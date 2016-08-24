О праве русской нации на самоистребление. Импортозамещение воронежцев идёт по нарастающей. И так в большинстве регионов страны

Правительство Российской Федерации подготовило поправки, позволяющие не выдворять из России мигрантов даже в том случае, если они не уведомили власти о своем месте жительства.

До недавних пор необходимость сообщать о регистрации содержалась в федеральном законе о правовом положении иностранных граждан. Норма об обязательном выдворении (часть 3 статьи 18.8 КоАП РФ) и автоматическом запрете на въезд в Россию действует с 2013 года. Теперь ее вопреки мировой практике отменят.

Правительство облегчает приток мигрантов даже после того, как в сытой Европе стала реальностью религиозная война. ЕС владеет ядерным оружием, но совершенно беспомощен против смертников и железного потока мигрантов из стран, искалеченных первобытными технологиями убийства.



Воронежские чиновники и депутаты любят мигрантов не меньше российского правительства, поскольку выгода от безналоговых мигрантов для сидельцев на вертикали превышает страх терроризма.



Любовь с интересом

В Воронеже дешевую рабочую силу селят в приватизированные детские лагеря, больницы и школы, их пачками прописывают маргиналы в своих квартирах, и они умножают криминальную хронику убийствами, изнасилованиями, торговлей наркотиками, грабежами. Мигранты из Средней Азии и Закавказья вызывают острую неприязнь в социальных сетях, хотя неприязнь карается по статье за разжигание межнациональной розни. Зато их уже используют на выборах, где они массово голосуют за «Единую Россию». Впрочем, когда-нибудь мигранты выберут нечто иное, и тогда будет поздно что-то исправлять. Они прибывают в Россию миллионами, а депортируют их десятками - и то лишь для утешения общественного мнения.

Несмотря на мощь строительного и аграрного лобби в местных думах, некоторых депутатов периодически прорывает на скандальные выступления против азиатизации и кишлакизации Воронежа и региона в целом.

Например, в декабре 2014 года председатель межконфессионального совета при Воронежской областной думе Игорь Суровцев заявил, что ни одна государственная структура не способна реально оценить число нелегалов на территории Воронежской области. Он напомнил, как в Ямном вдруг обнаружили 2,5 тыс. незаконных бухарских таджиков, и уголовные дела азиатской банды ГТА, которая убивала водителей в Подмосковье. И что, по данным Центра противодействия экстремизму главного управления МВД в регионе, уже выявлено полсотни радикальных исламистов-салафитов, а сколько их всего, не знают не только национальные землячества, но и управление ФСБ.

Обвал рубля в декабре 2015 года не привел к массовому оттоку мигрантов из Воронежской области. Если Федерация мигрантов РФ сообщила, что больше 25% их из-за экономического кризиса вернутся домой, то в Воронеже лидер самой многочисленной узбекской общины Нишон Гульмирзоев заявил, что здесь такого оттока не будет. Узбеки получают 20-25 тыс. рублей в месяц, а средняя зарплата в Узбекистане втрое меньше.

Тогда же российское правительство выделило на 2015 год 1,6 млн квот на выдачу иностранцам разрешений на работу - без учета прибывших с Украины. Больше полутора миллионов - при том, что десятки миллионов собственных нищих тоже никто не может толком подсчитать. Но с нищих - что с них сжулить?

В январе 2015 года Федеральная миграционная служба, недавно, кстати говоря, упраздненная (ее функции переданы МВД), предложила ввести амнистию для нелегалов, если они пожелают легализоваться и платить налоги.

В феврале прокуратура Терновского района Воронежской области обнаружила регистрацию 22 граждан Узбекистана в заброшенном доме в селе Есипово. Там никто и не собирался жить, а кто и сколько заработал, прокуратура не уточнила.

В апреле тогдашний шеф аграрного департамента и вице-премьер области Анатолий Спиваков направил областной думе письмо, чтоб она похлопотала о расширении потока мигрантской рабочей силы из стран, с которыми у РФ безвизовый режим. А то не хватает рабочих рук в сезон уборки и переработки овощей и фруктов: правила для сезонных мигрантов, согласно действующему законодательству, слишком жестки, а штрафы за нарушение миграционных законов чрезмерны.

