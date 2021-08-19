Как снимали фильм "Здравствуйте, я ваша тетя"



"Здравствуйте, я ваша тётя!" — советская двухсерийная музыкальная комедия 1975 года, снятая по мотивам пьесы Брэндона Томаса "Тётка Чарлея" (1892г), режиссёром Виктором Титовым.

Говорят, что история фильма "Здравствуйте, я ваша тётя!" начинается с одного званного ужина в Политбюро ЦК КПСС. Там зашла речь о трофейном послевоенном фильме "Тётка Чарлея", и жена одного МИДовского сотрудника посетовала, что молодёжь не знакома с таким весёлым сюжетом. И именно после этого режиссёру Виктору Титову поступило предложение снять комедию по пьесе Брэндона Томаса.

Пьеса была написана Томасом специально для комедианта Уильяма Сидни Пенли, который и поставил английскую премьеру, и сыграл в ней роль "тётки". Премьера спектакля по пьесе "Тетка Чарли" состоялась 9 февраля 1892 года в Лондоне, на сцене Королевского театра и имела оглушительный успех. Надо ли говорить, что это была «бомба». Билеты раскупили на несколько месяцев вперед, поэтому создатели спектакля перенесли из Королевского театра в больший по размеру театр "Роялти". Но и туда билеты смели в первый же день, а те, кому не досталось мест, пытались проникнуть на представление через черный ход. Через месяц спектакль снова переехал на еще более просторную площадку — в театр "Глоуб".

Постановка оказалась настолько успешной, что Пенли сделал на спектакле состояние, которое вложил в собственный театр на Квин-Стрит.

В России комедия была впервые поставлена театром Корша в 1894 году. Роль «тётки» в премьере играл П. Н. Орленев, затем С. Л. Кузнецов

А потом пришло время экранизаций. Первые известные киноверсии – одноименные немые фильмы, снятые в Италии в 1911 году и в США в 1915 году. После этого пьеса неоднократно экранизировалась, в том числе в Великобритании, США, Германии, Австрии, Дании, Испании, Франции, Италии и даже в Египте.



"Тетка Чарли" (1941)



Ну а в 1975 году вышла и наша блестящая версия.



У картины было несколько рабочих названий, одно из которых — "Кто есть кто", при этом однозначного решения не было. О мучительном выборе названия в разговоре с поэтом Наумом Олевым поделился Михаил Козаков. По уверению Козакова, Наум тут же выдал вариант "Здравствуйте, я ваша тётя!", которое тот передал Титову. Название понравилось и тут же было принято. Считается, что это заимствование у Фаины Раневской, которая произносила эту фразу в фильме "Легкая жизнь".

После решения вопроса о названии перед режиссёром стал вопрос стилистики фильма. Он остановил свой выбор на немом кино, которое позволит актёрам импровизировать, таким образом избегать возможных штампов постановки. Актёрский ансамбль фильма — люди с большим чувством юмора — уловили пародийно-гротесковую манеру игры и буквально купались в происходящем.



Под выбранную стилистику органично ложились и несколько нарочито выглядящие элементы костюмов и грима, такие, как кисточкой нарисованные ресницы у Носовой, чрезмерно крупные нарисованные веснушки Васильевой, приклеенные вверх ногами усы Джигарханяна, или платье Калягина, обшитое бахромой от обычных занавесок.



Несмотря на то, что бюджет фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" был очень невелик, а снимать из-за занятости актеров в театрах приходилось в павильонах останкинской телестудии по ночам, в третью смену, все участники киногруппы работали над лентой с огромным удовольствием. Приподнятое настроение и энтузиазмом позволили снять картину в рекордные сроки — всего за три месяца



О том, какая атмосфера царила на съемочной площадке, в одном интервью рассказал Армен Джигарханян, у которого сохранились о работе над картиной "Здравствуйте, я ваша тетя!" самые теплые воспоминания: "Хороший фильм. Там звезды сошлись — не звезды актерские, а звезды благоприятной ситуации. Она часто в искусстве определяет многое. Извините мое наивное воспоминание о "Тете", но люди, занимающиеся актерским делом, поймут меня: мы любили друг друга. Смотрели друг на друга, радовались, нам было смешно. Я, например, до сих пор люблю Калягина. Встречаю где-нибудь его, испытываю родное чувство. И с Гафтом, и с Мишей Козаковым не наступило отчуждение"



Кстати. Изначально Армен Борисович претендовал на роль полковника Чеснея, ведь он уже играл этого старого солдата, не знающего слов любви, в театре. В очереди за ролью хромого полковника стоял и Зиновий Гердт. Но тогда актер служил в театре Сергея Образцова, и вся труппа должна была ехать на гастроли в Европу. Гердт буквально мечтал о мундире Чеснея, он молился, чтобы начальство отказало им в выезде. Но, как назло, чиновники выпустили за границу всех. Осталось два кандидата — Джигарханян и Козаков. Режиссер Виктор Титов ради эксперимента решил испытать харизму Армена Борисовича в другом образе и предложил ему сделать дубль в качестве судьи Кригса. Надо ли говорить, что после этого первого дубля знаменитый полосатый костюм алчного чиновника буквально "прилип" к Джигарханяну.



