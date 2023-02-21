Квазигосударства времён Гражданской войны

Гражданская война и революция 1917–1922 годов — время не только разрухи и голода, но ещё и огромного созидательного строительства. Развал империи дал многим народам импульс для создания государства. Все национальные окраины устремились к суверенитету от центра, но и в самой России появились новые квазигосударства. Если бы в то время был интернет, то насколько работы бы прибавилось у картографов Google и Yandex! Политическая карта менялась буквально каждый день. Государства создавались, обретали и теряли независимость, уходили в небытие, и всё это происходило в пределах нескольких лет, месяцев, а иногда и дней. Никогда прежде на территории современного СНГ не существовало столько государственных объединений, как с 1917 по 1922 год. О нескольких таких квазигосударствах пойдёт речь в этом тексте.

Дальневосточная республика

Интервенция в Россию не ограничивалась участием только западных держав, на лакомый кусок вчерашней империи претендовала и Япония. Японская империя отправила свои войска в дальневосточные территории России, осуществлялась эта операция под названием «Сибирская экспедиция». Японцы планировали отторгнуть часть территории бывшей империи путём создания там государства-сателлита, и поэтому согласились, когда правительство РСФСР предложило создать Дальневосточную республику — японцы надеялись легко взять республику под свой контроль и получить протекторат над ней.

Создание республики было провозглашено в апреле 1920 года. Столицей стал город Верхнеудинск, изначально территория республики ограничивалась лишь Забайкальем, но постепенно расширилась за счёт присоединения к ней других просоветских правительств Приамурья, Приморья, а впоследствии и Северного Сахалина. ДВР официально была независимым государством, но признала её только РСФСР. Естественно, ДВР получала огромную финансовую и военную помощь из Москвы. Флаг Дальневосточной республики

Дальневосточная республика напоминала Россию в миниатюре, если можно так выразиться об огромном куске суши. В республике было создано Учредительное собрание, которое в 1921 году приняло конституцию. Конституция провозглашала власть народа, демократические свободы, высшим органом власти назначалось Народное собрание, формирующееся на основе выборов сроком на два года. Стоит отметить, что несмотря на превалирование в органах власти большевиков, в ДВР сохранялась многопартийная система — в правительстве были представлены меньшевики, эсеры, кадеты и национальные партии. Исполнительная власть принадлежала Правительству и Совету Министров. Правительство формировалась на основе голосования в Народном собрании и работало два года. Территория ДВР делилась на области, уезды, волости. На каждом уровне административного деления работали свои органы местной власти.

У республики была своя армия — Народно-революционная армия. Армия была сформирована на основе дальневосточных частей РККА, также в НРА включались многочисленные партизанские отряды Дальнего Востока, у республики был и свой флот из нескольких десятков судов (канонерки, тральщики, катера, пароходы).

В ДВР был установлен восьмичасовой рабочий день, запрещён детский труд, установлен прожиточный минимум, сохранялся институт частной собственности, но земля, леса, недра и вода объявлялись общественными. На территории республики проживало примерно 1,5 миллиона человек, гражданами считались все, кто проживал на территории республики в момент её провозглашения. В ДВР работало три университета, была своя валюта — дальневосточный рубль, своя почта, функционировали школы и больницы. Плакат Дальневосточной республики

В 1922 году опасность столкновения Японии и РСФСР миновала, ДВР отлично выполнила свою задачу и было принято решение о ликвидации республики. Формально ликвидация была проведена в форме присоединения ДВР к РСФСР. Народное Собрание ДВР объявило о самороспуске, депутаты и командиры НРА подали во ВЦИК просьбу о вхождении ДВР в РСФСР, за считанные часы просьба была удовлетворена. Дальневосточная республика прекратила своё существование.

Республика Исколата

Огромное количество испытаний военного и революционного времени выпало на долю национальных окраин Российской империи. На западных границах к революции и Гражданской войне прибавилась ещё и немецкая оккупация многих земель. Первая мировая война для России фактически в 1917 году уже закончилась, солдатам и офицерам было не до боёв с немцами, внутри страны формировались свои фронты. Воюющая на два фронта Германия не хотела упускать лакомые куски и начала стремительно оккупировать провинции бывшей империи.

