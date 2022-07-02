3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики)

3 июля 1944 года советские войска освободили Минск, к этой дате теперь привязан праздник.
Так было не всегда. С 1991 года, после получения страной независимости, этот день отмечался 27 июля (дата принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете БССР).
11 декабря 1996 года вышел Декрет №1 «Об установлении государственного праздника — Дня Независимости Республики Беларусь» — с тех пор отмечаем в день освобождения столицы.
Главное мероприятие праздника – торжественный парад. В Минске он проводится на проспекте Победителей и напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал свободу страны, а также демонстрирует достижения суверенной Беларуси.
https://people.onliner.by/2021/06/09/putevoditel-po-gosudarstvennym-prazdnikam
https://papik.pro/kartinka-den/28764-den-belorussii-kartinki-62-foto.html
https://papik.pro/kartinka-den/28764-den-belorussii-kartinki-62-foto.html
Предыдущие материалы:
Свежие комментарии