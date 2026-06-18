Территория Героев...(211)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Полковник Фасхутдинов РамильСтарший матрос Сабатинский ИванНакануне Дня России Министр обороны вручил высокие награды отличившимся героям спецоперации.
Среди награжденных командир 5-ой мотострелковой бригады полковник Рамиль Фасхутдинов. В конце прошлого года он докладывал на передовом пункте управления президенту России о взятии Димитрова.
Также орденом «Золотая Звезда» был удостоен старший матрос Иван Сабатинский. См. видео по ссылке
https://www.kp.ru/daily/277790/5261622/
Рядовой Барков ВасилийРядовой Василий Барков, действуя в составе штурмовой группы, выполнял задачи по уничтожению противника и захвату укреплённых позиций.
В ходе наступления группа попала под огонь крупнокалиберного пулемёта. Барков оперативно выявил огневую точку, скрытно обошёл противника с фланга и метким броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт. Это позволило подразделению выйти на рубеж атаки и выбить противника с занимаемых позиций без потерь.
Смелые и решительные действия рядового Баркова способствовали дальнейшему продвижению подразделения.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6mfLUbKBc
Рядовой Бикамов ИнсурСтрелок-зенитчик рядовой Инсур Бикамов выполнял боевую задачу по прикрытию района расположения своего подразделения от средств воздушного нападения противника.
Находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством в заданном секторе, Бикамов обнаружил в небе над российскими позициями вражеский беспилотный летательный аппарат.
Мгновенно оценив обстановку и несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, Инсур открыл огонь из стрелкового оружия и поразил беспилотник.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ63Ak-NOpA
Ефрейтор Кравченко ЕвгенийНа одном из тактических направлений подразделение ефрейтора Евгения Кравченко выполняло задачу по штурму опорного пункта.
В ходе наступательных действий группа Евгения столкнулась с пулеметным огнем противника. Грамотно используя рельеф местности, Евгений скрытно подобрался к позиции противника с фланга и, применив ручные гранаты, уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом.
Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Евгения Кравченко боевая задача была выполнена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7L9ci5Rio
Младший лейтенант Емельянов АлексейМладший лейтенант Алексей Емельянов, командир взвода беспилотных систем, выполнял боевую задачу по выявлению и уничтожению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.
В ходе поиска в заданном квадрате Емельянов, действуя в условиях интенсивного артиллерийского огня и противодействия средств радиоэлектронной борьбы противника, обнаружил позицию запуска ударных БПЛА и укрытие личного состава ВСУ.
Оперативно оценив обстановку, Алексей отдал команду подчинённым на применение ударных беспилотных летательных аппаратов по выявленным целям. В результате огневого поражения российскими военнослужащими были уничтожены антенное оборудование, склад FPV-дронов и расчёт ударных БПЛА противника.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ63Ow9zVDM
Старший сержант Шимохин ИванСтарший сержант Иван Шимохин выполнял задачи по доставке материально-технических средств в районы вблизи линии боевого соприкосновения, обеспечивая бесперебойное снабжение штурмовых подразделений.
В ходе очередного рейса с боеприпасами его автомобиль подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу.
Умело маневрируя, Шимохин вывел транспорт из-под огня, предотвратил поражение груза и своевременно доставил боекомплект на передовую.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6m6rUDQY8
Старший сержант Мазоха ИванКомандир отделения старший сержант Иван Мазоха в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату огневых позиций противника.
Под плотным огнём, используя рельеф местности, он вышел из-под обстрела, скрытно сблизился с противником и точными бросками гранат уничтожил две огневые точки.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7ABZQpEhI
Рядовой Якимов СергейНа одном из тактических направлений подразделение рядового Сергея Якимова выполняло задачу по штурму опорного пункта.
В ходе наступательных действий продвижение группы было остановлено пулеметным огнем противника. Сергей, используя особенности рельефа местности, скрытно обошел позицию с фланга и ручными гранатами уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом.
Благодаря мужеству и профессионализму рядового Сергея Якимова боевая задача была выполнена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7MFNOJXLI
Рядовой Краснов АлександрФельдшер рядовой Александр Краснов выполнял задачи медицинского обеспечения, находясь позади штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.
Несмотря на продолжающийся огонь противника, Краснов выдвинулся к раненым, оперативно оказал первую помощь, стабилизировал их состояние и организовал эвакуацию в тыл.
Во время транспортировки эвакуационная группа подверглась атаке ударных дронов. Действуя хладнокровно, Александр точным огнём уничтожил FPV-дрон, что позволило успешно доставить раненых в подвижную медицинскую группу для оказания специализированной помощи.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7Qi9E8X20
Сержант Горелочкин ВладиславСержант Владислав Горелочкин, командир отделения, зарекомендовал себя отважным военнослужащим, способным сохранять хладнокровие в самых сложных условиях.
В составе группы он выполнял задачу по эвакуации повреждённой техники. При движении к пункту временной дислокации впереди идущий автомобиль был атакован ударным БПЛА противника. Не теряя самообладания, Горелочкин бросился к горящей машине и, несмотря на угрозу повторной атаки FPV-дроном, спас двух раненых военнослужащих, эвакуировав их в безопасное место.
