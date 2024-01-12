Ну что? Пойдем по ёлкам Гума

25 декабря у нас с приятельницей уже установилась традиция. Ходим мы в ГУМ на ёлки. Вот и в этот раз традицию мы соблюли. Все что там было - отсняли, предлагаю и вам пролгуляться. Итак. Ёлки ГУМа.

Если честно, то ёлки мне не понравились в этот год. Скучно и часто примтитивно. Вот центральная елка На месте фонтана Ну и немного игрушек Может просто не по настроению? Не знаю. Но не впечатлило. Вот честно.