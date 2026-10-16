Очередные парадные

Парадная в доходном доме Фуфаевских на Николаевской улице

Дом с конца XIX в. и до революции принадлежал семейству Фуфаевских. До того момента, как дом был признан памятником архитектуры, жилконтора перекрасила парадную в ядовито зеленый цвет. Леонид Леонидович Фуфаевский, окончив курс Академии художеств, получил звание «неклассного художника» только в 1894-м, почти в 30 лет.

Свой первый, весьма скромный, архитектурный проект он сделал по прошествии еще 4 лет – в 1898-м. В то время Леонид Леонидович служил в Министерстве народного просвещения и частная практика для него, надо думать, большого значения еще не имела. Следующий его архитектурный опыт был делом чисто семейным…

Довольно внушительный старый четырехэтажный доходный дом на Николаевской улице в 1896-м был приобретен на имя Елены Иосифовны Фуфаевской – жены отставного полковника, директора правления Юго-Восточной железной дороги Леонида Никитича Фуфаевского и матушки Леонида Леонидовича. В ту пору, по неизвестным нам причинам, супруги Фуфаевские уже жили раздельно. Леонид Никитич на Театральной площади, а Елена Иосифовна с детьми на Гагаринской улице. Вполне возможно, что с некими семейными перипетиями было связанно и приобретение этой недвижимости. Но как бы то ни было, в 1899-м архитектор Фуфаевский взялся за перестройку нового «семейного гнезда»... Поскольку Леонид Леонидович практически не имел опыта проведения подобных работ, а бюджет, наверняка был весьма ограничен, радикальных изменений существующего здания проект не предусматривал. Дом стал выше на два этажа. Скромный декор фасада сохранил свою скромность если не считать новых довольно стильных балконов, с заметно обозначенным «хозяйским».

Планировка парадной тоже осталась вполне в традициях начала-средины девятнадцатого столетия – с длинным «холодным» холлом, сдвинутой в левую сторону лестницей и капитальными арочными перекрытиями, без всяких декоративных излишеств. И вот именно этот весьма узкий холл Фуфаевский неожиданно решил украсить скульптурой. Причем решение было весьма не тривиальным. К паре атлантов на первой площадке подъёма, он добавил пару кариатид на второй. Нет. Конечно и атлантов, и кариатид по отдельности в столичных парадных времен увлечения пышной поздней эклектикой хватало. Но парой… Да еще в таком ограниченном пространстве… Сегодня трудно сказать почему Леониду Леонидовичу пришла в голову именно такая идея, а уж тем более, почему аналогичные идея в тоже самое время пришла в голову военному инженеру Архангельскому. В общем антураже парадной выглядело это довольно странно, но матушке Фуфаевского «этакое» по-видимому понравилось…. В 1899-м Елена Иосифовна и ее взрослые сыновья переехали на Николаевскую на постоянное место жительства.

Впрочем хозяйка прожила в собственном доходном доме совсем не долго. Елена Иосифовна Фуфаевская скончалась в 1901-м в возрасте 57 лет.

Владельцами дома стали (и оставались ими вплоть до 1917-го) ее старшие сыновья – архитектор Леонид Леонидович и гвардейский артиллерист, капитан Сергей Леонидович Фуфаевские. Еще в 1900-м Леонид Леонидович ушел с государственной службы и стал таки активно работать над частными архитектурными заказами. До начала первой мировой войны он построил в столице почти два десятка зданий в самой разной стилистике – от уже проверенной эклектики до модерна. Хотя, что интересно, современники ценили архитектора Фуфаевского, более всего как мастера интерьеров. Вполне может быть именно эксперимент с атлантами и кариатидами открыл в Леониде Леонидовиче настоящее его призвание. Впрочем, более подобного он себе кончено не позволял…

Его младший брат Сергей сделал не менее успешную карьеру по военной части и встретил 1917-й уже в чине генерал-майора. Как ни странно, но оба брата умерли в один год – в 1924-м. Правда совсем в разных местах. Сергей Леонидович – в эмиграции, в югославском Каттаро, а Леонид Леонидович в этом самом доме, в квартире, некогда бывшей «семейным гнездом»…

О жизни и судьбе самого младшего из братьев Фуфаевских – Дмитрия – мы практически ничего не знаем, кроме того, что к 1917-му он был подпоручиком императорской армии, артиллеристом и умер в Ялте в 1919-м от порока сердца… ул.Николаевская, 12

Парадная особняка Гюбена в Петербурге В 1857–1858 годах особняк перестроили по проекту архитектора Бонштедта Л. Л. В доме находилась женская гимназия Гедда, которая много лет размещалась в верхнем этаже и носила название «пансиона Лосевой». Около 1880 года госпожа Лосева передала школу дочерям сенатора Гедда, и тогда учебное заведение получило права казённой гимназии. В наши дни особняк является памятником архитектуры и жилым домом.

ул. Глинки, 6

Парадная дома Г.В. Мюзера, Санкт-Петербург Генрих-Вильгельм Мюзер приобрел этот участок в 1895 г., возможно это было пустопорожнее место. Арх. В.В.Шауб - свойственник (брат мужа дочери) Мюзера и друг семьи. Г.-В.Мюзер умер в 1901 г. В 1902-1910 гг. домом владел сын Генрих Генрихович, а с 1911 г.- вдова и мать Софья Францевна Мюзер. Парадная дома Г.В. Мюзера ничем не напоминает более типичное для Питера "обшарпе". Она просто великолепна и содержится в образцовом порядке. И такое бывает. Расположена по адресу: Стремянная ул., 13.

Парадная, в которой живут павлины Доходный дом Захаровых на Клинском проспекте был построен в 1912–1913 годах. Одним из украшений парадной этого дома является печь с керамическим рисунком, где изображены два павлина с пышными хвостами. Также в парадной можно увидеть керамические панно с изображением растительности, витые перила и сохранившуюся напольную плитку. Вход в парадную возможен с жильцами дома. Клинский пр., 17

Одна из парадных Дома городских учреждений. Санкт-Петербург

Здание построено в 1906 году по проекту архитектора А.Л.Лишневского. Расположено по адресу: ул. Садовая, д.55-57.Дом городских учреждений (известен также как «Городской дом») — памятник архитектуры федерального значения, административное здание, расположенное в центре Санкт-Петербурга по адресам Садовая улица, 55—57 и Вознесенский проспект, 40—42. Дому присвоен двойной номер, поскольку он возводился на земле двух домовых участков. Лепной декор исполнен в мастерских И. В. Жилкина и Н. И. Егорова. Построен в 1904—1906 годах для размещения в здании ряда городских учреждений. За время существования ни объёмно-пространственная структура, ни авторский декор фасадов не претерпели особо значимых изменений. Дом выполнен в смешанном стиле, отдельные элементы фасада относят к модерну, псевдоготике и другим стилистическим направлениям. В настоящее время в доме размещаются офисы разных организаций и городские учреждения, в том числе Государственный многофункциональный центр предоставления государственных услуг. За век рельеф на ручке почти стерся... Как будто попали в средневековый готический замок... Готические нервюрные своды ошеломляют С учетом того, что здание до сих пор используется по назначению, двери не закрыты и можно свободно зайти в его роскошные парадные...