Решительные и мужественные действия сержанта Горелочкина позволили предотвратить потери среди личного состава эвакуационной группы.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7Jz0agRgg
Младший сержант Корниецкий СергейОператор беспилотных летательных аппаратов младший сержант Сергей Корниецкий в составе расчета БПЛА выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки, обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.
В ходе ведения поиска в заданном квадрате, военнослужащий в условиях интенсивного применения противником средств РЭБ обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ. Применив ударный беспилотный летательный аппарат, Сергей уничтожил его.
Благодаря грамотным и своевременным действиям младшего сержанта Сергея Корниецкого была вскрыта и уничтожена артиллерийская позиция противника, что существенно облегчило продвижение российских штурмовых подразделений на данном участке.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7QzWUZaLQ
Лейтенант Мошкин ЕвгенийЛейтенант Евгений Мошкин, занимая должность заместителя командира гаубичного артиллерийского дивизиона, выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции.
Действуя в составе колонны при смене огневых позиций, Мошкин заметил, как впереди идущий автомобиль был поражён ударным дроном противника, что привело к частичной детонации боекомплекта и возгоранию. Он немедленно организовал оборону для отражения повторных атак FPV-дронов и первым направился к горящей машине. Несмотря на угрозу новой детонации, Мошкин эвакуировал двух раненых военнослужащих и оказал им первую помощь, после чего отвёл колонну на безопасное расстояние.
Мужественные и решительные действия лейтенанта Мошкина позволили сохранить жизни его боевых товарищей.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7JwbYpXl0
Рядовой Ильин ВадимРядовой Вадим Ильин, действуя в составе расчёта артиллерийского орудия, своевременно заметил приближающийся вражеский БПЛА и подал сигнал воздушной тревоги. Заняв удобную огневую позицию, он метким огнём поразил дрон.
БПЛА упал и детонировал на безопасном расстоянии от расчёта, что исключило потери среди личного состава. Получив координаты наступающей вражеской группы, расчёт оперативно открыл прицельный огонь. Решительными и слаженными действиями расчёта было уничтожено до 15 боевиков противника, чем сорвана их попытка наступления.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6xNz4wahA
Ефрейтор Олчонов ВиталийЕфрейтор Виталий Олчонов в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату опорного пункта противника.
В ходе боя группа подверглась атаке ударных дронов. Прикрывая огневые средства, Олчонов из стрелкового оружия уничтожил FPV-дрон, атаковавший позицию пулемётчика.
Продолжая наступление, он обнаружил ещё один беспилотник. Заняв открытую огневую позицию под огнём противника, боец точным выстрелом уничтожил его.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7BhfoJdOk
Сержант Голиков ИванСержант Иван Голиков выполнял боевые задачи по оказанию медицинской помощи раненым вблизи линии боевого соприкосновения и лично организовывал их эвакуацию.
В момент, когда Голиков выводил раненого товарища к месту эвакуации, противник поднял в воздух беспилотный летательный аппарат со сбросом. Обнаружив приближение дрона ВСУ, сержант прицельным огнём из стрелкового оружия уничтожил его и продолжил выполнение задачи.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ6x3dnEJbc
Младший лейтенант Ерахтин ОлегКомандир взвода, младший лейтенант Олег Ерахтин получил задачу выбить противника с опорных пунктов. Распределив штурмовые группы, он лично возглавил одну из них.
Под его руководством подразделения скрытно вышли на рубеж атаки, используя разведанный маршрут и рельеф местности.
В ходе штурма группа Ерахтина уничтожила противника и закрепилась на позиции.
Несмотря на минометный обстрел и удары БПЛА, бойцы продолжали передавать разведданные, обеспечивая точную работу артиллерии по целям в глубине обороны.
В течение четырех часов штурмовая группа отражала атаки противника и удерживала рубеж. После подавления его огневых средств российские военнослужащие перешли в наступление и захватили еще один опорный пункт.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7QHVL2QIw
Гвардии старший сержант Полухин АлександрНевзирая на резкое повышение роли дронов в современном бою, танки остаются важнейшим средством огневого поражения. Как отмечает гвардии старший сержант Александр Полухин, их боевые машины могут не просто потягаться, но даже перегнать артиллерию по точности попаданий. Он – командир танка, и знает, о чем говорит. На счету его экипажа десятки, если не сотни уничтоженных опорных пунктов и укреплений врага.
«Танки, в первую очередь, маневренные. А сейчас без этого никуда – постоянно летают дроны. Отстрелялся, отошел на другую позицию, чтобы не прилетело в ответ. При этом стреляет танк метко, без труда попадаем даже по небольшим опорным пунктам, – говорит командир танка. – По мощности удара, конечно, артиллерия выигрывает, но по точности и маневренности выигрываем мы».
В основном боевые машины работают с закрытых огневых позиций – на многокилометровые расстояния, когда цель вне зоны прямой видимости. Так же работает артиллерия:
«В первую очередь, это ради безопасности. Мы не менее эффективно поражаем врага, в то же время держимся на расстоянии», – объясняет принцип работы танкист.
