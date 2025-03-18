Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.30

Питер — дивная столица,

Я осмелюсь доложить:

Распотешить мастерица

И карман растормошить.

Здесь что шаг, то удивленье!

Всюду мрамор да гранит,

И уж точно просвещенье:

Всё на газе обстоит.

Всё так чисто и вальяжно…

Всюду этакий бонтон…

И устроено так важно —

На немецкий всё фасон!

Фёдор Алексеевич Кони Романтика петербургских луж.

Санкт-Петербург. Район бывшего Комендантского аэродрома

С 8 сентября по 1 октября 1910 г. на построенном аэродроме прошел первый Всероссийский праздник воздухоплавания.

В соревнованиях приняли участие одиннадцать русских авиаторов. Среди них были и знаменитости – Михаил Ефимов, Лев Мациевич, Владимир Лебедев, Сергей Уточкин.

Однако первый праздник воздухоплавания был омрачен трагедией — гибелью тридцатитрехлетнего любимца публики капитана Л. Мациевича. Образованный в ХХ веке жилой район в районе Комендантской дачи (аэродрома) расчерчен улицами, носящими имена русских летчиков, конструкторов: площадь Мациевича, площадь Сикорского, улицы Ильюшина, Уточкина, Аэродромная, Парашютная... На иллюстрациях площадь Мациевича и площадь Сикорского.

Мациевич Лев Макарович (1877 - 1910). Российский лётчик, погибший на Комендантском аэродроме.

(А. Блок «Авиатор»: Летун отпущен на свободу...). В 1910 г. был направлен в Европу для изучения мирового авиационного опыта, в числе первых российских летчиков получил диплом авиационной школы Анри Фармана. Он стал в России тридцать первым летчиком по счету и в числе первых - по лётному мастерству.

24 сентября (7 октября) 1910 г. выступал с показательными полётами в С.-Петербурге на Всероссийском празднике воздухоплавания.

В 18 часов его самолёт начал разваливаться в воздухе. На высоте 385 метров на самолете «Фарман» лопнула диагональная растяжка, а конец проволоки попал в винт. Летчик выпал из самолета и на глазах у потрясенной публики разбился насмерть. Хоронили Льва Мациевича как национального героя. Тысячи людей шли вслед за его гробом по Невскому проспекту к Александро-Невской лавре, над траурной процессией летел дирижабль «Кречет». Похоронен на Никольском кладбище Лавры.

Собор Петра и Павла в Петергофе преподнёс реставраторам «подарок» — неразорвавшийся снаряд Боеприпас времён Великой Отечественной войны реставраторы обнаружили внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма, сообщили в пресс-службе КГИОП.

В царскосельских парках в ноябре начался сезон зимней подкормки птиц Ещё в 2016 году сотрудники паркового отдела музея-заповедника «Царское Село» установили 60 кормушек для зимней подкормки птиц в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках. «Птичьи столовые» вкопаны в землю, а не установлены на деревьях – это предохраняет ветви от сломов.

Одна из кормушек до мельчайших подробностей воссоздана по образцу кормушек конца XVIII – начала XIX века, подобные «кафе для птиц» можно было увидеть в садах Великобритании, Франции, России. Историческая кормушка гармонично вписалась в строгие «интерьеры» регулярной части Екатерининского парка – напротив главного входа во дворец. Она двухэтажная, с 12 входами, декоративным крылечком. Впервые эта традиция в Царскосельский парках появилась в 1912 году. В 1900-е годы наблюдалась массовая гибель старых деревьев в парках. В 1912-м по приказу императора Николая II для расследования ее причин была создана комиссия. Одна из главных рекомендаций комиссии заключалась в следующем: птиц надо кормить, чтобы они, выбрав парк своим постоянным домом, охраняли насаждения, уничтожая вредных насекомых.

После 1917 года эта начатая традиция пресеклась, люди сами голодали.

Сейчас поддержка птиц зимой в Царскосельский парках возобновлена. Зиму здесь проводят около 25 видов птиц. Музеем закупаются семечки (300, 500 кг.) и др. Сотрудники музея просят посетителей не прикреплять самодельные конструкции к ветвям и стволам деревьев; можно подвешивать к веткам ломтики сала для синиц. В установленные кормушки можно класть нежареные семена подсолнечника, арбуза или дыни, пшено, синицы очень любят несоленое сало.

Правообладатель первого фото – пресс-служба ГМЗ «Царское село».

А вот еще несколько домиков-кормушек с разных парков

Дом Августа и Карла Шрейберов Здание построено в 1879 году по проекту архитектора Василия Фёдоровича фон Геккера для купцов, прусских подданных Августа и Карла Шрейберов. Мемориальная ценность дома связана с именами его жильцов – деятелей науки, искусства, государственных деятелей. С 1879 по 1890 годы в доме проживал живописец, член Товарищества Передвижников Николай Александрович Ярошенко. С 1898 по 1905 годы здесь жил профессор Военно-медицинской академии, хирург Владимир Андреевич Оппель.

С 1900-х годов до 1910 года квартиры на первом этаже лицевого корпуса занимал статский советник Сергей Владимирович Гагарин.

