«Спасибо, что ты был, сынок!»

ПАМЯТИ ПОДПОЛКОВНИКА СОБРА АНДРЕЯ ЛЕНЁВА ИЗ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Трагедия подполковника СОБРа Андрея Ленёва из Карачаево-Черкесии никого не оставила равнодушным. 19 декабря 2011 года во время спецоперации по ликвидации особо опасных бандитов из так называемой «узденовской банды» он, прикрывая своего молодого сослуживца, получил страшное ранение в голову.

Пуля, выпущенная с трех метров, насквозь прошла через висок.

Андрея перевели в московский госпиталь. Там его сразу записали в разряд безнадежных.

А он жил. Вопреки всем прогнозам. Спустя пять месяцев врачи решили готовить Ленёва к выписке — мол, какая разница, где он будет лежать: в Москве или дома. Но близкие не допустили этого. Узнали, что за Андрея готовы взяться израильские или немецкие специалисты, но на это требуется от 5 до 9 млн. рублей.

Деньги нужны были срочно, поэтому Ленёвы объявили сбор денег – обратились в СМИ, завели группы в социальных сетях. И, хотя находились те, кто цинично бросал «Военные ж такие деньги получают! Вот пусть ведомство им и занимается!», неравнодушных людей оказалось больше — в группы вступило около 15 тысяч человек! Все они каждый день обновляли новости в сети и радовались: стали к заветной цели еще на шаг ближе, еще на шаг!

Планку в 5 млн. рублей удалось преодолеть за два месяца. В день, когда израильские врачи должны были провести итоговый консилиум и назначить время для спецборта, который вылетит за нашим спецназовцем, сердце офицера остановилось…

Этот случай вызвал множество недоуменных вопросов у общественности — почему российские медики так долго тянули с ответом?

Но эти темы близкие Ленёва предпочитают не обсуждать. Они запомнили Андрея добрым, светлым и отзывчивым человеком и не хотят, чтобы его честное имя ассоциировалось со скандалами и грязью.

Благодаря ему… наш мир стал чуть-чуть лучше.

О подполковнике Ленёве рассказывают на уроках патриотического воспитания, мальчишки в школьных сочинениях признаются, что хотели бы быть похожими на него. Всей своей жизнью Андрей показал нам, что в лучшее нужно верить до конца. НА ФЛОТ С ПЕРЕЛОМОМ

С раннего детства Андрею пришлось доказывать, что он ничем не хуже других. Его, честного и принципиального, откровенно говоря, в школе недолюбливали. Сверстники не упускали возможности задеть. Мальчишка сначала терпел, а потом набил песком старые отцовские штаны — настоящую боксерскую грушу в те годы достать было нереально — и… враги разбежались.

В очередной раз, когда Андрея стали шпынять, он показал все, чему научился. Больше не трогали, зауважали. Была у медали и оборотная сторона: если в школе что-то происходило, всю вину стали перекладывать на Ленёва. И не важно, участвовал он в «классных мероприятиях», или нет. Уже зарекомендовал себя — как боец или хулиган — учителя не разбирались. К сожалению, это отразилось и на учебе: пятерок, даже если отвечал «на отлично», не ставили.

Точные науки Андрею давались легко — наследственность. Его мама была по первой профессии бухгалтером, а отец — одним из лучших токарей своего профиля. Он вытачивал точные и сложные детали для космической отрасли.

Еще в начальной школе мальчик увлекся авиамоделированием, и часами мог сидеть над расчетами и чертежами. Даже участие во всероссийских соревнованиях принимал — со своей моделью орбитального корабля «Буран»! Она, кстати, сохранилась до сих пор. Несмотря на все это, парня стали настойчиво «сватать» в ПТУ. Ну что ж? Отец перевел сына в вечернюю школу и взял к себе учеником токаря. Впрочем, Андрей тяжелой работы не боялся.

С двенадцати лет он зарабатывал — каждое лето помогал на уборке урожая, получал зарплату. Как-то однажды бригада, в которой он трудился, была признана лучшей. Андрею тогда заплатили сумасшедшие по советским временам деньги — 145 рублей! Никто из семьи не остался без подарка.

День, когда его приняли в отряд, старшая сестра Наталья помнит в мельчайших подробностях:

— Захожу в квартиру, а в ней — полно парней, Андрюша на диване лежит, вокруг него все суетятся. Подошла ближе и ахнула! Глаз не видно, лицо все расквашено, заплывшее и… аж сияет!

— «Ты не волнуйся, ничего не стряслось, это был отбор в СОБР. Я прошел! С первого раза!» — с такой гордостью сказал… Но три дня нам эту радость пришлось держать в себе, боялись его такого матери показать. Когда опухоль и кровоподтеки чуть сошли, поехали к ней хвастаться.

К слову сказать, заветная мечта Андрея о «краповом берете» сбылась в 2006 году. Ленёв получил его за проведение сложнейшей спецоперации в станице Сторожевой.

Но и без берета у его мамы были десятки поводов гордиться сыном. Он безупречно нес службу и, несмотря на длительные командировки, всегда находил время повидаться с родными, никому не отказывая в просьбах.

