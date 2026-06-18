Территория Героев...(211)

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/

Матрос Бобров Вячеслав Бобров Вячеслав Вениаминович

15.09.1982 — 13.12.2025

Вячеслав родился в посёлке Плесецк, Архангельская область. Здесь прошло его детство и юность, здесь он окончил 9 классов местной школы. После школы он поступил в Профессиональное училище № 17, где освоил профессию пекаря-кондитера. В 2000-х годах Вячеслав прошёл срочную службу в городе Мирный, где впервые прикоснулся к воинскому делу. После демобилизации он вернулся в родной Плесецк и трудился сапожником в местной мастерской, а затем переехал в Северодвинск, где работал в жилищно-коммунальной сфере. Для близких он был опорой – человеком, который не боялся физического труда и умел стоять на своём.

В октябре 2025 года Вячеслав Вениаминович добровольно отправился в зону специальной военной операции, заключив контракт на службу. Это было осознанное решение, продиктованное чувством ответственности и пониманием того, что его опыт и сила нужны Родине в этот непростой час. Он стал матросом расчёта десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты войсковой части 38643.

13 декабря 2025 года в районе населённого пункта Шахово Добропольского района ДНР Вячеслав Бобров героически погиб, проявив мужество и стойкость при выполнении боевого задания.

https://герои-сво.рф/geroi/bobrov-vyacheslav-veniaminovich

Доброволец Абрамов Валерий Абрамов Валерий Александрович

12.01.1985 — 12.06.2025

посёлок Красная Кудрявка, Саратовская область

Валерий Александрович был участником СВО, добровольцем ЧВК Вагнер.

За мужество и отвагу награждён

медалью За отвагу

За взятие Соледара, ЧВК Вагнер

Черный крест, ЧВК Вагнер

https://герои-сво.рф/geroi/abramov-valeriy-aleksandrovich

Доброволец Коньков Андрей Коньков Андрей Николаевич

деревня Кумагалы, Чувашская Республика

Андрей Николаевич Коньков – уроженец деревни Чудокасы,Чувашская Республика, для которого семья и родная земля были главной опорой в жизни.

Андрей был человеком глубоко связанного с землёй края, где ценят честный труд и верность слову. Он создал семью, женившись на жительнице деревни Кумагалы.

Когда началась специальная военная операция, Андрей не остался в стороне. Он добровольно встал на защиту Отечества, понимая, что его место там, где требуется мужество и стойкость.

2 февраля 2025 года под Покровском Андрей Николаевич погиб при исполнении воинского долга.

https://герои-сво.рф/geroi/konkov-andrej-nikolaevich

Доброволец Бавыкин Антон Бавыкин Антон Михайлович

14.05.1991 — 04.03.2025

Батайск, Ростовская область

Антон родился и вырос в Батайске, где окончил школу № 6. После школы он продолжил обучение в техникуме № 43, получив специальность и начав работать по профессии. Он проживал в посёлке Койсуг, где у него сложилась своя семья.

В феврале 2025 года Антон добровольно подписал контракт на службу в рядах Вооружённых сил.

На Северском направлении ДНР, где в течение долгих месяцев шли ожесточённые бои, Антон проявлял стойкость и мужество. Он служил честно и до конца, не щадя себя ради выполнения поставленных задач. Его товарищи помнят его как надёжного боца и верного друга.

Для Антона семья была главной опорой. Его супруга называла его замечательным мужем и лучшим папой для их маленькой дочери. Он был человеком честным, добрым и готовым поддержать, став примером для близких и коллег.

4 марта 2025 года Антон Бавыкин погиб при выполнении боевого задания.

https://герои-сво.рф/geroi/bavykin-anton-mihajlovich

Доброволец Моисеев Евгений Евгений Моисеев – житель Батайска, Ростовская область, для которого защита Родины стала сознательным выбором и проявлением истинного патриотизма. Он ушёл из жизни, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции, и его гибель стала тяжёлой утратой для земляков, которые знали его как скромного и честного парня.

Евгений родился в 2001 году и вырос в Батайске, где окончил школу №4. В мирной жизни он не имел семьи и детей, но был окружён заботой близких и друзей. Всегда спокойный и надёжный, он не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита, и именно это качество определило его дальнейший выбор.

