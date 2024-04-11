Фотопортреты советских лётчиков-космонавтов 1980‑х годов

Успехи космической программы СССР — одно из главных достижений социалистического общества. Советский Союз во многих областях космонавтики стал первым в истории человечества: например, запустил искусственный спутник Земли 4 октября 1957 года и спутник с собакой на борту 3 ноября 1957 года. Важнейшим событием стал первый полёт человека в космос, совершённый Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года. В 1962 году Президиум Верховного Совета СССР объявил памятную дату Днём космонавтики. До самого распада Советского Союза профессия космонавта являлась одной из самых престижных и романтизированных.

В 1970–1980‑х годах московское издательство «Плакат» выпускало коллекции портретов советских лётчиков-космонавтов. Тираж комплекта 1986 года составил 200 тысяч экземпляров и включал более 50 снимков Героев Советского Союза. Над фотографиями работали именитые мастера Василий Алексеевич Малышев (1900–1986) и Александр Степанович Моклецов (1914–1994).

Василий Малышев с десяти лет фотографировал на подаренный матерью «Кодак», в 1937 году стал штатным фотокорреспондентом в Союзфото (Фотохроника ТАСС). Во время Великой Отечественной войны Василий Алексеевич занимал пост редактора ТАСС, снимал на разных фронтах, был официальным фотографом от Советского Союза на Нюрнбергском процессе. Малышев известен работой над фотопортретами известных учёных, деятелей культуры и политики. Сделанный в 1967 году портрет советской актрисы Нонны Терентьевой получил первое место на фотовыставке ЮНЕСКО в Париже.

Александр Моклецов с 1961 по 1991 год работал фотокорреспондентом Агентства печати «Новости» и одновременно сотрудничал с Центром подготовки космонавтов, где познакомился и подружился со многими космонавтами и их семьями. Лётчики называли Моклецова дядей Сашей, а за любовь к бильярду, в который Александр Степанович часто играл с Юрием Гагариным, фотограф получил прозвище Сашка Карамболь. Помимо портретов космонавтов, в архиве Александра Моклецова хранятся тысячи кадров тренировок на выживание в условиях арктической зимы и пустыни, отработки приземления на воду и в горах, изображения космического старта с разных ракурсов и редчайшие моменты приземления.

VATNIKSTAN публикует подборку «Лётчики-космонавты СССР» 1986 года. На снимках запечатлена элита позднесоветской космонавтики как в форме, так и в повседневной одежде. Давид Домкратов

https://vatnikstan.ru/archive/images/kosmonavty-1980e/