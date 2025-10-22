Мы из Советског...
Крестик и звезда

На этом месте при прорыве Ленинграда в январе 1943 года, героически сражаясь, погибли бойцы 45-й Гвардейской стрелковой дивизии 

 День 17-го мая 2013 года выдался у поискового отряда «Шлиссельбург» непростой, но результативный. В заросшей траншее вблизи деревни Арбузово нами были найдены останки советских воинов.

На глубине не более метра лежали четверо солдат Красной Армии и флота. 
Утром погода сопутствовала поиску и только к вечеру испортилась, когда мы уже начали делать археологическую расчистку. В этот раз принять участие в раскопках приехали наши друзья из Польши, Германии, Италии и Франции, которые сейчас учатся в Хельсинки. Ребята помогали нам просеивать грунт в поисках солдатских медальонов, но, к сожалению, их найти не удалось. 
Среди обнаруженных личных вещей оказались котелки, патронные и гранатные сумки…. По одному из котелков удалось установить имя владельца — Шахматов Николай Алексеевич. Это все, что известно. 
…В центре траншеи лежали двое солдат. Их останки, как мы смогли убедиться, были буквально нашпигованы осколками от вражеских мин и снарядов. 
По одному из скелетов было понятно, что это — девушка… На ее ремне были гранаты и толовые шашки. На груди так и остался лежать православный крест. 
В кармане оказалось всего несколько личных вещей: зеркальце, сделанное из противогазного стеклышка, карандаш, вставленный в гильзу от нагана, и небольшой гребешок для волос. 
Мы не знаем ее имени, мы не можем представить, как она выглядела. Но по ее снаряжению и боезапасу понятно, что она шла бить врага, чтобы не дать ему захватить Ленинград.

  
«Похорони в лесу нас — мы прорастем цветами»… 
Лучший подарок на День Победы 
А 8-го мая прошлого года на Невском пятачке нами были найдены останки трех солдат Красной Армии. Благодаря запискам из гильз удалось установить имена. 
Произошло это так. 8-е мая мы решили посвятить подготовке к параду. Все собрались в штаб-квартире, «подшивали подворотнички». Работа кипела, каждый был занят делом, как вдруг — звонок от Славика. Оказалось, на Невском пятачке в воронке рядом с оставленными фрагментами костей он обнаружил медальон с запиской. 
«Смертник» представлял собой обычную гильзу от винтовки Мосина, которая лежала вместе с остальными гильзами и патронами. По счастливой случайности он увидел край бумажки, которая торчала из гильзы. 
Вячеслав сразу же приехал к нам, и мы стали заниматься извлечением записки. Вероятно, кому-то было наплевать на останки: вывалил их на бруствер и бросил, не докопав яму до конца. 
Сердце стучало с невероятной скоростью, руки немного тряслись. Еще бы! В руках было нечто большее, чем просто бумага. Эта хрупкая нить к прошлому, последние строки чьих-то отцов и дедов… 
Бумажку извлекли, с помощью иголки получилось раскрутить ее в воде, и мы не поверили глазам — все данные четко читались! Сразу же стали искать информацию в интернете и пробивать людей, которые живут сейчас в этой деревне… После десяти минут поисков вызвали такси и помчались в сторону находки. 
Останки находились в воронке, которая была напичкана осколками от крупнокалиберных снарядов, кости попадались фрагментарно. Мы решили, что нужно проверить все гильзы, которые лежат на бруствере. И случилось невероятное… был найден еще один медальон и тоже в едва сохранившейся латунной гильзе. 
Там же обнаружили личные вещи солдат и зип-комплект для миномета. Предположили, что это был минометный расчет. Кости продолжали попадаться фрагментарно, будучи перерублены осколками 
…Ребята уехали, и мне нужно было в город, однако странное чувство не отпускало меня с этого места. Закатал джинсы и стал продолжать работу. 
В этот день на Невском пятачке было людно, многие интересовались работой. Я переместился в другой конец ямы и на глубине нашел лучевую кость, рядом лежала гильза. На всякий случай решил проверить и ее. Отколов небольшой фрагмент корпуса, увидел… еще одну записку!
Я не мог поверить своим глазам: такого не бывает, чтобы в гильзах сохранялась бумага да и еще, чтобы она попалась под лопату и не улетела в отвал. 
Вскоре на помощь приехал Лёха и работа пошла. 
Извлечённые имена 
Как стемнело, мы собрали все личные вещи солдат и помчались домой, расшифровывать еще два найденных медальона. Не успев снять обувь, побежали по комнатам за инструментами. Приступили, аккуратно раскрываем гильзу, чтобы освободить записку. К счастью, вместо пули боец сделал затычку из газеты, она и спасла запись. 
Вся записка прочиталась! Имя второго защитника Ленинграда — Одиноких Кирилл Михайлович. Дата и место призыва: Усинский РВК, Молотовская область. Стало быть, нынешний Пермский край. 
Положив бланк медальона на чистый лист, принялись за медальон, который был найден последним. Сложно описать чувства в этот момент. Внутри единственное желание, гигантская надежда — лишь бы записка была заполнена, лишь бы сохранилась фамилия… 
Гильза долго не хотела отпускать семидесятилетнюю бумагу, но все получилось. Вот то, о чем я мечтал с четырнадцати лет, и это истинная цель любого настоящего поисковика. 
Слава Богу, все медальоны удалось прочитать! 
И вот в этот же день, спустя год, мы решили поставить памятник защитникам Ленинграда. За основу взяли звезду с головного убора РККА, на которую прикрепили таблички с именами… 
Одиноких Кирилл Михайлович. 1922-1943. Краснофлотец. 
Соколов Филимон Екимович. 1920-1943. Краснофлотец. 
Потопов Леонид Игнатьевич. 1917-1943. Красноармеец. 
На этом месте при прорыве Ленинграда в январе 1943 года, героически сражаясь, погибли бойцы 45-й Гвардейской стрелковой дивизии. 
Сложнее всего было с табличками. Но нам повезло! Их изготовил безвозмездно, совершенно незнакомый нам мастер. Есть еще люди, которые помнят и ценят подвиг наших воинов. 
Еще не успел застыть цемент, как уже появились первые цветы… 
Автор: Дмитрий Сладко — руководитель поискового отряда «Шлиссельбург». Архив газеты «Спецназ России».
