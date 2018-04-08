Лучшие фото советской эпохи

Великолепные работы советских фотографов, которые были собраны Центром фотографии имени братьев Люмьер. При просмотре этих кадров, вы испытаете самый разнообразный спектр эмоций, но вряд ли останетесь равнодушными! Юрий Кривоносов «После бала», 1954 Лев Бородулин «Мы играем в волейбол», 1965 Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова «Вратари», 1970 Александр Птицын «Трюк», 1964 Владимир Богданов «Ф. Г. Раневская», 1968 Андрей Князев «Скамейка юности», 1970 Владимир Лагранж «Бабуся«,1961 Александр Устинов «Парад победы», 1945 Александр Гращенков «Долганка», 1979 Игорь Гневашев «Воскресение», 1965 Владимир Лагранж «Сольфеджио», 1967 Вильгельм Михайловский «Переход», 1975 Александр Птицын «Нефть Сибири», 1962 Михаил Дашевский «Игры во дворе», 1970 Борис Кауфман «Кто станет новым хозяином службы знакомств?», 1970 Виктор Ахломов «Плевать мне на Мальтуса», 1960 Григорий Мхитараян «Мартовское солнце», 1962 «На арене Ю.Никулин». Москва. Цирк на Цв.Бульваре, 1974 год. Фото: Александр Абаза «Экипаж». Москва, 1980 год. Фото: Юрий Абрамочкин Из серии «Мысли и сердце. Оперирует хирург Николай Амосов». 1975 год. Фото: Макс Альперт «Невский проспект». 1968 год. Фото: Юрий Белинский «Не мое собачье дело». 1965 год. Фото: Владимир Богданов «Молодость побеждает». Москва, 1963 год. Фото: Анатолий Болдин «Спортивный орнамент». 1959 год. Фото: Лев Бородулин «У меня такой характер». 1969 год. Фото: Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова «Солдат», 1973 год. Фото: Владимир Вяткин «Качели», 1977 год. Фото: Михаил Голосовский «Одесса. Лестница». 1969 год. Фото: Фридрих Гринберг Пушкинская площадь, Москва, 1940 год. Фото: Наум Грановский «Утро на пляже». Башкирия. 1978 год. Фото: Александр Гращенков «Тени жизни». 1970 год. Фото: Михаил Дашевский «Хлеб привезли». 1960 год. Фото: Григорий Дубинский «Антимиры. Андрей Вознесенский». 1960 год. Фото: Юрий Иванов Пожар в Москве. 1960 год. Фото: Владислав Киврин «Разговор по душам. Н. Михалков и Д. Ольбрыхский». 1970 год. Фото: Галина Кмит «Стюардессы». 1970 год. Фото: Андрей Князев «На первомайском параде. Мороженое». 1950 год. Фото: Юрий Кривоносов «Тревога на позиции 3УР». 1970 год. Фото: Василий Куняев Разлив. Фото: Владимир Лагранж «Штрихи детства». 1957 год. Фото: Леонид Лазарев Л. Белоусова и О. Протопопов. 1965 год. Фото: Сергей Лидов «Зима». 1965 год. Фото: Юрий Луньков «Ритм труда». 1960 год. Фото: Николай Маторин «Утро для моей девочки». 1975 год. Фото: Вильгельм Михайловский «Силуэт». 1960 год. Фото: Мирослав Муразов Парад на Красной площади. 1970 год. Фото: Александр Награльян «Сельская школа». 1970 год. Фото: Вадим Опалин «Утрата». 1964 год. Фото: Эдуард Песов «Три тельняшки», 1968 год. Фото: Сергей Петрухин Владимир Высоцкий. 1975 год. Фото: Валерий Плотников «Телеведущие». 1960 год. Фото: Лев Портер Рекордный прыжок Валерия Брумеля. 1963 год. Фото: Александр Птицын Алексей Леонов, командир экипажа космического корабля Cоюз-14. 1973 год. Фото: Альберт Пушкарев Новые «Запорожцы». 1960 год. Фото: Николай Рахманов Птичница. г. Кировск. Заполярье. 1950 год. Фото: Яков Рюмкин На пепелище. г. Жиздра. Кошка с простреленным ухом. 1943 год. Фото: Михаил Савин На выставке. Девочка с сумкой. 1960 год. Фото: Николай Токарев Загадочная Азия. Монголия. 1973 год. Фото: Юрий Транквиллицкий Фестиваль молодежи и студентов на улицах Москвы. 1957 год. Фото: Михаил Трахман «Лебеди». Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов. 1963 год. Фото: Евгений Умнов «Поезда идут на фронт». Пляшет красноармеец В.Кочетков. 1941 год. Фото: Александр Устинов «Блок». 1970 год. Фото: Игорь Уткин Торпедист. (Виктор Чероков). Балтфлот. 1936 год. Фото: Яков Халип «Догулялся». 1960 год. Фото: Николай Хорунжий «Оранжевое солнце». 1960 год. Фото: Анатолий Хрупов «Дорога», 1975 год. Фото: Гунар Бинде «Удивление Евгения Моргунова», 1970 год. Фото: Василий Егоров «Грачи прилетели», 1964 год. Фото: Микола Гнисюк