О боевых буднях командира танка читайте в материале «Красной звезды». Мы уже писали о нём в 144 выпуске, тогда Александр был рядовым.
https://max.ru/morf/AZ6gnfHRewQ
Капитан Барышников КонстантинКомандир гаубичной самоходной артиллерийской батареи капитан Константин Барышников прошёл долгий армейский путь от наводчика-оператора БМ-21 «Град» до командира батареи на тяжёлых самоходках «Гиацинт-С».
Несмотря на довольно частую смену вверенного ему вооружения, комбат говорит просто:
«Это дополнительный опыт, и он всегда нужен. В артиллерийском деле главное – понимание баллистики и логики боя, а техника – дело наживное».
С первых дней СВО он выполнял задачи на самых сложных участках: участвовал в освобождении Красного Лимана, боях под Кременной и наступательных действиях в Херсонской области.
Об особенностях ведения боя на разных участках фронта и о влиянии дронов на работу артиллеристов Константин рассказал корреспонденту «Красной звезды».
https://max.ru/morf/AZ6vlVvtYnc
Гвардии сержант Ломакин МаксимМеханик-водитель ЗРК «Бук-М2» из состава 35-й гвардейской зенитной ракетной бригады гвардии сержант Максим Ломакин прошёл Херсонское, Запорожское и Донецкое направления, и каждый раз выводил товарищей и машину из-под огня. Один из таких эпизодов произошел на Харьковском направлении в 2022 году.
«Сосновый лес полыхал, превратив весь отрезок дороги в сплошную дымовую завесу. Нам пришлось около двух километров ехать в условиях практически нулевой видимости. Попутно с разных сторон пыталась выехать другая техника, кругом взрывались снаряды, а обстрел не прекращался», — вспоминает Максим.
Львиная доля боевых пусков расчёта — перехваты реактивных снарядов РСЗО HIMARS, направленных в сторону российских городов. За профессионализм и самоотверженность гвардии сержант Ломакин награждён орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени и медалью «За боевые отличия».
Подробнее о боевых буднях расчёта ЗРК читайте в материале «Красной звезды».
https://max.ru/morf/AZ60uPbuAiM
Младший сержант Королёв МаксимМаксиму Королёву было 19, когда он принял решение взять академический отпуск в вузе и отправиться в армию, а затем – в зону специальной военной операции.
«Считаю, что настоящий гражданин должен стоять за свою страну, когда это необходимо», – объясняет свой поступок Максим.
В ходе выполнения боевых задач ему неоднократно приходилось сбивать коптеры противника, под огнём наводить переправы и эвакуировать технику. Но вчерашний студент не дрогнул перед лицом опасности и справился со всеми трудностями.
«После возвращения с очередной боевой задачи ко мне подошёл наш замполит и предложил поступить в Военно-инженерную академию. Я в армию не за карьерой пришёл, а из идейных соображений, но подумал, что звание офицера даёт возможность принести больше пользы своей стране. Сейчас оканчиваю первый курс и ничуть не жалею о принятом решении», – рассказывает младший сержант Максим Королёв.
Подробнее о боевом пути нашего героя – в материале «Красной звезды».
https://max.ru/morf/AZ7ELsbYB6s«Тяжеловатая работа, я так скажу. Не каждый ее осилит».
Младший сержант Максим Грищенков в зоне СВО служит водителем. В последнее время чаще ездит на небольших машинках-багги. За транспортом и водителями враг ведет охоту, и Георгиевский крест на груди героя напоминает об одном из таких опасных случаев на фронте.
9 мая Максим участвовал в Параде Победы на Красной площади. А потом, как и другие участники-ветераны, убыл обратно выполнять боевые задачи. Дома, в Красноярском крае, его ждут жена, две дочери и мама. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ6hT497GPQ«Вы нас ждите, верьте, молитесь. И всё будет хорошо», — говорит младший сержант Юрий Костюков.
Он родом из Краснодарского края, где его ждут жена, мама и сестра. До осени 2022 года Юрий был сварщиком. Теперь он — пулеметчик 4-й военной базы Южного военного округа.
В 2023 году наш герой участвовал в боях в окрестностях Работино. Однажды бойцам поступила задача выбить врага из укреплённых позиций в лесополосе. Рано утром Юрий в составе малой огневой тактической группы вышел на штурм позиций противника и прикрывал своих товарищей из пулемета. Бойцы успешно выполнили задачу. Юрий награжден Георгиевским крестом IV степени. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ6l0S7HUYUКогда на передовой вместе с тобой служит брат, это одновременно делает службу и проще, и сложнее. С одной стороны, это возможность полагаться друг на друга в сложных ситуациях. С другой — двойная ответственность за жизнь близкого человека.
Младший лейтенант Данила Клеймихин служит в мотострелковых войсках. В зону СВО он ушел первым, брат «догнал» его спустя пару месяцев, и теперь они почти не разлучаются. Вместе ходили штурмовать вражеские опорники. Вместе получили медали Жукова за отвагу на боевом задании. И оба были направлены в МосВОКУ, чтобы получить офицерское звание. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ6wH8wyR8wГарегин Аветян родом из Моздока. Когда начиналась специальная военная операция, ему было всего 20 лет, и он служил на контракте сапером в 205 ОМсБ. Его подразделение в числе первых зашло 24 февраля в зону СВО. У многих ребят еще не было боевого опыта, и личный состав очень поддерживало внимание и участие старших товарищей, офицеров.
