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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Командиру отделения разведки 488-го мотострелкового полка 144-й дивизии ВС России – сержанту Александру Мальцеву присвоено звание Героя России. Посмертно. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Мальцев попал на войну простым мобилизованным ещё той осенью, а в марте этого года интернет облетели кадры с его подвигом, где на них видно, как он в одиночку взял штурмом окопы с военнослужащими ВС Украины, убив при этом троих и двоих взяв в плен.
В этом бою он останется жив, но вот через несколько дней очередной для него штурм окажется последним. Александр Мальцев погибнет в бою.
Быть воином – жить вечно!
https://t.me/grey_zone/18459Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53

Память троих выпускников Новониколаевской школы Азовского района увековечили мемориальной доской. Ребята погибли во время специальной военной операции, но воспоминания о них навек на стене школы, в которую все трое пошли совсем малышами и вышли из ее стен защитниками Родины.

Уходили за своими

Новониколаевка - село небольшое, здесь живут около 900 человек. Потеря троих полных сил мужчин – удар чувствительный.
Проводили на СВО и похоронили здесь в этом году 24-летнего Владислава Ганноченко, 38-летнего Андрея Долотовского и 40-летнего Виктора Семенихина. В пятницу, девятого декабря, в День Героев Отечества России погибшим землякам в школе, где они учились, открыли мемориальную доску.
О них rostov.aif.ru рассказали односельчане. Парней здесь знали хорошо.
Владислав Ганноченко родился 10 декабря 1997 года, а школу закончил в 2013 году. В 2016 году он ушел в армию, проходил срочную военную службу недалеко от дома, в Ростовской области, в посёлке Степной в бригаде радиоэлектронной борьбы. Отслужив, он вернулся домой в звании младшего сержанта, а в 2018 году стал контрактником. Во время СВО Владислав Ганноченко служил в отдельной гвардейской бригаде специального назначения снайпером.
Восьмого марта в составе колонны, которая направлялась за гуманитарной помощью, Владислав попал под обстрел и погиб. Его посмертно наградили медалью «За воинскую доблесть».
Андрей Долотовский родился 17 января 1994 году. Школу он окончил в Новониколаевке, а затем поступил в батайское училище на автомеханика. Как и Владислав, в ряды вооруженных сил срочником он отправился 2016 году. А через год стал контрактником и служил в Южной Осетии. С военной службой Андрей решил распроститься, когда создал семью, спустя два года. С женой они уехали в Осетию. Но малую родину частенько навешали, здесь остались родные. После начала спецоперации на Украине Андрей Долотовский подал рапорт, и уехал вместе со своим подразделением. Матери он объяснил поступок так: «Мамуль, там мои ребята, я должен быть с ними».Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Дончанин был командиром зенитного дивизиона, воинское звание - гвардии сержант. Он героически погиб 13 мая 2022 года. Награжден орденом мужества посмертно. У Андрея Долотовского осталось двое маленьких детей.
Виктор Семенихин родился 16 апреля 1982 года, а школу закончил в 1998 году. Затем он поступил в училище в Батайске. В 2005 году дончанин женился, а в 2006 и 2013 году у него появились дочки. 16 июля 2022 года Виктор ушёл добровольцем на СВО. Погиб он 25 сентября вовремя боя в Артёмовке. Виктор Семинихин награждён Орденом Мужества посмертно. У него осталась жена и две дочери.

Быть достойными

Школьники Новониколаевки хорошо знают истории своих героев.
«Мы, будущие призывники, гордимся, что учимся в школе, где учились Владислав, Андрей и Виктор, — говорит девятиклассник Максим Невольских. - С честью и достоинством они выполнили свой патриотический долг, и являются для нас примером и образцом. В трудные для нас минуты их мужество и героизм помогут нам преодолеть все препятствия и невзгоды», — отметил девятиклассник.
Глава Азовского района Александр Палатный поблагодарил родителей и учителей за воспитание патриотов и призвал учеников быть достойными памяти героев.
https://rostov-news.net/society/2022/12/14/251043.html

В Тюкалинском районе Омской области увековечили память погибшего в ходе специальной военной операции старшего сержанта Битехтина Владимира Владимировича. Мемориальную доску открыли на фасаде школы, где учился герой.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Владимир был заместителем командира взвода-командиром отделения первого взвода РГР 35 ОМСБр. Указом Президента Российской Федерации боец награждён орденом Мужества (посмертно).
https://t.me/rabotaembrat/5808
26 апреля  в Калининграде открыли памятник сотрудникам спецподразделений ФСБ России, погибшим при исполнении воинского долга. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Находится на перекрестке ул Театральной и пер. Дмитрия Донского.
https://t.me/combat_cypress/717