В сентябре 2024 года Евгений добровольно ушёл на фронт, руководствуясь чувством ответственности и пониманием важности происходящего. Находясь в рядах защитников Отечества, он проявлял стойкость и мужество, веря в правоту своего дела.

Евгений погиб под Северском при выполнении боевой задачи, став одним из тех, кто ценой собственной жизни защищал мирное будущее.

https://герои-сво.рф/geroi/batajchanin-evgenij-moiseev

Рядовой Нечипоренко Анатолий Нечипоренко Анатолий Борисович

29.09.1968 — 03.06.2026

Волоколамск, Московская область

Стрелок-гранатомётчик

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Нечипоренко Анатолий Борисович.

Замечательный отец, надёжная опора, мастер на все руки и добрая душа.

https://герои-сво.рф/geroi/nechiporenko-anatoliy-borisovich

Военнослужащий Гиниятуллин Ильдар Гиниятуллин Ильдар Габдулхакович

Ильдар Гиниятуллин – житель Нижневартовска, Ханты-Мансийский автономный округ, для которого защита Отечества стала осознанным выбором и высшим проявлением чести.

Ильдар родился в 1992 году и вырос в Нижневартовске, где у него сложилась своя жизнь и карьера. Он не был профессиональным военным в мирное время, но в его характере всегда была заложена готовность прийти на помощь и защитить слабых. Для близких он был любящим сыном и братом, человеком честным и надёжным, который умел поддержать в трудную минуту.

В октябре 2022 года, когда встал вопрос о защите рубежей Родины, Ильдар не раздумывал и добровольно заключил контракт на службу в СВО.

На фронте Ильдар был известен под позывным «Татарин». Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища и верного друга, который никогда не отступал перед трудностями и был готов пойти на риск ради успеха общего дела.

23 декабря 2025 года при выполнении боевого задания Ильдар Гиниятуллин героически погиб, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции.

https://герои-сво.рф/geroi/giniyatullin-ildar-gabdulhakovich

Доброволец Андреев Алексей Андреев Алексей Викторович

04.02.1987 — 19.01.2023

Челябинск

военнослужащий ЧВК «Вагнер»

Алексей родился и вырос на Урале, где сформировался как сильный и целеустремленный человек. О его гражданской жизни известно немного, но именно здесь он приобрел те качества, которые позже проявил на фронте. Решение отправиться на специальную военную операцию стало для него осознанным шагом, продиктованным глубоким чувством ответственности за судьбу страны.

В составе ЧВК «Вагнер» Алексей Викторович проявил себя как исключительно решительный воин. Товарищи вспоминают его как надежного боца, который никогда не отступал перед трудностями и действовал уверенно в самых сложных условиях. Он не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита, и его пример вдохновлял сослуживцев.

19 января 2023 года, находясь на боевом задании, Алексей Андреев погиб.

https://герои-сво.рф/geroi/andreev-aleksej-viktorovich

Доброволец Петров Сергей Сергей родился и вырос в Сегеже, Республика Карелия, где у него осталось много друзей и близких. Для них он был человеком слова и опорой, тем, кто не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь. Когда началась специальная военная операция, он не раздумывал долго – его выбор был очевиден каждому, кто знал этого принципиального и честного мужчину.

Он отправился на фронт добровольцем, руководствуясь чувством ответственности перед страной и товарищами. В зоне СВО Сергей проявлял стойкость и мужество, был известен надёжностью и готовностью прийти на помощь в любой ситуации. Сослуживцы вспоминают его как верного боевого товарища, который никогда не отступал перед трудностями и ставил долг выше личного спокойствия.

18 октября 2025 года, при несении боевого дежурства на боевых позициях, Сергей Петров погиб при выполнении боевого задания в районе н.п. Верхнекаменское, Артемовского района, ДНР.

https://герои-сво.рф/geroi/petrov-sergej

Майор Васильев Константин Васильев Константин Викторович

05.08.1988 — 30.01.2025

Камышин, Волгоградская область

Проходил службу в должности командира батальона РХБЗ в/ч 65363 г. Камышин.

С 24.02.2022 года принимал участие в специальной военной операции.

22.06.2022 года был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

В июне 2023 года во время выполнения боевого задания на территории проведения СВО получил ранение и был направлен на восстановление и реабилитацию в распоряжении в/ч 65363 г. Камышин.

После восстановления был вновь направлен для прохождения службы на территорию СВО.

