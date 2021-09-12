Путешествия Геннадия Невельского оживут на страницах манги

Редакция VATNIKSTAN видит свою миссию в актуализации культурного и исторического наследия нашей страны. Мы также часто говорим о том, что это наследие может стать богатым источником для современного творчества. Сегодня мы хотим поделиться с вами таким творчеством. Речь о коллективе талантливых дальневосточных художников, которые уже несколько лет рассказывают об истории и культуре своего региона языком манги и арт-проектов.

Команда энтузиастов, получившая имя Hero4Hero, была основана в 2015 году Ксенией Фроловой и Романом Иванищевым. Их главной целью стала популяризация истории российского освоения Дальнего Востока мореплавателем Геннадием Невельским (1813–1876) и другими первопроходцами.

Помимо многочисленных выставок, посвящённых биографии и открытиям знаменитого первооткрывателя, команда также работает с местным этнокультурным наследием дальневосточного региона. Так, авторы Hero4Hero важной стороной своей миссии считают извлечение искусства местного населения края из камерного контекста этнографического музея. Они стараются рассказывать о нём на языке современной выставки (и даже художественной галереи), то есть хотят говорить об искусстве малых народов прежде всего как об искусстве.

Однако главное дело дальневосточных энтузиастов — издание манги о Геннадии Невельском. При подготовке графической истории об известном первооткрывателе (в числе его научных открытий — установление факта, что Сахалин является островом, а не полуостровом) создатели изучили большое количество уникальных исторических материалов, работали с архивами, историками и краеведами. Кроме того, по словам авторов, в тестовый печатный экземпляр манги были добавлены элементы дополненной реальности (иллюстрации со звуковым сопровождением) — впервые в российской практике. Работа над мангой ведётся за счёт открытого сбора пожертвований.

С разрешения авторов мы публикуем отрывок графической истории об адмирале Невельском. На данный момент работа над мангой, выход которой запланирован в издательстве «Пятый Рим», ещё не завершена.

https://vatnikstan.ru/culture/art/nevelskoy-manga/