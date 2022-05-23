Баранов Андрей Ричардович. Промежуточные итоги 

БАРАНОВ Андрей Ричардович.

Подполковник УСН СБП в отставке. Ветеран боевых действий (Афганистан, Северный Кавказ, Новороссия).

Эксперт "Радио АРБАТ".

Промежуточные итоги (по мнению автора)

В настоящее время нарастает непонимание происходящего, простые люди задают следующие вопросы:

идет Война в прямом понимании этого термина, а называется это непонятным словосочетанием;

объявленных результатов (на САМОМ ВЫСОКОМ уровне) не видно;

наша армия несет потери (которые многократно увеличиваются как нашими «партнерами и друзьями», так и слухами);

по ДНР (ЛНР) лупят из всего, что есть на вооружении ВСУ (причем в основном, именно, по гражданскому сектору), а мы чего то ждем;

идут невнятные переговоры, еще и комментируемые явно некомпетентными людьми;

нарастают слухи (или все же - нет) о том, что у наших бойцов на передовой не хватает самого необходимого, в том числе и современного оружия;

нарастают слухи (или все же - нет) о прямом предательстве и дикой некомпетентности в эшелонах высшего военного руководства.

Попробуем ответить на эти вопросы.

Про «специальную военную операцию» и не только.

Давно пора понять, что страна ведет войну (а не какую-то операцию), и необходимо не только перестраивать экономику для успешного ведения боевых действий (надеюсь, что это делается), но и всеми средствами, доступными государству, перестраивать взаимоотношения внутри нашего общества, доводить до граждан всю необходимую им информацию.

Даже самые отпетые «партнеры» отмечают, что Россию НЕВОЗМОЖНО победить атакой извне, а только путем внутренней дестабилизации и распада.Наши «партнеры» спят и видят повторение 1991-ого года, когда великая страна посыпалась как карточный домик. Не вследствие поражения в войне, даже не вследствие проигрыша экономического соревнования, а вследствие утраты идеологии и предательства немногочисленной кучки правителей.Я не призываю раскрывать информацию, составляющую военную тайну или связанную с планированием операций, но центральные СМИ должны быстро и четко реагировать на происходящее и мгновенно опровергать широко используемые нашими противниками «фейки» и дезинформацию.Возможно, надо создать специальный новостной канал с самой свежей информацией из зоны боевых действий.Надо широко использовать все возможности телевидения для освещения героизма наших бойцов и раскрытия изуверской сущности оппонентов из нацбатов.Для этого необходимо насытить боевые порядки штатными и нештатными военкорами (в том числе из отставных военных, имеющих боевой опыт), способными находиться в боевых порядках и способными вести репортажи «с Лейкой и блокнотом, или с пулеметом».Ведь был же шикарный опыт военкоров в Великую Отечественную Войну.И был первый Оскар за их работу по освещению героизма нашего народа, когда качество этой работы было оценено во всем мире.Про армию и ее обеспечение.НЕПОНИМАНИЕ происходящего нарастает на фоне всплеска патриотизма и гордости за страну и армию основной массы простого народа. Можно говорить, что массы населения действительно объединены с армией и готовы помогать ей в решении поставленных задач, даже в ущерб своему благосостоянию. Простые люди по всей стране объединяются в неформальные сообщества, отдают свои кровные (отнюдь не лишние в этих сложных условиях) деньги на оказание помощи рядовым военнослужащим.Правда, здесь возникают новые вопросы:а почему этими вопросами занимаются простые люди, а не руководство страны и армии;что делалось и делается для полноценного укомплектования армии всем необходимым со стороны профильных ведомств.Если эти вопросы решаются, тогда непонятно, почему, это широко не освещается.Неужели мы можем только брюзжать на Кадырова, который упаковал своих бойцов по высшему разряду и не стесняется это показывать в различных каналах.У меня, как Москвича, возникает резонный вопрос: неужели у Правительства Москвы нет денег на оснащение бойцов, отправляемых на Украину из нашего города и области, на снаряжение, подобное снаряжению Кадыровцев.

Или есть и работа ведется, но данные вопросы не освещаются в центральных СМИ. Считаю, что мы проигрываем информационную войну даже в этом, относительно мелком, вопросе.

Простые отставники ВС и другие небезразличные люди собирают деньги на отсутствующие ночные прицелы, тактическую медицину, малогабаритные квадрокоптеры и снаряжение, причем умудряются делать это так, что у отдающих свои деньги не возникает вопросов: куда дели мои кровные.

Неужели нельзя этот процесс организовать хотя бы в масштабах города (области) с внятными результатами и отчетами. Можно же использовать телеграмм-каналы для выкладки видео отчетов передачи собранного напрямую бойцам воюющих подразделений. Через эти же каналы можно оперативно собирать информацию о необходимом. Да и приобретать нужное имущество при поддержке власть предержащих было бы не в пример легче.

