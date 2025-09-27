Сталин умел шутить

Сначало о серьзном: "Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Торжества интересов своего кошелька, хотя бы ценой гибели России – вот чего хотят они!"

И. В. Сталин. Собр. Соч., т. 3, стр. 192.

Вот в чем он не прав?

По воспоминаниям современников, Иосиф Сталин был весьма остроумным человеком. Характерные ситуации описал в своих воспоминаниях один из охранников Сталина А.

Рыбин.

В поездках Сталина часто сопровождал охранник Туков. Он сидел на переднем сиденье рядом с шофером и имел обыкновение в пути засыпать. Кто-то из членов Политбюро, ехавший со Сталиным на заднем сиденье, спросил:

— Товарищ Сталин, я не пойму, кто из вас кого охраняет?

— Это что, — ответил Иосиф Виссарионович, — он еще мне свой пистолет в плащ сунул — возьмите, мол, на всякий случай!

Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница — известная красавица-актриса Валентина Серова. Что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал:— Что будем, что будем… завидовать будем!Сталин ходил с первым секретарем ЦК Грузии А. И. Мгеладзе по аллеям кунцевской дачи и угощал его лимонами, которые вырастил сам в своем лимоннике:— Попробуйте, здесь, под Москвой, выросли! И так несколько раз, между разговорами на другие темы:— Попробуйте, хорошие лимоны!Наконец собеседника осенило:— Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через семь лет Грузия обеспечит страну лимонами, и мы не будем ввозить их из-за границы.— Слава Богу, догадался! — сказал Сталин.На переговорах шли споры о послевоенных границах, и Черчилль сказал:— Но Львов никогда не был русским городом!

— А Варшава была, — возразил Сталин. Во время войны войска под командованием Баграмяна первыми вышли к Балтике. Генерал лично налил в бутылку воды из Балтийского моря и велел своему адъютанту лететь с ней в Москву к Сталину. Но пока тот летел, немцы контратаковали и отбросили Баграмяна от балтийского побережья. К моменту прилета адъютанта в Москве об этом были уже осведомлены, а сам адъютант не знал: в самолете радио не было. И вот гордый адъютант вошел в кабинет Сталина и гордо доложил:

— Товарищ Сталин, генерал Баграмян посылает вам воду Балтики! Сталин взял бутылку, несколько секунд повертел ее в руках, после чего отдал обратно адъютанту и ответил:

— Отдай обратно Баграмяну, скажи, пусть выльет там, где взял. Разные люди, которым довелось смотреть кинофильмы со Сталиным, рассказали мне много эпизодов на эту тему. Вот один из них.

В 1939 году смотрели «Поезд идет на восток». Фильм — не ахти какой: едет поезд, останавливается…

— Какая это станция? — спросил Сталин.

— Демьяновка.

— Вот здесь я и сойду, — сказал Сталин и вышел из зала. При разработке автомобиля «Победа» планировалось, что машина будет названа «Родина».

Узнав об этом, Сталин иронически спросил:

«Ну и почем у нас будет Родина?»

Название автомобиля сразу изменили. На пост министра угольной промышленности предложили директора одной из шахт Засядько. Кто-то возразил: «Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными напитками!» Сталин велел пригласить Засядько к себе.

Сталин стал с ним беседовать и предложил выпить.

— С удовольствием, — сказал Засядько, налил стакан водки:

— За ваше здоровье, товарищ Сталин! — выпил и продолжил разговор.

Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая, предложил по второй. Засядько выпил второй стакан — и ни в одном глазу. Сталин предложил по третьей, но Засядько отодвинул свой стакан в сторону и сказал:

— Засядько меру знает.

На заседании Политбюро, когда снова встал вопрос о кандидатуре министра и снова было заявлено о злоупотреблении спиртным предлагаемым кандидатом, Сталин, прохаживаясь с трубкой, сказал:

— Засядько меру знает!

Много лет Засядько возглавлял нашу угольную промышленность. Однажды один генерал-полковник обратился к Сталину с личной просьбой.

— Да, у меня личный вопрос. В Германии я отобрал кое-какие интересующие меня вещи, но на контрольном пункте их задержали. Если можно, я просил бы вернуть их мне, — сказал он.

