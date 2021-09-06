Осторожно - «шариатский анклав»! Подмосковье сделало шаг к ваххабизму

Всего в 140 км от Москвы на площади в 83 га строится полноценный легально действующий исламский «джамаат». В посёлке построят мечеть, введут жёсткие требования шариата к одежде и поведению, построят школу для «правильного» обучения молодёжи, запретят всё «харамное»: алкоголь, курение, свиноводство и прочие «непотребства». Называется посёлок-джамаат «Аминовка» – по имени главной вдохновительницы и организатора проекта, дизайнера мусульманской одежды для женщин Амины Шабановой, ещё во время обучения её сестры в МГИМО прославившейся «борьбой» за право посещать вуз в хиджабе.

Задача проекта «Аминовка» – чтобы в деревне Нечёсово Шаховского района жили только правоверные мусульмане и вели себя в строгом соответствии с шариатскими законами. При этом прямого запрета на проживание там представителей других религий (что было бы противозаконным ущемлением конституционных прав граждан России) в уставе некоммерческого партнёрства по обеспечению функционирования экопоселения «Аминовка», разумеется, не прописано.

Но кандидатуры новых жителей экопоселения и тех, кому позволят покупать продаваемые там участки, будут обсуждаться на наблюдательном совете, так что как немусульманам, так и «недостаточно ортодоксальным» мусульманам там просто не дадут разрешения жить.

Спросите любого сектоведа, и он подтвердит вам, что религиозные секты создаются именно по этому принципу.

Духовное управление мусульман (ДУМ) Московской области уже выразило поддержку начинанию, очевидно, надеясь на создание ещё многих «джамаатов» вокруг Москвы, на ползучую исламизацию всё ещё русского пока Московского региона и, соответственно, на рост своего влияния. Вот только так ли уж безопасен для России этот перенесённый в Подмосковье кусочек Сирии и Афганистана?

Проект, работающий на разделение

Выражение поддержки проекту «Аминовка» со стороны ДУМ, вроде бы всегда выступавшего за единство народа России, как минимум достойно удивления. Так, пресс-секретарь регионального управления ДУМ Станислав Токарев заявил:

Задумки и цели этого проекта нам известны – создание мусульманской структуры в рамках одного посёлка и по канонам ислама обустройство там жизни. Мы слышали о том, что инициатива есть, что она развивается. Мне как мусульманину очень приятно, что реализовываются такие проекты. В таких местах собираются не только единомышленники, а единоверцы.

По его словам, всё вполне невинно. Якобы создание такого рода мусульманского гетто позволит сократить воздействие «внешних негативных факторов, которые не совпадают с установлениями ислама». Но при этом «создание внутренней экосистемы не означает закрытость и обособленность, это лишь затронет быт и жизнеустройство мусульман».

Звучит красиво, но в искренность этих слов верится слабо. А последствия представляются далеко не такими безобидными, как нас хотят уверить представители ДУМ. Ведь, по сути, создаётся формируемый по религиозному принципу компактно проживающий мусульманский анклав. И создаётся не где-нибудь в Чечне или Татарстане, а в традиционно этнически русском Московском регионе – с перспективой многократного клонирования и расширения (благо у мусульманских общин деньги на массовую скупку подмосковной земли есть, да и заграница поможет).

Что касается слова «гетто», то именно оно лучше всего иллюстрирует суть творимого как угрозу нашему общенациональному единству. Не все знают, что первые еврейские гетто появились в Европе отнюдь не потому, что евреев насильно отделяли от христиан, заставляя их жить в особом районе. А потому, что само кагальное устройство ортодоксальных иудеев требовало их самоизоляции от окружающей среды, чтобы жить и судиться по своим законам, по минимуму общаясь с неиудеями.

То есть целенаправленно формировались закрытые общины, главной задачей которых было воспрепятствование ассимиляции к «чуждой» культуре национального большинства данной страны. А истинной целью – сохранение власти над общиной её духовных руководителей. Ибо хорошо известно, что секта (а по своей сути и средневековые гетто, и «Аминовка» изначально задуманы именно как секта) есть наиболее верный путь для полного контроля над людьми их духовных «гуру».

Таким образом, внутри страны создавались чужеродные самоуправляемые анклавы, не живущие по обязательным для всех граждан законам, что не могло не вызывать подозрения и враждебности у окружающего христианского большинства. Именно оттуда, из искусственного разделения общества на части, возникал пресловутый бытовой антисемитизм, обраставший мифами и взаимными счетами, которые политические авантюристы периодически пытались использовать в своих целях – до «национал-социализма» и Холокоста включительно.

Так неужели чего-то подобного мы хотим у себя в России? Неужели хотим, чтобы мусульмане России, с которыми мы веками жили бок о бок, были отделены от нас, стали, по сути, другим народом, от чего до взаимной враждебности – один шаг?

Пример Карамахи ничему не научил?

Нет ни малейших сомнений в том, что если пустить процесс на самотёк, то скоро таких «исламских посёлков» будет много. Пойдёт мощная агитация для мусульман переселяться туда, чтобы «жить по шариату», в результате чего произойдёт раскол на «чистых» и «нечистых» даже в собственно мусульманской среде. Очень скоро в анклавы проникнут наиболее радикальные мусульманские элементы, и мы увидим целую сеть салафитских (ваххабитских) общин, в которых будут концентрироваться и скрываться радикалы и экстремисты, выдавать которых «гяурам» единоверцы, разумеется, не станут.

