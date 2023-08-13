Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.69

Хохлы грабят Киево-Печорскую Лавру, "гуманитарно временно вывозя из-под обстрелов имущество во Францию". 1 октября, сокровища Лавры на торгах.

Osenat - аукционный дом, это не выставка.

Всё, как и предполагалось.

https://t.me/kabezki/450

Во Львове пытались украсть останки советского разведчика Николая Кузнецова, сообщил мэр Садовой. Попытка оказалась неудачная, и теперь делом занимается полиция.

Судя по фото, могила повреждена.

"Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями - в ГУР", - пишет мэр.

Напомним, что ранее Верховный суд обязал мэрию Львова передать останки Кузнецова его близким, однако Садовой отказался это делать.

В феврале 2020 года он также отказывал близким Кузнецова, предлагая обменять останки на "узников Кремля".

Николай Кузнецов покоится возле Холма Славы во Львове. Родные хотят перезахоронить тело, т.к. его могилу в последние годы регулярно разрушают и оскверняют.

Кузнецов лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии, чего ему украинские националисты не могут простить и сегодня. Погиб в 1944 году в перестрелке с УПА.

https://t.me/Varjag2007/71067

Запад считает потери: Русские методично уничтожают технику Русская армия методично уничтожает технику, поставленную ВСУ "старшими партнёрами". Сами "партнёры" не рады - Запад считает потери.

США передали Украине не менее сотни боевых машин пехоты Bradley. По крайней мере треть из них была уничтожена в первые же дни украинского "контрнаступления".

Как пишет Business Insider, повреждение или уничтожение 34 американских БМП подтверждено визуально. Машины подрывались на минах, а также страдали от града артиллерии и работы противотанковых комплексов России.

И пока наши ребята методично уничтожают технику противника, Запад считает потери.

https://t.me/tsargradtv/50434

Николай Басков рассказал, что передал миллион рублей семье российского офицера Артист также сказал, что боец погиб в зоне СВО.

https://t.me/c/1524001401/11941

Медведев Д.А. жжет глаголом Медведев: «У Борреля жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки»

Ранее глава евродипломатии обвинил РФ в намерении «уморить голодом население планеты».

«Надо его самого на строгую диету. Только вода, и всё. А то как зерно Африке, Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты. Ничего не знаем, мы берём зерно только для родных толстомордых европейцев. А как прижали их вместе с салонаркоманами – караул, голодаем», – прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

https://t.me/c/1801542020/6388

Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск захватили укрепления противника в лесном массиве После артподготовки десантники ворвались в украинские окопы, осуществив захват и зачистку опорного пункта ВСУ. В результате боя противник был вынужден отступить, бросив на позициях оружие, боеприпасы, а также оставив убитых и раненых.

https://t.me/boris_rozhin/92772

А у меня глаз зацепился за то, что осталось от леса. Нет его. Сотят голые стволы, часть обугленных... И когда окончится война, неизвестно сколько понадобится времени, чтоб там вырос новый лес.

Утро начинается с наблюдения и корректировки.

https://t.me/rusich_army/10050

22 июля 2023 г. около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости», которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре

журналиста.

Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Во время эвакуации журналист информационного агентства «РИА-новости» Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.

Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, передает корреспондент агентства.

Вечная память войну, оружием которого являлась камера и слово.

https://t.me/c/1524001401/12071

На следующий день после гибелди журналиста АртПоддержка выпустила такой вот плакат

Минобороны РФ сообщило, что, по подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожено большое количество польских и немецких наемников.

Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.

https://t.me/wagner_group_pmc/36508

Кладбище украинской бронетехники в районе Работино, Запорожское направлении.

https://t.me/wagner_group_pmc/36515

Мариуполь сегодня, смотрите какая красота. А там и фонтанчик - говорит снимающий.

https://t.me/wagner_group_pmc/36533

ИНОЙ РАЗ БОГ ОБНИМАЕТ ТЕБЯ:

"У нас "Смайлик", младший, не сиделось ему спокойно, за всех порешал, никому ничего не сказал, просто пошёл в военкомат за повесткой. Тут же вечером мы с братьями собрались, надо ехать, за братом, все пошли. Друзья тоже ушли, очень много кто погиб уже.

