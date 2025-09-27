Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

  Aнатолий Райков
    Руководителя нашей страны вернуть на место,а руководителей хапуг,отпавить в вечную мерзлоту.А то,разгорячились,остыть...Сталин умел шутить
  Ирина52
    Латыши вообще-то всегда были не просто РАЗНЫЕ, а одинаково упертые в своих противоположных политических позициях. Есл...Латышские стрелки
  Лариса Голубицкая
    Великий человек и дела его велики! Лучший руководитель нашей страны!Сталин умел шутить

Сталин умел шутить

Сначало о серьзном:"Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Торжества интересов своего кошелька, хотя бы ценой гибели России – вот чего хотят они!" 
И. В. Сталин. Собр. Соч., т. 3, стр. 192.
Вот в чем он не прав?

По воспоминаниям современников, Иосиф Сталин был весьма остроумным человеком. Характерные ситуации описал в своих воспоминаниях один из охранников Сталина А.

 Рыбин.Шутки Иосифа СталинаФотография: Шутки Иосифа Сталина №2 - BigPicture.ruВ поездках Сталина часто сопровождал охранник Туков. Он сидел на переднем сиденье рядом с шофером и имел обыкновение в пути засыпать. Кто-то из членов Политбюро, ехавший со Сталиным на заднем сиденье, спросил:
— Товарищ Сталин, я не пойму, кто из вас кого охраняет?
— Это что, — ответил Иосиф Виссарионович, — он еще мне свой пистолет в плащ сунул — возьмите, мол, на всякий случай!Фотография: Шутки Иосифа Сталина №3 - BigPicture.ruОднажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница — известная красавица-актриса Валентина Серова. Что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал:
— Что будем, что будем… завидовать будем!Фотография: Шутки Иосифа Сталина №4 - BigPicture.ruСталин ходил с первым секретарем ЦК Грузии А. И. Мгеладзе по аллеям кунцевской дачи и угощал его лимонами, которые вырастил сам в своем лимоннике:
— Попробуйте, здесь, под Москвой, выросли! И так несколько раз, между разговорами на другие темы:
— Попробуйте, хорошие лимоны!
Наконец собеседника осенило:
— Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через семь лет Грузия обеспечит страну лимонами, и мы не будем ввозить их из-за границы.
— Слава Богу, догадался! — сказал Сталин.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №5 - BigPicture.ruНа переговорах шли споры о послевоенных границах, и Черчилль сказал:
— Но Львов никогда не был русским городом!

