Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, послевоенные - 2

Первая часть

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Продолжим вглядываться в послевоенную историю Страны Советов...



В парке Горького, 1947

Выдача денежного аванса по отработанным трудодням. Колхоз «Красный октябрь», Москва, 1947 год

Контролеры А. Андреева и М. Мысова проверяют качество икры перед упаковкой на экспорт. Отделение Кировского рыбного хозяйства в Азербайджане, 1947 год

Рыбный отдел в Елисеевском гастрономе глазами американца. 1947

Рыбный отдел в Елисеевском гастрономе, 1947

Москва. Мотобол в Сокольниках. 1947-1949 гг.

Пассажиры метро, 1947

Смотрины советской одежды. 1947 год.

Автобаза газеты "Правда". 1947 г

Кому - пиво, а кому - газировку. Москва. 1947г.

Москва. Такси на Площади Свердлова. 1947 г.

Парни с Малой Андроновки. Москва. 1947

Утро. Здание Моссовета. Советская площадь без памятника Юрию Долгорукому. Аркадий Шайхет, 1947 год

Физкультурный парад в честь 800-летия Москвы. Фотограф Семён Мишин-Моргенштерн. Сентябрь 1947 года

Грузовики Газ-ММ в цеху Ульяновского автомобильного завода. 1947 г.

Автомобили "Победа" на конвейере Горьковского автозавода, 1947 год.

Магазин "Автомобили" на Бакунинской, 21. Автомобиль "Победа", 1947

Приятная глазу композиция из палаток. Хлеб, Мосглавресторан, Особгастроном, Москворецкий промторг в парке Горького, 1947

Сталинград, 1947 год.

Дети на экскурсии в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Сергей Васин, 1947 – 1959 год

1947 год

Личный фотоаппарат Никиты Хрущева выпущен в 1947 году киевским "Арсеналом"

На Красной площади. 1947 год.

На станции метро "Маяковская" в Москве, 1947 год

Мужчина везёт на санках швейную машинку «Зингер». Москва, март 1947

Москва. Установка новых фонарных столбов на Цветном Бульваре. 1947 г.

Погрузка тиража "Правды". 1947

Ленинград после войны. Взморье. Молодые люди отдыхает на берегу. 1947-49 г Георгий Липскеров

Туристы на Красной площади. Фотограф Роберт Капа. Москва. 1947 год

«Да здравствует наш первый кандидат в Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР!» Плакат П. Зобнина.

Издательство «Таджикиздат», 1947 годОбложка журнала «Советская женщина». 1947 год.Вузовцы. Картина В. Волкова. 1947г.Плакат 1947 годаСередина 40-х. Ещё с трёхлинейками. Знакомые древние развалины. Наверное, Каламита в ИнкерманеМосковские пожарные Фото кон. 1940-х гг. Машины пожарные больно хороши!

Отличная фотозарисовка советского быта. Ресторан "Казань", конец 40-х годов:









Ткаченко Александр Федосеевич в форме Почетного шахтера (и знатном галифе) со своей дочерью Галиной. Город Прокопьевск (Кемерово), 1947 год.

Комплект (мундир и брюки) почетного шахтера образца 1947 года. В CCCP форма одежды горняков была впервые установлена в 1947 году — для работников угольной и горнорудной промышленности

Слева направо:

1 - почетный шахтер в парадной форме (1947);

2 - горный директор в повседневной форме (1947);

3 - горный генеральный директор в парадной форме (1947);

4 - генеральный директор-инспектор Государственной горно-технической инспекции (1947);

5 - студент горных вузов (1947)

Позднее, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятым в 1976 г., были введены форменная одежда и знаки различия для руководящих и инженерно-технических работников угольной и сланцевой промышленности, а также для студентов горных институтов (факультетов) и учащихся горных техникумов.Эскизы и описание форменной одежды и знаков различия утверждены приказами министра угольной промышленности СССР № 245 от 01.06.1976 г. и № 121 от 14.03.1977 г.