После революции в здании разместились коммунальные квартиры. Далее фото до реставрации

Нынешний дом был перестроен и "адаптирован" в уже стоящий тут дом архитектором В.Ф. Фон Геккером в 1880 году. Фасад здания впечатляет обилием лепных украшений. Выделяется центральная часть, тут вам: колонны, эркер и фигурным фронтоном. Притягивает взор очень нарядный декор верхних этажей. Четвёртый этаж украшен парными кариатидами, а над итальянскими окнами третьего этажа - ниши с бюстами! Заглядение! Дом активно реставрируют, но об этом я расскажу в теме сохраненных шедевров

А вот эта новость мне не очень нравится.

Храм кришнаитов В 2003 году Лахта стала центром деятельности петербургских кришнаитов. Их культурный центр «Шри Чайтанья Сарасват Матх», или лахтинский центр бхакти-йоги, был построен на берегу залива в удивительном для нашего города индийском стиле. Кришнаизм - это религия и одно из главных течений в индуизме. Все бы было здорово, если эти оранжевые почитатели не бегали по городу со своими призывами: "Харе Кришна"

Лахта, Морская улица,15

Один из самых необычных домов Этот поразительный образец архитектурного искусства из Парголово был построен приблизительно в 2006 году. Его создателем является архитектор, а ныне доцент кафедры архитектуры Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), Махов Дмитрий Анатольевич. Ивовая улица, 6

Расстрельная стена Храма Воскресения Господня на Смоленском кладбище в Петербурге. Северная стена Храма Воскресения Господня, изрешеченная пулями на уровне груди и головы.

Пожалуй, это единственное расстрельное место в Петербурге, которое сохранилось в таком нетронутом состоянии.

Здесь были расстреляны священники, работники кладбища и прихожане Храма, кроме них и другие граждане.

Ну что ж... это тоже наша история.

Последний адрес Александра Блока Одно из знаменитых мест эпохи Серебряного века - последний адрес Александра Блока. Поэт переехал в этот дом в 1912 году. Здесь же были написаны одни из главных его произведений - «Соловьиный сад», «Двенадцать», «Роза и крест». Раньше квартиры дома сдавались музыкантам и артистам Мариинского театра, некоторое время здесь жили жена и дети художника Репина. В этом доме есть и квартира-музей поэта.

ул. Декабристов, д.57

Доходный дом барона И. В. фон Бессера на Владимирской площади Занимает уникальное место в истории архитектуры Санкт-Петербурга как единственный проект финских архитекторов в стиле северного модерна. Декоративные элементы фасада включают стилизованные изображения северной флоры и фауны, такие как хвойные ветви, шишки, листья репейника и тролли из скандинавского эпоса. На данный момент на первых этажах разместился торговый комплекс «Владимирский пассаж», а верхние этажи занял отель «Достоевский».

Дом Лобанова-Ростовского Адмиралтейская площадь.Фердинанд-Виктор Перро.1841 г.

В 1820 г. Огюст Монферран построил для князя А.Я. Лобанова-Ростовского монументальное треугольное в плане здание, широко известное в Петербурге своим восьмиколонным портиком, украшенное фигурами мраморных львов, на одном из которых спасался от наводнения герой пушкинской поэмы «Медный всадник» Евгений. (Скульптуры на фасаде, в том числе легендарные львы у парадного входа, выполнены Паоло Трискорни). По преданию, историю бедного чиновника Пушкин, отсутствовавший во время страшного наводнения 1824 г. в столице, услышал от друзей. Говорили о каком-то Яковлеве, который в одиночестве бродил по городу, не подозревая о надвигающемся стихийном бедствии. Когда вода начала прибывать, он поспешил домой, но, дойдя до дома Лобанова-Ростовского, с ужасом увидел, что идти дальше уже нет никакой возможности. Тогда Яковлев взобрался на одного из львов, которые с «подъятой лапой, как живые» взирали на разыгравшуюся стихию. Там, рассказывали, он и «просидел все время наводнения».

…На площади Петровой,

Где дом в углу вознесся новый,

Где над возвышенным крыльцом

С подъятой лапой, как живые,

Стоят два льва сторожевые,

На звере мраморном верхом,

Без шляпы, руки сжав крестом,

Сидел недвижный, страшно бледный,

Евгений…

Через какое-то время «Дом со львами» оказался князю ненужным. Он решил его продать. Дом был дорогой, и подходящего покупателя долго не находилось. Тогда князь решил устроить так называемую рублевую лотерею. Был выпущен миллион билетов стоимостью всего в один рубль, но только один из них был счастливым. «За один рубль - дворец в столице», - подогревали ажиотаж маклеры. Согласно одной из легенд, об этой лотерее узнал Николай I. «Не княжеское это дело заниматься коммерцией», - гневно сказал он, вызвав к себе Лобанова-Ростовского. Дом был куплен в казну, и в нем разместилось военное ведомство.

Но это легенда. В действительности этот дворец Военному ведомству продала сама хозяйка, без всяких там лотерей и больше чем за один миллион рублей. До самой революции дом со львами потом принадлежал именно им.