Именно эта забота, поддержка командиров, а также искреннее желание бойцов помогать друг другу в любой ситуации, настоящее боевое товарищество и братство — главные воспоминания Гарегина о тех днях, которые останутся на всю жизнь. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ61RDmrQzoСложная и опасная работа у Алексея Горелова, командира мотострелкового отделения 164-й отдельной мотострелковой бригады. У него на груди медаль «За храбрость» II степени. Она была вручена в 2024 году: тогда Алексей и его товарищи штурмовали опорники врага в Серебрянском лесу. Бойцам пришлось вызывать огонь на себя. Задача была выполнена.
За время участия в боевых действиях наш герой трижды был ранен. Он воюет не за награды, но все же считает, что ордена и медали — это признание заслуг воинов, которые смело идут на боевые задачи: «Радует, когда все не зря».
https://max.ru/heroesofZ/AZ6__jqFFKQ«Это не только опыт. Это социальный лифт»
Студент Байкальского государственного университета Никита Шипачёв рассказал, почему принял решение взять академический отпуск и поступить на службу в войска беспилотных систем:
«Государство предлагает много льгот и возможностей для дальнейшего развития. Служба очень сильно мне поможет в качестве карьерной лестницы». См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ6mY4c9TswРасчеты дронов-перехватчиков группировки «Центр» уничтожают беспилотники ВСУ
Добропольское направление
В режиме свободной охоты дроноводы ведут круглосуточный мониторинг воздушного пространства как на переднем крае, так и в тыловых районах. Применение современных радиотехнических средств разведки позволяет на значительном удалении обнаруживать малоразмерные вражеские цели и классифицировать их тип.
После обнаружения вражеской «птицы» дрон-перехватчик догоняет ее и уничтожает методом тарана. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ6nWRppMtIВоеннослужащие батальона БПС «Южной» группировки войск пообщались с кубанскими студентами
На связи был их однокурсник — младший сержант Фёдор Горшунов. Он добровольно подписал контракт с Минобороны России и сейчас служит в расчёте FPV-дронов 3-й общевойсковой армии. Фёдор объяснил, почему решил пойти в армию, и поделился первыми впечатлениями о новой профессии.
Отдельно студент отметил поддержку со стороны Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Руководство пошло ему навстречу и разрешило не прерывать учёбу: Фёдору позволили сдавать сессии во время отпуска, без необходимости уходить в академический. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ613t1HK9Q«У меня много знакомых, кто воюет, и уже не первый год», — рассказал Алексей Галаев.
Еще совсем недавно он учился в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) на направлении «Информатика и вычислительная техника». А сейчас осваивает управление БПЛА на контрактной службе в войсках беспилотных систем, чтобы внести свой вклад в разгром врага.
«День насыщенный, постоянно на занятиях. Только вечером есть пара часов отдохнуть», — говорит Алексей. Тяжело в учении — легко в бою!
https://max.ru/heroesofZ/AZ7PA_7SZkIВетеран СВО нашел себя в мирной жизни и помогает военнослужащим на передовой
Степан Машников мобилизовался в зону СВО в 2022 году. Служил в разведбатальоне, был командиром взвода БПЛА.
После ранения ветеран прошел реабилитацию и вернулся к полноценной жизни. Его пригласили в компанию, которая разрабатывает и производит беспилотники.
«Людей с военным опытом в компании не было, — рассказывает Степан. — Я работаю инженером отдела технического контроля, испытываю новые разработки на полигонах».
Недавно он женился, у них с супругой большие планы.
https://max.ru/morf/AZ6smoOeXyQ
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/
Матрос Бобров ВячеславБобров Вячеслав Вениаминович
15.09.1982 — 13.12.2025
Вячеслав родился в посёлке Плесецк, Архангельская область. Здесь прошло его детство и юность, здесь он окончил 9 классов местной школы. После школы он поступил в Профессиональное училище № 17, где освоил профессию пекаря-кондитера. В 2000-х годах Вячеслав прошёл срочную службу в городе Мирный, где впервые прикоснулся к воинскому делу. После демобилизации он вернулся в родной Плесецк и трудился сапожником в местной мастерской, а затем переехал в Северодвинск, где работал в жилищно-коммунальной сфере. Для близких он был опорой – человеком, который не боялся физического труда и умел стоять на своём.
В октябре 2025 года Вячеслав Вениаминович добровольно отправился в зону специальной военной операции, заключив контракт на службу. Это было осознанное решение, продиктованное чувством ответственности и пониманием того, что его опыт и сила нужны Родине в этот непростой час. Он стал матросом расчёта десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты войсковой части 38643.