А сколько разнообразных увлечений было у Андрея!

Пчеловодство, прыжки с парашютом, дайвинг, покорение горных вершин, сноуборд, ролики, фотография…

Снимки Андрея, кстати, высоко оценивали даже профессиональные фотографы. На очередном всероссийском конкурсе «Открытый взгляд» получил в подарок фотоаппарат. Хотя сам Ленёв к своим работам относился весьма критично. Мечтал о персональной выставке, но переживал, что может не потянуть.

— Однажды мы вместе с ним готовили экспозицию нашего общего знакомого, — вспоминает друг Ленёва Андрей Полуянов.

— Андрюха в какой-то момент задумался и сказал: «Какие ж у него фотки классные! Я бы тоже хотел свою выставку. Но у меня все такое посредственное. Наверное, ничего не получится…» А ведь выставка получилась! Жаль, что уже только после его смерти.

Подчас окружающие не догадывались, что за всеми увлечениями, за жизнерадостной улыбкой и ясными глазами стоит война, со всеми ее ужасами и болью.

— О том, что Андрей — военный, я узнала уже спустя долгое время после нашего знакомства и совершенно случайно, — признается его подруга Анастасия Емельянова.

— Шла по улице, и рядом со мной резко остановилась тонированная «Газель». Из нее выскочил боец в форме, внутри такие же сидели — здоровые, суровые. А боец ко мне бежит и улыбается. Пригляделась — да это же Андрюша! Точно также случайно через несколько лет узнала, что у него есть много наград и «краповый берет». Увидела его в форме на 9-е Мая и обомлела… Сказала: «Я горжусь, что у меня есть такой друг!», а он засмущался.

Такой разносторонний человек не мог не быть душой любой компании. Его ценили друзья — за бесконечные шутки и душевные песни под гитару; с ним любили говорить люди старшего поколения. Андрей много читал и мог поддержать беседу на разные темы. Его просто обожали дети — и он вечно придумывал для них какие-то игры и развлечения. Однажды эта взаимная любовь заставила не на шутку поволноваться его близких.

— Как-то на Новый год мы вместе с его другом объезжали знакомых, поздравляли их, — вспоминает Наталья.

— Андрей в кафтане Деда Мороза, с белой бородой и в затемненных очках смотрелся, конечно, колоритно. Тогда еще новогодние костюмы были не столь популярны, как сейчас. Люди на улицах аж оборачивались. Остановились у магазинчика — брат пошел что-то докупить. Его долго не было. Ну, мало ли, праздники, очереди. Но когда прошло сорок минут, мы стали переживать, пошли за ним.

В магазине оказалось пусто. Ни Андрея, ни продавцов за прилавками. Услышав шум в подсобке, заглянули туда. Оказалось, что одна из сотрудниц магазина в тот день взяла на работу своего сынишку. Увидев Дедушку Мороза, ребенок, как и положено, принялся читать ему стихи и никак не хотел отпускать добродушного старика в неожиданно модных очках.

Андрей сам так увлекся ролью Деда Мороза, что забыл, что его ждут, что у него еще множество планов. Когда стихотворный запас мальчишки, наконец-то, иссяк, Андрей накупил ему сладостей и стал прощаться.

— Ну, прирожденный актер! — смеялись сотрудники магазина и жали ему руку.

Кстати, у крестницы Андрея Даши первые сохранившиеся впечатления о нем именно как о Деде Морозе.

— Мне тогда года три — четыре было, — вспоминала Даша. Даже когда Ленёв-младший уже полноценно «вкалывал» токарем, традиции он не изменил: брал летом отпуск и на месяц-полтора уезжал в село. Возвращался всегда уставший, но очень довольный. И так ему нравилось, как комбайнеры управляются со сложной техникой, что он сам решил стать водителем.

— Когда ему было лет шестнадцать, он пришел ко мне и попросил занять ему денег, — вспоминает старшая сестра Андрея Наталья.

— Спрашиваю: «А тебе зачем?» Он уже давно работал и никогда у нас ничего не просил. Брат признался, что хочет права получить. Сначала на мотоцикл, а потом уже настоящие, автомобильные, как восемнадцать лет исполнится.

Восемнадцать Андрею исполнилось в июле, а в ноябре его должны были забрать в армию. Точнее, наоборот, — с его диагнозом не должны были забрать ни в коем случае.

— Брат в детстве дважды перенес болезнь Боткина, — рассказывает Наталья.

— Но самое главное, у него левая рука плохо работала. Еще в пятом классе он упал с турника и получил перелом. Гипс наложили, даже не сделав рентген. А когда сняли, оказалось, что перелом сросся со смещением, кость аж выпирала. Потихоньку руку разрабатывали.

Вот в таких условиях и формировался характер будущего героя — то не угоден, то не годен. Но служить Андрей хотел. Его дед погиб во время Великой Отечественной войны. Ленёвы даже не знали, где его могила, но всегда свято чтили его память, из поколения в поколение передавая рассказы о нем. А 9-е Мая для Ленёвых — священный праздник.

