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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2

Первая часть
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Продолжим вглядываться в послевоенную историю Страны Советов...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2

В парке Горького, 1947
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Выдача денежного аванса по отработанным трудодням. Колхоз «Красный октябрь», Москва, 1947 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Контролеры А. Андреева и М. Мысова проверяют качество икры перед упаковкой на экспорт. Отделение Кировского рыбного хозяйства в Азербайджане, 1947 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Рыбный отдел в Елисеевском гастрономе глазами американца. 1947
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Рыбный отдел в Елисеевском гастрономе, 1947
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Москва. Мотобол в Сокольниках.  1947-1949 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Пассажиры метро, 1947
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Смотрины советской одежды. 1947 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Автобаза газеты "Правда". 1947 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Кому - пиво, а кому - газировку. Москва. 1947г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Москва. Такси на Площади Свердлова. 1947 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Парни с Малой Андроновки. Москва. 1947
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Утро. Здание Моссовета. Советская площадь без памятника Юрию Долгорукому. Аркадий Шайхет, 1947 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Физкультурный парад в честь 800-летия Москвы. Фотограф Семён Мишин-Моргенштерн. Сентябрь 1947 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Грузовики Газ-ММ в цеху Ульяновского автомобильного завода. 1947 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Автомобили "Победа" на конвейере Горьковского автозавода, 1947 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Магазин "Автомобили" на Бакунинской, 21. Автомобиль "Победа", 1947
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Приятная глазу композиция из палаток. Хлеб, Мосглавресторан, Особгастроном, Москворецкий промторг в парке Горького, 1947
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Сталинград, 1947 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Дети на экскурсии в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Сергей Васин, 1947 – 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 21947 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Личный фотоаппарат Никиты Хрущева выпущен в 1947 году киевским "Арсеналом"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2На Красной площади. 1947 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2На станции метро "Маяковская" в Москве, 1947 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Мужчина везёт на санках швейную машинку «Зингер». Москва, март 1947
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Москва. Установка новых фонарных столбов на Цветном Бульваре. 1947 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Погрузка тиража "Правды". 1947
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Ленинград после войны. Взморье. Молодые люди отдыхает на берегу. 1947-49 г Георгий Липскеров
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Туристы на Красной площади. Фотограф Роберт Капа. Москва. 1947 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2«Да здравствует наш первый кандидат в Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР!» Плакат П. Зобнина.

Издательство «Таджикиздат», 1947 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Обложка журнала «Советская женщина». 1947 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Вузовцы. Картина В. Волкова. 1947г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Плакат 1947 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Середина 40-х. Ещё с трёхлинейками. Знакомые древние развалины. Наверное, Каламита в Инкермане
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Московские пожарные Фото кон. 1940-х гг. Машины пожарные больно хороши!

Отличная фотозарисовка советского быта. Ресторан "Казань", конец 40-х годов:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Ткаченко Александр Федосеевич в форме Почетного шахтера (и знатном галифе) со своей дочерью Галиной. Город Прокопьевск (Кемерово), 1947 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Комплект (мундир и брюки) почетного шахтера образца 1947 года. В CCCP форма одежды горняков была впервые установлена в 1947 году — для работников угольной и горнорудной промышленности

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Слева направо:
1 - почетный шахтер в парадной форме (1947);
2 - горный директор в повседневной форме (1947);
3 - горный генеральный директор в парадной форме (1947);
4 - генеральный директор-инспектор Государственной горно-технической инспекции (1947);
5 - студент горных вузов (1947)
Позднее, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятым в 1976 г., были введены форменная одежда и знаки различия для руководящих и инженерно-технических работников угольной и сланцевой промышленности, а также для студентов горных институтов (факультетов) и учащихся горных техникумов.Эскизы и описание форменной одежды и знаков различия утверждены приказами министра угольной промышленности СССР № 245 от 01.06.1976 г. и № 121 от 14.03.1977 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Слева направо:
1 - министр угольной промышленности СССР в двухбортной тужурке (форма одежды, установленная в 1976);
2 - горный инженер (старшей должностной категории) в однобортной тужурке (1976);
3 - горный техник (младшей должностной категории) в куртке-сорочке (1976);
4 - почетный шахтер в парадном костюме (1976);
5 - горный инженер (высшей должностной категории) в зимнем пальто (1976)