13 декабря 2025 года в районе населённого пункта Шахово Добропольского района ДНР Вячеслав Бобров героически погиб, проявив мужество и стойкость при выполнении боевого задания.
https://герои-сво.рф/geroi/bobrov-vyacheslav-veniaminovich
Доброволец Абрамов ВалерийАбрамов Валерий Александрович
12.01.1985 — 12.06.2025
посёлок Красная Кудрявка, Саратовская область
Валерий Александрович был участником СВО, добровольцем ЧВК Вагнер.
За мужество и отвагу награждён
медалью За отвагу
За взятие Соледара, ЧВК Вагнер
Черный крест, ЧВК Вагнер
https://герои-сво.рф/geroi/abramov-valeriy-aleksandrovich
Доброволец Коньков АндрейКоньков Андрей Николаевич
деревня Кумагалы, Чувашская Республика
Андрей Николаевич Коньков – уроженец деревни Чудокасы,Чувашская Республика, для которого семья и родная земля были главной опорой в жизни.
Андрей был человеком глубоко связанного с землёй края, где ценят честный труд и верность слову. Он создал семью, женившись на жительнице деревни Кумагалы.
Когда началась специальная военная операция, Андрей не остался в стороне. Он добровольно встал на защиту Отечества, понимая, что его место там, где требуется мужество и стойкость.
2 февраля 2025 года под Покровском Андрей Николаевич погиб при исполнении воинского долга.
https://герои-сво.рф/geroi/konkov-andrej-nikolaevich
Доброволец Бавыкин АнтонБавыкин Антон Михайлович
14.05.1991 — 04.03.2025
Батайск, Ростовская область
Антон родился и вырос в Батайске, где окончил школу № 6. После школы он продолжил обучение в техникуме № 43, получив специальность и начав работать по профессии. Он проживал в посёлке Койсуг, где у него сложилась своя семья.
В феврале 2025 года Антон добровольно подписал контракт на службу в рядах Вооружённых сил.
На Северском направлении ДНР, где в течение долгих месяцев шли ожесточённые бои, Антон проявлял стойкость и мужество. Он служил честно и до конца, не щадя себя ради выполнения поставленных задач. Его товарищи помнят его как надёжного боца и верного друга.
Для Антона семья была главной опорой. Его супруга называла его замечательным мужем и лучшим папой для их маленькой дочери. Он был человеком честным, добрым и готовым поддержать, став примером для близких и коллег.
4 марта 2025 года Антон Бавыкин погиб при выполнении боевого задания.
https://герои-сво.рф/geroi/bavykin-anton-mihajlovich
Доброволец Моисеев ЕвгенийЕвгений Моисеев – житель Батайска, Ростовская область, для которого защита Родины стала сознательным выбором и проявлением истинного патриотизма. Он ушёл из жизни, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции, и его гибель стала тяжёлой утратой для земляков, которые знали его как скромного и честного парня.
Евгений родился в 2001 году и вырос в Батайске, где окончил школу №4. В мирной жизни он не имел семьи и детей, но был окружён заботой близких и друзей. Всегда спокойный и надёжный, он не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита, и именно это качество определило его дальнейший выбор.
В сентябре 2024 года Евгений добровольно ушёл на фронт, руководствуясь чувством ответственности и пониманием важности происходящего. Находясь в рядах защитников Отечества, он проявлял стойкость и мужество, веря в правоту своего дела.
Евгений погиб под Северском при выполнении боевой задачи, став одним из тех, кто ценой собственной жизни защищал мирное будущее.
https://герои-сво.рф/geroi/batajchanin-evgenij-moiseev
Рядовой Нечипоренко АнатолийНечипоренко Анатолий Борисович
29.09.1968 — 03.06.2026
Волоколамск, Московская область
Стрелок-гранатомётчик
При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Нечипоренко Анатолий Борисович.
Замечательный отец, надёжная опора, мастер на все руки и добрая душа.
https://герои-сво.рф/geroi/nechiporenko-anatoliy-borisovich
Военнослужащий Гиниятуллин ИльдарГиниятуллин Ильдар Габдулхакович
Ильдар Гиниятуллин – житель Нижневартовска, Ханты-Мансийский автономный округ, для которого защита Отечества стала осознанным выбором и высшим проявлением чести.
Ильдар родился в 1992 году и вырос в Нижневартовске, где у него сложилась своя жизнь и карьера. Он не был профессиональным военным в мирное время, но в его характере всегда была заложена готовность прийти на помощь и защитить слабых. Для близких он был любящим сыном и братом, человеком честным и надёжным, который умел поддержать в трудную минуту.
В октябре 2022 года, когда встал вопрос о защите рубежей Родины, Ильдар не раздумывал и добровольно заключил контракт на службу в СВО.
На фронте Ильдар был известен под позывным «Татарин». Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища и верного друга, который никогда не отступал перед трудностями и был готов пойти на риск ради успеха общего дела.
