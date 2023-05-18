Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 53

Командиру отделения разведки 488-го мотострелкового полка 144-й дивизии ВС России – сержанту Александру Мальцеву присвоено звание Героя России. Посмертно. Мальцев попал на войну простым мобилизованным ещё той осенью, а в марте этого года интернет облетели кадры с его подвигом, где на них видно, как он в одиночку взял штурмом окопы с военнослужащими ВС Украины, убив при этом троих и двоих взяв в плен.

В этом бою он останется жив, но вот через несколько дней очередной для него штурм окажется последним. Александр Мальцев погибнет в бою.

Быть воином – жить вечно!

https://t.me/grey_zone/18459

Память троих выпускников Новониколаевской школы Азовского района увековечили мемориальной доской. Ребята погибли во время специальной военной операции, но воспоминания о них навек на стене школы, в которую все трое пошли совсем малышами и вышли из ее стен защитниками Родины.

Уходили за своими

Новониколаевка - село небольшое, здесь живут около 900 человек. Потеря троих полных сил мужчин – удар чувствительный.

Проводили на СВО и похоронили здесь в этом году 24-летнего Владислава Ганноченко, 38-летнего Андрея Долотовского и 40-летнего Виктора Семенихина. В пятницу, девятого декабря, в День Героев Отечества России погибшим землякам в школе, где они учились, открыли мемориальную доску.

О них rostov.aif.ru рассказали односельчане. Парней здесь знали хорошо.

Владислав Ганноченко родился 10 декабря 1997 года, а школу закончил в 2013 году. В 2016 году он ушел в армию, проходил срочную военную службу недалеко от дома, в Ростовской области, в посёлке Степной в бригаде радиоэлектронной борьбы. Отслужив, он вернулся домой в звании младшего сержанта, а в 2018 году стал контрактником. Во время СВО Владислав Ганноченко служил в отдельной гвардейской бригаде специального назначения снайпером.

Восьмого марта в составе колонны, которая направлялась за гуманитарной помощью, Владислав попал под обстрел и погиб. Его посмертно наградили медалью «За воинскую доблесть».

Андрей Долотовский родился 17 января 1994 году. Школу он окончил в Новониколаевке, а затем поступил в батайское училище на автомеханика. Как и Владислав, в ряды вооруженных сил срочником он отправился 2016 году. А через год стал контрактником и служил в Южной Осетии. С военной службой Андрей решил распроститься, когда создал семью, спустя два года. С женой они уехали в Осетию. Но малую родину частенько навешали, здесь остались родные. После начала спецоперации на Украине Андрей Долотовский подал рапорт, и уехал вместе со своим подразделением. Матери он объяснил поступок так: «Мамуль, там мои ребята, я должен быть с ними». Дончанин был командиром зенитного дивизиона, воинское звание - гвардии сержант. Он героически погиб 13 мая 2022 года. Награжден орденом мужества посмертно. У Андрея Долотовского осталось двое маленьких детей.

Виктор Семенихин родился 16 апреля 1982 года, а школу закончил в 1998 году. Затем он поступил в училище в Батайске. В 2005 году дончанин женился, а в 2006 и 2013 году у него появились дочки. 16 июля 2022 года Виктор ушёл добровольцем на СВО. Погиб он 25 сентября вовремя боя в Артёмовке. Виктор Семинихин награждён Орденом Мужества посмертно. У него осталась жена и две дочери.

Быть достойными

Школьники Новониколаевки хорошо знают истории своих героев.

«Мы, будущие призывники, гордимся, что учимся в школе, где учились Владислав, Андрей и Виктор, — говорит девятиклассник Максим Невольских. - С честью и достоинством они выполнили свой патриотический долг, и являются для нас примером и образцом. В трудные для нас минуты их мужество и героизм помогут нам преодолеть все препятствия и невзгоды», — отметил девятиклассник.

Глава Азовского района Александр Палатный поблагодарил родителей и учителей за воспитание патриотов и призвал учеников быть достойными памяти героев.

https://rostov-news.net/society/2022/12/14/251043.html

В Тюкалинском районе Омской области увековечили память погибшего в ходе специальной военной операции старшего сержанта Битехтина Владимира Владимировича. Мемориальную доску открыли на фасаде школы, где учился герой. Владимир был заместителем командира взвода-командиром отделения первого взвода РГР 35 ОМСБр. Указом Президента Российской Федерации боец награждён орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/rabotaembrat/5808

26 апреля в Калининграде открыли памятник сотрудникам спецподразделений ФСБ России, погибшим при исполнении воинского долга. Находится на перекрестке ул Театральной и пер. Дмитрия Донского.

https://t.me/combat_cypress/717

Мастера над ПВО из «Алмаз-Антея» – наш арт в поддержку предприятий ОПК Год назад у нас родилась идея выпускать тематические арты в поддержку вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. С того момента вышло уже несколько серий, посвященных подвигам соединений и подразделений, отдельным боевым эпизодам, военно-учетным специальностям и образцам вооружений.

Однако Победу приближает не только ратный труд бойцов, но и колоссальная деятельность в тылу. Десятки организаций днем и ночью работают над выполнением оборонного заказа и обеспечения армии всем необходимым для ведения боевых действий.

