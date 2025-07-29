Как выращивать лук-порей и как сохранить урожай

Садоводы напрасно недооценивают этот замечательный овощ лук-порей, который давно активно выращивается в европейских странах. По лежкости и полезным свойствам лук-порей не уступает репчатому луку и чесноку, а при соблюдении необходимых условий будет лежать зимой в подвале или холодильнике практически до следующего урожая.

Главное - правильно выбрать сорт, соблюсти требования агротехники, аккуратно выкопать и сохранить урожай.

Лук-порей (Allium porrum) – это культурная разновидность лука виноградного (Allium ampeloprasum). Порей – двулетний лук. В первый год он образует плоские длинные листья и утолщенный стебель, а на второй год он зацветает.

Сорта лука-порея

В настоящий момент известны 35 сортов лука-порея, но среди дачников популярны лишь некоторые из них:

Карантанский – поздний сорт, средней высоты, листья раскидистые, широкие, темно-зеленые, с сильным восковым налетом, ножка диной 10 – 25 см, диаметром 4 см, полуострого вкуса, масса растения – 204 – 325 г;

– поздний сорт, средней высоты, листья раскидистые, широкие, темно-зеленые, с сильным восковым налетом, ножка диной 10 – 25 см, диаметром 4 см, полуострого вкуса, масса растения – 204 – 325 г; Веста – раннеспелый, высотой 100 – 140 см, листья светло-зеленые, со слабым восковым налетом, ножка длиной 26 – 50 см и диаметром 2 – 3 см, масса одного растения – 210 – 232 г;

– раннеспелый, высотой 100 – 140 см, листья светло-зеленые, со слабым восковым налетом, ножка длиной 26 – 50 см и диаметром 2 – 3 см, масса одного растения – 210 – 232 г; Коламбус – среднеранний, растения высокие, листья серо-зеленые, длина ножки – до 18 см, диаметр – 3 – 6 см, масса растения – 300 – 400 г;

– среднеранний, растения высокие, листья серо-зеленые, длина ножки – до 18 см, диаметр – 3 – 6 см, масса растения – 300 – 400 г; Мамонт – позднеспелый, средней высоты, листья темно-зеленые, с восковым налетом, длина ножки – 25 см, диаметр – 4 см, масса растения – 250 г;

– позднеспелый, средней высоты, листья темно-зеленые, с восковым налетом, длина ножки – 25 см, диаметр – 4 см, масса растения – 250 г; Элефант МС – позднеспелый, высотой 65 – 85 см. листья сине-зеленые с сильным восковым налетом, ножка длиной 10 – 25 см, среднего диаметра, вкус острый, масса растения – 200 г.

Посадка и выращивание

Урожай порея созревает долго, 170 – 180 дней, поэтому в средней полосе его выращивают только через рассаду. Семена в открытый грунт можно посеять разве что в южных регионах.

Семена лука-порея традиционно высевают на рассаду с 15 – 20 марта, но можно и в начале апреля. Перед посевом их замачивают в горячей воде (50 °С) на 15 – 20 минут, затем промывают и выдерживают во влажной ткани 5 – 7 дней. После этого семена подсушивают, чтобы удобно было сеять. Высевать семена лучше в ящики. Расстояние между рядками – 2,5 см, в ряду – 2 см.

В открытый грунт рассаду лука-порея высаживают в конце мая в бороздки глубиной 10 – 15 см. Перед посадкой у нее на 1/3 обрезают корни и листья. Оптимальная схема размещения растений: между рядами – 25 см; в ряду – 10 – 15 см.

Полив. После высадки рассаду 4 дня не поливают. Но затем потребуются обильные поливы – примерно 1 раз в 5 дней по 12 – 15 л на 1 кв. м.

Подкормка. За сезон лук-порей подкармливают 2 раза:

1. Через 20 дней после высадки рассады – 1 пол-литровая банка коровяка, по 1 чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды, норма расхода – 3 – 4 л на 1 кв. м;

2. Через 12 дней после первой – те же удобрения, но норма расхода – 5 л на 1 кв. м.

Окучивание. Главная ценность порея – его сочная ножка. А чтобы она была нежной, ее нужно отбелить. Для этого лук окучивают. Первый раз – когда толщина ножки достигнет диаметра 1 см. А затем – каждые 2 недели до середины августа. Перед каждым окучиванием к стеблям полезно подсыпать древесную золу – 1 стакан на 1 кв. м.

Сроки уборки урожая

Срок уборки урожая зависит от нескольких факторов. Можно выделить сбор для летнего потребления и основной. Порей часто высаживается гораздо плотнее, чем необходимо, чтобы часть растений использовать уже в июле-августе для приготовления свежих салатов, летних блюд и домашних заготовок. Такой лук может храниться в холодильнике непродолжительное время, но обычно потребляется или перерабатывается сразу после выкапывания.

Время сбора основного урожая зависит от сортовых особенностей посаженых растений, но, как правило, проводится осенью. Ранние сорта лука готовы к уборке в августе-сентябре, однако для длительного хранения непригодны, хотя могут пролежать в холодильнике пару месяцев.

Для зимнего потребления предназначены позднеспелые сорта, которые убирают не раньше октября, после холодов. Взрослые растения способны выдержать морозы до 15 °C, но желательно не допускать понижение температуры более 7 °C, чтобы не ухудшить вкусовые качества. У сортов с продолжительным вегетационным периодом морозостойки даже после сильных заморозков вкусовые качества остаются без изменений.

В теплых регионах осенью лук прикрывают торфом или укрывным материалом и оставляют в земле. Такие растения можно использовать по мере надобности. Конечно, риск повреждения сильными морозами существует, но на юге вполне можно выкапывать порей в конце ноября или в декабре, в зависимости от погоды.

