Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.11

Тайна петербургских сфинксов Это украшение привезли из Фив. Ходят легенды, что на сфинксах начертаны заклинания фараона Аменхотепа. Этот правитель основал в Египте жуткий колдовской культ. Для его обрядов нужны были забальзамированные тела мертвецов. Ритуалы проводились в катакомбах. После этого из окрестностей Фив стали доходить сообщения о нападениях мумий на людей.

О таких случаях говорили и после смерти фараона, вплоть до середины XX века. Возвращаясь к разговору о сфинксах. Изваяния с таинственными символами на постаментах были доставлены в Петербург в 1832 году. Примечательно, что утопленников со всех участков Невы выше по течению какой-то мистической силой тянет именно к этим сфинксам.

Университетская наб., 17

А. Ф. Керенский пропускает войска, сопровождающие траурную процессию (Невский проспект) 1917 Это место сейчас

Интересный факт: Политическая позиция Керенского была уникальна тем, что в ходе революции он оказался на должностях одновременно в двух противоборствующих силах, во Временном правительстве и Петросовете. Правда, ненадолго.

Памятник, которого нет «Человек-невидимка»‎ - необычная скульптура, которая представлена постаментом на набережной реки Фонтанки напротив входа в психиатрическую больницу.

Ранее на этом месте был памятник покровителю больницы - Александру II, затем на его месте установили бюст Ленина, который позже исчез без следа.

Теперь на постаменте появляются загадочные надписи, начиная от «Человека-невидимки»‎ и заканчивая «Никто IV»‎.

До сих пор никто не знает, кто является автором этих надписей...

Наб. реки Фонтанки, 132

Станция метро Гражданский проспект 1989 / 2023 год

Интересный факт: Таких уникальных станций всего 2: эта и «Проспект Просвещения»‎.

Они уникальны комплексом наружной противоатомной защиты, который успели воплотить именно в этих двух станциях.

Как это работает? На этих двух станциях кроме гермодверей внизу, ещё и гермодвери наверху плюс специфический железобетонный колпак над станцией.

Расчет на то, что перед угрозой удара все это не просто закрывается, но и выдерживает тот самый удар, защищая счастливчиков, оказавшихся на тот момент внутри.

Памятник великому ученому Д. Менделееву На Московском проспекте в сквере около здания Всероссийского НИИ метрологии находится памятник Дмитрию Менделееву. В 1890 году известный скульптор И. Гинцбург сделал портрет Менделеева, вылитый из бронзы. А уже после смерти Менделеева, в 1930 году, Гинцбург изготовил модель для будущего памятника. Он передал эту модель в Академию наук. Через восемь лет на Всесоюзной метрологической конференции решили увековечить память великого ученого, поставив ему памятник. За основу взяли модель Ильи Яковлевича. Памятник был установлен 2 февраля 1932 года. Три года спустя рядом с ним прикрепили мозаичное панно в виде периодической системы химических элементов.

Фигура учёного, выполненная почти в натуральную величину (1,8 м.), располагается на метровом гранитном постаменте. Это сооружение очень почитаемо среди студентов: когда начинаются выпускные экзамены, студенты трут Менделееву нос.

Московский проспект, 24-26/49Г

Уже архивный кадр. Съёмки фильма "Анна Каренина" в 1997 году

Пиль-Башня в Павловском парке Пиль-Башня — это одно из самых выразительных строений Павловска, напоминающее миниатюрный замок. Замысел сооружения принадлежит Пьетро Ганзаго, а проект составил архитектор Винченцо Бренна.

Двухэтажная постройка была создана в 1797 году. На второй этаж вела внутренняя лестница с перилами из стволов березы. Вскоре Воронихин заменил эту лестницу на наружную каменную, а также приказал покрыть стены башни росписью. Внутри башни находился роскошный салон, в котором любила отдыхать Мария Федоровна. Также в помещении располагался мраморный камин, стол из красного дерева и три дивана с подушками, расшитыми золотыми нитями.