30.07.2024 года был награжден медалью «За отвагу».

30.01.2025 года погиб при выполнении боевого задания, г. Артемовск, Донецкая Народная Республика.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/vasilev-konstantin-viktorovich

Военнослужащий Саврасов Михаил Саврасов Михаил Николаевич

17.11.1984 — 08.05.2026

Шебекино, Белгородская область

Выпускник Санаторно-курортного детского дома 39.

Проживал в Москве.

Есть сын.

https://герои-сво.рф/geroi/savrasov-mihail-nikolaevich

Гвардии младший сержант Клемешев Станислав Клемешев Станислав Евгеньевич

23.12.2000 — 04.04.2022

Клемешев Станислав Евгеньевич родился в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области.

С 2008г по 2017г учился в МБОУ СОШ 14 закончил 9 классов.

Затем обучался с 10 по 11 класс (2017-2019гг) в Неклиновской летной школе (ГБОУ РО НШИ с ПЛП).

Учился хорошо. Учителя всегда хвалили. Участвовал в разных школьных олимпиадах. Стас интересовался историей России, так же ему нравился предмет географии. С детства любил спорт, занимался лёгкой атлетикой, с класса 8 занимался еще смешанным единоборством. Мечтал быть военным летчиком.

Закончив 11 класс Стас решил пойти на срочную службу. Был призван в 22 бригаду специального назначения.

Во время срочной службы поехал на учения в Волгоград, при выполнении задания, получил контузию. Положили в Волгоградский госпиталь.

В то время набирали 1000 специалистов БПЛА, Станислав проявил интерес и, пообщавшись с родными, принял решения подписать контракт в в/ч 22220 г.Волгоград в роте Беспилотных систем, стал на должность Оператора БПЛА. Во время службы стремился овладеть военными знаниями, так же не бросал заниматься спортом. Начинал бегать марафоны.

Во время СВО был прикомандирован к группе спецназа оператором, стал вместе с группой выезжать на задачи.

4 апреля 2022 года Станислав погиб при выполнении боевой задачи в Херсонской области, с. Александровка.

Указом Президента Российской федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждён Орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/klemeshev-stanislav-evgenevich

Военнослужащий Федченко Андрей Федченко Андрей

Андрей Федченко – житель Азова, Ростовская область, который три года защищал мирное небо над родной землей.

Андрей был известен своим стойким характером и готовностью прийти на помощь. В ходе службы он получил несколько тяжелых ранений, но каждый раз возвращался в строй, не желая оставлять товарищей и покидать боевые позиции. Для близких он был опорой, человеком честным и добрым, который ставил защиту Родины выше собственного покоя.

https://герои-сво.рф/geroi/fedchenko-andrej

Военнослужащий Филюгин Роман Роман родился и вырос в Питкяранте, Республика Карелия, где у него было много друзей и знакомых. Для окружающих он всегда оставался человеком слова и надёжным товарищем. Судя по его записям в соцсетях, на фронт он отправился ещё в феврале 2024 года, осознанно выбрав путь служения.

В зоне специальной военной операции Роман проявлял стойкость и мужество, не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита. Сослуживцы вспоминают его как надёжного боца, который всегда был готов поддержать товарищей в сложной ситуации.

5 января 2026 года, выполняя боевое задание, Роман Филюгин погиб.

https://герои-сво.рф/geroi/filjugin-roman

Доброволец Мулыгин Дмитрий Дмитрий родился в Туле и с юности был погружён в музыку, став известным как лидер рок-группы «Ворон Кутха». Его жизнь резко изменилась после событий на Майдане в 2014 году, где он стал свидетелем избиения сотрудников «Беркута» во время концерта в Киеве. Это событие произвело на него сильное впечатление и определило его дальнейший путь. С 2015 года он начал активно помогать Донбассу, возя гуманитарную помощь в Донецк.

В Донецке Дмитрий нашёл не только новое поле деятельности, но и личное счастье – он женился и остался жить в республике. Через три месяца после рождения дочери он принял решение подписать контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и отправиться служить. Многие его отговаривали, но Дима был упрямым и честным, он хотел большого дела, считая, что его песен недостаточно для защиты Родины.

На фронте он проявлял стойкость и мужество, будучи известным принципиальностью и готовностью идти до конца. Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита. Для близких он был любящим мужем и отцом, который ставил долг и Родину выше всего.

