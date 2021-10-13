Как европейцев испортил газовый вопрос или Труба под номером «200 858»

Труба номер 200 858 газопровода «Северный поток-2»

Они доигрались. Теперь Европа имеет все шансы приобретать российский газ на бирже в… Санкт-Петербурге! И это – в разгар санкционной вакханалии и волн русофобии, катящихся на восток из зала заседаний Европарламента в Страсбурге! «Остановись, мгновение, ты – прекрасно!» Ну, как не перефразировать Михаила Булгакова в этой ситуации, оценивая поведение евросчастливцев: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Газовый вопрос только испортил их...»

По почти 2000 евро за русский газ даже нам показалось излишним. Что уж говорить про евросчастливцев, которые издавна любят считать каждый пфенниг и пенс. Но на совещании у Владимира Путина, состоявшегося в разгар взлета цен на газ, наш вице-премьер и министр энергетики Александр Новак отметил два фактора, которые могли бы несколько охладить перегретый рынок. Он назвал их так: «В первую очередь, это – скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по достроенному “Северному потоку-2″. Это дало бы позитивный сигнал. И второе. Если бы это было возможным и целесообразным – поставить дополнительные объемы биржевой торговли газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге.

Хотя бы небольшие объемы, которые могли бы сбить спекулятивный эффект».

То есть – «Вам шашечки или ехать?» «Вы, в Европе, не хотите СП-2?» Так, вам цена газа по 2000 евро или покупки на санкт-петербургской бирже да ещё (страшно произнести!) в рублях… Это даже не шах и мат, это – выход для евросчастливцев в новую реальность: они пойдут сначала искать рубли, а потом пополнять ими бюджет ненавистной для многих там России. Полагаю, что этот шок будет посильнее даже впечатления от 4-значных цен на, как принято говорить, «голубое топливо».

Теперь по поводу заголовка. Что это за «труба», и почему она под номером 200 858? Ларчик открывается просто: труба № 200858 – это номер последней уложенной трубы газопровода «Северный поток-2». Она, как недавно сообщалось, погружена на дно Балтийского моря в германских водах и состыкована с ниткой, идущей с немецкого берега, что назвали «золотым стыком».

В те же дни, когда сварщики завершали работы по стыковке газопровода, цены на газ в Европе взлетели – эту цифру стесняются назвать, но мы процитируем Bloomberg, а он пишет, что «европейские цены на газ выросли почти на 500% к прошлому году». Вы не ослышались – рост за август-сентябрь 2021 года таков и есть. Как шутят, «поднялось стремительным домкратом»…

Кстати, весьма вероятно, что это – не только результат беспечности европейцев, прозевавших момент, когда их газозапасы опустились до опасной черты, за которой маячит нехватки топлива на зиму 2021-22 годов. Вероятно иное. Туда – в цену на газ, как и в цену на нефть, как и в цену на продовольствие, которое сейчас стремительно дорожает, хлынули эмитированные в США доллары, а в ЕС – евро. В 2020-2021 годах их объем в экономике, прежде всего в банковском секторе, пробил все верхние границы, и, как пар из раскаленного чайника, «выбил крышку». И сейчас накопленные за два года авуары начали высвечиваться на ценниках самых востребованных товаров в мире – еда + энергия.

Здесь же заметим, что всплеск «арабской весны» в 2010 году произошел, в частности, из-за того, что ФРС за год до этого начала свою программу «количественного смягчения». В результате, в мировую финансовую систему были вброшены первые сотни миллиардов долларов (десять лет назад скромничали и про вброс триллионов даже не мыслили), и ценники на продуктах питания резко пошли в сторону увеличения. А для бедноты с арабской улицы такое подорожание еды стало катализатором протестов, которые были поддержаны с Запада. И тогда «арабская весна» расцвела своими кровавыми цветами. Еле сбили этот всплеск, но никто не гарантирует повтора в самых неожиданных местах, включая Старый Свет.

А как Вы думали, если в Европе цена на газ недавно «подпрыгнула» на 23% за один день? Европейцы, конечно, долгое время – лет двадцать – сладко спали и жевали, привыкли с покою и комфорту. Любой бытовой вопрос решался через очередной кредит – денег в связи с этим в карманах и на карточках было больше, чем зарабатывали, и жизнь просто улыбалась. Но как только начались всякие проблемы, тут-то Европа напомнила, что протестный потенциал там весьма внушительный. И кто гарантирует, что мы не увидим «европейскую весну»?

Вот несколько сюжетов о происходящем «здесь и сейчас». По данным «Bloomberg», все больше предприятий Европы вынуждены сворачивать производство из-за высоких цен на газ. В числе «тормозящих» заводы Германии, Великобритании, Австрии. Но, возможно, что их придется вообще закрывать, как пишут, «уже этой зимой». А остановка или сокращение промпроизводства подорвет экономический рост и значительно сократит рабочие места. Массовая безработица – за углом.

