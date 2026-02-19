Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.49. Петербург в деталях

Ну раз вчера смотрели московские детали, то сегодня смотрим некоторые детали архитектурного насления Санкт-Петербурга. Жители петербургских фасадов: драконы на колоннах «Пале рояль»

Этот дом на Пушкинской улице назвали в честь знаменитой парижской площади из-за огромных окон первого этажа, напоминавших здания на Пале Рояль.

Построил его архитектор Иванов, создававший в Москве гостиницу «Националь». Собственно, в доме тоже была гостиница, по воспоминаниям поэтессы Гиппиус, «не первоклассная, но и не так чтобы очень затрапезная. Ее почему-то возлюбили литераторы и живали там, особенно несемейные, по месяцам, а то и по годам…». По моде тех лет (1876 год) Иванов создал здание в стиле эклектики с сильной оглядкой на классицизм. Потому там и «поселились» драконы, поддерживающие единственный эркер. Раньше эти чудовища держали в лапах фонари, которые со временем исчезли. ул.Пушкинская, д.20

Крылатые грифоны на доме купца Соболева Доходный дом Соболевых на улице Чайковского, 79 — один из старейших в этом квартале

Петербург в деталях: дверные ручки Красота часто скрывается там, где мы ее не замечаем. Но стоит только приглядеться и можно увидеть вот такие оригинальные детали любимого города.

Петербург в деталях: панно с церкви Анны Кашинской Церковь во имя святой благоверной княгини Анны Кашинской на Большом Сампсониевском проспекте была построена в начале XX века по проекту архитектора А. П. Аплаксина. Храму пришлось пережить немало: как подворье монастыря он просуществовал до середины 1920-х годов, но в начале 1930-х монахини были арестованы, священник репрессирован, а церковную утварь и иконы разграбили.



В 1933 году советская власть собиралась уничтожить храм, но, к счастью, взрыв не состоялся. Майоликовый фриз с колокольни, созданный на знаменитом производстве «Гельдвейн — Ваулин», уцелел чудом. Теперь фриз, размещавшийся на колокольне вверху под куполом, можно рассмотреть в деталях в музее архитектурной художественной керамики «Керамарх» (Петропавловская крепость).

Сфинксы Египетского моста отправлены на реставрацию 4 октября Петербург простился до весны со своими загадочными стражами — Сфинксами Египетского моста через Фонтанку. Демонтаж, проведённый Музеем городской скульптуры был спровоцирован недавним инцидентом.

Как пояснили в пресс-службе, скульптуры вернулись после реставрации два года назад, и за ними тщательно следили, но после новогодних праздников возникли проблемы. Без согласования на лапы и постаменты установили новогодние украшения, что повредило лакокрасочный слой, несмотря на их быстрое удаление по жалобе музея.

Поскольку гарантия подрядчика ещё действует, решено не ограничиваться поверхностным ремонтом. В мастерских Сфинксам восстановят покрытие и отреставрируют позолоченные детали. Специалисты будут восстанавливать повреждённые позолоченные детали. Вернутся они на постаменты весной, сохраняя дух моста, открытого в 1826 году.

Детали Петербурга под новым ракурсом Какое название вы бы придумали для этого фото?

Адмиралтейство в деталях Считается, что первый проект верфи составил Петр I. Адмиралтейство было заложено 5 ноября 1704 года. Об этом событии государь записал в своем дневнике:

Заложили Адмиралтейский дом и были в Остерии и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен.

В середине XVIII века Адмиралтейство перестраивали. Архитектор Коробов предлагал шпиль сделать ниже на пятнадцать метров, но его предложение отклонили. Наоборот, было принято решение увеличить высоту шпиля. На его позолоту потратили около 17,8 килограмм чистого золота. И еще около двух кг сусального золота использовали во время реконструкции в конце ХХ века.

Комплекс построен в стиле русского классицизма.

Адмиралтейский проезд, дом 1. Фото Игоря Халина

Петербург в деталях: «дом с русалками» Этот дом на углу Садовой улицы и Банковского переулка из-за горельефов женских голов на фасаде часто именуют «домом с русалками». Иногда трёх русалок на одном из горельефов называют тремя Харитами из греческой мифологии – Аглая (блеск), Талия (изобилие) и Ефросина (радость). Предположительно, первое здание на этом месте было построено в XVIII веке. Потом оно много раз перестраивалось. А вот «русалки» на фасаде появились в 1903 году с подачи архитектора Георгия Люцедарского. Поговаривают, что проект был создан специально для парфюмерного магазина Товарищества высшей парфюмерии Ралле и Ко, который находился в этом здании. Ведь образы отлично соответствуют дорогой парфюмерии.

На петербургских зданиях можно встретить интересные детали Так, на здании художественно-промышленной академим им. Штиглица находится фигура крылатой Славы.