А пока имеем только факты ПРЯМОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ таможни РФ, в лице ее отдельных представителей, людям, собравшим необходимое на войне и пытающихся за СВОЙ СЧЕТ перевезти это бойцам на передовую.







По поводу итогов операции.

Я не склонен настолько не доверять Верховному.

Он не может не понимать, что после таких неоднократных и четких высказываний насчет будущего этого недогосударства и его главарей, народ нашей страны ему просто не простит спуск ситуации «на тормозах». Никто здесь не поймет отказ от своих слов, тем более после таких жертв.

С другой стороны, ему также совершенно ясно, что в случае поражения (да, даже ничьей), наши «заклятые партнеры» приложат все усилия для развала и наказания всей страны (просто за то, что ты русский). Они доведут до судилища всех, кто руководил страной и ее вооруженными силами, кто принимал решения и просто стоял рядом.

А учитывая их явный «пацифизм» и отсутствие смертной казни в демократической Гейропе, он просто не доживет до открытого суда.

Насчет сроков и скорости продвижения наших войск.

В период планирования были допущены серьезные просчеты. Не готов говорить вследствие чего: некомпетентности или предательства. На мой взгляд после этого были сделаны соответствующие выводы. Тактика действий нашей армии сильно изменилась: никаких кавалерийских рейдов, а планомерное перемалывание сил и средств противника за счет применения самых современных вооружений – дистанционное и точечное уничтожение.

Для «крутых диванных экспертов» поясняю, что со времен Второй Мировой Войны в мире (а не в Европе) не было военного конфликта такой интенсивности. В свое время я говорил, что войну в Афганистане нельзя называть войной в прямом понимании этого слова.

Здесь мы ведем настоящую войну против третьей армии Европы, поддерживаемой всей мощью военной машины США и НАТО.

Мы действительно уступаем Западу в оснащенности средствами связи и разведки (особенно космической и радиотехнической).

Каждый смартфон, вышедший в любой из западных месенджеров, сканируется искусственным интеллектом и если в сообщениях есть что то важное, это тут же передается в соответствующие органы и штабы.

Данные, собираемые по всему миру, обрабатываются и в режиме он-лайн передаются целеуказаниями и командами для ВСУ.

Сканируются наши позиции и пункты управления, радарные поля и радиочастоты, пути снабжения войск и размещение материально-технических средств.

Не доверяя руководству ВСУ Запад перешел, практически, к прямому управлению украинской армией.

Нельзя забывать и о наличии большого количества как минимум недружественно настроенного населения, да и просто об, оставленных в нашем тылу, агентах СБУ и нацистах.

Любителей быстрых решений могу отправить к словам одного известного военноначальника, который на предложение пожертвовать малым подразделением для получения скорейшего результата, ответил, что согласен с предложением, если это подразделение возглавит предложивший это (ответ Красса сыну).

По поводу нанесения ударов по огневым средствам, путям снабжения и центрам принятия решений.

Очень правильно сказал один человек, что Россия ведет войну с привязанной рукой.

Мы не используем нашу мощь и на половину. Сильно ограничены просто в применении своих огневых средств.

Здесь все очень просто: ВСУ и нацбаты оставляют свои позиции в «полях» без боя, в крайнем случае ведут разведывательно-диверсионную деятельность, оттягиваясь в крупные и мелкие населенные пункты, в которых есть мирное население. Армия «защитница» использует своих граждан как живой щит, размещая свои силы и огневые средства посреди жилых кварталов. Но этого мало, они целенаправленно уничтожают гражданское население и инфраструктуру на востоке Украины.

Нацики просто не считают русскоговорящее население ЛЮДЬМИ. И территория, которую они оставляют нам они превращают в пустыню. Чем русским больше придется восстанавливать, тем лучше по их фашистской извращенной логике.

А ковровыми бомбардировками любят заниматься амеры и их союзники. Они просто не видят людей по ту сторону бомбоприцела. Там для них, один мусор, недочеловеки. И украинские выкормыши отлично это усвоили, объединив фашистскую теорию «унтерменш» и англо-саксонскую теорию превосходства над окружающими.

Мосты и тяговые подстанции на железных дорогах бить надо, но надо помнить, что и восстанавливать все разрушенное придется именно нам и никто планы Маршалла нам в помощь не предложит.

Удар же по Банковской смысла не имеет. Мы раскурочим центр Киева с большими побочными жертвами среди гражданских (не думайте, что их там нет) и добьемся только еще большего ожесточения с той стороны. Плюс, дадим так долго ожидаемые факты уничтожения гражданского населения.

Это самые железные факты военных преступлений нацбатов никто не видит, в нашем случае хватит тени факта.

Про вооружение и технику.

Любая война является мерилом готовности страны и армии к военному конфликту. Только во время реального боестолкновения можно проверить характеристики своей техники и вооружения, а также выяснить что может вражеская техника.