— А Варшава была, — возразил Сталин.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №6 - BigPicture.ruВо время войны войска под командованием Баграмяна первыми вышли к Балтике. Генерал лично налил в бутылку воды из Балтийского моря и велел своему адъютанту лететь с ней в Москву к Сталину. Но пока тот летел, немцы контратаковали и отбросили Баграмяна от балтийского побережья. К моменту прилета адъютанта в Москве об этом были уже осведомлены, а сам адъютант не знал: в самолете радио не было. И вот гордый адъютант вошел в кабинет Сталина и гордо доложил:
— Товарищ Сталин, генерал Баграмян посылает вам воду Балтики! Сталин взял бутылку, несколько секунд повертел ее в руках, после чего отдал обратно адъютанту и ответил:
— Отдай обратно Баграмяну, скажи, пусть выльет там, где взял.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №7 - BigPicture.ruРазные люди, которым довелось смотреть кинофильмы со Сталиным, рассказали мне много эпизодов на эту тему. Вот один из них.
В 1939 году смотрели «Поезд идет на восток». Фильм — не ахти какой: едет поезд, останавливается…
— Какая это станция? — спросил Сталин.
— Демьяновка.
— Вот здесь я и сойду, — сказал Сталин и вышел из зала.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №8 - BigPicture.ruФотография: Шутки Иосифа Сталина №9 - BigPicture.ruПри разработке автомобиля «Победа» планировалось, что машина будет названа «Родина».
Узнав об этом, Сталин иронически спросил:
«Ну и почем у нас будет Родина?»
Название автомобиля сразу изменили.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №10 - BigPicture.ruНа пост министра угольной промышленности предложили директора одной из шахт Засядько. Кто-то возразил: «Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными напитками!» Сталин велел пригласить Засядько к себе.
Сталин стал с ним беседовать и предложил выпить.
— С удовольствием, — сказал Засядько, налил стакан водки: 
— За ваше здоровье, товарищ Сталин! — выпил и продолжил разговор.
Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая, предложил по второй. Засядько выпил второй стакан — и ни в одном глазу. Сталин предложил по третьей, но Засядько отодвинул свой стакан в сторону и сказал:
— Засядько меру знает.
На заседании Политбюро, когда снова встал вопрос о кандидатуре министра и снова было заявлено о злоупотреблении спиртным предлагаемым кандидатом, Сталин, прохаживаясь с трубкой, сказал:
— Засядько меру знает!
Много лет Засядько возглавлял нашу угольную промышленность.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №11 - BigPicture.ruОднажды один генерал-полковник обратился к Сталину с личной просьбой.
— Да, у меня личный вопрос. В Германии я отобрал кое-какие интересующие меня вещи, но на контрольном пункте их задержали. Если можно, я просил бы вернуть их мне, — сказал он.
— Это можно. Напишите рапорт, я наложу резолюцию, — ответил Сталин.
Генерал-полковник вытащил из кармана заранее заготовленный рапорт. Сталин наложил резолюцию. Проситель начал горячо благодарить.
— Не стоит благодарности, — заметил Сталин.
Прочитав написанную на рапорте резолюцию:
«Вернуть полковнику его барахло. И.Сталин», - генерал обратился к Верховному:
— Тут описка, товарищ Сталин. Я не полковник, а генерал-полковник.
— Нет, тут все правильно, товарищ полковник, — ответил Сталин.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №12 - BigPicture.ruАдмирал И.Исаков с 1938 года был заместителем наркома Военно-Морского флота. В 1946 году ему позвонил Сталин и сказал, что есть мнение назначить его начальником Главного Морского штаба, в том году переименованного в Главный штаб ВМФ.
Исаков ответил:
— Товарищ Сталин, должен вам доложить, что у меня серьезный недостаток: ампутирована одна нога.
— Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходимым доложить? — последовал вопрос.
— Да, — подтвердил адмирал.
— У нас раньше был начальник штаба без головы. Ничего, работал. У вас только ноги нет — это не страшно, — заключил Сталин.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №13 - BigPicture.ruВ первый послевоенный год министр финансов А.Зверев, обеспокоенный высокими гонорарами ряда крупных писателей, подготовил соответствующую докладную записку и представил ее Сталину
— Стало быть, получается, что у нас есть писатели-миллионеры? Ужасно звучит, товарищ Зверев? Миллионеры-писатели! — спросил Зверева Сталин, вызвав его к себе.
— Ужасно, товарищ Сталин, ужасно, — подтвердил министр.
Сталин протянул финансисту папку с подготовленной им запиской:
— «Ужасно, товарищ Зверев, что у нас так мало писателей-миллионеров! Писатели — это память нации. А что они напишут, если будут жить впроголодь?»Фотография: Шутки Иосифа Сталина №14 - BigPicture.ruОсенью 1936 года на Западе распространился слух о том, что от тяжелой болезни скончался Иосиф Сталин. Чарльз Ниттер, корреспондент информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, отправился в Кремль, где передал для Сталина письмо, в котором просил подтвердить или опровергнуть этот слух.
Сталин ответил журналисту немедленно:
«Милостивый государь! Насколько мне известно из сообщений иностранной прессы, я давно уже оставил сей грешный мир и переселился на тот свет. Так как к сообщениям иностранной прессы нельзя не относиться с доверием, если вы не хотите быть вычеркнутым из списка цивилизованных людей, то прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего покоя в тишине потустороннего мира.
октября 1936.
С уважением, И.Сталин».Фотография: Шутки Иосифа Сталина №15 - BigPicture.ruКак-то иностранные корреспонденты спросили Сталина:
— Почему на гербе Армении изображена гора Арарат, ведь она не находится на территории Армении?
Сталин ответил:
— На гербе Турции изображен полумесяц, а ведь он тоже не находится на территории Турции.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №16 - BigPicture.ruНаркома сельского хозяйства Украины вызвали на Политбюро. Он спросил:
— Как я должен докладывать: коротко или подробно?
— Как хотите, можете коротко, можете подробно, но регламент три минуты, — ответил Сталин.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №17 - BigPicture.ruВ Большом театре готовили новую постановку оперы Глинки «Иван Сусанин». Послушали члены комиссии во главе с председателем Большаковым и решили, что надо снять финал «Славься, русский народ!»: церковность, патриархальщина…
Доложили Сталину.
— «А мы поступим по-другому: финал оставим, а Большакова снимем», — ответил он.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №18 - BigPicture.ruКогда решали, что делать с немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчилль внес встречное предложение: «Затопить».
Сталин ответил:
— «Вот вы свою половину и топите».Фотография: Шутки Иосифа Сталина №19 - BigPicture.ruСталин приехал на спектакль в Художественный театр. Его встретил Станиславский и, протянув руку, представился:
— «Алексеев», называя свою настоящую фамилию.
— «Джугашвили», — ответил Сталин, пожимая руку, и прошел к своему креслу.Фотография: Шутки Иосифа Сталина №20 - BigPicture.ruПосол США Уильям Аверелл Гарриман на Потсдамской конференции спросил у Сталина:
— После того как немцы в 1941 году были в километре от Москвы, наверное, вам сейчас приятно делить поверженный Берлин?
— Царь Александр дошел до Парижа, — ответил Сталин.