Наша новая серия артов "ДушаЗавода" посвящена предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Их сотрудники стоят за станками, не вылезают из систем автоматического проектирования, а также ездят на фронт испытывать выпускаемую продукцию и устранять ее недочеты.

Наш первый арт посвящен концерну «Алмаз-Антей», выпускающему всемирно известные системы ПВО дальнего радиуса действия С-300 и С-400. Создаваемые им зенитно-ракетные комплексы закрывают небо и загоняют авиацию противника на предельно малые высоты.

А еще проектанты и конструкторы заложили в эти изделия возможность ударов по чисто наземным целям. За это очень много бойцов на передовой и в штабах не раз помянули «Алмаз-Антей» добрым словом.

https://t.me/rybar/45976

Защитный купол городов Новороссии — наш арт в поддержку специальной военной операции Впервые украинские формирования начали обстреливать Донбасс далекой весной 2014 года, однако с началом специальной военной операции удары по городам стали регулярными.

Ежедневно по населенным пунктам ДНР и ЛНР, а также освобожденных территорий Херсонщины и Запорожья летят десятки боеприпасов. Значительную часть ВСУ целенаправленно пускают по жилым районам для террора мирного населения вплоть до раскидывания мин-лепестков.

От этого их защищают российские зенитно-ракетные комплексы. С февраля они сбили огромное число воздушных целей – от пакетов HIMARS и баллистических ракет ОТРК «Точка-У» до реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и «Град».

К сожалению, даже самые продвинутые комплексы ПВО не в силах закрыть весь фронт и перехватывать боеприпасы ствольной артиллерии. Но даже в этих условиях расчеты «Панцирей», «Буков» и «Торов» спасли жизни сотен жителей Новороссии, ежедневно прикрывая их незримым защитным куполом.

https://t.me/rybar/45980

«Аллигаторы» прилетели — наш арт в поддержку специальной военной операции Вертолеты Ка-52 стали настоящей «рабочей лошадкой» армейской авиации ВКС России. С первых дней боевых действий на Украине «Аллигаторы» поддерживают сухопутные войска с воздуха на всех стратегических направлениях.

Ярких эпизодов с их участием за год с небольшим набралось с достатком. Экипажи машин и выбивали украинскую бронетехнику «Вихрями» с дистанции в 10 км, и выполняли крутые маневры над самыми верхушками деревьев, и уходили от серий пусков ПЗРК.

Из-за насыщенности переднего края средствами ПВО противника Ка-52 вынуждены действовать с предельной дистанции. Лишь в редких случаях удается накрывать противника залпами неуправляемых ракет по-старинке не с кабрирования, как это было во время уничтожения диверсантов в районе ЗАЭС у Энергодара в сентябре прошлого года.

https://t.me/rybar/45988

«Небо на замке» — наш арт в поддержку специальной военной операции Зенитный ракетно-пушечний комплекс «Панцирь-С1/СМ» стал одним из главных и эффективных средств борьбы с ударными беспилотниками противника благодаря оснащению двумя спаренными 30-мм автоматическими пушками 2А38/М и зенитными ракетами 57Э6.

Украинские формирования неоднократно пытались поразить цели на территории РФ, используя малоразмерные БЛА, дооснащенные взрывной частью. Китайский дрон «Мугин-5» стал лакомой добычей для ЗРПК тульского КБП на полуострове Крым.

С февраля прошлого года «Панцири» сбили уже более нескольких сотен различных целей. Наличие турельного мультиспектрального оптико-электронного прицельного комплекса 10ЭС1 обеспечивает своевременное пеленгование даже мелких объектов на расстоянии до 3 — 5 км.

https://t.me/rybar/46038

РСК «МиГ» – наш арт в поддержку предприятий ОПК Еще из серии "ДушаЗавода", посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Сегодняшний арт посвящен Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

В состав компании входят несколько предприятий в разных регионах страны. На них идет производство новых многофункциональных истребителей МиГ-35 для ВКС России, а также модернизация и ремонт выпущенных машин.

Созданные на заводах нынешней РСК «МиГ» самолеты выполняют задачи в ходе специальной военной операции: в частности, перехватчики МиГ-31БМ за год с небольшим сбили под дюжину истребителей и бомбардировщиков ВСУ без потерь со своей стороны.

Ну а МиГ-31К по-прежнему является единственным носителем гиперзвуковых «Кинжалов», перехватить которые противник до сих пор не в силах.

https://t.me/rybar/46053

Сила в единстве:

ингуши, удмурты, якуты в зоне СВО

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов

За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.

Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.

Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.

Во второй серии артов мы изобразили героев «Ингушской роты», удмуртского полка «Италмас» и якутского батальона «Боотур», воющих в зоне СВО.

https://t.me/rybar/45998

Еще рисунки, посвященные СВО Автор @KrivoyHudojnik Автор @ruscrew Автор @wolfgang_art Автор @vechnu_zov Автор @vechnu_zov Елена Бегма Морпехи на защите Родины. 2023г

Несколько шевронов Ну и немного юмора "Димон" вопросы решает Правда что ли? О как! После закона 300-х хохлы решили сдаваться в плен Иосифу Пригожину И на сегодня все.

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