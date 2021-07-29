Красоты России. Вулканы Камчатки

Вулканы Камчатки расположены на территории Камчатского края и являются частью Тихоокеанского огненного кольца — области в океане, где находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений.

Сложно сказать, сколько точно вулканов расположено на Камчатском полуострове. В различных источниках упоминается от нескольких сотен, до более чем тысячи вулканов, и они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для вулканов Камчатки характерно большое разнообразие форм и размеров. В настоящее время среди них насчитывается около 28 действующих вулканов, другие последний раз извергались около 1 000 или даже 4 000 лет назад.

Отправляемся в небольшое путешествие на вертолете по вулканам Камчатки. Фотографии lusika33

1. Карымская сопка (Карымский) — один из самых активных вулканов Камчатки. Относится к стратовулканам. Абсолютная высота 1 536 м, вершина — правильный усеченный конус. Кратер постоянно выделяет горячие газы. Вулкан располагается в кальдере древнего вулкана (диаметр до 5 км), сформировавшегося в раннем голоцене: За последние 10 лет вулкан извергался 2 раза: Первое извержение — 2005 г. Пепел от извержения прошел несколько сотен метров в сторону сопки. Пирог на северо-восток, а затем поднялся вверх.

Второе извержение — 2010 г. Это было последнее извержение Карымского вулкана. Вулкан очень неспокоен. С ним одновременно извергаются вулканы: Ключевская Сопка, Безымянный, Шивелуч.

2. Малый Семячик — действующий стратовулкан на Камчатке. Представляет собой короткий хребет длиной по верху около 3 км, состоящий из трех слившихся конусов — северного древнего, являющегося наиболее высоким (1 560 м), среднего — с полузасыпанным кратером и юго-западного — с гнездом кратеров, включающих активный кратер Троицкого. Последний назван так по фамилии участника многих камчатских экспедиций В. Д. Троицкого, производившего обследование и Малого Семячика. Кратер похож на глубокую воронку диаметром около 700 метров слегка овальной формы. Замечательным дополнением этого самого по себе интересного кратера является озеро светло-зелёного цвета. Такая окраска вызвана мельчайшими плавающими в толще воды частицами серы, вынесенными подводными фумаролами. Температура озера 30—40 Цельсия, средний его диаметр — около 500 м, глубина — до 140 м. Спуск к озеру возможен только с северной стороны по живым осыпям, прерываемым скалистым, ступенчатым обрывом высотой около 20 м. Последнее извержение произошло 1952 году. Тогда образовалось озеро Троицкое в кратере Троицкого. Озеро не замерзает. Питание снеговое и дождевое. Сейчас на вулкане активны фумаролы. В 1994 году с вершиной северного конуса столкнулся вертолёт. Однако при столкновении вулканологи, которые на нем летели, выжили.

3. Кроноцкая сопка — действующий вулкан на восточном побережье Камчатки. Относится к стратовулканам. Высота 3 528 м, вершина — правильный ребристый конус. Кратер заполнен экструзивной пробкой, имеются фумаролы (особенно активная их деятельность отмечена в 1923). У подножья западного склона вулкана находится Кроноцкое озеро, которое является самым большим пресноводным озером Камчатки: его площадь составляет около 242 кв.км. Имеет форму равнобедренного треугольника. Средняя глубина 51 метр, максимальная глубина 148 метров. Долгое время считалось, что озеро имеет кальдеральное происхождение, однако сегодня доказано, что озеро образовалось около 10 000 лет назад в результате запруды долины реки Кроноцкой продуктами лавового извержения. В озере обитает 2 вида рыб: пресноводная форма нерки кокани и голец. Кроноцкая сопка — вероятно, является одним из самых живописных вулканов Камчатки. Вблизи вулкана находится Долина Гейзеров.

4. Кизимен (Щапинская сопка) — еще один активный вулкан на полуострове Камчатка. С 11 ноября 2010 началось новое извержение, которое сопровождается излиянием мощного лавового потока. Известны извержения: 1928—1929, 2010 годов. Расположен на западном склоне южной оконечности хребта Тумрок, в 265 км от города Петропавловск-Камчатский. Представляет собой стратовулкан правильной конической формы. Высота 2 485 метров. Склоны покрыты различными вулканическими выбросами, изрезаны барранкосами. Присутствуют небольшие снежники и леднички. Вулкан находится в Кизимен-Гамченской группе вулканов. Формирование вулкана Кизимен происходило в 3 этапа. На первом этапе были выдавлены андезитовые породы, на втором и третьем (голоцен) — сначала выпали пеплы и прошли лавовые излияния, а потом образовался базальтовый покров. Извержение вулкана наблюдалось только в 1928—1929 годах. В остальное время вулкан проявляет исключительно фумарольно-сольфатарную активность, приводящую к накоплению корок серы. В окрестностях вулкана известны выходы горячих источников (Щапинские термальные источники). Кратер вулкана заполнен лавовыми глыбами и камнями. Вулкан появился на свет 12 000 лет назад. Через Кизимен проходят туристские маршруты к Тумрокским источникам.