Латвия повторила судьбу метрополии. Здесь также было и буржуазное временное правительство, и свои Советы рабочих и солдатских депутатов. Латыши вообще сыграли в революции очень заметную роль — едва ли кто-то не слышал о знаменитых латышских стрелках, штыки которых первое время были едва ли не единственной вооружённой опорой советской власти. В Латвии у стрелков даже был свой орган исполнительной власти — Исколастрел (сокращение от: Исполнительный комитет объединённого совета латышских стрелковых полков). Солдатский комитет латышского стрелкового полка. 1917 год

На родине стрелков события принимали очень интересный оборот. Ещё в 1917 году часть Латвии была оккупирована кайзеровскими войсками, на оккупированной территории действовала коалиция партий Демократический блок. На неоккупированной части Латвии власть делили между собой Латышский временный национальный совет и латышские Советы, исполнительный орган советской власти назывался Исколатом (сокращение от: Исполнительный комитет совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии).

В ноябре 1917 года латышские стрелки при поддержке частей Северного фронта и вооружённых отрядов рабочих захватили власть на территории, свободной от немецкой оккупации. В городе Валка была опубликована резолюция «О правительстве Советов». Исполнительная власть перешла к Исколату. Его президиум возглавил Фрицис (Фриц) Розинь, старый латышский марксист, участвовавший в революционной деятельности ещё с 90‑х годов XIX века. Исколат имел армию — около 40 тысяч вооружённых и обученных латышских стрелков.

Свои преобразования Исколат проводил в соответствии с политикой Советов в России, имения и помещичьи земли обобществлялись — передавались земскому совету. Конфискации земли проходили не совсем мирно, в некоторых местах бывшие владельцы оказывали сопротивление красногвардейцам, но сопротивление было быстро подавлено, конфискация завершилась примерно за месяц. Флаг республики Исколата

Исколат не успел закончить свои преобразования, издал декрет об использовании латышского языка в делопроизводстве, создании народных комиссариатов по образу и подобию российского СНК. Республика Исколата не планировалась как полностью самостоятельное государство, латышские социалисты представляли себя автономной частью большого советского государства, но в реалиях 1918 года действовали вполне самостоятельно. 6 января 1918 года Исколат принял самый важный документ в своей истории — Декларацию о самоопределении Латвии в составе Советской России.

Жизнь республики Исколата продлилась недолго, уже в феврале 1918 года вся Латвия была оккупирована немецкими войсками. Исколат не мог сопротивляться, слишком неравны были силы, и республика пала. Всего на год пережил республику и её создатель Фрицис Розинь. Фрицис Розинь

Зелёный Клин

На ниве активного государственного строительства отличился и украинский народ. Широкую известность приобрели Украинская народная республика, Западно-Украинская народная республика Украинская держава, Гуляй-Поле, и всё это — неполный список государственных образований, которые существовали на территории Украины в годы Гражданской войны. Но географические границы Украины не стали препятствием для украинцев в деле государственного строительства, стремление к независимости проявилось у них даже на Дальнем Востоке.

На территории Российской империи на протяжении XVIII-XX века существовал ряд районов компактного проживания украинцев (кроме самой Украины), где они составляли большинство населения. Такие районы получили название «клинья». Крупных клиньев насчитывалось четыре. Малиновый Клин — район Кубани, Серый Клин — район Юго-Западной Сибири и Казахстана, Жёлтый Клин — район в Нижнем Поволжье и, наконец, Зелёный Клин или Закитайщина — территория Дальнего Востока.

Во время революции Зелёный Клин как раз и стал местом, где состоялась попытка создания украинского государства вдалеке от Украины. Уже во время Первой русской революции здесь, за тысячи километров от Киева, появились украинские просветительские общества. Эти общества, состоявшие из молодых украинцев, вели среди населения агитацию за использование украинского языка и распространяли информацию об украинской культуре. Украинская демонстрация во Владивостоке

Годы шли, и просветительские общества политизировались. Грянула Февральская революция, которая стала толчком к пробуждению национального самосознания у многих народов Российской империи. Украинцы не стали исключением. Украинские поселенцы, видя успешный опыт своих киевских соплеменников, решили построить своё национальное государство.

