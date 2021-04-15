Голливуд-Болливуд, а как вам такое?

Российский анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» режиссера Алексея Цицилина по мотивам сказки братьев Гримм вышел на первое место по просмотрам в мире на онлайн-платформе Netflix. Об этом рассказали ТАСС 2 апреля в пресс-службе «Роскино».

Анимационную комедию сняли студия Wizart Animation и кинокомпания СТВ при участии зарубежных специалистов.

За границей зрители впервые увидели мультфильм на Netflix 25 марта. Там картина сейчас занимает первое место по просмотрам в США и в мире. В российских кинотеатрах она идет с 18 марта.

По словам гендиректора «Роскино» Евгении Марковой, за успехом анимационного фильма стоят труд и талант его создателей. Большое значение для этого имеют также государственные инициативы по поддержке российского кино.

«Благодаря таким успехам мы видим, что наш кинопродукт может котироваться на международных рынках», - сказала Маркова, выразив надежду на новые победы отечественных производителей.

По сюжету мультфильма, Гретель, ставшая агентом сверхсекретного Отдела магической безопасности, расследует похищение Короля. Напарником Гретель назначают ее родного брата - Ганзеля, известного мошенника, который притворяется волшебником.

Ранее сообщалось, что фильм «Никто» российского режиссёра возглавил американский прокат, собрав за субботу и воскресенье 6,7 миллиона долларов.

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