В октябре Дмитрий Мулыгин погиб на Красноармейском направлении.

https://герои-сво.рф/geroi/mulygin-dmitrij

Доброволец Клочков Радислав Радислав Клочков – уроженец Балашова, Саратовской области, для которого музыка и служба Родине стали двумя главными стихиями его жизни. Он ушёл из жизни, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.

Радислав родился 23 декабря 1968 года и детство провёл в Балашове, где учился в школе № 3. Музыкальный талант привёл его в Академию культуры, где он освоил специальность «гитарист». Для него искусство не было просто хобби – это был способ выражения души, а электрогитара и барабаны стали верными спутниками на протяжении всей жизни. Он выступал на концертах, делясь своим творчеством с публикой, и в этом проявлялась его страсть к свободе и самовыражению.

Помимо музыки, у Радислава была семья – он был женат и воспитывал ребёнка, для которых был опорой и примером. В людях он ценил доброту и честность, придерживался православных взглядов, что формировало его внутренний стержень. В последние годы он жил в Тюмени, но корни его всегда оставались в саратовской земле. Его увлечения – фильм «Титаник» и компьютерная игра Need for Speed – показывали, что он оставался человеком с живым интересом к миру и культуре, несмотря на возраст.

Когда началась специальная военная операция, Радислав не мог стоять в стороне. Он отправился на фронт по контракту, добровольно приняв решение защищать свою страну. Его музыкальная душа и принципиальный характер нашли применение на поле боя – он пал при выполнении боевого задания, не щадя себя ради достижения цели.

https://герои-сво.рф/geroi/klochkov-radislav

Военнослужащий Кузьмин Игорь Кузьмин Игорь Владимирович

село Кужмара · Республика Марий Эл

Игорь был известен под позывным «Кузьмич», и это имя стало синонимом надежды и стойкости для его товарищей. Он не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита, и именно это качество привело его на фронт. Для близких он был опорой, человеком честным и готовым поддержать в любой ситуации.

Воин погиб при выполнении боевого задания, исполняя воинский долг до последнего вздоха.

https://герои-сво.рф/geroi/kuzmin-igor-vladimirovich

Военнослужащий Кошкин Степан Степан Иванович Кошкин родился и вырос в селе Шокша, Республика Карелия, где был известен своим трудолюбием и принципиальным характером. Для односельчан он всегда был надёжным человеком, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита. Его выбор встать на защиту Отечества был осознанным и продиктованным глубоким чувством ответственности.

В ходе специальной военной операции Степан Иванович проявлял стойкость и мужество, став примером для сослуживцев. Товарищи вспоминают его как надёжного бойца и верного друга, который ставил честь, долг и Родину выше всего. Для близких он был любящим сыном, верным мужем и строгим, но бесконечно любящим отцом.

Степан Иванович Кошкин погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.

https://герои-сво.рф/geroi/koshkin-stepan-ivanovich

Главный редактор газеты Кузнецова Юлия Юлия Кузнецова – главный редактор «Народной газеты» из Курской области, для которой журналистская работа стала настоящим служением землякам и защитникам Отечества. Она ушла из жизни, выполняя профессиональный долг на родной земле, и её гибель стала тяжелой утратой для коллег, читателей и близких.

Юлия родилась 34 года назад и с юности посвятила себя слову и правде. С 2008 года она трудилась в «Народной газете», пройдя путь от корреспондента до главного редактора. Для неё газета была не просто работой, а способом поддерживать своих земляков, рассказывать о жизни региона и помогать тем, кто нуждался в внимании. Коллеги вспоминают её как человека, который умел слышать и понимать, всегда был готов поддержать и направить.

В последние годы Юлия активно поддерживала воинов на СВО, веря в победу армии России и делая всё возможное, чтобы слово газеты служило опорой для защитников и их семей. Она не стояла в стороне, когда требовалась помощь и поддержка, и её публикации всегда были наполнены глубоким уважением к подвигу солдат.

24 сентября 2024 года в Большесолдатском районе Курской области автомобиль, в котором находилась Юлия, был атакован украинским дроном. Она погибла на месте, выполняя свой профессиональный долг на боевых позициях. Для дочери и близких она останется любящей матерью, верным другом и человеком, чья жизнь была посвящена служению правде и землякам.