В социальных сетях письмо аграрного чиновника вызвало всплеск комментариев: неужто так вымерли воронежские села, что яблоки собирать и картошку копать некому? Тем более что и садов в регионе практически не осталось: их с советских времен не сажали. В Россошь яблоки из Турции и Польши везли. И не знаешь, что делать: то ли плакать, то ли смеяться.

Тем временем Национальный банк Таджикистана закрыл обменные пункты. Там из-за экономического кризиса массово скупали валюту и обрушили сомони на 15%. Тогда же в Молдавии рухнул лей, а в Казахстане - тенге.

Иными словами, за валютой всем им путь был в Россию. И наша так называемая элита только рада: в апреле босс Воронежской областной думы Владимир Ключников предложил поправки в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан, чтобы облегчить им сбор документов и отменить экзамены по русскому языку и истории для мигрантов, «собирающих на полях фрукты и ягоды, а также сажающих огурцы и картошку».

Забота о дешевой рабочей силе продолжилась в июне 2015 года. Чиновник из Подмосковья поставил аттракцион невиданной жадности и сумел прописать в своем доме 56 тыс. мигрантов. Закон о резиновых квартирах, об уголовном наказании за фиктивную регистрацию (до трех лет) и штрафе от 100 до 500 тыс. рублей его не напугал. Нажива чиновников - священная основа отечественного капитализма.

Каждый умирает в одиночку

К концу 2015 года поток в ЕС мигрантов, пропитанных смертью от бомб так называемых цивилизованных стран и междоусобных войн, стал фатальным. Он устилал дно Средиземного моря трупами молодых мужчин, детей, женщин и стариков. Европа принимает их - ну не расстреливать же! Она трудовых мигрантов не приглашает, виз им не дает и даже пытается их регулярно депортировать. А в России все наоборот: объятия мигрантам распахиваются все шире и шире, нелегалов сосчитать не могут, и правоохранители регулярно поражаются обнаруженными их на бесчисленных полках: ни фига себе! Ребята, откуда вас столько?!

Откуда, откуда… У нас даже визового режима со странами Средней Азии и Закавказья нет, хотя подавляющее большинство граждан РФ категорически против наплыва мигрантов. А телеканалы твердят, что в геополитических интересах России - прием на работу всех желающих из бывшего Советского Союза, и одновременно радуются, что бельгийцы, французы и немцы понавезли мусульман, вот они и расплачиваются.

А к нам кто едет? 90% - молодые мужчины из сел Средней Азии - самая благодатная почва для радикального ислама, салафизма и ваххабизма. Им не надо пробираться через границы, как в Европе, платить перевозчикам с риском стать кормом для акул или работорговцев, штурмовать полицейские кордоны на границах; им достаточно купить билет на поезд, чтобы добраться в любой город России. Зато по количеству погибших в терактах и убийствах, в том числе, и на национальной почве, скрываемых полицией, мы обгоняем все страны ЕС вместе взятые.

Гражданам РФ для получения шенгенской визы нужно ехать в Москву и проходить дактилоскопию в консульстве, а от молодых мусульман ничего подобного не требуется - и все ради того, чтобы крупный бизнес мог не платить налоги с рабочей силы. В Швейцарии референдум запретил строить минареты; у нас референдумы де-факто запрещены, зато минаретов - как донов Педро в Бразилии, причем в Москве радостно сообщили о строительстве самой большой в мире мечети. А вот в Лондоне ее строить отказались.

Пока гром не грянул, вертикаль власти не перекрестится. А не грянул он лишь благодаря нарастающей нищете населения и убогости жизни в РФ по сравнению с Европой.

