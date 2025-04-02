"Московский Кремль при Дмитрии Донском" (Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского со стороны Боровицких ворот перед нашествием Тохтамыша в 1382 году). 1922 г.
Художник Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933)«Аллея. Останкино», 1880 год. Левитан Исаак.Москворецкий Мост 1914 г. Константин Коровин (1861—1939)Браиловский Л.М. Вид Покровского собора (собора Василия Блаженного) зимой со стороны Красной площадиМатвеев Н.С. Вид на Кремль от Софийской набережной зимойБушар П.Л. Зимнее утро на Малой ДмитровкеТатры 2022 г. Александр ЖуравлевАлтуфьевский мотив. Александра МалюченкоВид на Кремль. Александр ЩемелинскийКрапивенский переулок. Михаил КолесниковМосковский Кремль 1959 г. Ярослав КрестовскийТеплая зима. Около 1998 года. Ольга КонороваПоварская улица. Игорь ДубовойВоронцово поле 1950 г. Борис ПыриковПеред Новым годом 1951 г. Тараканова Е.Н.Рождественская ярмарка на Красной площади 2017 г.
Ольга КузьминаПлощадь Свердлова (сейчас Театральная площадь) 1960 г. Мясников Федор
Располагается к северо-западу от площади Революции, между Театральным проездом, Петровкой и Копьевским переулком. На площади находятся Большой, Малый театры и Российский академический молодёжный театрДвор моего детства. Вера КириченкоВ ночь перед Рождеством 2018г. Игорь РазживинЗимний вечер в Чертаново. Константин СелезневБеговая улица. Вера КолгашкинаУтро. Раменки 2018 г. Людмила КолединаСолянский проезд 2014 г. Алена ДергилёваЛялин переулок. Татьяна ИпатенкоУлица Максимова 2024 г. Екатерина ЧиненоваРаннее утро в Потаповском переулке 2017 г. Волков СергейОсенний московский дворик. Вера КириченкоВид с Ивановской горки. Андрей УделовЧистые пруды 2007 г. Искандер УлумбековСолнечный день на «На Малой Дмитровке». Композиция на холсте Ирины ЛурьеЯсенево 1984г. Петров Александр Николаевич1-й Волконский переулок 2020 г. Дмитрий ДроздецкийНа московских окраинах 1959 г. Петр Оссовский (1925 - 2015)"Крыши Москвы" 1960-е. Осенев Николай ИвановичАлексей Гимеин. Московская палитра.Алексей ГимеинСтадион "Динамо". Каток 1948 г. Петр КончаловскийСолянский проезд. Игорь ДубовойСтарый дворик. Первый снег 2021 г. Александр Болотов"Карантин, глава один" 2021 г. Василий АникинГеоргий Сатель. Комсомольцы — строители Москвы. 1956, авторское повторение картины 1949 г.
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