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 21948 год - крестьяне ещё носят лапти
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Баба Тоня с подругами по общежитию. Неизвестный автор, 16 октября 1948 года, г. Ленинград, из архива Владислава Сергеевича Веремеенко.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 21948 год. Германия. Берлин. Американские и советские офицеры обсуждают положение американского и советского секторов возле Потсдамской площади.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Пионеры с ветераном войны. Свердловская область, 1948 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2 Строительство Московского метрополитена. Леонид Великжанин. Москва, 1948 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Бетонирование нижней плиты фундамента главного здания МГУ. Москва, 1948 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Москва.1948 год. На площади Свердлова
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Тысячная "Победа". 1948 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Возле Дворца культуры автозавода имени Сталина. 1948-1950гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Первоклассники, школьная фopма, которая была введена Сталиным в 1949 году, шилась из самого дорогого материала. Это был кашемир, на ощупь напоминающий шелк, но делался он по специальной технологии из лучшей овечьей мягчайшей пряжи.1948 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Обложка журнала «Советский воин» за 1948 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Граница между американским и советским сектором Берлина. 1948 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Схема бандеровского схрона, 1948 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Станция Лукоморье. Карикатура Василия Фомичева для Гудка. 1948 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Моська Тито. Советская карикатура эпохи конфликта Сталина с Югославией, 1949.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Плакат, 1949 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 21949 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Последний коммерческий парусник "Памир". 1949 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 21949 год. ст. Костоусово. Леспромхоз им. Лопшакова.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Детей, переболевших туберкулёзом, выводили спать на веранду в любое время года и в любую погоду. Тубсанаторий, 1949 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Детский сад в посёлке Текстильщики. Окраина Москвы, 1949 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Летний душ, 1949 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Украина в 1949 году. Тут люди босиком: "ботинки денег стоят, а наши ноги - бесплатные"...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2"За рулём мой отец.." Из домашнего фотоальбома (vladimir8773, G+). 1949г. Костоусово, Свердловская обл., Режевской р-он. ЗиС-5 выпускался в Москве и в Миусе на Урале, под маркой УралЗиС
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Ленинградский проспект в районе стадиона «Динамо» перед началом футбольного матча. Москва, 1949 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Москва. Главный вход Центрального стадиона «Динамо».1949 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Одесса. Ул. Ленина, угол Дерибасовской, вид на театр оперы и балета. 1949 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Наводнение в Курсовом переулке после грозовых ливней в мае 1949 года. Семен Мишин-Моргенштерн, г. Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2С 1949 года на выпуске электричек специализировался Рижский вагоностроительный завод, его модели серии ЭР стали самыми известными советскими электричками.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Похороны Эвальда Пунеки, начальника ГАИ, убитого лесными братьями, на острове Сааремаа (Эстония). 31 мая 1949 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Московские новостройки. Выпускники ПТУ набираются опыта на практике. 1949 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Девушка с мячом на Пахре. СССР. Период 1949-1957гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Девушка с мячом на Пахре. СССР. Период 1949-1957гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Рабочий-сборщик на фоне массо-габаритного макета первой советской атомной бомбы. 1949г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Взрыв первой советской атомной бомбы РДС–1, 29 августа 1949 год Семипалатинск.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Ноябрьский парад. Москва. 1949 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Военный парад на Крещатике возле ЦУМа. Киев. 7 ноября 1949 г.

Учения морской пехоты Черноморского флота. 1949 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Танки (характеристики). 1945:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Альбом "Танки" в отдельном файле ЗДЕСЬ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2Шкатулка «Танкисты на отдыхе». Автор Пашинин М. Федоскино. 1949 год
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Продолжение следует...

историяЧёшевафотоностальгия
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