На первом этаже было подсобное помещение для слуг. Сейчас в Пиль-Башне проводятся выставки, но только летом, потому что павильон не отапливается. Величественный Дом со шпилем Помпезное здание на Московском проспекте в стиле сталинского неоклассицизма, где в 50-е годы жили «большие люди» — чиновники и военные, а с детских лет — музыкант и символ своего времени, Виктор Цой. На взгляд современного человека, дом в девять этажей — сущая безделица, высоткой его можно назвать с большой натяжкой, однако по тем временам такая высота считалась достаточно серьёзной, а шпиль со звездой и венком, венчающий постройку, стал и вовсе новой городской достопримечательностью, посмотреть на которую приезжали из других районов Ленинграда. Даже самому невнимательному и далёкому от архитектуры человеку, разглядывающему фасады дома, будут сразу заметны живописные фигуры, сидящие у основания башни, исполненные на морскую тематику — мужчины и женщины поддерживают руками якоря, а звезда на вершине шпиля, над которым работали служащие Адмиралтейских верфей, служит одновременно красивым элементом декора и настоящим флюгером. Из-за своего шпиля, высота которого достигает 76 метров, дом виден почти из любой точки Московского проспекта, именно за счёт этого он является единственной в городе сталинской высоткой, а не самым типичным домом того времени.

Интересный дворик дома Второго Каменноостровского товарищества постоянных квартир Дом был построен в 1913 году по проекту гражданского инженера А. Зазерского в стиле модерн. Тогда он был жилым. Сейчас в здании две кафедры: института СПбГМТУ и института профессионального образования "Базис". Здание имеет двор-курдонер, в котором находятся фонтаны, корабельная мина и арка с колоннами. Парадный вход охраняют двухметровые статуи львов, отлитые из бетона с добавлением мраморной крошки. Также тут располагается фигура "Дерево свободы", которую создал скульптор Александр Соловьев в 1929 году. Скульптура простояла в Михайловском саду до 2003 года, а во время реставрации сада её перенесли в этот двор. Кронверкский пр., 5

Самая необычная коммуналка Питера Снаружи - неприметное здание Питера, внутри - шикарная парадная с картинами на стенах. Еще секунда и подумаешь, что зашел в Эрмитаж. А в многокомнатнейшей (или близко к такой) квартире на втором этаже расположился коливинг — современный аналог коммуналки, место, где жильё арендуют близкие по духу люди. Здесь могут разместиться более 30 человек, привнося жизнь и краски в это культурное пространство. В старинном музыкальном зале проходят концерты и мастер-классы, а по вечерам можно заняться йогой или обсудить планы на жизнь. Тут можно взять место в коворкинге, а можно пожить в капсульном отеле. И всё это с завораживающими интерьерами конца 19 века. В эту коммуналку может попасть каждый желающий по предварительной записи. Как будет свободное время, советуем заглянуть и вам.

Метро Пушкинская, ул. Рузовская 21

Интересные факты про жемчужину архитектуры Петербурга — Летний дворец Петра l Несмотря на внешнюю простоту, в Летнем дворце Петра I было все, что требовалось для работы. В приемной государь читал письма и рассматривал жалобы. Рядом находились токарня и станок, за которыми Петр работал, гардеробная, спальня и столовая. В этом здании была оборудована самая первая во всем Петербурге система канализации. Дом с трех сторон омывался водой, которая поступала в дом с помощью насосов. Течение Фонтанки служило движущей силой системы канализации. Также во дворце присутствовало центральное водяное отопление. Интерьеры Летнего дворца сохранили подлинную атмосферу XVIII века. Здесь расположены паркетные полы, дубовые двери, уникальные печные изразцы. Летний сад

Немного про Сенную площадь В конце XVIII века здесь продавали сено, отсюда название. А с 1952 по 1992 гг. площадь переименовывали в Площадь Мира. До середины XIX века на Сенной площади лица, уличённые в грабежах, воровстве и мошенничестве, подвергались публичным телесным наказаниям («торговым казням»). В 1907 г. через Сенную площадь пролегла одна из первых линий трамвая. В прошлом считалась самым страшным районом в городе, здесь располагались трущобы, притоны и кабаки и проживала городская беднота.