23 декабря 2025 года при выполнении боевого задания Ильдар Гиниятуллин героически погиб, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции.
https://герои-сво.рф/geroi/giniyatullin-ildar-gabdulhakovich
Доброволец Андреев АлексейАндреев Алексей Викторович
04.02.1987 — 19.01.2023
Челябинск
военнослужащий ЧВК «Вагнер»
Алексей родился и вырос на Урале, где сформировался как сильный и целеустремленный человек. О его гражданской жизни известно немного, но именно здесь он приобрел те качества, которые позже проявил на фронте. Решение отправиться на специальную военную операцию стало для него осознанным шагом, продиктованным глубоким чувством ответственности за судьбу страны.
В составе ЧВК «Вагнер» Алексей Викторович проявил себя как исключительно решительный воин. Товарищи вспоминают его как надежного боца, который никогда не отступал перед трудностями и действовал уверенно в самых сложных условиях. Он не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита, и его пример вдохновлял сослуживцев.
19 января 2023 года, находясь на боевом задании, Алексей Андреев погиб.
https://герои-сво.рф/geroi/andreev-aleksej-viktorovich
Доброволец Петров СергейСергей родился и вырос в Сегеже, Республика Карелия, где у него осталось много друзей и близких. Для них он был человеком слова и опорой, тем, кто не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь. Когда началась специальная военная операция, он не раздумывал долго – его выбор был очевиден каждому, кто знал этого принципиального и честного мужчину.
Он отправился на фронт добровольцем, руководствуясь чувством ответственности перед страной и товарищами. В зоне СВО Сергей проявлял стойкость и мужество, был известен надёжностью и готовностью прийти на помощь в любой ситуации. Сослуживцы вспоминают его как верного боевого товарища, который никогда не отступал перед трудностями и ставил долг выше личного спокойствия.
18 октября 2025 года, при несении боевого дежурства на боевых позициях, Сергей Петров погиб при выполнении боевого задания в районе н.п. Верхнекаменское, Артемовского района, ДНР.
https://герои-сво.рф/geroi/petrov-sergej
Майор Васильев КонстантинВасильев Константин Викторович
05.08.1988 — 30.01.2025
Камышин, Волгоградская область
Проходил службу в должности командира батальона РХБЗ в/ч 65363 г. Камышин.
С 24.02.2022 года принимал участие в специальной военной операции.
22.06.2022 года был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
В июне 2023 года во время выполнения боевого задания на территории проведения СВО получил ранение и был направлен на восстановление и реабилитацию в распоряжении в/ч 65363 г. Камышин.
После восстановления был вновь направлен для прохождения службы на территорию СВО.
30.07.2024 года был награжден медалью «За отвагу».
30.01.2025 года погиб при выполнении боевого задания, г. Артемовск, Донецкая Народная Республика.
Награжден орденом Мужества (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/vasilev-konstantin-viktorovich
Военнослужащий Саврасов МихаилСаврасов Михаил Николаевич
17.11.1984 — 08.05.2026
Шебекино, Белгородская область
Выпускник Санаторно-курортного детского дома 39.
Проживал в Москве.
Есть сын.
https://герои-сво.рф/geroi/savrasov-mihail-nikolaevich
Гвардии младший сержант Клемешев СтаниславКлемешев Станислав Евгеньевич
23.12.2000 — 04.04.2022
Клемешев Станислав Евгеньевич родился в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области.
С 2008г по 2017г учился в МБОУ СОШ 14 закончил 9 классов.
Затем обучался с 10 по 11 класс (2017-2019гг) в Неклиновской летной школе (ГБОУ РО НШИ с ПЛП).
Учился хорошо. Учителя всегда хвалили. Участвовал в разных школьных олимпиадах. Стас интересовался историей России, так же ему нравился предмет географии. С детства любил спорт, занимался лёгкой атлетикой, с класса 8 занимался еще смешанным единоборством. Мечтал быть военным летчиком.
Закончив 11 класс Стас решил пойти на срочную службу. Был призван в 22 бригаду специального назначения.
Во время срочной службы поехал на учения в Волгоград, при выполнении задания, получил контузию. Положили в Волгоградский госпиталь.
В то время набирали 1000 специалистов БПЛА, Станислав проявил интерес и, пообщавшись с родными, принял решения подписать контракт в в/ч 22220 г.Волгоград в роте Беспилотных систем, стал на должность Оператора БПЛА. Во время службы стремился овладеть военными знаниями, так же не бросал заниматься спортом. Начинал бегать марафоны.
Во время СВО был прикомандирован к группе спецназа оператором, стал вместе с группой выезжать на задачи.
4 апреля 2022 года Станислав погиб при выполнении боевой задачи в Херсонской области, с. Александровка.
Указом Президента Российской федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждён Орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/klemeshev-stanislav-evgenevich
Военнослужащий Федченко АндрейФедченко Андрей
Андрей Федченко – житель Азова, Ростовская область, который три года защищал мирное небо над родной землей.
Андрей был известен своим стойким характером и готовностью прийти на помощь. В ходе службы он получил несколько тяжелых ранений, но каждый раз возвращался в строй, не желая оставлять товарищей и покидать боевые позиции. Для близких он был опорой, человеком честным и добрым, который ставил защиту Родины выше собственного покоя.
https://герои-сво.рф/geroi/fedchenko-andrej
Военнослужащий Филюгин РоманРоман родился и вырос в Питкяранте, Республика Карелия, где у него было много друзей и знакомых. Для окружающих он всегда оставался человеком слова и надёжным товарищем. Судя по его записям в соцсетях, на фронт он отправился ещё в феврале 2024 года, осознанно выбрав путь служения.