Активные сторонники «украинства» созвали несколько Всеукраинских съездов Дальнего Востока. Первый съезд, проходивший в июне 1917 года в Уссурийске, провозгласил курс на расширение пропаганды языка и культуры, усиление борьбы с русификацией. На территориях, где проживало большое число украинцев, стали появляться библиотеки и школы с преподаванием на украинском языке. Всего за 1917–1920 годы таких съездов было произведено пять.

Съезд также выразил требование к правительству России о предоставлении национальной автономии. Ответа жители Зелёного Клина не получили. Тогда активные сторонники съезда начали государственное строительство. Сначала был создан Временный Дальневосточный Украинский краевой комитет, через год он был преобразован в Дальневосточную Украинскую Раду. В мае 1918 III съезд объявил о создании Украинской Дальневосточной республики. Съезд избрал правительство — Секретариат. УДР так и не стала государством в полной мере, используя современную терминологию — её можно назвать виртуальным государством, республика не имела чёткой территории, её границы менялись. Правительство не выпустило валюту и не успело сформировать армию. Флаг Зелёного Клина

На территории УДР издавались газеты на украинском языке, действовало по меньшей мере три партии — Громада, УПСР («эсеры»), УСДРП (социал-демократы). Номинальным главой государства был Юрий «Мова» Глушко, инженер-строитель, видный член украинского движения на Дальнем Востоке. В 1918 году делались попытки создания национальной армии. По планам генерала Хрещатицкого, армия УДР должна была состоять из 40 тысяч солдат, и естественно, она так и не была создана. Формально УДР независимости не получила. Украинские «органы власти» действовали с оглядкой на Временное правительство, а потом на Всероссийское Временное правительство в Омске.

Кипучая деятельность строителей украинского государства закончилась с приходом к власти Колчака. Многие активные деятели «украинства» были уничтожены колчаковскими спецслужбами, многие заняли сторону большевиков, были те, кто ушёл в партизаны и слился с красными отрядами, кто-то участвовал в создании ДВР. Окончательно украинские организации Дальнего Востока были разгромлены в ходе судебных процессов 1924–1925 годов. «Мова», бывший глава квазигосударства, вернулся к работе строителем, в 1941 году остался в оккупированном Киеве, где умер от голода в 1942‑м, на родной украинской земле. Ходили слухи, что он искал сотрудничества с немцами, но они им не заинтересовались.

Зелёный Клин так и не стал воплощением мечты украинских переселенцев о национальном государстве, но сама идея создания украинского государства на территории Дальнего Востока выглядит необычно, возможно, даже абсурдно. Тем она и интересна.

Кубанская народная республика

Казаки, видимо, скучали по вольной жизни XVI-XVII веков, и всеми силами хотели вернуть себе своё казачье управление. Прекрасный шанс для воплощения своих стремлений к самостоятельности кубанским казакам предоставила русская революция.

Казаки долгое время были опорой царской власти, но, когда последний император отказался от престола, они восприняли это довольно сдержанно. Временное правительство постоянно заигрывало с ними, желало видеть их в стане своих союзников, когда настанет момент борьбы с враждебными силами, в 1917 году был даже собран общеказачий съезд, но казаки разыгрывали свою карту. Кубанские казаки

Сразу же после революции кубанские казаки создали Кубанскую краевую войсковую раду и Кубанскую законодательную раду. Исполнительную власть осуществляло Кубанское войсковое правительство. Рада выбирала войскового атамана, атаман выбирался на срок в четыре года, в помощь атаману также выбирался председатель правительства. Временное правительство России никак не мешало такой бурной деятельности, у него были дела поважнее.

Кубанская народная республика находилась в сложном положении. Большевики грозились подмять её под себя, белые не желали и слышать о самостоятельной Кубани, украинские националисты считали Кубань частью своего государства. Сложная обстановка сказалась на внутриполитическом климате молодой республики.