Запад не просто удивлен, он в шоке от российских «рисованных» и «макетных» вооружений. Количество примененных Россией крылатых ракет уже превысило количество, использованных амерами в Ираке (Буря в пустыне) ракет, и продолжает увеличиваться. Применение «Кинжала», вообще, показало западным стратегам, что у них нет (пока) защиты от такого оружия России.

Количество пораженной российской техники не соответствует количеству, поставленных Западом на Украину ПТС. Да и в целом новейшие системы противотанкового и легкого зенитного вооружения оказались не так смертоносны, как их рекламировали. А вот, старое, советское оружие еще раз подтвердило свою надежность и эффективность.

Например:

не знаю ни одного современного комплекса войскового ПВО, которое можно настроить на обнаружение орлов в небе, как может «Оса-АКМ»;

танк Т-72Б3М в Мариуполе был поражен 4-мя ПТУР «Джавелин» без взрыва боекомплекта и с сохранением жизни его экипажа.

Нельзя забывать, что еще одной задачей этой войны для западного альянса, является выяснение характеристик нашего вооружения. А также проверка эффективности своего вооружения и понимание путей его модернизации.

Исходя из этого, мы не можем использовать свое самое современное оружие без максимального сокрытия его боевых характеристик. Хотя бы некоторых.

По поводу предательства и не только.

Я не состою в ГШ МО РФ, планов не знаю, о многом могу догадываться и только.

Про ошибки планирования и проведения на первом этапе не говорил только ленивый.

Но, совершенно точно знаю, что в Киеву из Белоруссии выдвигались соединения ВДВ и Росгвардии при минимальной поддержке линейных армейских частей. ТЕ они не имели достаточно средств усиления (в том числе артиллерии и ПВО). И против легких сил ВСУ бросило отборные части, которые явно не помешали бы им на южном фасе фронта, где быстрыми темпами создавался сухопутный коридор в Крым.

Могу только предполагать, что наше руководство реально боялось нанесения Украиной парализующего удара по Крымскому мосту. Что привело бы к частичной блокаде полуострова и проблемам со снабжением наших войск. Так что задачу отвлечения сил от южного направления ВДВ решило успешно.

Причем, если судить по темпам восстановления железнодорожного сообщения с Крымом через Херсонщину, угроза такого поражения сохраняется и сейчас. По последним данным США поставляют на Украину РСЗО M270 MLRS, способные вести огонь как 227 мм реактивными снарядами, так и тактическими ракетами с дальностью стрельбы до 300 км.

По данным телеграмм-каналов арестованы два генерала МО и Росгвардии по обвинению в госизмене. Этим фактом можно объяснить большие потери наших войск в начальный период операции. Но, пока не будет официальных данных о выведении предателей в суд – это так и остается слухами.

А вот некомпетентность части высшего и старшего военного руководства у меня лично не вызывает сомнений. Просто по одной причине – в мирное и военное время наверх продвигаются совершенно разные люди. Исключения, конечно, бывают, но именно как исключения. Офицеры мирного и военного времени – суть разные величины.

В мирное время надо уметь подать рапорт и понравиться начальнику, выскоблить территорию, покрасить казарму, но не надо принимать быстрые решения, часто под огнем противника.

А по предателям – они были всегда и везде, особенно при отсутствии стержневой идеологии и продвижении в обществе идей «золотого тельца». Есть спецслужбы, которые работают и противодействуют этому.

Плохо то, что наши народы всегда (до недавнего времени) жили вместе и дружно, их называли опорой страны, а теперь стараниями западных «партнеров» многие воспринимают друг друга как врагов. И очень многие в мире хотели бы этот раскол довести до конца, когда русский и украинец сможет смотреть друг на друга только через прорезь прицела.



В заключение хочу напомнить слова Бодрова-младшего об отношении к своей воюющей стране и армии: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих, даже, если они не правы ». По-моему, лучше и не скажешь.

Плюс к этому я бы пожелал всем следовать старому девизу:

«ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО, БУДЕТ ЧЕМУ СУЖДЕНО».

ТЕ, каждый должен посмотреть на себя со стороны и спросить, что я сам могу сделать для общей ПОБЕДЫ.

Если можешь – иди в военкомат и на фронт. Доказывай, что ты лучший солдат чем окружающие. Если не можешь – то и не надо возникать. Диванные эксперты сейчас не в моде.

Просто работай на своем месте, прилагая все возможные усилия для общей ПОБЕДЫ. Просто помни, что и победа и поражение для нас будут общими. Отсидеться в стороне не получится.

Запад второй раз не совершит ошибку, он доведет проигравшую страну до полного краха, и судьба Югославии померкнет на фоне уничтожения (в том числе и физического) всего РУССКОГО.

Не пора ли вернуть старый лозунг: ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ.



А. Баранов

20.05.2022

Специально для "РА"

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