пер. Соляной, 13 А над входом цирка Чинизелли красуется вот такая скульптурная композиция.

наб. Фонтанки, 3

Доходный дом Лидваль

Это уникальный памятник северного модерна, возведенный в начале прошлого столетия. Здание украшают готические окна и множество декоративных удивительных деталей, цветков, насекомых, зверей. Попытайтесь найти и посчитать всех сов – это очень увлекательное занятие!

НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта: детали архитектуры Институт ведёт своё начало от Императорской родильни, основанной в 1797 году на средства супруги императора Павла I Марии Фёдоровны. Менделеевская линия В. О., 3

Подборка красивых старинных дверей в Петербурге Доходный дом Англареса

Сапёрный переулок, 13

Академия Штиглица

За монументальной дверью с отлитыми из бронзы львами скрывается Музей прикладного искусства барона Штиглица.

Соляной пер., 15

Дом Архитектора

Дверь со стеклянными окнами обрамляют чугунные фонари, а за ней—особняк с роскошными интерьерами и поражающими великолепием деталями.

ул. Большая Морская, 52

Русский для внешней торговли банк

ул. Большая Морская, 32 Здание Санкт-Петербургского мирового съезда и сиротского суда

ул. Гражданская, 26 Дом Корсаковых

Восстановлением уникальной парадной лестницы занимались сотрудники мастерской Эрмитажа. Специалисты сохранили все элементы декора, в том числе и великолепную дверь.

ул. Большая Конюшенная, 17

Литейный пр. д. 53

ул. 5-я Советская д. 4

ул. Большая морская д. 32

ул. Моховая д. 3 ⠀

ул. 3-я Советская д. 20

ул. Писарева д. 16

В интерьерах особняка Гейденрейх в первозданном виде, сохранилась лишь оригинальная лестница с атлантами, кариатидами и фигурами путти. Интерьеры XIX века не уцелели в первозданном виде

Путти Маленькие купидоны или ангелочки на зданиях, фонарях или в украшении интерьера – это путти. С итальянского слово putto переводится как малыш или маленький мальчик. Ближе всего (и очаровательнее, на мой взгляд) путти разместились на парных фонарях-торшерах у Академии Штиглица. Каждый из мальчиков здесь олицетворяет прикладное искусство – рисование, лепка, ваяние, роспись. Кстати, эти бронзовые фонари были созданы в 1895 году по проекту архитектора Месмахера, который возвел здание Академии и был в нем первым директором. Соляной переулок, 13

Медведь и совы присутствуют на доходном доме Волькенштейна

Интересная сова доходного дома барона фон Бессера

Необычный дом с совой в посёлке Парголово Правда, это современный особняк, постройки 2006 года.

Сова на эркере дома Петербургская сова спряталась под балконом на улице Некрасова. Иногда полезно смотреть не только под ноги и по сторонам! А то и не заметишь такую вот красоту. Некрасова улица, 12

Еще одна совиная точка. Дом Т.Н. Путиловой или дом с совами

Дверные ручки Петербурга не перестают удивлять Стоит только приглядеться и можно разглядеть эту красоту!

А вот удивительный кадр р. Малая Невка. Подтопленные Сфинксы. 1976 г.

Фотографиеяй из 1957 года. Здесь запечатлено сильное наводнение в Ленинграде.

Ну и раз зашел разговор о наводнениях, мучавших долгое время город, пока не построили дамбу, то вот серя фотографий наводнения в Ленинграде. 23 сентября 1924 г. В этот день произошло одно из самых масштабных наводнений за всю историю города. Вода в Неве поднялась до отметки 380 сантиметров выше ординара.

Декроттуары: изящные скребки, пережившие эпоху (я как-то уже упоминала о них) Эти металлические пластины у порога служили для того, чтобы счищать грязь с обуви перед входом в дом. Само слово пришло из французского языка и буквально означает «скребок». В XIX веке наличие собственного декроттуара считалось проявлением изысканного вкуса. Владельцы домов специально заказывали такие металлические изделия, часто с декоративными узорами, и устанавливали их на самом видном месте. Со временем, с развитием благоустройства улиц и исчезновением конных экипажей, нужда в этих устройствах пропала. Их постепенно убирали, считая неудобными и даже опасными для прохожих. Сегодня лишь немногие из них сохранились — и теперь эти старинные скребки воспринимаются как редкие памятники городской истории.

По факту это почти не относится к теме, зато по сезону. В одном из дворов Петербурга появились снежные вазы и храм. Скульптуры можно увидеть у дома №2 на Торжковской улице. Их почти каждый год создаёт местный житель Владимир Кузьмин (если позволяет погода). Кроме ваз, снежный скульптор лепит и главный объект — какую-нибудь петербургскую достопримечательность. Например, в 2023 году он построил Смольный собор из снега. И на сегодня все.