В КНР существовало два политических течения. «Черноморцы» («самостийники», «федералисты») считали, что КНР по пути с Украиной, поддерживали Петлюру и желали в будущем влиться в состав украинского государства на федеративных началах (наиболее радикальные черноморцы выступали за независимость КНР). Эта фракция в Раде была представлена казаками, имевшими украинские корни: Бычом, Рябоволом, Щербиной. Вторая фракция, «линейцы» — была представлена потомками донских и терских казаков, они считали, что Кубань должна идти по пути сотрудничества с Россией («белой» Россией, разумеется) и в будущем стать её частью. Линейцев в Раде было намного меньше. Флаг Кубанской народной республики

Рада разработала и приняла временную конституцию КНР — «Временные основные положения о высших органах власти в Кубанской области». Документ сильно поражал в правах неказачье население, оно не могло голосовать, избираться, фактически было лишено политических прав. Интересно, что кубанцы активно проводили дипломатические попытки связи с внешним миром, они отправили послов на Украину, посланцы КНР даже участвовали в работе Лиги Наций и были делегатами на Парижской мирной конференции.

Постепенно черноморцы, видя нестабильность Украины, изменили свои взгляды на будущее КНР. Теперь они предлагали создание Юго-Восточного союза, который бы объединил казаков и подарил им государственность, но всем этим грандиозным планам не суждено было сбыться. Екатеринодар, столица КНР, переходил из рук в руки: то его занимали большевики, то деникинцы. Кубанцам места там не было. Республика трещала по швам, недовольные действиями деникинцев, казаки даже начали переходить на сторону красных. В марте 1920 года РККА заняла Екатеринодар, армия КНР отступила и рассеялась, казачья республика была ликвидирована.

Одесская советская республика

В самом начале 1918 года на Украине сложилась непростая политическая и военная обстановка, существовал целый ряд сил, претендовавших на господство либо в определённом регионе, либо на территории всей Украины. Центральная Рада провозгласила свою власть во всех украинских губерниях, во многих губернских центрах Рада имела серьёзную военную поддержку. Противостояло Раде Харьковское советское правительство, имевшее в планах преобразование всей Украины в социалистическую республику. В некоторых регионах местные советы объявляют о создании социалистических республик (Донбасс, Крым).

Одесса — портовый южный город со славными революционными традициями, которые тянутся со времён восстания на броненосце «Потёмкин». В Одессе появился свой орган советской власти — Румчерод (ЦИК Советов Румынского фронта и Черноморского флота и Одессы). Абсолютное большинство членов этого органа — большевики и их пока ещё союзники, левые эсеры. Председательствует Владимир Юдовский. Противостоят Ручмчероду буржуазные националисты из армии УНР. Город номинально контролируется Радой. Владимир Юдовский (пятый слева, в тёмных очках)

В январе 1918 в Одессе вспыхивает восстание, котором руководит Румчерод, а точнее «комитет пятнадцати» (аналог Петроградского ВРК). В восстании большевиков и эсеров поддержали одесские анархисты. Начинаются бои на узких улочках Одессы, непримиримые противники бьются за каждый двор, но исход сражения решает вмешательство кораблей Черноморского флота, власть за несколько дней перешла к Румчероду.

31 января 1918 года бывшая Херсонская губерния становится Одесской советской республикой (ОСР). Республика не претендует на государственный суверенитет в привычном смысле этого слова, власти ОСР подчиняются Петрограду и Харькову одновременно, но тем не менее обстановка вынуждает их действовать самостоятельно, иногда без оглядки на центр. Похороны жертв восстания Румчерода

Румчерод избирает Совет народных комиссаров ОСР, председателем СНК становится Юдовский. Из большевистски настроенных частей формируются вооружённые силы. Командующим армией назначается эсер Михаил Муравьёв, тот самый, который сыграет главную роль в мятеже на Восточном фронте.

В городе начинаются экспроприации и аресты, дело доходит до террора в отношении юнкеров и офицеров, которые отказались перейти на сторону нового правительства. Крупные предприятия в городе и области национализируются, вводятся твёрдые цены на предметы первой необходимости, в первую очередь хлеб, дома уплотняются. В городе процветает спекуляция, казна стремительно пустеет, тогда власти ОСР предпринимают попытку сбора денег с крупной буржуазии путём угроз, попытка удаётся. Отряды красногвардейцев вылавливают на улицах спекулянтов, но положение остаётся патовым.

