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День морской пехоты. Поздравляем!

image8.jpegВ День морской пехоты России рассказываем об истории создания и более чем 300-летнем боевом опыте этого уникального рода войск.photo_2024-11-14_09-01-22.jpgphoto_2024-11-14_09-01-29.jpgphoto_2024-11-14_09-01-32.jpgphoto_2024-11-14_09-01-36.jpgphoto_2024-11-14_09-01-40.jpgphoto_2024-11-14_09-01-44.jpgphoto_2024-11-14_09-01-47.jpghttps://t.me/mod_russia/32892scale_1200.pngМорская пехота принадлежит к роду береговых войск в составе Военно-морского флота России.

Бойцов готовят к обороне военных баз в акваториях, стратегических участков побережья и важных объектов, а также принимают в морской десант.

Морпехи — главная ударная сила во время штурмов побережий.

Их задача высадиться передовым отрядом и зачистить берег, чтобы на него могли десантироваться сухопутные войска.scale_1200 (1).pngКомандующий Балтийским флотом вручает морским пехотинцам, отличившимся по итогам года государственные и ведомственные награды, ценные подарки и грамоты Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327253@egNews

День морской пехоты в России отмечается в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 433 от 19 декабря 1995 года в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 27 ноября 1705 года (16 ноября по старому стилю).

В связи с этим событием дата праздника установлена 27 ноября.scale_1200 (2).pngНа Тихоокеанском флоте отмечают День морской пехоты. Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11871552@egNews

Из истории мы знаем, что первый русский император основал военно-морской флот. Ему нужны были не только матросы, но и ударная сила. Поэтому морские солдаты первое время выполняли роль стрелков на судах и участвовали в абордаже корабля оппонента. Позже они начали штурмовать порты и базы.

Торжество приурочено к конкретному историческому событию.

27 ноября 1705 года император Петр I выпустил указ о создании «полка морских солдат».

Именно так тогда называли морпехов.

Однако этот род войск возник еще в период царствования отца Петра Великого Алексея Михайловича.

Но в середине XVII века их боевой задачей являлась охрана торговых судов.

Интересна судьба морской пехоты.

На протяжении царского времени ее неоднократно упраздняли, реформировали и возрождали.scale_1200 (3).pngБалашов П. И. Офицеры и нижние чины Гвардейского Морского Экипажа на фоне дворца в Петергофе, 1862—1873 годы.

С установлением советской власти морская пехота, как отдельный род войск, исчезла. Осталось лишь несколько бригад морпехов.

Полностью их возродили только с началом Великой Отечественной войны.scale_1200 (4).pngМорская пехота идет в атаку (1941 - 1945)scale_1200 (5).pngМорские пехотинцы Балтийского флота в засаде в ледяных торосах. Финский залив. 10 декабря 1942

Морская пехота героически показала себя во многих сражениях, но это не спасло ее от очередного роспуска.scale_1200 (6).pngМорской десант (1942 год) Автор: Евгений Халдей Место съемки: Кольский залив

Случилось это в 1956 году. Но уже через семь лет командование поняло, что без морпехов в армии никуда и выпустило новый указ о формировании постоянных частей.

«Черная смерть» — прозвище этих войск за особый цвет формы — вновь появилась в составе вооруженных сил и продолжает существование до уже в современной России.scale_1200.pngМорская пехота Фото: https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/structure/marines.htm

В День морской пехоты их приглашают на торжественные заседания местные власти. Как и прочие роды войск морская пехота проводит свой праздник без лишнего шума.

Концерты и показательные выступления морпехов устраивают, однако лишь в крупные годовщины.scale_1200 (1).pngВ Балтийске отметили День морской пехоты России Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327253@egNews

В остальное время все мероприятия укладываются в распорядок дня воинской части.scale_1200 (2).pngКомандующий Балтийским флотом вручает морским пехотинцам, отличившимся по итогам года государственные и ведомственные награды, ценные подарки и грамоты Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327253@egNews

Командование проводит торжественное построение, награждает отличившихся бойцов и присваивает новые звания.scale_1200 (3).pngИкону главного храма Вооруженных сил России «Спас Нерукотворный» в День морской пехоты ВМФ встретили во Владивостоке Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12263861@egNews

Интересные факты

На нашивках и отличительных черных беретах нанесен символ российской морской пехоты — корабельный якорь.

В зависимости от подразделения у морпехов есть разные талисманы, которые изображали или до сих пор изображают на нашивках: грифон, черная пантера, дельфин и белый медведь.

Морская пехота участвует в охране объектов Министерства обороны во время операции в Сирии. Охраняет не только порт ВМФ в Тартусе, но и авиационную базу в Хмеймим.

Главный транспорт морской пехоты — плавающие бронетранспортеры и вертолеты. Идея заключается в том, чтобы в 50-60 километрах от берега солдат высаживали крупные корабли, а уже дальше их перевозил более мобильный транспорт.

У морпехов есть свой конкурс профессионального мастерства — «Военно-морское дерби». Проходит он на базе Балтийской флотилии. На конкурс приезжают военнослужащие и других флотов.

Сегодня на вооружении береговых войск стоят разные модели бронетранспортеров, в том числе модификации советских образцов. В планах создать такую боевую машину-амфибию, которой бы смогли пользоваться все части морпехов вне зависимости от дислокации: холодная Арктика или жаркая Азия.scale_1200 (4).pngНа Тихоокеанском флоте отмечают День морской пехоты Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11871552@egNews

Памятные ценные монеты

В память о морской пехоте Центральный банк России выпустил серию памятных монет номиналом один рубль с надписью «Морская пехота». В ней чуть больше 7,5 грамм серебра. На некоторых изображен солдат морской пехоты, на других — Петр I.scale_1200 (5).pngscale_1200 (9).pngНа Тихоокеанском флоте отмечают День морской пехоты Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11871552@egNews

Всеволод Калита
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