Но главный успех ждал Александра Калягина. Роль Бабса-донны Розы принесла ему огромную популярность и сделала настоящей звездой экрана. Надо сказать, что для Калягина фильм стал удачей и спасением. Он снимался в кино с 1967 г., но роли были, в основном, эпизодическими. До 1975 г. его нельзя было назвать популярным и востребованным киноактером. Он, тогда еще не известный актер, "выиграл" кастинг у Олега Табакова, Евгения Леонова, Владимира Этуша и Евгения Матвеева, чему был несказанно рад. В то время у актера умерла жена, и он остался один с маленькой дочкой на руках. Это тяжелое время ему помогли пережить съемки. Он приходил на площадку из своего дома, где царил траур, и из грустного, переживающего потерю человека, буквально преображался в изворотливого и ироничного Бабса. Тогда Калягин считался еще начинающим актером, но после выхода на экраны комедии про тетку Чарлея он стал звездой — предложения с новыми ролями посыпались как из рога изобилия.



Вот как сам Калягин вспоминал о съемках в своей книге "Александр Калягин": "Моя тетка Чарлея родилась из воспоминаний о воспитавших меня женщинах матери, тетках. В нее вошли черты девочек и женщин, в которых я был влюблен, которых просто мельком видел на улице или в транспорте. С режиссером Виктором Титовым мы ни разу не обсуждали: какой тип женщины надо сыграть? Боже упаси. Никогда не было в мыслях. Память выдавала "на-гора" то позу, то жест, то манеру держать веер, стрелять глазками, кокетничать, приподнимать ножку, хлопать ресничками… мы только отбрасывали, что не нужно. Еще важнейшим в работе было воспоминание об опыте Чарли Чаплина, как-то снявшего коротенький фильм "Женщина". Мне тоже хотелось испытать: каково это? Что чувствуют и переживают эти существа в юбках, чулках и прочих деталях туалета? Женский костюм я обживал старательно, практически не снимая даже в обеденный перерыв. Дело в том, что эти перерывы были короткие, а в буфете — очереди. Если полностью переодеваться: снимать чулки, накидку, юбку и прочее, можно остаться голодным. Этого я себе не позволял никогда! Поэтому я снимал… только парик. Смотрели на тетеньку с лысой головой, мягко скажем, удивленно..."



Все костюмы для фильма шились в единственном экземпляре. Но не потому, что они такие уникальные. Просто у съемочной группы был настолько ограниченный бюджет, что картину пришлось снимать не на Мосфильме, а в маленьком павильоне "Останкино". И для трюков в целях экономии позвали не профессиональных каскадеров, а артистов цирка. Тканей для костюмов тоже закупили по минимуму. Костюмером на площадке была младшая сестра Нонны Мордюковой Наталья Катаева. Она в прямом смысле этого слова рыдала, когда снимали сцену с битвой тортами.



Актеров тогда попросили сделать один дубль, потому что на дополнительные торты и стиральный порошок для их нарядов денег не было. Калягин, Джигарханян и Козаков пообещали. Но обещания не сдержали. "И вот швыряю тортом в Джигарханяна, - рассказывает Александр Калягин, - вижу его лицо в креме... и не могу удержаться, плачу от смеха. Понимаю, что нельзя, но удержаться никакой возможности..." Эпизод, в котором герои швыряли друг в друга тортами, снимали в 4 часа утра. И в кадре не только не было заметно усталости, но вместо этого царило безудержное веселье – актеры покатывались со смеху и забавлялись, как дети, чем выводили из себя режиссера. В один момент он сам взял в руки торт, чтобы показать, как нужно вести себя перед камерой, но сам не выдержал и, не успев швырнуть торт, сам зашелся смехом.



Несмотря на то, что комедия о бразильской тетке полюбилась всему народу, киноначальство ее не взлюбило. Особенно не понравилась чиновникам Татьяна Веденеева. Они посчитали красавицу "тетю Таню" совершенно неубедительной и настоятельно советовали переснять дубли с другой актрисой. А Армена Джигарханяна с укоризной тогда спрашивали: "Как же вы, такой известный артист, и снимались в такой пошлости?" Но Джигарханян на эту уловку не повелся и фильм «топить» не стал.