— Это можно. Напишите рапорт, я наложу резолюцию, — ответил Сталин.

Генерал-полковник вытащил из кармана заранее заготовленный рапорт. Сталин наложил резолюцию. Проситель начал горячо благодарить.

— Не стоит благодарности, — заметил Сталин.

Прочитав написанную на рапорте резолюцию:

«Вернуть полковнику его барахло. И.Сталин», - генерал обратился к Верховному:

— Тут описка, товарищ Сталин. Я не полковник, а генерал-полковник.

— Нет, тут все правильно, товарищ полковник, — ответил Сталин. Адмирал И.Исаков с 1938 года был заместителем наркома Военно-Морского флота. В 1946 году ему позвонил Сталин и сказал, что есть мнение назначить его начальником Главного Морского штаба, в том году переименованного в Главный штаб ВМФ.

Исаков ответил:

— Товарищ Сталин, должен вам доложить, что у меня серьезный недостаток: ампутирована одна нога.

— Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходимым доложить? — последовал вопрос.

— Да, — подтвердил адмирал.

— У нас раньше был начальник штаба без головы. Ничего, работал. У вас только ноги нет — это не страшно, — заключил Сталин. В первый послевоенный год министр финансов А.Зверев, обеспокоенный высокими гонорарами ряда крупных писателей, подготовил соответствующую докладную записку и представил ее Сталину

— Стало быть, получается, что у нас есть писатели-миллионеры? Ужасно звучит, товарищ Зверев? Миллионеры-писатели! — спросил Зверева Сталин, вызвав его к себе.

— Ужасно, товарищ Сталин, ужасно, — подтвердил министр.

Сталин протянул финансисту папку с подготовленной им запиской:

— «Ужасно, товарищ Зверев, что у нас так мало писателей-миллионеров! Писатели — это память нации. А что они напишут, если будут жить впроголодь?» Осенью 1936 года на Западе распространился слух о том, что от тяжелой болезни скончался Иосиф Сталин. Чарльз Ниттер, корреспондент информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, отправился в Кремль, где передал для Сталина письмо, в котором просил подтвердить или опровергнуть этот слух.

Сталин ответил журналисту немедленно:

«Милостивый государь! Насколько мне известно из сообщений иностранной прессы, я давно уже оставил сей грешный мир и переселился на тот свет. Так как к сообщениям иностранной прессы нельзя не относиться с доверием, если вы не хотите быть вычеркнутым из списка цивилизованных людей, то прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего покоя в тишине потустороннего мира.

октября 1936.

С уважением, И.Сталин». Как-то иностранные корреспонденты спросили Сталина:

— Почему на гербе Армении изображена гора Арарат, ведь она не находится на территории Армении?

Сталин ответил:

— На гербе Турции изображен полумесяц, а ведь он тоже не находится на территории Турции. Наркома сельского хозяйства Украины вызвали на Политбюро. Он спросил:

— Как я должен докладывать: коротко или подробно?

— Как хотите, можете коротко, можете подробно, но регламент три минуты, — ответил Сталин. В Большом театре готовили новую постановку оперы Глинки «Иван Сусанин». Послушали члены комиссии во главе с председателем Большаковым и решили, что надо снять финал «Славься, русский народ!»: церковность, патриархальщина…

Доложили Сталину.

— «А мы поступим по-другому: финал оставим, а Большакова снимем», — ответил он. Когда решали, что делать с немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчилль внес встречное предложение: «Затопить».

Сталин ответил:

— «Вот вы свою половину и топите». Сталин приехал на спектакль в Художественный театр. Его встретил Станиславский и, протянув руку, представился:

— «Алексеев», называя свою настоящую фамилию.

— «Джугашвили», — ответил Сталин, пожимая руку, и прошел к своему креслу. Посол США Уильям Аверелл Гарриман на Потсдамской конференции спросил у Сталина:

— После того как немцы в 1941 году были в километре от Москвы, наверное, вам сейчас приятно делить поверженный Берлин?

— Царь Александр дошел до Парижа, — ответил Сталин.

