной массы, их количество зависело от объемов производства товаров.

Безналичный и наличный денежный контур были изолированы друг от друга, за исключением выплаты предприятием заработной платы, командировочных и т. п. Расчет между предприятиями в наличной форме был невозможен.

Банки, финансируя капиталовложения, осуществляли непрерывный контроль расходования средств, проверяя цены на строительные материалы и оборудование, расчеты с контрагентами, расходование фонда заработной платы, и несли ответственность за целевое использование безналичных денег. Такая система создала условия, при которых объемы капиталовложений соответствовали возможностям их осуществления ― имеющимся в стране энергоресурсам, материалам, оборудованию, сырью и рабочей силе. Созданная двухконтурная денежная система позволяла на долгосрочной основе, с одной стороны, обеспечить высокие темпы роста экономики, с другой ― рост реальных доходов населения.

Предпринимательство

Как это ни странно, руководство страны, решая проблемы индустриализации и создания социалистической системы хозяйствования, уделяло серьезное внимание развитию предпринимательства в форме артелей, кустарей и приусадебных личных хозяйств. Предпринимательская инициатива и государственная организация экономики не противоречили, а дополняли друг друга, являясь составными частями общей экономической системы.

С начала 30-х годов рядом директивных документов этот процесс стимулировался, при этом основной упор делался на создание артелей промкооперации негосударственной формы собственности. Артелям упрощается регистрация, они на два года освобождаются от налогов, работать в артели может не более двадцати наемных работников, а прибыль распределяется между ее членами по их решению.

Постановлением 1932 года были заложены базовые принципы организации артелей, основным направлением их работы определялось расширение промысловой кооперации и производства предметов широкого потребления. Создаются областные союзы артелей, контролирующие их развитие и хозяйственное обслуживание, а также специальные банки и система технологического развития артелей с передачей в этот сегмент экономики свыше 100 конструкторских бюро, 22 экспериментальных лабораторий и двух НИИ.

В период 1951–1954 годов построено 588 производственных предприятий промысловой кооперации, общий объем капитальных вложений составил более 4 млрд рублей, а чистый доход предприятий около 30 млрд рублей. В 1950-е годы через систему артелей производится 33 444 позиции продукции, внося основной вклад в формирование товарного разнообразия в экономике.

Помимо артелей, существует значительный слой так называемых кустарей, законом 1936 года они определены как лица, занимающиеся без применения наемного труда кустарными и ремесленными промыслами, извозом и обслуживанием личных и хозяйственно-бытовых нужд населения.

В структуре экономики тех лет продукция предпринимателей, относящаяся к сегменту конечного потребления, занимает серьезную нишу. К середине 1950-х в промысловой кооперации работает более 114 000 предприятий и более 150 000 кустарей, то есть совокупно занято более двух миллионов человек. Артели выпускают и такие сложные изделия, как холодильники, пылесосы, стиральные машины, радиоприемники, патефоны, мебель и эмалированную посуду.

Многие артели и кустари занимаются бытовым обслуживанием населения: ателье пошива и ремонта одежды и обуви, химчистки, прачечные, парикмахерские, фотоателье и транспортные услуги. Их доля в отдельных видах деятельности достигает 60–80 процентов. Таким образом, артели и кустари, с одной стороны, обеспечивали товарное разнообразие, исключая дефицит, с другой ― давали возможность людям реализовать свои предпринимательские способности.

В области сельского хозяйства, помимо массовой коллективизации, власти решали и мало кому известную сейчас проблему личных приусадебных хозяйств, которые никак не противоречили формируемой колхозной системе, дополняя ее индивидуальным производством сельхозпродукции.

В 1935 году выходит закон, по которому жители села могли получить в пользование до одного гектара земли, а рабочие ― до четверти гектара на семью под огороды недалеко от предприятий. В селе можно было иметь 2–3 коровы, 2–3 свиноматки, до 25 овец, до 20 пчелиных ульев, количество птицы не ограничивалось. Воспользовавшись законом, крестьяне сразу же приобретают в этом году по льготным ценам 5,4 млн голов скота. На земле они могли выращивать урожай, содержать птицу и скот, обеспечивая себя и продавая излишки. К 1938 году доля зерновых в ЛПХ составляет 22 процента, а овощных и бахчевых культур превышает 67 процентов. В период 1940–1954 годов доля ЛПХ по крупному рогатому скоту достигает 43 процентов, по свиньям ― около 40 процентов, по производству яиц ― 85, молока ― почти 70 и более 50 процентов мяса.

В результате к середине 1950-х личные приусадебные хозяйства по ключевым продовольственным позициям обеспечивают значительную долю в общей структуре сельскохозяйственного производства страны и в значительной степени кормят население. Таким образом, в рамках модели опережающего развития формируется экономический слой предпринимательской инициативы в форме артелей, кустарей, личных приусадебных хозяйств, который вносит основной вклад в товарное разнообразие, производит значительную часть товаров, услуг массового спроса и основных продуктов питания.

Последствия экономического рывка

Заложенный в 30-е годы экономический базис СССР, обеспечивший более чем двадцатилетний рост экономики и имеющий в своем основании большие цели и масштабные проекты, позволил достичь потрясающих успехов. За этот период произошли колоссальные изменения. Из отсталой аграрной страны она превратилась в мощную индустриальную державу с современной промышленностью и новейшими технологиями, развитой наукой мирового уровня, совершенными системами образования и здравоохранения. Возведены десятки тысяч новых заводов, фабрик, жилых домов, больниц и школ, построены 537 новых городов и 1 884 посёлков городского типа.

Все это позволило принципиально улучшить качество жизни населения, обусловленное увеличением доходов и снижением цен, ростом реальной заработной платы в четыре раза, увеличением числа студентов в 10 раз, больниц ― в четыре раза, жилищного фонда ― почти в три раза и как следствие привело к увеличению продолжительности жизни людей на 26 лет.

Воспитано новое поколение людей, вдохновленное великими свершениями и гордостью за свою Великую державу, которую они мужественно отстояли в Великой Отечественной войне и вывели в мировые лидеры.

Окрепшая и ставшая на ноги экономическая система в послевоенные годы позволила сформировать три спецкомитета по созданию ядерного оружия, ракетной технике и системам противоракетной обороны, запустившие новый тип управления проектами национального масштаба и позволившие на основе новейших технологий создать ядерное и термоядерное оружие, запустить человека в космос и стать сверхдержавой. Достижения в экономическом, научном и государственном строительстве обеспечили международное признание лидерства страны, благодаря которым современная Россия признается и сейчас.

При таких достижениях встает естественный вопрос, как же мы к концу 80-х подошли с разрушенной экономикой и потеряли страну. Механизм разрушения сталинской экономики во времена Хрущева, Брежнева и Горбачева ― предмет следующего повествования.

Юрий Апухтин

https://e-news.su/in-russia/397625-stalinskaja-jekonomika-ryvok-k-sverhderzhave.html