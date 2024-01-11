Спас раненных из горящего «Тигра»

Гвардии старшина Борис Журавлёв ценой своей жизни обеспечил отход разведывательной группы. Участник СВО из Ростовской области посмертно стал героем графической новеллы.

Подробную информацию о подвиге уроженца Ростовской области, старшины Бориса Журавлёва, художникам предоставили непосредственно в Министерстве обороны РФ. Ему авторы посвятили отдельную страницу сайта.

Борис Борисович родился в многодетной семье в поселке Отрадный Ростовской области в 1979 году. В юности увлекался боксом, принимал участие в соревнованиях, награжден грамотами за призовые места.

После школы Журавлёв поступил в Тольяттинское профучилище. С восемнадцати лет молодой человек служил в армии, а после перешел на службу по контракту. Прошел всю Чеченскую войну, побывал в горячих точек...

За свою службу старшина был награжден наградами: Крестом «За службу на Кавказе», медалями «Георгий Жуков», «За службу в спецназе», «Участнику военной операции в Сирии». В январе 2022 года служил в Крыму, откуда был направлен для участия в спецоперации на Украине.

Как рассказывают создатели графической новеллы на сайте проекта, к марту российские войска блокировали Мариуполь, но враг на тот момент был выбит еще не из всех районов города. Российская колонна из трех бронеавтомобилей «Тигр» 8 марта выдвинулась на заданный участок и попала под минометный обстрел. Головная машина была подбита, а весь экипаж вместе с командиром погиб.

Тогда старшина Журавлёв взял командование на себя. ВСУ сначала вели стрельбу, прячась за строениями, но, когда получили отпор, перебрались внутрь жилых домов. Российские спецназовцы были не готовы стрелять по зданиям, где могли находиться мирные жители, и решили отступать. Отъехать удалось буквально на десять метров – в машину старшины Журавлёва попал снаряд, выпущенный из противотанкового гранатомета.

– Борис получил тяжелую контузию и ранение в руку, однако сумел первым из экипажа прийти в себя и вытащить остальных раненых из горящего «Тигра», – уточняют кураторы творческого проекта. – Украинцы продолжали вести прицельный огонь по контуженным разведчикам из укрытия. Чувствуя ответственность за молодых бойцов, Борис Журавлев взял у товарищей оставшиеся гранаты и остался один прикрывать отступление разведчиков. Но снайперская пуля настигла его во время сражения...

Посмертно дончанину было присвоено звание Героя Российской Федерации. На здании школы в поселке Отрадный, где учился Борис Журавлёв, была установлена мемориальная доска. https://t.me/specnazAlpha/20118

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