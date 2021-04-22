От пулемётов — к пушкам

9 февраля 1931 года руководство СССР поручило отечественным оружейникам создать крупнокалиберный авиационный пулемёт. В результате появилось 12,7-мм орудие ШВАК для борьбы с истребителями противника. На основе этого пулемёта конструкторы создали одноимённую 20-мм пушку, которая в период войны устанавливалась на самолёты Яковлева, Лавочкина и штурмовики Ил-2.Артиллерийское орудие стало одним из самых массовых в мире в 1939—1945 годах в своём классе. По мнению экспертов, разработанные советскими инженерами авиационные средства поражения позволили ВВС Красной армии успешно противостоять люфтваффе и уничтожать наземную технику противника.

90 лет назад правительство СССР выпустило постановление о разработке пулемёта для авиационных частей Красной армии калибра 12,7 мм.

Потребность в данном оружии была вызвана стремительным прогрессом в развитии ВВС. Воздушные сражения стали более интенсивными, в связи с этим экипажам самолётов требовалось скорострельное и достаточно мощное средство поражения вражеских летательных аппаратов.

28 мая 1932 года советские конструкторы Борис Шпитальный и Семён Владимиров изготовили опытный образец 12,7-мм орудия скорострельностью 700—800 выстрелов в минуту. В 1934 году он был принят на вооружение под наименованием ШВАК («Шпитальный/Владимиров, авиационный, крупнокалиберный»), а в 1935-м на Ковровском заводе (Владимирская область) развернулось его серийное производство.

Принцип работы автоматики ШВАК основывался на энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в канале ствола. Ленточное питание производилось патронами от армейских пулемётов ДК и ДШК. В основном применялся патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32.

От пулемёта к пушке

Как говорится на сайте тульского АО «Конструкторское бюро приборостроения», 12,7-мм ШВАК оказался весьма эффективным для своего времени образцом. Главным преимуществом пулемёта, помимо высокой скорострельности, было «превосходное» бронебойное и зажигательное действие пуль.

Однако проблемой ШВАК оставались недостаточные разрушительные способности разрывных боеприпасов. Чтобы нивелировать слабое фугасное действие, было принято решение разработать средство поражения более крупного калибра. Этим оружием стала 20-мм пушка ШВАК.

Пушка ШВАК в турельном исполнении

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Как пояснил в беседе с RT сотрудник Музея отечественной военной истории в подмосковном Падиково Юрий Пашолок, советское руководство приняло совершенно адекватное решение, поручив промышленности создать 20-мм пушку. По его словам, испытания изделия на истребителе И-16 под управлением Валерия Чкалова позволили сделать вывод о значительном увеличении огневой мощи носителя такого оружия.

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«Такая авиационная пушка не просто попадала в самолёт, она могла его разрушить благодаря более мощному патрону и высокому темпу стрельбы. Это орудие, конечно же, превосходило по поражающим способностям пулемётную версию. Кроме того, в результате довоенной доработки пушка ШВАК оказалась ещё и более надёжным оружием», — рассказал Пашолок.

Советская промышленность выпустила первую партию 20-мм пушек в 1936 году. Впоследствии данный тип оружия нашёл чрезвычайно широкое применение в боевой авиации Красной армии, полностью затмив по популярности 12,7-мм предшественника.

В период Великой Отечественной войны 20-мм ШВАК были установлены на 37 тыс. истребителей Яковлева, 22 тыс. самолётов Лавочкина, 40 тыс. штурмовиков Ил-2, которые немцы прозвали, согласно воспоминаниям некоторых лётчиков, «бетонным самолётом», «мясорубкой» и даже «чёрной смертью». Также они монтировались на истребители МиГ-3, бомбардировщики Ту-2 и британские самолёты Hawker Hurricane, поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу.

Кроме того, ШВАК оснащались лёгкие танки ТНШ-20 или ТНШ-1 и Т-60, принявшие участие в битве за Москву в декабре 1941 года. Однако использование 20-мм пушек в Сухопутных войсках Красной армии не стало массовым из-за чувствительной к загрязнению и запылённости автоматики.

Максимальная скорострельность ШВАК достигала 850 выстрелов в минуту. Столь высокий темп стрельбы обеспечивался разработанным Шпитальным барабанным десятипозиционным механизмом поэтапного извлечения патрона из ленты.

