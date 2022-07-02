3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики)

3 июля 1944 года советские войска освободили Минск, к этой дате теперь привязан праздник.





Так было не всегда. С 1991 года, после получения страной независимости, этот день отмечался 27 июля (дата принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете БССР).



































11 декабря 1996 года вышел Декрет №1 «Об установлении государственного праздника — Дня Независимости Республики Беларусь» — с тех пор отмечаем в день освобождения столицы.



Главное мероприятие праздника – торжественный парад. В Минске он проводится на проспекте Победителей и напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал свободу страны, а также демонстрирует достижения суверенной Беларуси.

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