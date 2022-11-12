Как полковник Росгвардии не допустил второго Чернобыля

На марафоне «Знание» выступали герои СВО — очень ценным был рассказ замкомандира ОМОН «Арсенал» брянского управления Росгвардии полковник полиции Андрея Фроленкова. Он — тот самый человек, который сумел обезвредить Чернобыльскую АЭС в первые недели Спецоперации. (Мы о нём писали в 18 выпуске Территории героев) Нехотя и тщательно подбирая слова, полковник Росгвардии нарисовал тезисно такую картину (Марафон можно посмотреть по ссылке https://vk.com/video-135454514_456243012, само выступление начинается с 5час37мин) :

— для него стало неожиданностью присутствие на ЧАЭС батальона нацгвардии ВСУ, по численности в два раза больше российского десанта (то есть либо подвела разведка, либо кто-то предупредил Киев)

— чтобы заставить их сложить оружие, Фроленков проявил смекалку и сказал, что ЧАЭС окружена большой российской армией, которой там не было, и что в их интересах не погибнуть, а совместно обезопасить ЧАЭС. То есть взял противника на испуг и тем самым заставил сдаться! Стоило полковнику хоть чуть-чуть дать слабину и проявить неубедительность, головорезы нацгвардии поняли бы, что это всего лишь один отряд полиции, что привело бы к бою на ЧАЭС. Блестящая русская смекалка в чрезвычайно рискованных обстоятельствах!

— но и этого мало: гражданский руководитель ЧАЭС, украинский атомщик (как его зовут, кстати? и почему не в тюрьме?) все эти дни шантажировал Фроленкова тем, что взорвёт реакторы ЧАЭС, если Москва не прекратит Спецоперацию, безнаказанно оскорблял росгвардейцев и Россию. Фроленков проявил стойкость и мудрость, выставив ему только одно условие — поддержание безопасности ЧАЭС до прибытия российских атомщиков. Так что в первые недели Киев мог бы устроить Чернобыль-2, если бы не смекалка и выдержка Героя России Андрея Фроленкова.

В то же время это в очередной раз подтверждает факт того, что участники Спецоперации в первые недели не были готовы к уровню русофобии гражданского населения Украины, их не предупредили и это было шоком для наших военных.

Кстати, не менее показательны слова его напарника, который будучи участником операций в Чечне и Сирии, считает, что тот опыт не имеет значения, потому что на Украине совсем другой масштаб военных действий, а поэтому нужен совсем другой подход и надо принимать экстренные меры. За этими скупыми словами боевого офицера, героя СВО чувствуется острое недовольство происходящим на фронте, которое военные обычно не выражают.

И в качестве постскриптума — обратите внимание на гламурных ведущих марафона, на то, как они общались с офицерами. Тот случай, когда правильная задумка — воспевание подвигов российских воинов — исполняется в гламурно-увеселительной манере, без всякого понимания, кто перед ними и что происходит. Вот это и есть кириенковский уровень внутренней политики. Кто не в курсе, возрождением общества «Знание» занимается администрация президента, и вместо полезных уроков для молодёжи получилось очередное ток-шоу, куда приглашали модных блогеров и поп-идолов типа клавы коки (даже не спрашивайте, кто это). Сейчас, наконец, пригласили поистине достойных людей, но формат и уровень остались прежними, а потому офицеры и выглядели чужими на этом мероприятии.

К тому же чувствуется, как мужикам неудобно гордиться своими подвигами в то время, когда война ещё не закончена, а их товарищи бьются сейчас на фронтах настоящей войны, а не спецоперации. Гордиться подвигами гораздо естественнее и легче после победы.

P.S. Оказывается, Андрей Фроленков ещё чуть подробнее рассказал об этом НТВ ещё в марте — и получается, что ситуация была гораздо сложнее: 177 нацгвардейцев ВСУ, в том числе и снайперы, встречали наш десант уже на боевых позициях в здании, то есть могли расстрелять на открытой местности. Просто поразительно, как нашим тогда удалось взять под контроль ЧАЭС.

Командир росгвардейцев рассказал о взятии под контроль Чернобыльской АЭС без единого выстрела Командир росгвардейцев рассказал о взятии под контроль Чернобыльской АЭС без единого выстрела WWW.NTV.RU

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1111174.html