С Запада Одесской республике угрожает Румыния, которая постепенно занимает территории Бессарабии. Войска Муравьёва развивают наступление против румын, на всём протяжении фронта армии ОСР благоволит удача, наступление заканчивается сокрушительным поражение румынской армии. Следствием этого наступления является заключение договора между Бухарестом и Петроградом о прекращении боевых действий, мирные переговоры проходят в Одессе.

Казалось, что республика устояла, но в марте начинается интервенция Центральных держав на Украину, немецкие и австро-венгерские части входят на территорию ОСР. У республики нет сил чтобы дать адекватный ответ, все попытки оборачиваются крахом. Советские работники вместе с имуществом поспешно уходят в пока ещё красный Крым. Так заканчивается история двухмесячной самостоятельности Одессы. Впрочем, Одессе не привыкать, за период с 1917 по 1920 год власть в городе сменялась как минимум 15 раз.

Северо-Карельское государство

Не только на юге и востоке бывшей империи развернулось активное государственное строительство, даже суровый русский Север ощутил дуновение ветра свободы, который принесла революция и последующая неразбериха. Карелия, ещё одна национальная окраина империи Романовых, во время Гражданской войны стала ареной борьбы большевиков, белофиннов, английских интервентов и местного населения, часть которого пожелала идти своим, отличным от остальной России путём.

Карелы — народ, родственный финнам. Похожий язык, культура, обычаи и общая история всегда сближали два этих народа. Финляндия рассматривала Северную Карелию как территорию, которую от России нужно отторгнуть и присоединить к себе. Уже в начале XX века финны серьёзно занялись разработкой карельского вопроса, во время Первой русской революции карелы даже создали свою организацию «Союз беломорских карел» на территории Финляндии.

Организация с 1906 года начала работу в Карелии, её члены занимались пропагандой и просвещением карельского населения на территории преимущественно Сортавалы и Ухты. Но в 1911 году царские власти, оценив угрозу роста сепаратистских настроений, организацию разогнали, вот только настроения остались.

В лихие годы Гражданской войны карелы не растерялись, и пока в Петрозаводске (столице Карелии) устанавливалась власть Советов, в остальной республике кипела бурная политическая жизнь. Англичане, финны, белые, красные — кого тут только не было. В соседней Финляндии началась гражданская война, но финские белые одержали верх в кратчайшие сроки, а во время столкновений финские отряды часто проникали на сопредельные территории Карелии. Во время одной из таких вылазок в марте 1918 года финны заняли Ухту, где сформировали временное правительство — Ухтинский комитет под председательством Туйску. Комитет утвердил флаг, но окончательно Ухтинская республика была провозглашена только в июле. Флаг Северо-Карельского государства

В это время разгорелась Первая советско-финская война, и Финляндии было выгодно иметь союзника в стане врага. Ухтинский комитет был преобразован во Временное правительство Беломорской Карелии. Правительство созвало съезд представителей, куда прибыло 116 человек от всех волостей республики, делегаты утвердили государственные символы и постановили отделение республики от России. На этом же съезде правительство было преобразовано в Карельское временное правительство. Интересно, что делегаты от Ухты даже направили официальное уведомление об отделении, они передали соответствующую декларацию советским пограничникам.

Политическая ориентация государства менялась несколько раз. Изначально в планах было скорейшее присоединение к Финляндии, но уже на первом съезде было решено идти самостоятельным путём, хотя при финансовой и военной поддержке финнов. Один из последних съездов в мае 1920 года постановил отныне считать Северо-Карельское государство частью Финляндии. Но этому уже не суждено было сбыться, Красная Армия была готова приступить к ликвидации независимости Северной Карелии.

Серьёзного сопротивления Ухта не оказала, посёлок был взят, правительство бежало в Финляндию. Конечно, на этом история Гражданской войны в Карелии не заканчивается, будет ещё и масштабное Карельское восстание. Но это уже совершенно другая история. Ухтинская республика прекратила своё существование в мае 1920 года.

