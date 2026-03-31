Знаменитые яйца Фаберже

Яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц. Изделия создавались в 1885—1917 годах по заказам Российского Императорского дома и частных покупателей. Карл Фаберже и ювелиры его фирмы создали первое яйцо в 1885 году. Оно было заказано императором Александром III как пасхальный сюрприз для его жены Марии Фёдоровны.

Императрица была так очарована подарком, что Фаберже, превратившийся в придворного ювелира, получил заказ изготавливать по яйцу ежегодно; ему следовало быть уникальным и содержать какой-либо сюрприз, это было единственным условием.

Следующий император, Николай II, сохранил эту традицию, каждую весну даря, в свою очередь, два яйца — одно Марии Фёдоровне, своей овдовевшей матери, и второе — Александре Фёдоровне, новой императрице.

Они не такие роскошные, как императорские, и не являются оригинальными, зачастую повторяя тип, придуманный для царских подарков.

Всего было создано как минимум 52 императорских яйца (52-е осталось незаконченным), 7 яиц, предназначавшихся в подарок богатейшей предпринимательнице, наследнице иркутских золотых приисков, В. П. Базановой-Кёльх, выполненных по заказам её мужа; по одному яйцу для Юсуповых, Ротшильдов, Нобелей и Вандербильтов, и несколько прочих, точное количество которых является предметом для дискуссии.Словосочетание «яйца Фаберже» стало синонимом роскоши и эмблемой богатства Императорского дома и дореволюционной России.Возможно, для частных лиц были выполнены ещё какие-либо изделия, но они никогда не были задокументированы (в отличие от царских яиц), что оставляет некоторую свободу для умелых фальсификаторов.Пример неожиданного открытия — выставленное на продажу осенью 2007 года «яйцо Ротшильдов», которое было заказано представителями клана в фирме Фаберже и хранилось среди семейного имущества, не афишируясь, целое столетие."Зимнее" яйцо Фаберже, подлинное императорское 1913 года, безо всяких сомнений, выставлено на торги Кристис. За 20 млн долл.Оно находилось в коллекции эмира Катара, который приобрел его в 2002 за 9 млн. Интересно, по какому поводу сейл, и будет ли установлен новый рекорд. Предыдущий был у Яйца Ротшильда (18,5 млн, 2007 год). Но это красивее. Но тогда покупали русские олигархи.Одно из самых сложных и дорогих ювелирных изделий фирмы Фаберже — яйцо-часы, получившее название «яйцо Ротшильда» по имени семьи, которая им владела. Фото: Государственный ЭрмитажЯйцо РотшильдаПодробности о Зимнем яйце Фаберже от знатока марки А.Ружникова:"Покупателем в 2002 году стал Сауд бин Мухаммед Аль-Тани (1966–2014), один из самых алчных коллекционеров произведений искусства в мире, живший до начала нового тысячелетия и являвшийся культурным деятелем Катара. Аль-Тани был шейхом и потратил около миллиарда фунтов стерлингов на произведения искусства, прежде чем в 2005 году его обвинили в нецелевом использовании государственных средств. Он умер в изгнании девять лет спустя, в возрасте всего 48 лет. Интересно, он действительно заплатил за Зимнее яйцо? Ходят слухи, что яйцо так и не было получено с аукциона Christie's, не говоря уже о том, чтобы за него заплатили, и что Christie's, по сути, продаёт его, чтобы вернуть деньги, уплаченные авансом в 2002 году."Итак, «Зимнее яйцо» Фаберже продано на аукционе за рекордные для своего жанра £22,9 млн (около $30,2 млн).Из 71 известного яйца до наших дней дошло 65. Подавляющее большинство из них хранится в государственных музеях.Императорских яиц известно 54: до нашего времени сохранились 48 штук, сделанных по царскому заказу; остальные известны по описаниям, счетам и старым фотографиям и считаются утерянными. Только одно из них, «Георгиевское», смогло покинуть Советскую Россию вместе с законной владелицей — в 1918 году, в багаже императрицы Марии Фёдоровны, уехавшей через Крым на свою родину, в Данию. Остальные остались в Петрограде. Очевидно, большинство из них исчезло в неразберихе, прочие (24 шт.?) вместе с другими императорскими драгоценностями были перевезены в новую столицу, в будущее Алмазное хранилище Кремля.Там они хранились запакованными примерно до 1930 года, когда в рамках общей распродажи культурного наследия Советской России в поиске средств, по приказу Сталина 14 из них было продано, причём, как утверждают, некоторые по цене меньше чем 400 долларов США.[источник не указан].Продажей занималось учреждение под названием Контора «Антиквариат». Большинство из них было приобретено американским предпринимателем Армандом Хаммером (1898—1990) и английским дилером Эмануэлем Сноуменом.После коллекции, хранящейся в Кремле, самое большое собрание удалось собрать нью-йоркскому магнату Малкольму Форбсу (1919—1990). Оно включало 11 императорских яиц, несколько разрозненных «сюрпризов» из неизвестных или несохранившихся яиц, а также 4 частных яйца (всего 15).В феврале 2004 года наследниками Форбса собрание предполагалось выставить на аукцион, где бы оно, вероятно, ушло поштучно, но за несколько дней до начала торгов коллекция была целиком перекуплена российским олигархом Виктором Вексельбергом. С 2013 года коллекция Виктора Вексельберга экспонируется в созданном им Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, расположенном во дворце Шуваловых-Нарышкиных.Всего на исторической родине, в России, яйца Фаберже, ставшие одним из её символов, теперь можно увидеть в четырёх местах. В их число, кроме вышеупомянутых Оружейной палаты и Музея Фаберже в Санкт-Петербурге, входит Государственный Эрмитаж и Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана.Давайте посмотрим, где остальные императорские яйца в частных коллекциях, непубличные.Вычитаем 10 в Кремле и 9 в Музее Фаберже в Петербурге (одно арестовано в Англии, как собственность Вексельберга), 3 виндзоровских, мелкие музеи, американские частные коллекции, которые отдали их на экспонирование в музее. Таким образом, что на открытом рынке потенциально могут быть:— "Золотое яйцо с часами" найдено на каминной полке в Штатах в 2014. Продано за тайную сумму неизвестному. Относительно сомнительное.— «Анютины глазки» в американской частной коллекции Матильды Грей Стрим.— «Ампир» («Нефритовое»), найденное в 2015 году и большинством экспертов считающееся сомнительным. В частной коллекции, цена неизвестна.— «Лебедь» и«Павлин». Фонд Эдуара и Мориса Сандоз, Швейцария— «Колыбель с гирляндами». Частная коллекция Роберта М. Ли, США