Поэтому Андрей и хотел отдать свой долг Родине — для него это были не просто красивые слова. Правда, делать военную карьеру не собирался. На тот момент он мечтал завести собственное хозяйство. Но перед этим — обязательно армия. Вот только как? И кто знает, как сложилась бы его жизнь, если бы не случай. Может, и не было бы повода для этой статьи…

— Когда медицинские документы из школы передавали во взрослую поликлинику, карточка Андрея потерялась, — поясняет Наталья.

— Восстанавливать ее пришлось со слов матери. Андрей строго-настрого запретил ей рассказывать и про болезнь Боткина, и про перелом. Маме деваться было некуда, согласилась.

И что вы думаете? Взяли в армию! Отправили в Севастополь на флот. А когда уж на месте провели обследование, за голову схватились. Андрея даже на корабль не хотели пускать. А потом… врачи только руками развели — оставайся, раз уж приехал… Нашли альтернативу. Поскольку у призывника Ленёва были и права, и неплохой опыт (до армии он успел отремонтировать заводской КРАЗ и поработать на нем несколько месяцев — Авт.), то его назначили генеральским водителем.

Отслужив, Андрей вернулся домой, но о личном хозяйстве больше не мечтал. Теперь для него главной целью стала служба в спецназе и получение заветного крапового берета. ВСЕГДА ПЕРВЫЙ

В армии Андрей смог прийти в хорошую физическую форму, научился подтягиваться, несмотря на травму руки. Но с первого раза в местный ОМОН его не приняли. Во второй раз он тоже рисковал не пройти. И снова — случай…

— Андрей пришел сдавать нормативы вместе со своим другом, — говорит Наталья.

— Оба показали одинаковые результаты. Командир ОМОНа не знал, что делать. Оба парня ему понравились, но место на тот момент было только одно. Он пообещал, что как только появится очередная вакансия, то пригласят и второго. Дали дополнительное задание, чтобы определить, кто кого, кто из них первый. Андрей подтянулся больше.

Потом еще много раз во время боев Андрей был первым. Ленёва отправляли на самые сложные задания. Для него не было невыполнимых приказов. Несколько раз офицера даже представляли к ордену Мужества, вот только бумаги где-то затерялись…

Обидно, но награды для спецназовца оставались на втором месте. На первом — по-прежнему был «краповый берет». Поэтому Андрей и перешел в СОБР. Командиры двух отрядов тогда даже поругались из-за него. ОМОН очень не хотел терять отличного бойца. Да еще и накануне полугодичной командировки в Чечню. Среди сослуживцев пошли даже слухи, что Андрей переходит к «СОБРам» потому, что струсил, чтобы не ехать в опасный регион.

Вопреки всем разговорам, весной Ленёв уехал в Чечню, а осенью вернулся, но уже в СОБР.

— Андрей был близким другом нашей семьи, между командировками всегда старался к нам заглянуть. Вот после очередного задания приехал — и сразу к нам. Лысый, с бородой. Я — в слезы. А он смеется:

— «Ты чего? Я ж добрый Дедушка Мороз!»

Но я к нему так и не подошла, весь вечер меня успокаивали. После этого случая я его только Бородой и называла.

А ведь Андрей и настоящим актером успел побывать… В 2010 году в Карачаево-Черкесию приехал режиссер Рустам Уразаев, чтобы снимать мини-сериал «Стреляющие горы» про пограничную заставу. В один из дней на площадке появился рослый, статный парень и выдал:

— «Я служу в спецназе. Я — офицер. Настоящий, боевой, не в запасе! Но я очень хочу сниматься! Могу даже стихи прочитать! Хотите?»

И, не дожидаясь ответа от опешившего режиссера, стал громко и выразительно рассказывать отрывок из филатовского «Федота Стрельца, удалого молодца», который он знал наизусть.

— Хохотали всей съемочной группой! — вспоминал потом Уразаев.

— Но я подумал — здорово же будет его взять! Многие актеры даже в армии не служили и толком с оружием обращаться не умеют. А тут — и талант, и знания!

Ленёв давал незаменимые консультации. А еще сыграл эпизодическую роль в четвертой, последней серии «Гор». Когда его не стало, та сцена приобрела особый смысл…

— Вы отступаете к ангару, я вас прикрываю. Работаем! — говорит командир своей группе (солдат в зеленой бандане — это как раз Ленёв — Авт.). Но все остаются на местах.

— Твою мать, это приказ! — срывается на крик командир.

— Слушай, капитан, не время сейчас приказы отдавать! — отвечает один из бойцов.

— Мы сюда вместе пришли, вместе отсюда и уйдем. Или останемся здесь…

— Здесь никто не останется! — отрезал командир.

— Больше никто не умрет. И это приказ, пацаны! — и в этот момент появились спасительные для группы «вертушки».

Но то кино. А в жизни Андрей свою долгожданную «вертушку» так и не дождался…

Автор: Анастасия ГОРШКОВА

https://t.me/specnazAlpha/38335

https://t.me/specnazAlpha/38341

https://t.me/specnazAlpha/38342

https://t.me/specnazAlpha/38343