Тот самый Смайлик

Месяц обучения в Крыму, мало конечно, но выбирать не приходится, учимся постоянно, каждый день новый урок, постоянно работа над ошибками. Мы серьёзно к этому подходим, мы все на разных позициях, не кучкуемся, вместе с родственниками тяжело воевать. Маме говорим - всё хорошо, на штурмы не ходим, просто сидим. Но все рубежи, до тысячи триста, в Марьинке взяты нашими пацанами, брали, выгрызали на андреналине. Потом просто вспоминаешь - о, ничесе, че было... Иной раз Бог прям обнимает тебя, прямо перед лицом, вот так, то снаряды, то пули. Мы на позитиве двигаемся, без позитива тут вообще никуда" Их командир. Он то как раз рассказал, что двое братьев ранены и находятся на излечении.

В штурмовом подразделении 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии, работающем под Марьинкой, служат 6 родных братьев.

https://t.me/maryananaumova/1590

Именной. «Берсерк»

https://t.me/boris_rozhin/92800

Т-90М "Прорыв" на фронте.

За последний год в стране выросло производство этих машин, но конечно их надо еще больше. Пока что основные пахари войны это Т-72 и Т-80 различных модификаций.

https://t.me/boris_rozhin/92846

Т-90М получили динамическую защиту на корму - это от FPV-дронов

https://t.me/c/1801542020/6398

Польша должна усвоить одну простую истину: первый шаг войск стран НАТО через белорусскую границу станет для них последним — посол РФ в Беларуси Борис Грызлов

"Польша объявила о планах нарастить своё военное присутствие на границе с Беларусью. Москва и Минск не будут списывать милитаризацию пограничья и агрессивную риторику польских политиков сугубо на внутриполитические процессы", — заявил посол.

Грызлов отметил, что "не будет никаких полумер, "последних предупреждений" и предупредительных выстрелов в воздух" — Союзное государство ответит жестко и решительно на агрессию.

https://t.me/c/1801542020/6409

Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел танка на южном фланге Бахмутского фронта На южном фланге Бахмутского фронта депутат и представители Союза Добровольцев Донбасса посещали позиции разведывательно-штурмовой бригады. Покидая позиции и двигаясь по открытому участку дороги, по автомобилю открыл огонь украинский танк ВСУ атаковали с расстояния в три километра, осколки одного из снарядов задели авто и ранили пассажиров. Сообщается, что за автомобилем следили с помощью дрона.

https://t.me/c/1801542020/6410

The Washington Post: на разминирование всей территории Украины от не сдетанированных снарядов и мин уйдёт 757 лет.

https://t.me/rosich_ru/45867

Боевая работа расчёта 2Б26 (РСЗО 9К51 «Град» на шасси КамАЗ-5350) на Херсонском направлении.

https://t.me/milinfolive/103971

"Когда приходит беда, мы все должны объединиться": На защиту своей Родины – России выходит армянский батальон На минувшей неделе в главной армянской апостольской церкви Москвы архиепископ Езрас благословил бойцов армянского батальона "Арбат", созданного специально для участия в СВО.

Основал батальон почётный гражданин Горловки Армен Саркисян, которого очень многое связывает с Донбассом.