Что мы получим в итоге? Да то же самое, что получили на Северном Кавказе в 1990-е, прозевав распространение раковой опухоли ваххабизма. Тогда в горном Дагестане в селениях Карамахи, Чабанмахи, Чанкурбе и Кадар завелись в точности такие же секты-общины ваххабитов, погружённых в шариат, чёткое соблюдение исламских норм и дресс-кода. Тех, кто пытался поднять тревогу, понимая, чем дело кончится, не слушали. Прекраснодушные защитники «мусульманской самобытности» требовали разрешить людям свободно жить по своим религиозным нормам.

Между тем процесс нарастал и эволюционировал. Уже с 1997 года окрепшие ваххабитские анклавы запретили у себя спиртное и табак (нарушителей били палками), отменили все праздники, кроме религиозных, ввели раздельное обучение в школах и обязали всех носить соответствующую одежду: в хиджабы закутали даже маленьких девочек. Через год выгнали милицию, заменив её вооружёнными отрядами и установив блокпосты с зелёными флагами и надписями: «Вы въезжаете на территорию, где действуют законы Шариата».

Закончилось всё, как и следовало ожидать. Кадарская зона, этот ваххабитский анклав, объявил себя независимой территорией с шариатской формой правления. И с 28 августа 1999 года больше двух недель армия России вела штурм этого анклава, в результате которого от дагестанских сёл Карамахи и Чабанмахи остались руины. А ведь начинали они тоже вполне невинно: с создания своих «Аминовок», необходимости «следования шариату», соответствующего дресс-кода и деления на «чистых» и «нечистых».

Но, как видно, проблемы с исторической памятью и причинно-следственными связями имеются не только у русских чиновников, благодушно взирающих на зарождение в России «маленьких Афганистанов», но и у поддерживающих это деятелей из ДУМ. Как видно, подзабывших не столь далёкое время, когда толпы воспитанных в том числе и в таких «джамаатах» ваххабитов под руководством приезжих с Ближнего Востока проповедников вышвыривали вон из мечетей традиционных муфтиев.

Что с того?

Проект «Аминовка» ни в коей мере нельзя рассматривать как причуду неких чудаков, решивших в своём кругу пожить в центре России по «нормам шариата». Идёт запуск в мусульманской среде вполне определённой тенденции, крайне опасной для России. Никто и никогда не запрещал мусульманам России молиться по-своему и даже в своей семье и своём кругу ходить в соответствующей одежде. Однако государство у нас всё же светское, и потому любые попытки создания в нём анклавов, где жить, молиться и одеваться разрешено ТОЛЬКО «по шариату», категорически неприемлемы.

Появление их в «русских» районах (как чужеродного тела и центров кристаллизации для радикальных мусульман) неизбежно рано или поздно приведёт к межнациональной и межрелигиозной вражде с русским большинством и конфликтам, из которых наши зарубежные заклятые друзья постараются раздуть настоящую межрелигиозную войну с вовлечением туда жителей наших «мусульманских» национальных республик. И тогда две «чеченские» войны покажутся России мелкой неприятностью.

Впрочем, насторожиться мы должны были бы ещё с момента появления первых «халяльных» магазинов и ресторанов, со всё чаще звучащего при избиении мигрантами русских «Аллах акбар!», с непрекращающихся попыток создания мигрантами национальных «ислам-таунов» в наших городах. И вот теперь в том же направлении сделан следующий, качественно новый шаг. Не «Талибан»* несёт в Россию свой «исламский эмират», а часть граждан России пытается создать зародыш местного «исламского эмирата» на нашей территории. Сделав его нормы (в полном соответствии с технологией «окон Овертона») сначала «одной из допустимых норм», затем – «равноправной нормой», а там, глядишь, и «нормой, для всех обязательной». Со всеми предсказуемыми последствиями.

Сказанное ни в коей мере не является попыткой обвинить в чём-то всех мусульман России. Ислам на территории России – религия древняя и исторически присущая изрядной части её населения. Более того, развитие и поддержка в России ислама, опирающегося на культуру и традиции Русской цивилизации как самостоятельного культурно-исторического типа, может и должно стать одним из направлений государственной политики, призванным минимизировать духовную агрессию и сектантские проникновения с Ближнего Востока. Однако создание закрытых «шариатских» анклавов по ваххабитскому образцу является прямо противоположной тенденцией – вторжением ближневосточных течений на каноническую территорию нашего местного ислама. А это прямая угроза России.

Так что не худо бы специалистам соответствующего профиля из правоохранительных структур заняться этим вопросом, пока не поздно. А то ведь придёт день, когда их на территорию этих анклавов и пускать-то перестанут, вывесив на входе плакат «Вы въезжаете на территорию, где действуют законы Шариата» и установив на входе блок-посты вооружённых бородачей с пулемётами.

Раковая клетка, появившись в организме, тоже ведь весьма «самобытна» и склонна переделывать окружающую реальность «по образу и подобию своему». В результате опухоль разрастается, захватывая весь организм и в конце концов убивая его. Именно поэтому оперировать (если болезнь не лечится) надо её уже сейчас, пока не поздно. Ну а если кому охота «совсем по шариату» жить, то пожалуйста: граница открыта, а в Афганистане талибы* сейчас создают максимально благоприятные для этого условия.

*»Талибан», талибы – террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.

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