В зоне специальной военной операции Роман проявлял стойкость и мужество, не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита. Сослуживцы вспоминают его как надёжного боца, который всегда был готов поддержать товарищей в сложной ситуации.
5 января 2026 года, выполняя боевое задание, Роман Филюгин погиб.
https://герои-сво.рф/geroi/filjugin-roman
Доброволец Мулыгин ДмитрийДмитрий родился в Туле и с юности был погружён в музыку, став известным как лидер рок-группы «Ворон Кутха». Его жизнь резко изменилась после событий на Майдане в 2014 году, где он стал свидетелем избиения сотрудников «Беркута» во время концерта в Киеве. Это событие произвело на него сильное впечатление и определило его дальнейший путь. С 2015 года он начал активно помогать Донбассу, возя гуманитарную помощь в Донецк.
В Донецке Дмитрий нашёл не только новое поле деятельности, но и личное счастье – он женился и остался жить в республике. Через три месяца после рождения дочери он принял решение подписать контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и отправиться служить. Многие его отговаривали, но Дима был упрямым и честным, он хотел большого дела, считая, что его песен недостаточно для защиты Родины.
На фронте он проявлял стойкость и мужество, будучи известным принципиальностью и готовностью идти до конца. Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита. Для близких он был любящим мужем и отцом, который ставил долг и Родину выше всего.
В октябре Дмитрий Мулыгин погиб на Красноармейском направлении.
https://герои-сво.рф/geroi/mulygin-dmitrij
Доброволец Клочков РадиславРадислав Клочков – уроженец Балашова, Саратовской области, для которого музыка и служба Родине стали двумя главными стихиями его жизни. Он ушёл из жизни, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.
Радислав родился 23 декабря 1968 года и детство провёл в Балашове, где учился в школе № 3. Музыкальный талант привёл его в Академию культуры, где он освоил специальность «гитарист». Для него искусство не было просто хобби – это был способ выражения души, а электрогитара и барабаны стали верными спутниками на протяжении всей жизни. Он выступал на концертах, делясь своим творчеством с публикой, и в этом проявлялась его страсть к свободе и самовыражению.
Помимо музыки, у Радислава была семья – он был женат и воспитывал ребёнка, для которых был опорой и примером. В людях он ценил доброту и честность, придерживался православных взглядов, что формировало его внутренний стержень. В последние годы он жил в Тюмени, но корни его всегда оставались в саратовской земле. Его увлечения – фильм «Титаник» и компьютерная игра Need for Speed – показывали, что он оставался человеком с живым интересом к миру и культуре, несмотря на возраст.
Когда началась специальная военная операция, Радислав не мог стоять в стороне. Он отправился на фронт по контракту, добровольно приняв решение защищать свою страну. Его музыкальная душа и принципиальный характер нашли применение на поле боя – он пал при выполнении боевого задания, не щадя себя ради достижения цели.
https://герои-сво.рф/geroi/klochkov-radislav
Военнослужащий Кузьмин ИгорьКузьмин Игорь Владимирович
село Кужмара · Республика Марий Эл
Игорь был известен под позывным «Кузьмич», и это имя стало синонимом надежды и стойкости для его товарищей. Он не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита, и именно это качество привело его на фронт. Для близких он был опорой, человеком честным и готовым поддержать в любой ситуации.
Воин погиб при выполнении боевого задания, исполняя воинский долг до последнего вздоха.
https://герои-сво.рф/geroi/kuzmin-igor-vladimirovich
Военнослужащий Кошкин СтепанСтепан Иванович Кошкин родился и вырос в селе Шокша, Республика Карелия, где был известен своим трудолюбием и принципиальным характером. Для односельчан он всегда был надёжным человеком, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита. Его выбор встать на защиту Отечества был осознанным и продиктованным глубоким чувством ответственности.
В ходе специальной военной операции Степан Иванович проявлял стойкость и мужество, став примером для сослуживцев. Товарищи вспоминают его как надёжного бойца и верного друга, который ставил честь, долг и Родину выше всего. Для близких он был любящим сыном, верным мужем и строгим, но бесконечно любящим отцом.
Степан Иванович Кошкин погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.
https://герои-сво.рф/geroi/koshkin-stepan-ivanovich
Главный редактор газеты Кузнецова ЮлияЮлия Кузнецова – главный редактор «Народной газеты» из Курской области, для которой журналистская работа стала настоящим служением землякам и защитникам Отечества. Она ушла из жизни, выполняя профессиональный долг на родной земле, и её гибель стала тяжелой утратой для коллег, читателей и близких.
Юлия родилась 34 года назад и с юности посвятила себя слову и правде. С 2008 года она трудилась в «Народной газете», пройдя путь от корреспондента до главного редактора. Для неё газета была не просто работой, а способом поддерживать своих земляков, рассказывать о жизни региона и помогать тем, кто нуждался в внимании. Коллеги вспоминают её как человека, который умел слышать и понимать, всегда был готов поддержать и направить.