Крымская Народная Республика

Если мы слышим словосочетания Гражданская война и название Крым, то в голове сразу рождаются образы красноармейцев, идущих по колено в солёной воде Сиваша на штурм последнего оплота белых в Европейской России. Словом, вспоминаем заключительный этап Гражданской войны. Но с Крымом связаны и другие интересные события этого периода: подобно Одессе, полуостров несколько раз переходил из рук в руки, Крым был красным, белым, снова красным, но ещё Крым недолго был независимой республикой.

В 1917 году сразу после Февральской революции активизировалось крымско-татарское национальное движение, был образован Временный Мусульманский Революционный комитет из 15 человек, крымские татары отправили своих делегатов на Всероссийский мусульманский съезд. Молодёжь требовала активных действия, и 25 марта 1917 года был создан новый орган — Всекрымский мусульманский съезд. На первом же съезде был избран исполнительный комитет (Мусисполком) численностью в 50 человек, комитет делился на отделы: общий, просвещения, организационный, агитпроповский, статистический, земельный, вакуфный, религиозный, юстиции.

Комитет в первую очередь занялся вопросами образования, была открыта татарская школа, где обучение проходило на татарском языке, был создан и вооружён национальный батальон. Комитет считал, что его главной задачей является созыв курултая, который решит вопрос дальнейшей судьбы полуострова. Мусисполком создал комиссию по подготовке созыва курултая, были проведены выборы (голосовали все граждане от 20 лет). В конце ноября 1917 года курултай начал свою работу в Ханском дворце в Бахчисарае. Основной организованной политической силой на курултае была национальная партия «Милли фирка», её члены и составили правительство республики. Участники курултая 1917 года

Все полномочия Мусисполкома были переданы курултаю, был создан президиум и секретариат. Курултай объявил себя парламентом и принял Конституцию Крымской народной республики. Политические карты вновь устарели. Конституция носила временный характер. Это очень короткий документ: курултай был объявлен парламентом на один год, объяснялось это невозможностью проведения выборов в сложной обстановке, при этом конституция гласит, что в нормальных условиях парламент будет избираться каждые три года.

Исполнительная власть в республике была передана Татарскому национальному правительству, правительство делилось на дирекции, их было создано несколько: по народному просвещению, по делам религии, дирекция финансов и вакуфов, дирекция юстиций, дирекция председателя Совета директоров. Создавался также специальный орган, все директора объединялись в Совет директоров, а из числа директоров избирался председатель Совета. Конституция была написана в демократическом духе и провозглашала права и свободы граждан, упраздняла сословия и татарские титулы.

В республике действовала своя пресса, официальным печатным органом была газета «Голос татар». Все эти преобразования происходили уже во время перехода власти в России к большевикам, татарское правительство Крыма новую революцию осудило, а также готовило вооружённый отпор, если советская власть решит посягнуть на независимость республики. В Крым постепенно возвращались с фронта татарские солдаты и офицеры, чтобы стать основой армии Народной Республики. В армии, кроме татар, служили русские и греки. Флаг Крымской народной республики

Крымская народная республика не занимала территории всего полуострова. Параллельно с татарским правительством существовали и другие политические силы, например, в Севастополе власть с 1917 года принадлежала Советам. Такое положение дел не устраивало правительство КНР, и в январе 1918 года оно решилось на наступление на Севастополь, надеясь на подход мусульманского корпуса Сулькевича из Румынии, но корпус не смог прийти в Крым. За три дня бои окончились, силы КНР потерпели сокрушительное поражение, красногвардейцы Севастополя воспользовались успехом и «на плечах» отступающих сил КНР ворвались в столицу республики Симферополь. Республика была уничтожена, правительство бежало в Турцию. На территории полуострова была создана Советская социалистическая республика Тавриды. Правда, просуществует она чуть больше месяца, и крымские татары сыграют важную роль в её ликвидации.

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Читайте также историю ещё одного квазигосударства, появившегося и исчезнувшего в годы Гражданской войны «Донецко-Криворожская советская республика».

Клим Шавриков

https://vatnikstan.ru/history/kvazigosudarstva_civil_war/