Пробоины от попадания из советской пушки ШВАК

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Для стрельбы использовались снаряды калибра 20х99R. Первоначально в арсенал пушки входили осколочно-зажигательные и бронебойно-зажигательные боеприпасы. В дальнейшем номенклатуру патронов для ШВАК оружейники увеличили до десяти снарядов различного типа, включая более мощные зажигательно-осколочные.

Советские конструкторы разработали четыре модификации ШВАК: крыльевую (КП-20), турельную (ТП-20), синхронную (СП-20) и моторную (МП-20).

Бурный всплеск производства 20-мм пушек пришёлся на годы Великой Отечественной войны. В 1942 году на фронт были отправлены 34,6 тыс. единиц, в 1943-м — почти 26,5 тыс., в 1944-м — 25,6 тыс., в 1945-м — 13,4 тыс.

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После войны потребность в ШВАК отпала — промышленность выпустила только 754 пушки. Тем не менее с учётом темпов производства в период ВОВ советская авиационная пушка стала одной из самых массовых систем своего класса в мире.

Как отмечают эксперты, от дальнейшего выпуска 20-мм пушек военно-политическое руководство СССР отказалось из-за недостаточно мощного патрона 20х99R и появления более совершенных самолётов, которым требовались новые средства поражения.

«Эта пушка не была идеальной, но для своего времени её можно назвать технологичной. Это качество позволило очень быстро развернуть её массовое производство, обеспечив авиацию Красной армии крайне важным средством поражения. Объём производства, а это порядка 100 тыс. единиц, позволяет говорить, что она стала сверхпопулярной в тяжелейшие для нашей страны годы», — констатировал в разговоре с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Как рассказал эксперт, в боях с немцами пулемёты и пушки ШВАК применялись экипажами бомбардировщиков для обороны. Например, для этого использовался турельный вариант орудия, который мог направляться в разные стороны.

«Эта модификация могла крутиться в разные стороны и отстреливаться от неприятеля, а особенность крыльевого варианта 20-мм пушки заключалась в том, что прицеливание осуществлялось всем корпусом самолёта. Можно смело утверждать, что опыт боевой эксплуатации ШВАК в годы войны позволил сформировать в СССР развитую школу проектирования подобных систем», — отметил Корнев.

Пушка Нудельмана

Наряду с ШВАК в военный период выпускалась более мощная авиационная пушка НС-37 конструкции инженеров Александра Нудельмана и Александра Суранова. Данный образец под калибр 37х198 мм также считается одним из самых удачных авиационных средств поражения Второй мировой войны.

«В сравнении с другими аналогичными орудиями НС-37 обладала лучшими показателями по надёжности, габаритам, весу, скорострельности, была более технологичной. Она имела короткий ход ствола, пружинно-гидравлический накатник, ленточное питание патронами. Механизм подачи работал от специальной пружины, взводившейся при откате ствола», — говорится в материалах корпорации «Ростех».

Пушка устанавливалась в развале блоков мотора на истребителях ЛаГГ-3 и Як-9Т и на крыльях советских штурмовиков, которые с дистанции в пределах 500 м могли уничтожать немецкие бронемашины, танки и артиллерийские системы. Орудие было неприхотливым и порой с одного выстрела разрушало самолёты люфтваффе.

Штурмовик Ил-2 с пушкой НС-37

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Концепция НС-37 оказалась настолько удачной, что советская промышленность продолжила выпускать пушку и после войны. В 1947 году было изготовлено 518 единиц, в 1948-м — 508, в 1949-м — 1314, в 1950-м — 3043, в 1951-м — 3885, в 1952-м — 4433, в 1953-м — 4600, в 1954-м — 1700.

В 1957 году в СССР развернулось производство усовершенствованного варианта под наименованием НН-37 конструкции Нудельмана—Неменова. Темп стрельбы этой пушки увеличился более чем в 1,5 раза, до 600—700 выстрелов в минуту. Данный образец устанавливался на опытный перехватчик Як-27.

Как полагает Дмитрий Корнев, в целом советские пушки периода Великой Отечественной войны не уступали артиллерийским системам Третьего рейха и западных государств, а по ряду показателей даже немного их превосходили.

«Например, пулемёты системы Браунинга снимались с ленд-лизовских Hawker Hurricane. Одна из причин — их слабая эффективность. В любом случае итог развития авиационных средств поражения СССР очевиден — поставки ШВАК и других образцов сковали силы люфтваффе и помогли Красной армии одержать уверенные успехи на земле», — подытожил Корнев.