Дом компании «Зингер» Я много писала об этом доме и даже была у нас отдельная тема. Но пройти мимо этой роскоши просто невозможно. Здание было построено для американской «Акционерной компании Зингер в России», производившей швейные машинки. При строительстве впервые в России был применён металлический каркас с кирпичной кладкой, за счет чего удалось создать гигантские окна-витрины На вершине башни установлен стеклянный глобус, который удерживается каменными скульптурами. Земной шар символизировал намерения «Зингера» охватить торговой сетью весь мир.

В магазин любили захаживать Алексей Толстой, Ольга Форш, Константин Федин, Самуил Маршак и Даниил Хармс. С 1938 г. в здании располагается «Дом книги» — самый большой книжный магазин города и один из крупнейших в Европе.

Соборная мечеть 1909-1920 гг. Архитектор: Николай Васильев Соборная мечеть — выдающийся памятник архитектуры Северной столицы и главный действующий мусульманский храм в этой части России. Необходимость в сооружении объяснялась большим количеством мусульман в Петербурге во второй половине XIX века. Решение о постройке приняли в 1906 году. Первая служба в мечети была проведена в 1913 году, хотя строительные работы продолжались до 1920 года. В архитектуре мечети прочитываются известные мотивы среднеазиатского мусульманского зодчества. Купол мечети во многом повторяет купол мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, а геометрические узоры входного портала были позаимствованы у мавзолея Шахи-Зинда. Кронверкский проспект, 7

Что за улица Бассейная из стихотворения "Вот какой рассеянный"? Многие думают, что герой из произведения Самуила Яковлевича жил на Бассейной улице в Московском районе, однако это не так!

Нынешняя Бассейная улица появилась в 1954 году, а первое издание книги "Вот какой рассеянный" — в 1930-ом, что означает, что персонаж жить в этом районе не мог! Оказывается, что жил он на современной улице Некрасова, которая была Бассейной с 1739 до 1918 года.

Тогда Лиговский канал заканчивался Большим и Малым бассейнами, которые находились на месте Некрасовского сада. С ними и связано "имя" улицы.

В 1891-ом бассейны засыпали, а название улицы осталось. Лишь в 1918 году улицу переименовали в честь Николая Алексеевича, проживавшего на углу Бассейной 20 лет. Почему Самуил поселил героя на Бассейной улице, ставшей к тому времени улицей Некрасова, —неизвестно.

Многие спрашивали Маршака про точный адрес Рассеянного, но тот отвечал, что персонаж настолько рассеянный, что его забыл.

Дом Дмитрия Боткина на Покровке 1867 г., Архитектор: Александр Каминский

Иногда смотришь на дом: дом как дом, зато внутри такооооое боатство! Дом существовал здесь и раньше, но такой вид он приобрел только при Боткине. Первое сторонние появилось здесь в 1780-е гг. Дмитрий Боткин — предприниматель, коллекционер, потомственный почётный гражданин. Совладелец чаеторговой фирмы «Петра Боткина сыновья». Он открыл в этом доме картинную галерею, гремевшую на всю Москву. Он умел находить непризнанные шедевры — выбирал картины Камиля Коро,Теодора Руссо, которые долго время отвергали на парижских выставках, а потом все-таки приняли, и его собрание выросло в цене в пять раз. Он придерживался принципа: «Задорого купить может каждый, купить дешево — вот настоящее искусство». К сожалению, его коллекция практически исчезла. Внутренние интерьеры главного дома относительно недавно были отреставрированы и их можно увидеть. Сейчас там книжный магазин «Primus Versus» и салона «Чайная высота». А в других залах проходят концерты. ул. Покровка, 27

Ну и завершим сегодняшнюю прогулку походом в филармонию.Филармония им. Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербург Филармония им. Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербург