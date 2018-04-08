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Лучшие фото советской эпохи

Великолепные работы советских фотографов, которые были собраны Центром фотографии имени братьев Люмьер. При просмотре этих кадров, вы испытаете самый разнообразный спектр эмоций, но вряд ли останетесь равнодушными!Лучшие фото советской эпохиЛучшие фото советской эпохиЮрий Кривоносов «После бала», 1954Лучшие фото советской эпохиЛев Бородулин «Мы играем в волейбол», 1965Лучшие фото советской эпохиДмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова «Вратари», 1970Лучшие фото советской эпохиАлександр Птицын «Трюк», 1964Лучшие фото советской эпохиВладимир Богданов «Ф. Г. Раневская», 1968Лучшие фото советской эпохиАндрей Князев «Скамейка юности», 1970Лучшие фото советской эпохиВладимир Лагранж «Бабуся«,1961Лучшие фото советской эпохиАлександр Устинов «Парад победы», 1945Лучшие фото советской эпохиАлександр Гращенков «Долганка», 1979Лучшие фото советской эпохиИгорь Гневашев «Воскресение», 1965Лучшие фото советской эпохиВладимир Лагранж «Сольфеджио», 1967Лучшие фото советской эпохиВильгельм Михайловский «Переход», 1975Лучшие фото советской эпохиАлександр Птицын «Нефть Сибири», 1962Лучшие фото советской эпохиМихаил Дашевский «Игры во дворе», 1970Лучшие фото советской эпохиБорис Кауфман «Кто станет новым хозяином службы знакомств?», 1970Лучшие фото советской эпохиВиктор Ахломов «Плевать мне на Мальтуса», 1960Лучшие фото советской эпохиГригорий Мхитараян «Мартовское солнце», 1962Лучшие фото советской эпохи«На арене Ю.Никулин». Москва. Цирк на Цв.Бульваре, 1974 год. Фото: Александр АбазаЛучшие фото советской эпохи«Экипаж». Москва, 1980 год. Фото: Юрий АбрамочкинЛучшие фото советской эпохиИз серии «Мысли и сердце. Оперирует хирург Николай Амосов». 1975 год. Фото: Макс АльпертЛучшие фото советской эпохи«Невский проспект». 1968 год. Фото: Юрий БелинскийЛучшие фото советской эпохи«Не мое собачье дело». 1965 год. Фото: Владимир БогдановЛучшие фото советской эпохи«Молодость побеждает». Москва, 1963 год.

Фото: Анатолий БолдинЛучшие фото советской эпохи«Спортивный орнамент». 1959 год. Фото: Лев БородулинЛучшие фото советской эпохи«У меня такой характер». 1969 год. Фото: Дмитрий Воздвиженский и Нина СвиридоваЛучшие фото советской эпохи«Солдат», 1973 год. Фото: Владимир ВяткинЛучшие фото советской эпохи«Качели», 1977 год. Фото: Михаил ГолосовскийЛучшие фото советской эпохи«Одесса. Лестница». 1969 год. Фото: Фридрих ГринбергЛучшие фото советской эпохиПушкинская площадь, Москва, 1940 год. Фото: Наум ГрановскийЛучшие фото советской эпохи«Утро на пляже». Башкирия. 1978 год. Фото: Александр ГращенковЛучшие фото советской эпохи«Тени жизни». 1970 год. Фото: Михаил ДашевскийЛучшие фото советской эпохи«Хлеб привезли». 1960 год. Фото: Григорий ДубинскийЛучшие фото советской эпохи«Антимиры. Андрей Вознесенский». 1960 год. Фото: Юрий ИвановЛучшие фото советской эпохиПожар в Москве. 1960 год. Фото: Владислав КивринЛучшие фото советской эпохи«Разговор по душам. Н. Михалков и Д. Ольбрыхский». 1970 год. Фото: Галина КмитЛучшие фото советской эпохи«Стюардессы». 1970 год. Фото: Андрей КнязевЛучшие фото советской эпохи«На первомайском параде. Мороженое». 1950 год. Фото: Юрий КривоносовЛучшие фото советской эпохи«Тревога на позиции 3УР». 1970 год. Фото: Василий КуняевЛучшие фото советской эпохиРазлив. Фото: Владимир ЛагранжЛучшие фото советской эпохи«Штрихи детства». 1957 год. Фото: Леонид ЛазаревЛучшие фото советской эпохиЛ. Белоусова и О. Протопопов. 1965 год. Фото: Сергей ЛидовЛучшие фото советской эпохи«Зима». 1965 год. Фото: Юрий ЛуньковЛучшие фото советской эпохи«Ритм труда». 1960 год. Фото: Николай МаторинЛучшие фото советской эпохи«Утро для моей девочки». 1975 год. Фото: Вильгельм МихайловскийЛучшие фото советской эпохи«Силуэт». 1960 год. Фото: Мирослав МуразовЛучшие фото советской эпохиПарад на Красной площади. 1970 год. Фото: Александр НагральянЛучшие фото советской эпохи«Сельская школа». 1970 год. Фото: Вадим ОпалинЛучшие фото советской эпохи«Утрата». 1964 год. Фото: Эдуард ПесовЛучшие фото советской эпохи«Три тельняшки», 1968 год. Фото: Сергей ПетрухинЛучшие фото советской эпохиВладимир Высоцкий. 1975 год. Фото: Валерий ПлотниковЛучшие фото советской эпохи«Телеведущие». 1960 год. Фото: Лев ПортерЛучшие фото советской эпохиРекордный прыжок Валерия Брумеля. 1963 год. Фото: Александр ПтицынЛучшие фото советской эпохиАлексей Леонов, командир экипажа космического корабля Cоюз-14. 1973 год. Фото: Альберт ПушкаревЛучшие фото советской эпохиНовые «Запорожцы». 1960 год. Фото: Николай РахмановЛучшие фото советской эпохиПтичница. г. Кировск. Заполярье. 1950 год. Фото: Яков РюмкинЛучшие фото советской эпохиНа пепелище. г. Жиздра. Кошка с простреленным ухом. 1943 год. Фото: Михаил СавинЛучшие фото советской эпохиНа выставке. Девочка с сумкой. 1960 год. Фото: Николай ТокаревЛучшие фото советской эпохиЗагадочная Азия. Монголия. 1973 год. Фото: Юрий ТранквиллицкийЛучшие фото советской эпохиФестиваль молодежи и студентов на улицах Москвы. 1957 год. Фото: Михаил ТрахманЛучшие фото советской эпохи«Лебеди». Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов. 1963 год. Фото: Евгений УмновЛучшие фото советской эпохи«Поезда идут на фронт». Пляшет красноармеец В.Кочетков. 1941 год. Фото: Александр УстиновЛучшие фото советской эпохи«Блок». 1970 год. Фото: Игорь УткинЛучшие фото советской эпохиТорпедист. (Виктор Чероков). Балтфлот. 1936 год. Фото: Яков ХалипЛучшие фото советской эпохи«Догулялся». 1960 год. Фото: Николай ХорунжийЛучшие фото советской эпохи«Оранжевое солнце». 1960 год. Фото: Анатолий ХруповЛучшие фото советской эпохи«Дорога», 1975 год. Фото: Гунар БиндеЛучшие фото советской эпохи«Удивление Евгения Моргунова», 1970 год. Фото: Василий ЕгоровЛучшие фото советской эпохи«Грачи прилетели», 1964 год. Фото: Микола Гнисюк

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