Бытует мнение, что англичане — чопорный народ, что юмор их многим непонятен, но вот уже десятки лет на наших экранах идет комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!» снятая по пьесе Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». Первый раз советские зрители увидели картину 26 декабря 1975 года. Александр Калягин и Михаил Козаков в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», 1975 год. Кадр из фильма Александр Калягин и Армен Джигарханян. Кадр из фильма

Татьяна Веденеева, Тамара Носова и Михаил Козаков. Кадр из фильма А вот у Татьяны Веденеевой, как она сама считает, актерская жизнь после выхода на экраны картины «Здравствуйте, я ваша тетя!» не задалась. Ее пригласили на работу в театр, но в штат так и не оформили — у актрисы не было московской прописки, а помочь с документами никто не взялся. В итоге Татьяна Веденеева попала на кастинг теледикторов и на долгие годы стала тетей Таней, соведущей Хрюши и Степашки. Актриса говорит, что только недавно ей удалось оторваться от образов немой красавицы, в которую влюбился Бабс, и любимой всеми детьми Советского Союза тети Тани. Кадры из фильма *Здравствуйте, я ваша тетя!*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru и aif.ru Нехарактерной для Носовой, но от этого не менее блестяще сыгранной стала роль манерной донны Розы д’Альвадорес в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как вспоминала потом актриса, во время съемок происходило немало курьезов. В одной из сцен, она, сидя в кресле, о чем-то темпераментно рассказывала. Вдруг она вместе с креслом упала назад. Съемочная группа замерла, все подумали, что Носова разбила голову. К счастью, спинка стула была высокой, Тамара Макаровна себе совсем не навредила. Все это время оператор продолжал снимать. После монтажа именно эта сцена вошла в картину. К большому сожалению жизнь актрисы была трагичной. В 1980-х Тамара Носова снялась в трех фильмах, а после развала Советского Союза некогда любимая всеми актриса стала никому ненужной. Ее ждала ужасная бедность, пенсии не хватало даже на квартплату. В концертах Тамара Макаровна тоже не могла принимать участие, т. к. у нее элементарно не было средств, чтобы купить платье и туфли. Однажды она все-таки решилась и выступила на «капустнике». Актриса вышла на сцену в старом концертном платье, а на ногах у нее были калоши.

Стареющая актриса очень голодала. Порой она ходила питаться в столовую для бездомных. Домой Тамара Макаровна никого не пускала, потому что стыдилась своей нищеты. Она спала на старом продавленном диванчике, который притащила ей соседка со свалки.

В возрасте 79 лет у актрисы случился инсульт. Обеспокоенные тем, что Тамара Макаровна не отвечает на звонки, соседи вызвали милицию. Те вскрыли дверь и обнаружили на полу полуживую женщину. Лечение в клинике ей оплатил дальний родственник. Через три месяца «тетушки Ласки» не стало.



С тех пор, как эта комедия впервые вышла на экраны, прошло уже более 45 лет, но и в наши дни она не теряет своей популярности. Актерский состав был настолько удачным, что сегодня сложно представить других артистов в этих ролях. Главные герои заставляли зрителей плакать от смеха, и они даже не подозревали о том, какую трагедию незадолго до съемок пережил Александр Калягин. Александр Калягин в фильме *Здравствуйте, я ваша тетя!*, 1975 Кадр из фильма *Здравствуйте, я ваша тетя!*, 1975 Татьяна Васильева в фильме *Здравствуйте, я ваша тетя!*, 1975 Михаил Козаков в фильме *Здравствуйте, я ваша тетя!*, 1975 Александр Калягин в фильме *Здравствуйте, я ваша тетя!*, 1975 Кадр из фильма *Здравствуйте, я ваша тетя!*, 1975 Александр Калягин в фильме *Здравствуйте, я ваша тетя!*, 1975 Эта роль не только помогла Александру Калягину пережить личную драму, но и на долгие годы стала его визитной карточкой. Песню «Любовь и бедность» он всегда исполнял на творческих встречах со зрителями.