По его словам, хотя о создании батальона "Арбат" стало известно в последние дни июня, идея его создания появилась намного раньше, ещё в начале осени 2022 года. Бойцы батальона защищали Донецк и Горловку, участвовали в СВО. 1 июля текущего года армянский батальон заключил контракт с МО России и после этого бойцы обратились к архиепископу Езрасу за благословением. Батальон, которым руководит экс-боец ЧВК "Вагнер" Айк Гаспарян, вошёл в интернациональную бригаду "Пятнашка" Ахры Авидзбы. "Армяне, живущие в России, считают эту страну своей Родиной. Мы с нашими земляками и с теми, кто нам идейно близок, создали этот батальон. Наша страна многонациональна. И когда приходит беда, мы все должны объединиться. Идеи и цель у нас одна, вне зависимости от национальности. А мотивация у нас очень простая – защита интересов своей Родины", - говорит командир батальона Айк Гаспарян, получивший медаль "За отвагу" из рук президента Владимира Путина. В добрый путь, бойцы. И да хранит вас Бог!

https://t.me/tsargradtv/50474

Бойцы добровольческого отряда БАРС-11 «Кубань» после боя на Запорожском направлении, после которого в том числе удалось взять целой одну БМП М2 Bradley. Стоит также отметить, что «Кубань» еще в том году успешно сдерживала атаки противника, который наступал на Красный Лиман, несмотря на все, бойцам БАРСа вместо с подразделениями Вооруженных сил и 2-го корпуса ЛНР удалось отсрочить падение Лимана, а после ряд добровольцев был награжден государственными наградами.

https://t.me/ok_spn/25817?single

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/92972

Вот так выглядит крыша здания на Комсомольском проспекте в Москве после атаки украинского беспилотника 24 июля.

https://t.me/tsargradtv/51269

Фото последствий прилёта украинского БПЛА (не сдетонировавшего) по бизнес-центру на улице Лихачёва в Москве. Хорошо, что жертв нет

https://t.me/tsargradtv/51263

По Дунаю экспорта не будет: "Герани" разносят последнюю надежду Зеленского Пока украинские СМИ упиваются своей атакой двумя беспилотниками на Москву, в эти минуты русские БПЛА "Герань" наносят мощные удары по портовой инфраструктуре города Рени на Дунае в Одесской области. После утреннего налёта на Москву "даже не надо требовать какой-то "ответки", отметил в своём ТГ-канале блогер Сергей Колясников. Надо просто продолжать системную работу по глубоким украинским тылам и наращивать ее. "Чтобы ни портов, ни электроэнергии, ни тепла, ни света - ничего", - подчеркнул он.

Информацию о Рени подтвердил и военный обозреватель, публицист Даниил Безсонов. Он отметил, что в Рени расположены местный порт и нефтяные резервуары.

А ведь экспорт зерна по Дунаю оставался последней надеждой Киева, хотя порты на Дунае не сравнимы по объёмам с морскими, да и обмелела река во время аномальной жары. Теперь же у Киева не будет и этой надежды.

https://t.me/tsargradtv/51264

Результат удара по портам Рени и Измаил не заставил себя долго ждать. На фарватере и морском рейде на подходах к украинским портам Ренийский и Измаильский после их поражения образовались пробки.

Многочисленные грузовые суда, ранее активно сновавшие между Украиной и Румынией, стоят на стопе - им некуда больше спешить.

А дальше - как решит военное и политическое руководство России!

https://t.me/boris_rozhin/93034

А я хочу напомнить, что вот ЭТО вот называет нас орками, а себя европейской нацией!

Командующий группировкой войск «Центр», генерал-лейтенант Андрей Мордвичев:

[Война надолго?]

- Я думаю, что еще достаточно времени придется потратить. Говорить об определенных сроках бессмысленно. Если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется… Конечно, будет дольше.

[Украина только промежуточный этап?]

- Да, совершенно верно. Это только начало. Я думаю, что всякие идеологи этой войны, они на этом не остановятся.

[Надолго еще у них хватит запала для этого наступа?]