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Юлии Кузнецовой орденом Мужества за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области.

https://герои-сво.рф/geroi/kuznecova-juliya

Гвардии ефрейтор Алиев Амир Алиев Амир Артурович

16.10.2000 — 29.05.2025

Амир Алиев уроженец поселка Веселый, Веселовского района, Ростовской области. Воспитывался в многодетной дружной семье. Еще в детском саду проявлял лидерские качества и интерес к военной тематике. Рыл из песка окопы, строил блиндажи, из LEGO собирал различные пулеметы. Дом, в котором вырос Амир, находится рядом со стадионом, и он очень любил кататься на скейтборде. Учился в Веселовской школе №1. В школе был дисциплинированным и способным учеником. Занимался сначала в художественной студии, а позже в музыкальной школе по классу гитары. Также увлекался греко-римской борьбой в Веселовской спортивной школе. Отличался нестандартным мышлением и харизмой. Был замечательным другом и надежным товарищем.

В 2020 году Амир окончил Тихорецкий Техникум Железнодорожного транспорта по специальности «эксплуатация средств связи на ж/д транспорте». С отличием защитил диплом и был призван на срочную службу в ряды Российской Армии. Амира тогда уже ждали в Краснодарском региональном центре связи РЖД, прочили будущее железнодорожника.

Во время прохождения срочной службы Амир Алиев заключил контракт с Министерством обороны, присягнув на верность Вооруженным Силам РФ и вступил в ВС РФ. Семья с уважением приняла выбор Амира. Юноша с особым восторгом рассказывал о том, как тренировался и прыгал с парашютом. Когда же он окончательно решил связать свою жизнь с армией, близкие поддержали его без колебаний. Это был 2021 год, в преддверии бурных событий.

В мае 2022 года Амир уехал в зону специальной военной операции. Служил в 22-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде специального назначения ефрейтором.

Готовясь в зону спецоперации, он твердил, что возможности человеческого организма безграничны, но мы слишком мало о них знаем. Как-то раз он трое суток провел без сна, погруженный в работу. При этом умудрялся параллельно штудировать научные труды, учебники по анатомии и медицинские трактаты. Обладал уникальной способностью быстро решать сложные задачи. Амир отличался усердием, смелостью, решительностью и упорством. Даже в самых трудных условиях оставался стойким оптимистом и говорил, что проблемы нужно решать по мере их поступления.

В августе 2023 года с боевыми друзьями принял огонь на себя, был ранен, но помогал тем, кто не мог самостоятельно идти, добраться до медицинской части.

25 мая 2025 года в Запорожской области, с. Новопокровка отправился на последнее боевое задание, сыграв перед этим на гитаре несколько армейских песен. Вечером, 29 мая, во время выполнения задания прогремит взрыв, оборвав жизнь совсем ещё молодого и полного жизни, но уже такого мудрого и бесстрашного, Амира.

Амир Алиев награжден

медалью за Боевые отличия,

Георгиевским крестом,

Медалью Жукова,

посмертно награжден Орденом Мужества.

Последнее фото, которым он поделился с семьей, запечатлело его с гитарой в руках.

Семья Амира, в память о герое, решила подарить новую гитару Детской школе искусств имени Н.Е. Сорокина, от имени Амира. На особенном подарке — гитаре, красовалась трогательная гравировка: «От Алиева Амира, позывной «Белый», для родной ДШИ. «Пусть звучит то, что не успел доиграть».

https://герои-сво.рф/geroi/aliev-amir-arturovich

Рядовой Балчугов Родион Балчугов Родион Олегович

24.02.2003 — 29.01.2025

Владивосток, Приморский край

Штурмовик

Погиб: Курская область, Николаево-Дарьино

Отличный друг и человек

https://герои-сво.рф/geroi/balchugov-rodion-olegovich

Военнослужащий Кабанов Николай Николай Кабанов – житель Сегежи, Республика Карелия. Николай был человеком принципиальным и глубоких убеждений. Для близких он был опорой и защитником, а для товарищей – надёжным боевым товарищем, который никогда не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь.

Руководствуясь чувством ответственности и долга, он отправился на фронт, где проявлял стойкость и мужество в самых сложных условиях.

Николай Кабанов погиб при выполнении боевого задания 7 января 2026 года.

https://герои-сво.рф/geroi/kabanov-nikolaj

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !