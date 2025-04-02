Московская палитра

"Московский Кремль при Дмитрии Донском" (Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского со стороны Боровицких ворот перед нашествием Тохтамыша в 1382 году). 1922 г.

Художник Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933) «Аллея. Останкино», 1880 год. Левитан Исаак. Москворецкий Мост 1914 г. Константин Коровин (1861—1939) Браиловский Л.М. Вид Покровского собора (собора Василия Блаженного) зимой со стороны Красной площади Матвеев Н.С. Вид на Кремль от Софийской набережной зимой Бушар П.Л. Зимнее утро на Малой Дмитровке Татры 2022 г. Александр Журавлев Алтуфьевский мотив. Александра Малюченко Вид на Кремль. Александр Щемелинский Крапивенский переулок. Михаил Колесников Московский Кремль 1959 г. Ярослав Крестовский Теплая зима. Около 1998 года. Ольга Конорова Поварская улица. Игорь Дубовой Воронцово поле 1950 г. Борис Пыриков Перед Новым годом 1951 г. Тараканова Е.Н. Рождественская ярмарка на Красной площади 2017 г.

Ольга Кузьмина Площадь Свердлова (сейчас Театральная площадь) 1960 г. Мясников Федор

Располагается к северо-западу от площади Революции, между Театральным проездом, Петровкой и Копьевским переулком. На площади находятся Большой, Малый театры и Российский академический молодёжный театр Двор моего детства. Вера Кириченко В ночь перед Рождеством 2018г. Игорь Разживин Зимний вечер в Чертаново. Константин Селезнев Беговая улица. Вера Колгашкина Утро. Раменки 2018 г. Людмила Коледина Солянский проезд 2014 г. Алена Дергилёва Лялин переулок. Татьяна Ипатенко Улица Максимова 2024 г. Екатерина Чиненова Раннее утро в Потаповском переулке 2017 г. Волков Сергей Осенний московский дворик. Вера Кириченко Вид с Ивановской горки. Андрей Уделов Чистые пруды 2007 г. Искандер Улумбеков Солнечный день на «На Малой Дмитровке». Композиция на холсте Ирины Лурье Ясенево 1984г. Петров Александр Николаевич 1-й Волконский переулок 2020 г. Дмитрий Дроздецкий На московских окраинах 1959 г. Петр Оссовский (1925 - 2015) "Крыши Москвы" 1960-е. Осенев Николай Иванович Алексей Гимеин. Московская палитра. Алексей Гимеин Стадион "Динамо". Каток 1948 г. Петр Кончаловский Солянский проезд. Игорь Дубовой Старый дворик. Первый снег 2021 г. Александр Болотов "Карантин, глава один" 2021 г. Василий Аникин Георгий Сатель. Комсомольцы — строители Москвы. 1956, авторское повторение картины 1949 г.