- Для наступа у них хватит до конца августа времени. Потянут они еще до конца августа, а потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. К весне, я думаю, это всё закончится. [Вопрос в том, что нам надо будет на их наступ ответить]

- Надо, однозначно, это придется, это необходимо делать.

https://t.me/wagner_group_pmc/36619

То, что произошло сегодня (23.07) в военном госпитале в Луганске иначе как чудом назвать трудно. 30-ка в левом бедре, после ранения боец сам приехал на квадрике. Медики обнаружили в теле раненого бойца неразорвавшийся снаряд от 30-мм пушки 2А42, который необходимо было извлечь. Врачи все сделали оперативно и качественно, боеприпас был извлечен, пациент успешно прооперирован.

Детонация снаряда произошла в 3 метрах от оперблока.

Ранения получили оперирующий хирург, врач-реаниматолог и инженер. Контужены два врача-хирурга и два сапера.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, жизнь проводивших опасное и для них хирургическое вмешательство врачей вне опасности.

В связи с чем в очередной раз хочу низко поклониться нашим медикам, которые там, за лентой, продолжают делать невозможное и спасать жизни и здоровья наших бойцов и сказать огромное спасибо всем, благодаря кому у нас есть возможность помогать нашим!

На видео присутствует ненормативная лексика, но, согласитесь, в такой ситуации подобное выражение эмоций объяснимо и простительно.

Еще раз благодарим врачей за их мужество и профессионализм.

Преклоняемся перед вами, наши герои!

https://t.me/wagner_group_pmc/36642

В зоне СВО погиб полковник Евгений Вашунин, командующий "Ленинградским полком", сформированным по большей части из петербургских мобилизованных, сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Бельский. По его словам, полковник принял решение прийти на помощь отряду "Шторм", который оказался в оперативном окружении украинских боевиков. Командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, Вашунин скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Вашунин представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.

https://t.me/rabotaembrat/6423

Экипажи танков Т-72 ЮВО прикрывают пехоту в зоне СВО. Используя рельеф местности и естественные укрытия, танкисты выдвигаются на рубеж открытия огня, подавляют точки врага, позволяя штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны ВСУ. "Противник предпринимает попытки прорваться на передовые позиции нашей пехоты, но с обнаружением выдвижения техники, а также личного состава на этой же технике – нам передаются координаты — мы выезжаем и начинаем отрабатывать по этой технике с закрытых позиций. Если не получается — мы уже выезжаем на прямую наводку и конкретно отрабатываем", — рассказал командир танкового взвода с позывным "Жук".

https://t.me/boris_rozhin/92982

Минобороны РФ сообщает, что ночью украинские надводные беспилотники атаковали патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота ВМС РФ в 370 километрах юго-западнее Севастополя. По данным ведомства оба использовавшихся аппарата были уничтожены, корабль при налете не пострадал.

https://t.me/boris_rozhin/93076

Геноцид хваленой НАТОвской бронетехники продолжается. Сразу четыре уничтоженных российскими войсками на Запорожском направлении украинских бронеавтомобиля International MaxxPro американского производства.

https://t.me/boris_rozhin/93118

По информации профильной неправительственной организации HALO Trust, треть территории Украины сейчас заминирована. Полное разминирование займёт сотни лет.

https://t.me/Crimeanprachka/25066

26 июня. Жестокие бои за Клещеевку (под Бахмутом) продолжаются: погиб командир российского отряда БПЛА и автор тг-канала.

Военкор Котенок: "Враг захлебнулся кровью в Клещеевке. Обстановка сложная. Ближний бой. Непрерывные атаки противника и русские контратаки. Большие потери. "

Сообщается, что в район Клещеевки ВСУ подтягивают дополнительные силы для продолжения атак. Под Клещеевкой погиб командир отряда БПЛА и автор канала karlossnews, воевавший в составе "Ахмата". Сообщается, что в треугольнике между Часовым Яром, Клещеевкой и Хромово сосредоточено более 30к украинских военных и они постоянно пытаются продвигаться вперед. Российская артиллерия и ПТРК, БЛА FPV, планирующие бомбардировки с воздуха интенсивно обстреливают район.

https://t.me/c/1801542020/6524

Канал ZаПобеду сразу же откликнулся портретом: Под Клещеевкой погиб командир отряда БПЛА с позывным " Карлссон", воевавший в составе «Ахмата». Его звали Даниил

Просим за него молитв

https://t.me/dnrlnrruss/1501

В боях у Клещеевки погиб командир батальона «Призрак»

Артур Богаченко был продолжателем дела нашего павшего товарища Алексея Мозгового, основателя батальона «Призрак» 4-й бригады ЛНР.