Правила

Перед тем как приступить к выкапыванию лука порея рекомендуется прикрыть почву на 2 недели непрозрачным материалом, чтобы отбелить стебли.

Уборка проводится аккуратно, чтобы не помять и не повредить стебли. Для этого необходимо глубоко подкапывать растения, не надламывая стебель. Затем удаляются грязные и поврежденные листья, а стебель аккуратно очищается от земли.

Хранение урожая

Стебли для хранения в подвале должны быть светло-зеленого или белого цвета без видимых повреждений. Желательно, чтобы в пазухах листьев не было земли. Корни необходимо укоротить до 2 3 см, стараясь не повредить донце.

Толщина стебля должна составлять не менее 1,5 см. Более мелкие растение лучше использовать сразу или сушить и консервировать.

Мелкие растения можно нарезать и высушить как любую другую зелень. Мнения по поводу необходимости обрезать листья лука порея перед закладкой на хранение расходятся.

Одни садоводы утверждают, что слишком длинные листья следует подрезать, чтобы оставалось не более 20 см длины от развилки. Другие категорически против нарушения целостности листа, поскольку это делает растение более уязвимым к болезням и вредителям, а также отбирает часть питательных веществ, которые стебель постепенно забирает у листьев в период хранения.

В погребе или подвале стебли укладывают вертикально или под небольшим углом плотно друг к другу (иногда используется хранение в песке) и держат при температуре около 0 °C и высокой влажности (80% и более). Создать такие условия в погребе не сложно.

Рекомендуется периодически проверять ящики с пореем на наличие больных или подпорченных растений, чтобы использовать их в первую очередь. В погребе лук может храниться до весны, а поздние сорта до лета.

Способы хранения

Собранный урожай хранят зимой несколькими способами:

в свежем виде (в холодильнике, погребе или подвале);

сушат;

замораживают;

солят, маринуют или используют для других заготовок.

Богатый на витамины порей хранится самыми различными способами. Сушка и заморозка помогут сохранить некондиционные и поврежденные растения. Эти способы подходят для ранних сортов и растений, выкопанных в летнее время при прореживании, если их не получилось использовать сразу свежими.

В сушеном виде растение практически не имеет ограничений по сроку годности и используется в качестве приправы при приготовлении супов, мясных и овощных блюд. Для заморозки стебли и листья лука моют, дают стечь воде, нарезают любым удобным способом и помещают в морозильную камеру.

В замороженном виде сочные стебли и листья полностью сохраняют свои полезные свойства и вкусовые качества, при этом уже обработанные и нарезанные стебли легко использовать при приготовлении различных блюд.

Конечно, для свежих салатов такая заготовка не подойдет, но для блюд с термообработкой будет очень кстати. В домашних условиях свежие растения можно хранить в холодильнике или на балконе. Порей способен выдержать мороз до минус 7-10 °C.

Какую часть лука употреблять в пищу

Нередко можно встретить людей, откровенно разочаровавшихся в луке-порее после того, как попробовали его единожды. Они утверждают, что зелень у него слишком жёсткая и даже варка не позволяет сделать её более нежной.

А ведь есть нужно вовсе не зелень или луковицу, как у других сортов лука. Поедается нежная белая часть, которая сидит глубоко в земле, заменяя саму луковицу. Кроме неё в пищу идет небольшая нижняя часть зелёных перьев и то лишь у молодых побегов.

Знатоки же используют только белую часть. Её нужно тщательно промывать, особенно если лук-порей выращивается на песчанистой почве. В противном случае, во время обеда на зубах будет скрипеть песок, что не порадует домочадцев. Можно не только промыть, но и замочить белые побеги на полчаса, после чего повторно промыть. Лишь после этого можно приступать к готовке.

Белая часть лука обладает удивительно тонким и необычным вкусом – что-то среднее между обычным зелёным луком и чесноком. Очень ароматный, он придаст особенный привкус любому блюду, независимо от того, жарился ли он, варился, тушился или использовался при сервировке.

Что делать с зелеными перьями

Зелёные листья очень жёсткие. Их вообще не употребляют в еду ни в каком виде. Ведь даже мелко порезанные перья при продолжительной варке остаются жесткими и могут испортить любое блюдо. Но если их нельзя есть, это вовсе не означает, что они бесполезны в кулинарии. Многим людям жалко выкидывать роскошную зелёную верхушку, и они нашли интересное применение для неё.

Опытные кулинары нередко используют букет гарни. Это связка пряных трав, которая добавляется в блюдо во время приготовления для придания тонкого аромата. Состав его может быть разным, в зависимости от предпочтений повара: петрушка, лавровый лист, базилик, эстрагон, корни сельдерея, розмарин, морковь и многое другое. Сюда же можно добавить зелёные листья лука-порея.

Букеты гарни

Используется букет гарни чаще всего при приготовлении супов. Во время готовки пучок опускается в кастрюлю, а незадолго до конца извлекается, насыщая блюдо приятным ароматом.

Как видите, пользу можно извлечь даже из продуктов, которые не являются съедобными. Так что, решив приготовить блюдо с луком-пореем, не поленитесь собрать его перья и высушить, чтобы через несколько дней, недель или месяцев порадовать своих близких привычным блюдом, но с необычно утончённым и богатым запахом.

p.s.

Часто спрашивают, чем лук-порей отличается от лука-батуна. Если вкратце, то лук-батун - это многолетнее растение, которое может расти на одном месте много лет. Этот лук начинает расти, как только сойдет снег. Перо у него довольно жесткое, грубоватое, имеет резкий вкус, но ценность его в том, что его можно срезать уже ранней весной. Лук-порей выращивают через рассаду, у него особо ценится белый стебель, который используют в изысканной кулинарии, вкус у него менее резкий, чем у лука-батуна.

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