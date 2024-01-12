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Мы из Советского Союза

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Ну что? Пойдем по ёлкам Гума

25 декабря у нас с приятельницей уже установилась традиция. Ходим мы в ГУМ на ёлки. Вот и в этот раз традицию мы соблюли. Все что там было - отсняли, предлагаю и вам пролгуляться. Итак. Ёлки ГУМа.
Если честно, то ёлки мне не понравились в этот год. Скучно и часто примтитивно. Вот центральная елка На месте фонтанаНу и немного игрушекМожет просто не по настроению? Не знаю. Но не впечатлило. Вот честно.

фото сегоднягорода Советсвкого СоюзаСветлана Митленко

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