В Воронежской области при облправительстве уже шесть лет работает совет по демографической политике. Аналогичный орган создан при администрации Воронежа. Разработана демографическая концепция до 2025 года. Чиновников полно, а с демографией худо. В результате Воронежская область в числе самых неблагополучных: на 11,2 родов здесь 15,8 похорон - при среднем по России соотношении 13,3 к 13,1. Только в 2016 году воронежцев стало меньше на 8,5 тыс. человек, и такими темпами они вымирают уже много лет, но мигранты проводят собой успешное импортозамещение.

Политики пиарят беспокойство



В январе воронежское реготделение партии «Родина» обратилось к властям с посланием насчет мигрантов: мы, мол, ни в коем случае не призываем закрыть страну от иностранных гостей, но надо бы разобраться с их количеством и качеством. Нелегалов надо выдворять из РФ, но вместо того, чтобы скорректировать ущербную политику, их массово используют в строительстве и на транспорте.

Доходит до анекдотов: в Воронеже нелегал без водительских прав и разрешения на работу возил людей на маршрутке - пока не попал в аварию. Число мигрантов растет лавинообразно: по данным областного правительства, в 2009 году в регионе их зарегистрировали 2 тысячи, в 2010-м - 10 тысяч, а в 2013-м - уже 21 тысячу. А с началом войны на Донбассе в Воронежскую область на постоянное место жительства переехали больше 72 тыс. человек. Россия, конечно, гостеприимная страна, но коренное население вытесняют из народного хозяйства.

«Нас, патриотов, не может не беспокоить, что среди мигрантов много тех, кто нелегально трудится и не платит налоги, что преступность в России все чаще носит этнический характер», - заявила «Родина».

Вспомнила «Родина» также про рост безработицы из-за экономического кризиса: «Не может и не должен гражданин России конкурировать за рабочее место и нищенскую зарплату с приезжим из Средней Азии и Закавказья... Россия - наш общий дом, и всем должно быть в нем комфортно». Как говорил Остап Бендер, красиво излагают - учитесь, предводитель. Смущает только предвыборность таких речей, а также «Единая Россия» за спиной у «Родины».

Тем временем РФ заняла третье место в мире по числу мигрантов. Международная организация по миграции сообщила, что в 2015 году их количество в мире достигло максимума после Второй мировой войны - 244 млн человек; на первом месте - Соединенные Штаты (46,6 млн), на втором - Германия (12 млн), а Россия добыла себе бронзу - почти 12 млн. мигрантов.

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил в Госдуме о мигрантах: «Честно говоря, Европу жалко». А про жалость к гражданам РФ Медведев ничего не сказал.

Между тем заместитель начальника угрозыска главного управления МВД по Воронежской области Евгений Кузнецов в апреле сообщил, что количество преступлений, совершенных мигрантами, за год выросло на 30%. 26,8% - тяжкие: убийства, изнасилования, мошенничества, грабежи. Только в первом квартале 2016 года за мигрантами - 38 преступлений в сфере наркоторговли, 30 краж, пять грабежей, три мошенничества, два убийства, два изнасилования, грабеж, угон и т.д. Среди этнических преступников больше всего граждан Таджикистана и Узбекистана. Рост наркотизации воронежской молодежи во многом связан с таджиками: 90% их преступлений связаны с торговлей наркотиками.

Недавно полиция поймала в Отрадном Новоусманского района 15 нелегалов из Средней Азии, оштрафовала их по 2 тыс. рублей и депортировала. Одновременно МВД сообщило о задержании в Воронеже наркогруппировки: четыре выходца из Средней Азии и шесть граждан РФ поставляли в Воронеж героин. Опера изъяли около двух килограммов. Лидер шайки заработал более 31 млн рублей; переводами денег на родину он легализовал больше 22 млн рублей и 49 тыс. долларов.

И ведь наверняка среди родителей тех мальчиков и девочек, которые обеспечили спрос на наркотики, есть те, кто получал доходы на дешевой рабочей силе мигрантов.

Автор(ы): Александр Ягодкин, «Московский комсомолец» в Воронеже»

http://novorossia.pro

Типичным преступником Подмосковья в ГСУ СК по Московской области назвали мигранта из ближнего зарубежья, чаще всего — гастарбайтера.

