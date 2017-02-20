В Татарстане начали изымать детей из семей за долги по ЖКХ

Мы из Советского Союза

По сообщению газеты "Вечерняя Казань", "Изымать детей из семей, которые задолжали за газ и электричество, поручил своим подчиненным глава Зеленодольского района Александр Тыгин. В распоряжении «Вечерней Казани» оказалась копия соответствующего документа, жесткость формулировок которого может заставить содрогнуться... Столь радикально к решению проблемы малоимущих семей, чьи дома и квартиры из-за коммунальных долгов находятся зимой под угрозой отключения от энергоснабжения, ...пожалуй, еще никто не подходил.



«Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители...» - сказано в протокольном поручении, подписанном главой Александром Тыгиным по итогам аппаратного совещания от 12 декабря 2016 года. Что называется, коротко и по делу. Ну а дальше каждый может трактовать поручение в силу своей фантазии - навсегда ли изымут детей у должников или только на зиму, чтобы несовершеннолетние не замерзли в домах с отключенным отоплением или не сгорели при пожаре... По данным «Вечерней Казани», в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников".

Далее газета обращает внимание, что помещение детей должников в приют возможно (и порой осуществляется) исключительно с согласия родителей, если у них нет денег на еду и обогрев, в гуманитарных целях, - чтобы дети могли жить в тепле и есть досыта.

Михаил Делягин отметил: "В данном случае из текста поручения следует, что изъятие детей из семей должно проводиться отнюдь не для их защиты от голода и холода (так как говорится именно о семьях с наличием долга, а не о семьях, лишенных за долги тепла и света, то есть изымать детей будут даже из семей, просто задолжавших за тепло и свет, но не лишенных права пользоваться ими), а в совершенно иных целях, - по-видимому, для наказания родителей.

Это производит вечатление чудовищного проявления ювенального террора, - последовательной политики российских либералов и их иностранных хозяев, направленной на разрушение семьи. Ранее проявления этого террора носили частный, выборочный характер и осуществлялись, как правило, на основе произвола. Сейчас же ювенальный террор санкционирован решением власти, пусть даже и местной.

Напомню, что ювенальная юстиция, разрушив сбалансированную систему защиты семьи и детей, созданную Советской властью, по сути, представляет собой элемент создания нового рынка - по нелегальной торговле детьми. После легализации педофилии (или неформального превращения ее, вслед за гомосексуализмом, в "новую норму") этот рынок станет, по сути, легальным, однако опыт Великобритании, представители политической элиты которой, как следует из вялотекущего последние годы скандала, в 70-е и 80-е годы безнаказанно сломали жизнь как минимум нескольким сотням детей, а некоторых и вовсе убили, весьма убедительно доказывает, что такой рынок можно создавать и без формальной легализации педофилии.

Каким будет устроенное на основе подобных принципов общество (причем в его наиболее благополучной части), я попытался художественным образом показать в своей последней книге, - и это настолько ужасная картина, что я вполне понимаю издательства, не захотевшие ее печатать.

Однако не могут не вызвать шока и уже сегодняшние реалии России. Татарстан - один из наиболее эффективно работающих и потому обеспеченных регионов нашей страны, отличающийся высоким качеством государственного управления. И, несмотря на это, в нем действуют, по сути дела, средневековые нормы, когда людей, не имеющих возможности оплатить монопольно завышенные тарифы (возможно, отнюдь не только из-за собственной асоциальности, но и в силу либеральной политики подавления социально-экономического развития страны и "таргетирования инфляции" за счет "обеднения" все более широких масс народа), лишают и света, и тепла, - в том числе и зимой, помещая их, по сути, в нечеловеческие условия существования. И, если детей еще в порядке милосердия помещают в приют, где их обогреют и накормят, взрослым, - как следует из нарисованной "Вечерней Казанью" картины, - оставляют единственную демократическую свободу: замерзать и подыхать от голода.

Это наглядный результат проведения с 1992 года либеральной социально-экономической политики, нацеленной на разрушение России в интересах глобальных спекулянтов. Могу представить себе, с каким удовлетворением воспринимает сообщения о подобных трагедиях сознательная часть российских либералов, отдающая себе отчет в смысле и направленности собственных деяний".

http://delyagin.ru/news/99894-terroristicheskij-yuvenalnyj-k...

И вот ещё об этом же

Это не просто боец. Это какой-то супербоец

Наконец-то нашелся человек в высшей власти, который говорит публично то, о чем говорят между собой миллиoны! Смотрите.

А вот что сказала председатель РВС М. Мамиконян

http://rjadovoj-rus.livejournal.com/4126705.html