А Евродепутаты в Страсбурге требуют «наказать Россию» и отвергают «недемократический» газ по СП-2. Но, они же – представители своих избирателей, которые знали, за кого голосовали. Значит, евродепутаты – это зеркало своих сторонников евросчастливцев. Когда-то Европа гордилась лидерами – Черчилль, Де Голль, Улоф Пальме... Если кто и остался из той плеяды, то это – Сильвио Берлускони, но он один против всех, и голос его не может повлиять на общую ситуацию. Остальное, как заметил, ожидая прихода Винни Пуха, о своем отражении в озерце ослик Иа-Иа: «Жалкое зрелище... Душераздирающее зрелище... Кошмар…»

В ЕС грозно требуют, чтобы «Газпром» – безо всяких контрактов! – увеличил прокачку дополнительного газа ради спасения беспечных евросчастливцев. А, коли «Газпром» откажется, так один чешский высокопоставленный деятель предложил объявить «газовую войну» России. По словам уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки, Евросоюз должен перестать «церемониться» с Москвой и показать, что ЕС «ведет газовую войну, цель которой — навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство». То, что там у них с головой что-то происходит – даже не обсуждается. Это – для психиатров. Но посыл-то каков!

И где этот деятель после объявления «газовой войны» возьмет дешевый газ, который заменит ему российский? В США сланцы «вянут». У Нидерландов месторождение Гронинген закрывается. Норвегия Европу не спасет – газовые мощности не те. Алжир разорвал дипотношения с Марокко, чрез чью территорию проходит газопровод Алжир-Европа, и этот маршрут для газа в ЕС будет блокирован. Катар гонит свои газовозы в Азию – там газ торгуется дороже, чем в Европе, несмотря на взлет цен. Нет у них других гарантированных источников газа, кроме как из ненавистной России.

Как говорил один киноперсонаж: «Это просто праздник какой-то!» И честно пишет «Forbs»: «Та картина, которая разворачивается перед нами, это – следствие массового решения европейских политиков и правительств, когда они пожелали перехитрить законы физики и заменить источники получения энергии (намек на «зеленую энергетику» – С.Ф.). Теперь и приходится иметь дело с неумолимыми законами спроса и предложения».

Даже всегда корректный и вежливый Владимир Путин не сдержался: «Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика и какая-то неразбериха на рынках».

Конечно, чистая энергетика – это та цель, к которой надо бы всем стремиться, и Европа тут в первых рядах. Но даже ветер-подлец перестал сейчас крутить лопасти «чистейших» английских электростанций на море. Хотя, по наблюдениям, ветер в тех местах никогда раньше не утихал. И вот – вдруг… Утих... И стало понятно, что природа – не тетка, и «зелёная энергетика» против неё просто беспомощна.

Немецкая газета «Handelsblatt» сетует, что «денежные выплаты за энергию из Европы укрепляют систему Путина, ведь Европа очень зависима от российского газа и угля, а также от российской нефти. Это идет против искренних желаний и целей Европы, которая официально проводит политический курс против Кремля, на что и нацелены принятые против России санкции. К сожалению, изменить что-то в ближайшее время в этой вынужденной «двойственности» нам не удастся. У нас пока нет альтернативы российским нефти и газу, потому что сжиженный газ из Катара или США значительно дороже. Да он и почти недоступен нам из-за высокого спроса, который существует на этот газ в Азии, которая забирает его себе».

Это уже про мышек и кактус. Иначе образ не складывается.

Итого. За несколько недель. Евросчастье во всей красе:

- Европа осталась с газом по умопомрачительной цене.

- Франция осталась без военных контрактов с Австралией и Швейцарией.

- Англия осталась без продуктов на полках – водителей не хватает, чтобы подвести еду в магазины.

И все они зимой замерзнут в результате… глобального потепления.

Вопрос с одного из форумов: «А как западникам удалось добиться таких выдающихся результатов, если все знают, что при капитализме не бывает дефицита – там «умный рынок все регулирует», а дефицит это только при социализме. Так, они сумели поломать капитализм. Вот это – мощь!»

И ещё признание. «Если в Европе случится холодная зима, это будет катастрофой», — говорит инвестиционный менеджер и консультант по энергетическому рынку Арне Эстерлинд из компании «Shepherd Energy». Это значит, что «просвещенная» и «передовая» Европа стала… всё более зависима от погоды. Особенно он страдает, когда… нет ветра. «Это просто праздник какой-то!»

Запомните цифры 200 858 – это «номер спасения» для Европы. Хотя они этого не оценят… Ну и ладно – тогда будет тянуть новую трубу в Индию.

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