Слева направо:

1 - министр угольной промышленности СССР в двухбортной тужурке (форма одежды, установленная в 1976);

2 - горный инженер (старшей должностной категории) в однобортной тужурке (1976);

3 - горный техник (младшей должностной категории) в куртке-сорочке (1976);

4 - почетный шахтер в парадном костюме (1976);

5 - горный инженер (высшей должностной категории) в зимнем пальто (1976)

1948 год - крестьяне ещё носят лапти

Баба Тоня с подругами по общежитию. Неизвестный автор, 16 октября 1948 года, г. Ленинград, из архива Владислава Сергеевича Веремеенко.

1948 год. Германия. Берлин. Американские и советские офицеры обсуждают положение американского и советского секторов возле Потсдамской площади.

Пионеры с ветераном войны. Свердловская область, 1948 год.

Строительство Московского метрополитена. Леонид Великжанин. Москва, 1948 год

Бетонирование нижней плиты фундамента главного здания МГУ. Москва, 1948 год.

Москва.1948 год. На площади Свердлова

Тысячная "Победа". 1948 год.

Возле Дворца культуры автозавода имени Сталина. 1948-1950гг.

Первоклассники, школьная фopма, которая была введена Сталиным в 1949 году, шилась из самого дорогого материала. Это был кашемир, на ощупь напоминающий шелк, но делался он по специальной технологии из лучшей овечьей мягчайшей пряжи.1948 год.

Обложка журнала «Советский воин» за 1948 год.

Граница между американским и советским сектором Берлина. 1948 г

Схема бандеровского схрона, 1948 год

Станция Лукоморье. Карикатура Василия Фомичева для Гудка. 1948 год.

Моська Тито. Советская карикатура эпохи конфликта Сталина с Югославией, 1949.

Плакат, 1949 год

1949 год

Последний коммерческий парусник "Памир". 1949 г.

1949 год. ст. Костоусово. Леспромхоз им. Лопшакова.



Детей, переболевших туберкулёзом, выводили спать на веранду в любое время года и в любую погоду. Тубсанаторий, 1949 год.

Детский сад в посёлке Текстильщики. Окраина Москвы, 1949 год.

Летний душ, 1949 год.

Украина в 1949 году. Тут люди босиком: "ботинки денег стоят, а наши ноги - бесплатные"...

"За рулём мой отец.." Из домашнего фотоальбома (vladimir8773, G+). 1949г. Костоусово, Свердловская обл., Режевской р-он. ЗиС-5 выпускался в Москве и в Миусе на Урале, под маркой УралЗиС

Ленинградский проспект в районе стадиона «Динамо» перед началом футбольного матча. Москва, 1949 год.

Москва. Главный вход Центрального стадиона «Динамо».1949 г

Одесса. Ул. Ленина, угол Дерибасовской, вид на театр оперы и балета. 1949 год

Наводнение в Курсовом переулке после грозовых ливней в мае 1949 года. Семен Мишин-Моргенштерн, г. Москва

С 1949 года на выпуске электричек специализировался Рижский вагоностроительный завод, его модели серии ЭР стали самыми известными советскими электричками.

Похороны Эвальда Пунеки, начальника ГАИ, убитого лесными братьями, на острове Сааремаа (Эстония). 31 мая 1949 года.

Московские новостройки. Выпускники ПТУ набираются опыта на практике. 1949 г.

Девушка с мячом на Пахре. СССР. Период 1949-1957гг.

Девушка с мячом на Пахре. СССР. Период 1949-1957гг.

Рабочий-сборщик на фоне массо-габаритного макета первой советской атомной бомбы. 1949г.

Взрыв первой советской атомной бомбы РДС–1, 29 августа 1949 год Семипалатинск.

Ноябрьский парад. Москва. 1949 год.

Военный парад на Крещатике возле ЦУМа. Киев. 7 ноября 1949 г.

Учения морской пехоты Черноморского флота. 1949 год:





Танки (характеристики). 1945:

















































































Альбом "Танки" в отдельном файле ЗДЕСЬ

Шкатулка «Танкисты на отдыхе». Автор Пашинин М. Федоскино. 1949 год

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Продолжение следует...