Мастера над ПВО из «Алмаз-Антея» – наш арт в поддержку предприятий ОПКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Год назад у нас родилась идея выпускать тематические арты в поддержку вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. С того момента вышло уже несколько серий, посвященных подвигам соединений и подразделений, отдельным боевым эпизодам, военно-учетным специальностям и образцам вооружений.
Однако Победу приближает не только ратный труд бойцов, но и колоссальная деятельность в тылу. Десятки организаций днем и ночью работают над выполнением оборонного заказа и обеспечения армии всем необходимым для ведения боевых действий. 
Наша новая серия артов "ДушаЗавода" посвящена предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Их сотрудники стоят за станками, не вылезают из систем автоматического проектирования, а также ездят на фронт испытывать выпускаемую продукцию и устранять ее недочеты.
Наш первый арт посвящен концерну «Алмаз-Антей», выпускающему всемирно известные системы ПВО дальнего радиуса действия С-300 и С-400. Создаваемые им зенитно-ракетные комплексы закрывают небо и загоняют авиацию противника на предельно малые высоты.
А еще проектанты и конструкторы заложили в эти изделия возможность ударов по чисто наземным целям. За это очень много бойцов на передовой и в штабах не раз помянули «Алмаз-Антей» добрым словом.
https://t.me/rybar/45976

Защитный купол городов Новороссии — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Впервые украинские формирования начали обстреливать Донбасс далекой весной 2014 года, однако с началом специальной военной операции удары по городам стали регулярными.
Ежедневно по населенным пунктам ДНР и ЛНР, а также освобожденных территорий Херсонщины и Запорожья летят десятки боеприпасов. Значительную часть ВСУ целенаправленно пускают по жилым районам для террора мирного населения вплоть до раскидывания мин-лепестков.
От этого их защищают российские зенитно-ракетные комплексы. С февраля они сбили огромное число воздушных целей – от пакетов HIMARS и баллистических ракет ОТРК «Точка-У» до реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и «Град».
К сожалению, даже самые продвинутые комплексы ПВО не в силах закрыть весь фронт и перехватывать боеприпасы ствольной артиллерии. Но даже в этих условиях расчеты «Панцирей», «Буков» и «Торов» спасли жизни сотен жителей Новороссии, ежедневно прикрывая их незримым защитным куполом.
https://t.me/rybar/45980

«Аллигаторы» прилетели — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Вертолеты Ка-52 стали настоящей «рабочей лошадкой» армейской авиации ВКС России. С первых дней боевых действий на Украине «Аллигаторы» поддерживают сухопутные войска с воздуха на всех стратегических направлениях.
Ярких эпизодов с их участием за год с небольшим набралось с достатком. Экипажи машин и выбивали украинскую бронетехнику «Вихрями» с дистанции в 10 км, и выполняли крутые маневры над самыми верхушками деревьев, и уходили от серий пусков ПЗРК.
Из-за насыщенности переднего края средствами ПВО противника Ка-52 вынуждены действовать с предельной дистанции. Лишь в редких случаях удается накрывать противника залпами неуправляемых ракет по-старинке не с кабрирования, как это было во время уничтожения диверсантов в районе ЗАЭС у Энергодара в сентябре прошлого года.
https://t.me/rybar/45988

«Небо на замке» — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Зенитный ракетно-пушечний комплекс «Панцирь-С1/СМ» стал одним из главных и эффективных средств борьбы с ударными беспилотниками противника благодаря оснащению двумя спаренными 30-мм автоматическими пушками 2А38/М и зенитными ракетами 57Э6.
Украинские формирования неоднократно пытались поразить цели на территории РФ, используя малоразмерные БЛА, дооснащенные взрывной частью. Китайский дрон «Мугин-5» стал лакомой добычей для ЗРПК тульского КБП на полуострове Крым.
С февраля прошлого года «Панцири» сбили уже более нескольких сотен различных целей. Наличие турельного мультиспектрального оптико-электронного прицельного комплекса 10ЭС1 обеспечивает своевременное пеленгование даже мелких объектов на расстоянии до 3 — 5 км. 
https://t.me/rybar/46038

РСК «МиГ» – наш арт в поддержку предприятий ОПКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Еще из серии "ДушаЗавода", посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Сегодняшний арт посвящен Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».
В состав компании входят несколько предприятий в разных регионах страны. На них идет производство новых многофункциональных истребителей МиГ-35 для ВКС России, а также модернизация и ремонт выпущенных машин.
Созданные на заводах нынешней РСК «МиГ» самолеты выполняют задачи в ходе специальной военной операции: в частности, перехватчики МиГ-31БМ за год с небольшим сбили под дюжину истребителей и бомбардировщиков ВСУ без потерь со своей стороны.
Ну а МиГ-31К по-прежнему является единственным носителем гиперзвуковых «Кинжалов», перехватить которые противник до сих пор не в силах.
https://t.me/rybar/46053

Сила в единстве:
ингуши,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53удмурты,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53якуты в зоне СВОНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России. 
Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль. 
Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.
Во второй серии артов мы изобразили героев «Ингушской роты», удмуртского полка «Италмас» и якутского батальона «Боотур», воющих в зоне СВО.
https://t.me/rybar/45998
Еще рисунки, посвященные СВОНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Автор @KrivoyHudojnikНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Автор @ruscrewНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Автор @wolfgang_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Автор @vechnu_zovНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Автор @vechnu_zovНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Елена Бегма Морпехи на защите Родины. 2023г

Несколько шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Ну и немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53"Димон" вопросы решаетНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Правда что ли?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53О как!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53После закона 300-х хохлы решили сдаваться в плен Иосифу ПригожинуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53И на сегодня все.

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