В последние годы Юлия активно поддерживала воинов на СВО, веря в победу армии России и делая всё возможное, чтобы слово газеты служило опорой для защитников и их семей. Она не стояла в стороне, когда требовалась помощь и поддержка, и её публикации всегда были наполнены глубоким уважением к подвигу солдат.
24 сентября 2024 года в Большесолдатском районе Курской области автомобиль, в котором находилась Юлия, был атакован украинским дроном. Она погибла на месте, выполняя свой профессиональный долг на боевых позициях. Для дочери и близких она останется любящей матерью, верным другом и человеком, чья жизнь была посвящена служению правде и землякам.
Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Юлии Кузнецовой орденом Мужества за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области.
https://герои-сво.рф/geroi/kuznecova-juliya
Гвардии ефрейтор Алиев АмирАлиев Амир Артурович
16.10.2000 — 29.05.2025
Амир Алиев уроженец поселка Веселый, Веселовского района, Ростовской области. Воспитывался в многодетной дружной семье. Еще в детском саду проявлял лидерские качества и интерес к военной тематике. Рыл из песка окопы, строил блиндажи, из LEGO собирал различные пулеметы. Дом, в котором вырос Амир, находится рядом со стадионом, и он очень любил кататься на скейтборде. Учился в Веселовской школе №1. В школе был дисциплинированным и способным учеником. Занимался сначала в художественной студии, а позже в музыкальной школе по классу гитары. Также увлекался греко-римской борьбой в Веселовской спортивной школе. Отличался нестандартным мышлением и харизмой. Был замечательным другом и надежным товарищем.
В 2020 году Амир окончил Тихорецкий Техникум Железнодорожного транспорта по специальности «эксплуатация средств связи на ж/д транспорте». С отличием защитил диплом и был призван на срочную службу в ряды Российской Армии. Амира тогда уже ждали в Краснодарском региональном центре связи РЖД, прочили будущее железнодорожника.
Во время прохождения срочной службы Амир Алиев заключил контракт с Министерством обороны, присягнув на верность Вооруженным Силам РФ и вступил в ВС РФ. Семья с уважением приняла выбор Амира. Юноша с особым восторгом рассказывал о том, как тренировался и прыгал с парашютом. Когда же он окончательно решил связать свою жизнь с армией, близкие поддержали его без колебаний. Это был 2021 год, в преддверии бурных событий.
В мае 2022 года Амир уехал в зону специальной военной операции. Служил в 22-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде специального назначения ефрейтором.
Готовясь в зону спецоперации, он твердил, что возможности человеческого организма безграничны, но мы слишком мало о них знаем. Как-то раз он трое суток провел без сна, погруженный в работу. При этом умудрялся параллельно штудировать научные труды, учебники по анатомии и медицинские трактаты. Обладал уникальной способностью быстро решать сложные задачи. Амир отличался усердием, смелостью, решительностью и упорством. Даже в самых трудных условиях оставался стойким оптимистом и говорил, что проблемы нужно решать по мере их поступления.
В августе 2023 года с боевыми друзьями принял огонь на себя, был ранен, но помогал тем, кто не мог самостоятельно идти, добраться до медицинской части.
25 мая 2025 года в Запорожской области, с. Новопокровка отправился на последнее боевое задание, сыграв перед этим на гитаре несколько армейских песен. Вечером, 29 мая, во время выполнения задания прогремит взрыв, оборвав жизнь совсем ещё молодого и полного жизни, но уже такого мудрого и бесстрашного, Амира.
Амир Алиев награжден
медалью за Боевые отличия,
Георгиевским крестом,
Медалью Жукова,
посмертно награжден Орденом Мужества.
Семья Амира, в память о герое, решила подарить новую гитару Детской школе искусств имени Н.Е. Сорокина, от имени Амира. На особенном подарке — гитаре, красовалась трогательная гравировка: «От Алиева Амира, позывной «Белый», для родной ДШИ. «Пусть звучит то, что не успел доиграть».
https://герои-сво.рф/geroi/aliev-amir-arturovich
Рядовой Балчугов РодионБалчугов Родион Олегович
24.02.2003 — 29.01.2025
Владивосток, Приморский край
Штурмовик
Погиб: Курская область, Николаево-Дарьино
Отличный друг и человек
https://герои-сво.рф/geroi/balchugov-rodion-olegovich
Военнослужащий Кабанов НиколайНиколай Кабанов – житель Сегежи, Республика Карелия. Николай был человеком принципиальным и глубоких убеждений. Для близких он был опорой и защитником, а для товарищей – надёжным боевым товарищем, который никогда не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь.
Руководствуясь чувством ответственности и долга, он отправился на фронт, где проявлял стойкость и мужество в самых сложных условиях.
Николай Кабанов погиб при выполнении боевого задания 7 января 2026 года.
https://герои-сво.рф/geroi/kabanov-nikolaj
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Сергей Лобанов - МЫ — НЕ ГЕРОИ
Предыдущие выпуски:
.
.
.
.
.
.
Свежие комментарии