Роскошный особняк в Санкт–Петербурге сдавался, а в 1827 году был передан Военному министерству.

После революции здание использовалась как школа и проектный институт, а в 2002 году перешло к Управлению делами президента, и те хотели разместить тут конституционный суд, но вскоре от такого решения отказались и отдали здание в аренду на 49 лет под фешенебельный отель. Так в Россию приехал первый в стране Four Seasons.

Сегодня после перестройки дома Лобанова-Ростовского под гостиницу класса люкс, интерьеры и внутренние флигели здания разрушены, неизменным остался лишь его внешний облик. Увы.



Башня городской думы

Для решения вопросов управления городом и его хозяйства в С.-Петербурге по европейским образцам создали Городскую думу.

Здание Думы и его башня выстроены на Невском проспекте в начале-середине XIX века. Использовалась для оптического телеграфа с 1833 по 1854 гг. Различные сочетания зеркал на вращающейся Т-образной раме позволяли передавать шифрованный текст с башни другому телеграфисту. В хорошую погоду сигнал до Варшавы на расстоянии 1200 км шел через 150 башен за 15 минут. Здание городской Думы, украшенное к 200-летнему юбилею города.Фото 1903 г.

Башня Думы служила позднее пожарной каланчой. Во время пожаров на ней, на специальных кронштейнах, вывешивали сигнальные шары и флаги, по ночам - фонари. Башня Городской Думы.Санкт-Петербург.Фото К.Буллы .1900 г.

В зависимости от места пожара и его силы цвет и количество шаров и флагов менялось, и знающие сигналы чиновники могли определить, куда нужно направить пожарную команду. В оконных проемах Были повешены набатные колокола.

В 1884 г. механизм часов соединили тягами с колоколами, и над Невским зазвучали куранты. Думская башня, украшенная к 300-летию дома Романовых. Фото К.Булла 1913 г.

За последующие два с лишним века башня прошла путь от оптического телеграфа до башни со смотровой площадкой. Смотровая площадка на Думской башне открыта для жителей и гостей города три года тому назад, в сентябре 2021 года...

Дом П. Н. Демидова Архитектор Монферран построил этот дом в 1830-х годах. В 1836 году участок был продан семьёй Эссенов статскому советнику, владельцу уральских заводов Павлу Николаевичу Демидову. Павел Николаевич находился в дружеских отношениях с архитектором Монферраном, поэтому сразу заказал ему перестройку особняка. С 1870-х годов снова поменялись владельцы. Дом стал принадлежать княгине Н.Ф. Ливен, а с 1911 года Итальянскому посольству. В советские годы (с 1957–1995гг.) здание занимал институт «Гипростанок», потом Балтийский банк. Самым знаменитым помещением в доме П. Н. Демидова является Малахитовый зал. До особняка Демидова малахит использовали лишь при оформлении небольших предметов, украшений, а вот в оформлении помещений его применили здесь впервые. Для отделки взяли камень, который был добыт во владениях хозяина дома на Урале. К сожалению, убранство этого зала сохранилось не полностью, так как в свое время сотрудники итальянского консульства вывезли часть заграницу. В настоящее время это административное здание, в котором расположены 6 коммерческих организаций, так же в нем проводятся разные выставки. По некоторым данным здание принадлежит Балтийскому банку, но подтверждающих это документов найти не удалось. Свободный проход во все помещения особняка закрыт, но некоторые компании и частные лица предлагают свои экскурсии в это удивительное место. Большая Морская улица, 43

Особняк Форостовского Павел Форостовский владел крупнейшей транспортной компанией, поэтому в средствах был не ограничен и заказал дом самому модному на тот момент архитектору Петербурга – Карлу Шмидту. Дом стал одним из первых в городе зданий в стиле модерн; в нем нашлось место даже зимнему саду с наклонной стеклянной стеной. 4-я линия Васильевского острова, 9

Розовый Терем, Дом архитектора Басина и легенда, связанная с ним

Здание, известное как дом Николая Басина, бросает вызов стоящим вокруг него зданиям, выстроенным в духе классицизма. Этот дом вдохновил Александра III на реформы в области армейской моды, и с момента возникновения является одним из главных пристанищ для людей, чья жизнь связана со стоящим поблизости Александрийским театром. Доходный дом архитектора Басина в Санкт-Петербурге Дом возведен по проекту самого мастера в 1878—1879 годах Здание относится так называемому русскому стилю

По случаю возникновения в городе этого дома сложилась интересная петербургская легенда, связанная с именем императора Александра III.

Якобы, увидев по завершении строительства шедевр Басина, царь решил продолжить возрождение национальных традиций, и отрастил бороду, а вслед за этим переодел армию в шаровары и высокие сапоги. На самом ли деле именно это событие послужило резоном для царского указа, мы судить не берёмся, однако сама история заслуживает внимания хотя бы потому, что в ней в очередной раз подчеркивается любовь императора к Родине и его стремление сохранить национальный колорит. Детали фасада Адресный знак Эркер и балконы Окна второго этажа Проезд, выходящий к переулку Крылова

пл. Островского, 5