Это существующие в реальности, сфотографированные. Кроме того, около 10 императорских яиц было создано, но они пропали с концами после 1917.

Их возникновение из небытия (обычно спорное) — важный поставщик яиц на рынок, но сомнительные. Помимо императорских, Фаберже создавал и другие крупные яйца с сюрпризами: предыдущий рекорд, "Ротшильдовское", как раз из этого числа. Они находятся в более мобильных руках и скорей следующее яйцо на продажу будет именно из этой группы. Полный список не привожу, но можно посмотреть, кому интересно, вот тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0_%D0%A...

И хотя к Вики у меня всегда было весьма критическое отношение (могла воспользоваться только перечисленной литературой и то не всей), но тут вроде нормально изложено.

Так скрупулезно сделал мастер «Фаберже» Михаил Перхин. Гатчинский дворец в знаменитом пасхальном яйце Фаберже. 1901 год. Высота 12,7 см. Подарок последнего царя Николая II своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне в пасхальный день 1901 года.

Сейчас находится в Художественной галерее Уолтерса, Балтимор, Мэриленд, США.

Рассказ о пасхальных яйцах остался бы неполным без упоминания пасхальных яиц-подвесок. Небольшие по размеру и не такие грандиозные, как императорские пасхальные яйца, они, тем не менее, были весьма желанными и уместными пасхальными подарками, и их, к тому же, можно было носить – по отдельности или по несколько сразу в виде колье. Эти подвески выполнены с той же оригинальностью, изобретательностью и мастерством, что и их "старшие братья". Часть из них – это простые подвески из полупрозрачной гильошированной эмали по серебру с золотыми креплениями. Другие же стилизованы настолько сильно, что слово «яйцо» применительно к ним может служить лишь общим описанию. Музею Фаберже принадлежит множество таких замечательных образцов. Внутри некоторых из яиц находились сюрпризы, также посвященные образам Пасхи, например, подвеска-курочка насыщенно желтого цвета с раскрытым золотым клювиком и золотыми лапками. Другая подвеска – золотой кролик, протягивающий миниатюрное авантюриновое яйцо. Следует также упомянуть курочку овальной формы, вырезанную из цветного камня, а также агатовую сову с инкрустированными драгоценными камнями глазами и ещё одну каменную несушку на золотом насесте. В некоторых из таких подвесок-яиц использованы весьма конкретные образы: например пурпуриновое яйцо с креплением в виде полкового шлема или подвеска 1914 года с монограммой Александры Федоровны или эмалевое яйцо в золотой оправе в форме корабельного якоря. Миниатюрные яйца-подвески служили способом продемонстрировать эффектные дендритные орнаменты, тонкие сканные узоры и полосатые эмали-шамплеве. Иными словами, эти в высшей степени русские ювелирные украшения, стали для Фаберже еще одним способом художественного самовыражения. Фаберже, яйца-кулоны, 1899-1908 годы