Александр Калягин в фильме *Здравствуйте, я ваша тетя!*, 1975 В павильоне "Останкино", где снимали фильм, еженощно был слышен смех. Как вспоминают актёры, съёмки больше походили на праздник, чем на работу. После стольких интерпретаций предложить что-то новое крайне сложно, тем не менее фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» для многих зрителей стал единственной известной версией этого сюжета, остающейся вне конкуренции.Эта роль не только помогла Александру Калягину пережить личную драму, но и на долгие годы стала его визитной карточкой. Песню «Любовь и бедность» он всегда исполнял на творческих встречах со зрителями.В павильоне "Останкино", где снимали фильм, еженощно был слышен смех. Как вспоминают актёры, съёмки больше походили на праздник, чем на работу. Татьяна Веденеева, актриса: – Когда собираются очень талантливые актёры, они начинают импровизировать. Это вызывало смех от неожиданности. Кто-то раскалывался, и приходилось говорить: "Стоп!" А потом всё начиналось заново. Нужно было тогда видеть нашего художника по костюмам, потому что она была в ужасе: денег мало, всё заляпано тортом. Это надо было как-то отчистить, сохранить костюмы в первозданном виде, чтобы они дожили до конца съёмки. Александр Калягин, актёр, Народный артист России: – Тогда положение было не шибко хорошее с точки зрения моей личной судьбы. Я остался один с дочкой на руках… Даже та самая печаль в глазах, которая прорывалась в фильме "Здравствуйте, я ваша тётя!", возможно, была отголоском моей собственной ситуации, когда я должен был придумывать, как обустроить дом, как Санюлю не оставлять одну. Самой юной на съёмочной площадке была студентка театрального института Татьяна Веденеева. Её взяли без проб после того, как утверждённая на её роль Анастасия Вертинская отказалась от съёмок в этом фильме. Никаких особых указаний Веденеевой режиссёр не давал: её европейский тип лица был главным козырем в роли Эллы Делей. Татьяна Веденеева, актриса: – Калягин утверждает, что все в меня были влюблены. И сам он смотрел на меня такими глазами... Дремучими. У большинства советских граждан все знания о Бразилии сводились к этому фильму. Люди представляли её страной, где много диких обезьян и донов Педро. По замыслу режиссёра в картине должна была сниматься настоящая обезьяна. В "Останкино" привели шимпанзе по кличке Яша. Режиссёр хотел, чтобы в фильме снималась настоящая обезьяна (ведь тётушка из Бразилии, где их очень много), но шимпанзе, привезенный на съёмку, напал на второго режиссёра и сильно разодрал ему руку — пришлось делать 3 операции. Тогда взяли маленькую ручную обезьянку, но Тамара Носова (настоящая донна Роза) с ней отказалась сниматься. Держать животное поручили Татьяне Веденеевой. Татьяна Веденеева, актриса: – Я её кормила вишнями, а она про запас их за щёки складывала, и я понимала, что укусить она уже никак не сможет, даже если очень захочет. Но она была, правда, очень маленькая и сама боялась всего на свете, по-моему. Как только мы садились в тот самый открытый автомобиль, и заводился мотор, она с перепугу писала. И у меня вся левая рука была мокрая, потому что дублей было несколько. Естественно, я даже удивлялась, откуда у такой маленькой обезьянки столько жидкости. Никто из создателей даже предположить не мог, что их картина будет иметь невероятный успех, а многие фразы и шутки надолго осядут в народе. В то время как в советских газетах фильм окрестили пошлым, благодарные зрители засыпали "Останкино" письмами с просьбой ещё раз повторить это смешное кино. Вот некоторые варианты экранизации в других странах: Американская экранизация пьесы "Тётка Чарлея" 1941 года Датская экранизация пьесы "Тётка Чарлея" 1959 года Вспомним любимые фразы: Превосходная страна. Там в лесу столько диких обезьян! Они каак прыгнут!

Давайте закурим! По-нашему, по-бразильски!

Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь! Этот ваш опекун — такая сво… Простите, у нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются! Должна же я была его чуточку помучить! Именно так ведут себя порядочные женщины!

Вы такой любезный мужчина!… Это что-то! Что, кто-то заболел?

— Да. Мой папа.

— О боже мой! Что с ним, где он?

— У себя в комнате.

— И что он там делает?

— Пьет шампанское для храбрости.

— Странная болезнь, Джеки, странная..

— Но ведь Дон Педро умер! — Мн-да? Какая неприятность… — У вас просто нет сердца.

— Вы не знаете, что такое настоящая любовь, тётя.

— Ох, как вы ошибаетесь. Как вы ошибаетесь. Неужели вам не бросилась в глаза моя грусть?

— Нет.

— А... Ну да.

— Ах да. И что, это чувство настолько велико и глубоко?

— Глубоко. Как океан! Ах... Я даже брошу пить.

— Бедняжка.

— Я вам сочувствую. Ну и конечно не без этого!

https://aif.ru/culture/movie/1870982

https://dubikvit.livejournal.com/430694.html

https://nastroenie.tv/episode/89168

https://kulturologia.ru/blogs/260417/34319/

https://kulturologia.ru/blogs/280218/38014/

https://www.spletnik.ru/blogs/pro_kino/170593_interesnye-fak...