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Путешествия Геннадия Невельского оживут на страницах манги

Редакция VATNIKSTAN видит свою миссию в актуализации культурного и исторического наследия нашей страны. Мы также часто говорим о том, что это наследие может стать богатым источником для современного творчества. Сегодня мы хотим поделиться с вами таким творчеством. Речь о коллективе талантливых дальневосточных художников, которые уже несколько лет рассказывают об истории и культуре своего региона языком манги и арт-проектов.

Команда энтузиастов, получившая имя Hero4Hero, была основана в 2015 году Ксенией Фроловой и Романом Иванищевым. Их главной целью стала популяризация истории российского освоения Дальнего Востока мореплавателем Геннадием Невельским (1813–1876) и другими первопроходцами.

Помимо многочисленных выставок, посвящённых биографии и открытиям знаменитого первооткрывателя, команда также работает с местным этнокультурным наследием дальневосточного региона. Так, авторы Hero4Hero важной стороной своей миссии считают извлечение искусства местного населения края из камерного контекста этнографического музея. Они стараются рассказывать о нём на языке современной выставки (и даже художественной галереи), то есть хотят говорить об искусстве малых народов прежде всего как об искусстве.

Однако главное дело дальневосточных энтузиастов — издание манги о Геннадии Невельском. При подготовке графической истории об известном первооткрывателе (в числе его научных открытий — установление факта, что Сахалин является островом, а не полуостровом) создатели изучили большое количество уникальных исторических материалов, работали с архивами, историками и краеведами. Кроме того, по словам авторов, в тестовый печатный экземпляр манги были добавлены элементы дополненной реальности (иллюстрации со звуковым сопровождением) — впервые в российской практике. Работа над мангой ведётся за счёт открытого сбора пожертвований. 

С разрешения авторов мы публикуем отрывок графической истории об адмирале Невельском. На данный момент работа над мангой, выход которой запланирован в издательстве «Пятый Рим», ещё не завершена. Путешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах мангиПутешествия Геннадия Невельского оживут на страницах манги

https://vatnikstan.ru/culture/art/nevelskoy-manga/

историявоспитание детей
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