Ключевская группа вулканов — крупнейшая группа вулканов в России. Входит в восточный вулканический пояс. Находится в центральной части полуострова Камчатка. Общая площадь Ключевской группы вулканов составляет 6 500 кв.км.

5. Толбачик — вулканический массив на Камчатке, в юго-западной части Ключевской группы вулканов. Высота 3682 метра, в состав входят Острый Толбачик (3 682м) и слившийся с ним Плоский Толбачик (действующий, высота 3140 м). На склонах Плоского Толбачика и в примыкающем к нему Толбачинскому долу расположено более 120 шлаковых конусов.

Острый Толбачик — потухший стратовулкан с разрушенной вершиной. Плоский Толбачик — стратовулкан, вершина которого срезана двумя вложенными друг в друга кальдерами. Большая из них, диаметром 3км, почти заполнена продуктами извержений и ледником, образуя характерную плоскую вершину. Внутри неё располагается молодая кальдера диаметром 1.8 км и глубиной около 400 метров, которая образовалась во время последнего извержения вулкана в 1975-1976 годах. Толбачик относится к вулканам гавайского типа.

Кальдера — это впадина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана. Вулканы Ключевская сопка — самый высокий вулкан в России (слева) и Камень:

6. Камень — потухший стратовулкан. Находится в центральной части полуострова Камчатка и входит в восточный вулканический пояс. Расположен в Ключевской группе вулканов. Второй по высоте вулкан на Камчатке (после Ключевской сопки). Вулкан Камень когда-то был коническим стройным вулканом, но 1 200 лет назад колоссальные взрывы разрушили его восточную часть и разбросали по окрестностям. Высота — 4 579 м над уровнем моря. Последнее извержение датируется 808 годом до нашей эры.

Восхождения на вершину вулкана Камень совершаются с западной стороны и является в силу крутизны склонов чисто альпинистским мероприятием:

7. Ключевская Сопка (Ключевской вулкан) — действующий стратовулкан на востоке Камчатки. Имея высоту 4 850 м, является самым высоким активным вулканом на Евразийском континенте. Возраст вулкана приблизительно 7 000 лет: Ключевская сопка представляет собой правильный конус с 70 побочными конусами, куполами и кратерами. Несмотря на большую высоту вулкана на нем нет снега и ледников. Это вызвано активной вулканической деятельностью.

Ключевская сопка является активным вулканом: за 270 лет произошло более 50 сильных извержений. В кратере часто происходят взрывы с выбросами пепла. В ходе извержения 2004—2005 гг столб пепла достиг рекордной высоты в 8 000 метров. Последнее извержение произошло в 2009 году — до него высота вулкана составляла 4 850 м, сейчас она приближается к 5 000 метрам, поскольку вулкан продолжает извергаться. С конца 17-го века до 1932 г. Ключевской вулкан формировался только за счет терминальных (вершинных) извержений.

В непосредственной близости от вулкана находится потухший вулкан Камень высотой 4 579 м. Седловина между Ключевской сопкой и Камнем: На настоящее время, вулкан Ключевская сопка является вторым самым активным вулканом, после Килауэа на Гаваях. Современное извержение фактически началось в 1983 году, активизировалось в 2009 году и продолжается до сих пор.

Про извержение 1737 года мы находим у С. П. Крашенинникова: «Сей ужасный пожар начался сентября 25 числа и продолжался с неделю, с такою свирепостью, что жители, которые близ горы на рыбном промысле были, ежечасно к смерти готовились, ожидая кончины. Пламя, которое внутри ее сквозь расщелины было видимо, устремлялось иногда вниз, как огненная река, с ужасным шумом. В горе слышен был гром, треск, и будто сильными мехами раздувание, от которого все ближние места дрожали. Особливый страх был жителям в ночное время, ибо в темноте все слышнее и виднее было. Конец пожара был обыкновенный, то есть извержение множества пеплу, из которого, однако ж, немного на землю пало, для того что всю тучу унесло в море».

8. Большая и Малая Удина. Большая Удина — стратовулкан двухъярусного строения. Находится в центральной части полуострова Камчатка в Ключевской группе вулканов. Входит в восточный вулканический пояс. Кратер вулкана имеет диаметр 400 м, он заполнен ледником. Высота — 2 923 метров над уровнем моря.

Малая Удина — стратовулкан. Находится в центральной части полуострова Камчатка неподалеку от вулкана Большая Удина. Расположен в Ключевской группе вулканов и входит в восточный вулканический пояс. Вершина вулкана разрушена. Высота — 1 945 метров над уровнем моря. Вулканы Большая Удина и Малая Удина являются самыми южными в Ключевской группе вулканов. Вулкан потухший, дата последнего извержения точно не определена. На сегодня путешествие по вулканам Камчатки подошло к концу.

https://loveopium.ru/rossiya/vulkany-kamchatki.html