Бойцы батальона отражают атаки врага в районе Клещеевки, нанося ему значительные потери.

Царствие Небесное и вечная память воину Артуру

https://t.me/specnazAlpha/14223

Фоторепортаж подъехал. Сводный отряд инженерных войск во время разминирования в зоне СВО. БЕЗ НАС НИКТО !

https://t.me/Army_Russia/40258

САУ «Нона-СВК» работает на Краснолиманском направлении. https://t.me/wagner_group_pmc/36709

Боец из республики Якутия и подбитый английский бронесарай Mastiff PPV

https://t.me/boris_rozhin/93152

Поля нашей Необъятной Родины

https://t.me/avcgroup/26

Ростех анонсировал поставку в войска первой колесной самоходной гаубицы "Мальва". Об этом сообщил индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев. Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Созданная специалистами Ростеха "Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска", - привели в госкорпорации слова Оздоева.

https://t.me/wagner_group_pmc/36763

Линия Кременная - Сватово ВС РФ перешли границу ЛНР и Харьковской области. ВСУ не удается восстановить оборону. На Донецком и Запорожском направлениях тяжелые позиционные бои. Здесь ВСУ безуспешно пытаются организовать наступление. Массированно применяются кассетные боеприпасы поставляемые Западом.

https://t.me/Crimeanprachka/25172

Спасти рядового Дзюбенко: многодетная мать, потерявшая на войне двоих сыновей, обратилась с просьбой вернуть домой третьего. Ольга Николаевна Дзюбенко опубликовала свое обращение в соцсетях. Из троих ее сыновей, ушедших на фронт, старший 32-летний Евгений погиб 18 января 2023 в составе ЧВК "Вагнер", 30-летний Михаил был призван по мобилизации и погиб 2 июня 2023, а младший 28-летний Дмитрий продолжает служить.

История знает четверых американских братьев Найланд, когда из-за гибели двоих и предположительной гибели третьего брата, единственный оставшийся в живых Фриц Найланд был демобилизован, на основе чего был снят знаменитый фильм "Спасти рядового Райана". Менее известны четверо братьев Панаевых, офицеров Русской императорской армии, трое из которых сложили головы на полях Первой мировой.

Хотя у нас в стране и нет так называемой "политики последнего выжившего", принятой в США и направленной на освобождение от службы единственного сына из семьи, в которой остальные были убиты в бою, нам кажется, что данный случай требует особого рассмотрения.

https://t.me/milinfolive/104263

28 июля, в центре Таганрога произошел сильный взрыв. По данным СМИ, эпицентром инцидента было кафе "Чехов сад", есть пострадавшие.

https://t.me/milinfolive/104271

Минздрав РФ: в Таганроге пострадали 14 человек, 7 доставляются в медучреждения, семерым госпитализация не потребовалась. Погибших нет.

https://t.me/izvestia/138424

Момент поражения второй украинской ракеты на окраине Азова Ростовской области.

https://t.me/milinfolive/104279

Минобороны РФ: Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области.

Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности.

МИД РФ очередной раз оставил за собой право на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога и атаку БПЛА на Москву.

Осталось дождаться заявления Министерства обороны с угрозами нанести удар по центру принятия решений и можно будет ложиться спать со спокойной душой.

https://t.me/milinfolive/104285

Новые изображения захваченного французского колесного танка AMX-10RCR нашими военными.

https://t.me/Soldieroffortune777/29657

Ну и еще питомцы за ленточкой.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок