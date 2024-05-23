Легендарная снайпер-красавица

Американские репортеры называли ее «Невидимый ужас Восточной Пруссии». Имела 2 ордена Славы, представлялась к третьему… Но стать Полным кавалером не успела. Ей навсегда осталось 20. Роза Егоровна Шанина, награжденная двумя орденами Славы II и III степени, входит в пантеон советских женщин-снайперов, которые показали себя в годы войны отличными солдатами. Роза Шанина стала настоящей знаменитостью еще при жизни, ее фотография была помещена на обложке журнала «Огонек». О ее ратных подвигах в газете «Красная Звезда» писал известный советский писатель и журналист Илья Эренбург, который считал Шанину одним из лучших снайперов своего времени и восторгался точностью ее стрельбы. Писала о Шаниной и пресса союзников, отважную девушку хвалили в американских газетах в 1944-45 годах. При этом сама Роза не очень любила свою популярность и считала, что ее переоценивают. Находясь на фронте, Роза Шанина вела дневник, который сохранился, его оригинал хранится сегодня на ее родине в Архангельском областном краеведческом музее. Из записей становится понятно, что к свалившейся на нее славе она относилась очень сдержано и не обращала на свою популярность особого внимания, Роза считала, что ее переоценивают. Среди прочего в дневнике есть следующая выразительная запись, оставленная девушкой за 10 дней до своей смерти: «Я сделала не больше, чем обязана как советский человек, став на защиту Родины». В данной фразе весь характер отважной девушки и ее природная скромность. Она появилась на свет в простой крестьянской семье в небольшой деревеньке Едьма, находящейся на территории Архангельской области. Деревня сохранилась до наших дней и входит в состав Устьяновского района, здесь же в Устьяновском краеведческом музее хранится копия дневника Розы Шаниной, с которой может познакомиться сегодня любой желающий. Память о прославленной землячке хранят сегодня два здания: перестроенная в 1960 году школа, в которой Роза училась с 1931 по 1935 год, и дом Богдановской коммуны, которую основал ее отец Егор Михайлович Шанин, в этом доме она и появилась на свет. Сегодня здесь располагается здание почты. Семья Шаниных была многодетной. У Розы было пять родных братьев и сестра, помимо них Шанины взяли на воспитание еще трех сирот. Начальное образование девочка, которую отец назвал в честь известной революционерки Розы Люксембург, получила в Едемской начальной школе, здесь она окончила 4 первых класса и в 1935 году перешла в среднюю школу, которая находилась в деревне Березники, находившейся от дома Шаниных примерно в 13 километрах. На уроки Розе, как и многим ее сверстникам в 1930-е годы, приходилось ходить пешком в любую погоду. Летом 1938 года, после завершения обучения в 7-м классе Роза Шанина в возрасте 14 лет решает отправиться в Архангельск, чтобы поступить здесь в местное педагогическое училище. Скорее всего, девушка стремилась к самостоятельности и хотела таким образом облегчить жизнь многодетной семьи, хотя ее родители и выступали против такого желания дочери. Несмотря на это, Роза приняла решение и отправилась покорять Архангельск практически без вещей и без денег, до того как поселиться в общежитии училища, она жила в Архангельске у своего старшего брата. Упорства и воли девушке было не занимать. Позднее именно Архангельск стал для Розы родным городом, что нашло отражение в оставленных ею дневниковых записях. В сентябре 1941 года Роза устроилась на подработку воспитательницей в старшую группу детского сада на тот момент девушка училась на третьем курсе. Подработка продолжалась до 1942 года, когда окончившая училище Роза Шанина осталась работать в детском саду уже как полноценный воспитатель на полный рабочий день. При этом работу девушка совмещала с дежурствами на городских крышах, она состояла в отряде добровольцев, которые тушили пожары, возникающие после налетов немецкой авиации на Архангельск. В феврале 1942 Роза Шанина еще проходит обучение и подготовку во Всевобуче. Окончив обучение, в июне 1943 года она была призвана на военную службу, в действующую армию девушка рвалась добровольно. К этому моменту на фронтах Великой Отечественной войны уже без вести пропали два ее родных брата, а всего из четырех детей Шаниных, которые ушли на войну, назад домой не вернулся никто. В 1943 году бывший педагог по образованию и воспитатель детского сада оказывается в Центральной женской школе снайперской подготовки. К тому моменту считалось, что женщины отлично подходят для обучения этой армейской профессии. Девушки были более устойчивы к холоду, отличались большим терпением и усидчивостью, были менее подвержены стрессу. Все это было очень важно в снайперском деле. Помимо всего прочего, женское тело обладает большей гибкостью по сравнению с мужским, что также является достаточно важным фактором для снайперской войны и использования разнообразных позиций и укрытий на местности. Здесь следует сделать небольшое отступление и отметить, что снайперское дело успешно развивалось в Советском Союзе еще до начала Великой Отечественной войны. Для гитлеровцев хорошая стрелковая подготовка простых красноармейцев и наличие подготовленных снайперов стали сюрпризом уже в первые дни войны на Восточном фронте. Развитие снайперского движения началось уже после завершения гражданской войны, а в начале 30-х годов прошлого века в Советском Союзе была развернута по-настоящему массовая подготовка метких стрелков, это выражалось в массовости и распространенности стрелкового спорта, а также усилении огневой подготовки солдат и командиров РККА. Тогда же в обиход было введено известное звание «Ворошиловский стрелок», а также был учрежден одноименный нагрудный знак ОСОАВИАХИМ. 100 лет назад — 3 апреля 1924 года, родилась Роза Егоровна Шанина. Советский одиночный снайпер отдельного взвода снайперов-девушек 3-го Белорусского фронта, кавалер ордена Славы; одна из первых женщин-снайперов, удостоенных этой награды. Была известна способностью вести точную стрельбу по движущимся целям дуплетом — двумя идущими друг за другом выстрелами. На счету Розы Шаниной записано 59 подтверждённых уничтоженных солдат и офицеров противника.Американские репортеры называли ее «Невидимый ужас Восточной Пруссии». Имела 2 ордена Славы, представлялась к третьему… Но стать Полным кавалером не успела. Ей навсегда осталось 20.Роза Егоровна Шанина, награжденная двумя орденами Славы II и III степени, входит в пантеон советских женщин-снайперов, которые показали себя в годы войны отличными солдатами. Роза Шанина стала настоящей знаменитостью еще при жизни, ее фотография была помещена на обложке журнала «Огонек». О ее ратных подвигах в газете «Красная Звезда» писал известный советский писатель и журналист Илья Эренбург, который считал Шанину одним из лучших снайперов своего времени и восторгался точностью ее стрельбы. Писала о Шаниной и пресса союзников, отважную девушку хвалили в американских газетах в 1944-45 годах. При этом сама Роза не очень любила свою популярность и считала, что ее переоценивают.Находясь на фронте, Роза Шанина вела дневник, который сохранился, его оригинал хранится сегодня на ее родине в Архангельском областном краеведческом музее. Из записей становится понятно, что к свалившейся на нее славе она относилась очень сдержано и не обращала на свою популярность особого внимания, Роза считала, что ее переоценивают. Среди прочего в дневнике есть следующая выразительная запись, оставленная девушкой за 10 дней до своей смерти: «Я сделала не больше, чем обязана как советский человек, став на защиту Родины». В данной фразе весь характер отважной девушки и ее природная скромность.Она появилась на свет в простой крестьянской семье в небольшой деревеньке Едьма, находящейся на территории Архангельской области. Деревня сохранилась до наших дней и входит в состав Устьяновского района, здесь же в Устьяновском краеведческом музее хранится копия дневника Розы Шаниной, с которой может познакомиться сегодня любой желающий. Память о прославленной землячке хранят сегодня два здания: перестроенная в 1960 году школа, в которой Роза училась с 1931 по 1935 год, и дом Богдановской коммуны, которую основал ее отец Егор Михайлович Шанин, в этом доме она и появилась на свет. Сегодня здесь располагается здание почты. Семья Шаниных была многодетной. У Розы было пять родных братьев и сестра, помимо них Шанины взяли на воспитание еще трех сирот. Начальное образование девочка, которую отец назвал в честь известной революционерки Розы Люксембург, получила в Едемской начальной школе, здесь она окончила 4 первых класса и в 1935 году перешла в среднюю школу, которая находилась в деревне Березники, находившейся от дома Шаниных примерно в 13 километрах. На уроки Розе, как и многим ее сверстникам в 1930-е годы, приходилось ходить пешком в любую погоду. Летом 1938 года, после завершения обучения в 7-м классе Роза Шанина в возрасте 14 лет решает отправиться в Архангельск, чтобы поступить здесь в местное педагогическое училище. Скорее всего, девушка стремилась к самостоятельности и хотела таким образом облегчить жизнь многодетной семьи, хотя ее родители и выступали против такого желания дочери. Несмотря на это, Роза приняла решение и отправилась покорять Архангельск практически без вещей и без денег, до того как поселиться в общежитии училища, она жила в Архангельске у своего старшего брата. Упорства и воли девушке было не занимать. Позднее именно Архангельск стал для Розы родным городом, что нашло отражение в оставленных ею дневниковых записях.В сентябре 1941 года Роза устроилась на подработку воспитательницей в старшую группу детского сада на тот момент девушка училась на третьем курсе. Подработка продолжалась до 1942 года, когда окончившая училище Роза Шанина осталась работать в детском саду уже как полноценный воспитатель на полный рабочий день. При этом работу девушка совмещала с дежурствами на городских крышах, она состояла в отряде добровольцев, которые тушили пожары, возникающие после налетов немецкой авиации на Архангельск. В феврале 1942 Роза Шанина еще проходит обучение и подготовку во Всевобуче. Окончив обучение, в июне 1943 года она была призвана на военную службу, в действующую армию девушка рвалась добровольно. К этому моменту на фронтах Великой Отечественной войны уже без вести пропали два ее родных брата, а всего из четырех детей Шаниных, которые ушли на войну, назад домой не вернулся никто. В 1943 году бывший педагог по образованию и воспитатель детского сада оказывается в Центральной женской школе снайперской подготовки. К тому моменту считалось, что женщины отлично подходят для обучения этой армейской профессии. Девушки были более устойчивы к холоду, отличались большим терпением и усидчивостью, были менее подвержены стрессу. Все это было очень важно в снайперском деле. Помимо всего прочего, женское тело обладает большей гибкостью по сравнению с мужским, что также является достаточно важным фактором для снайперской войны и использования разнообразных позиций и укрытий на местности.Здесь следует сделать небольшое отступление и отметить, что снайперское дело успешно развивалось в Советском Союзе еще до начала Великой Отечественной войны. Для гитлеровцев хорошая стрелковая подготовка простых красноармейцев и наличие подготовленных снайперов стали сюрпризом уже в первые дни войны на Восточном фронте. Развитие снайперского движения началось уже после завершения гражданской войны, а в начале 30-х годов прошлого века в Советском Союзе была развернута по-настоящему массовая подготовка метких стрелков, это выражалось в массовости и распространенности стрелкового спорта, а также усилении огневой подготовки солдат и командиров РККА. Тогда же в обиход было введено известное звание «Ворошиловский стрелок», а также был учрежден одноименный нагрудный знак ОСОАВИАХИМ.

Герой Советского Союза снайпер В. Г. Зайцев (слева) с новобранцами, декабрь 1942 года Уже в начале 1930-х годов в РККА развернулось движение «В каждой стрелковой части – снайперский взвод». В стране создавались и испытывались новые снайперские винтовки (в том числе и самозарядные модели) и оптические прицелы к ним. В 1934 году в РККА был впервые введен маскировочный костюм, сначала только зимний, а уже в 1938 году на его базе был представлен и летний вариант. Уже летом 1938 года советские снайперы нагоняли ужас на японских бойцов во время боев на озере Хасан. В конфликте принимали участие как снайперы погранвойск, так и обычных частей РККА. В захваченном после конфликта дневнике японского поручика Кофуэндо, который служил в 75-м пехотном полку 19-й пехотной дивизии, нашли упоминание о том, что японцы несли потери убитыми и ранеными от огня снайперов противника, для которых 900-1000 метров до японских позиций не были особым препятствием. После 22 июня 1941 года подготовка снайперов в СССР стала еще более масштабной, чем в довоенное время. Стрелков готовили не только в многочисленных специализированных снайперских школах, но и в разбросанных по всей стране организациях Всевобуча и ОСОАВИАХИМа, также снайперов продолжали готовить непосредственно в воинских частях – на специальных курсах и сборах. Уже в годы войны особое внимание было уделено подготовке женщин-снайперов. Так, в мае 1943 года в Советском Союзе на базе женских курсов отличных стрелков была образована знаменитая Центральная женская школа снайперской подготовки, которая за время своей работы успела провести 7 выпусков. Стены данной школы покинули 407 инструкторов снайперского дела и 1061 снайпер, а всего количество женщин-снайперов, которые воевали с гитлеровскими захватчиками в рядах Красной Армии, оценивается в несколько тысяч человек. Школу снайперов Роза Шанина сумела закончить с отличием, при этом ей сразу же предложили должность инструктора, но девушка отказалась и проявила настойчивость, добиваясь отправки на фронт. В итоге 2 апреля 1944 года она прибыла к месту своей службы – в распоряжение 338-й стрелковой дивизии. В составе данного подразделения в то время был сформирован отдельный снайперский взвод, который состоял из одних женщин. Уже спустя три дня она открыла счет убитым гитлеровцем, а всего в период с 6 по 11 апреля сумела отличиться 13 раз, за что была представлена к ордену Славы III степени, став первой девушкой в составе 3-го Белорусского фронта, которая была удостоена этой правительственной награды. К концу мая 1944 года на ее счету было уже 18 убитых солдат и офицеров противника, тогда же на нее впервые обратила внимание пресса и ее портрет напечатали на первой полосе фронтовой газеты. В дальнейшем ефрейтор Роза Шанина, которая к тому моменту командовала отделением, приняла участие в знаменитой наступательной операции «Багратион», участвовала в окружении и уничтожении группировки войск противника в районе Витебска, а уже в июле 1944 года в боях по освобождению Вильнюса. В начале августа 1944 года с девушкой произошел необычный эпизод, когда она отстала от бойцов своей роты во время переправы и пошла вместе с батальоном, отправлявшимся на передовую. Вместе с батальоном отважная девушка участвовала в боях, а возвращаясь с передовой, сумела захватить в плен трех солдат противника. При этом за такую самоволку Шанину отчитали и подвергли комсомольскому взысканию, но уже в сентябре того же года наградили орденом Славы II степени, среди прочего в наградном листе фигурировал и этот эпизод с захватом трех пленных солдат во время так называемой «самоволки». Стоит отметить, что Роза достаточно часто просилась на передовую в действующие части и принимала непосредственное участие в боевых действиях. Несмотря на то, что командование старалось не подключать девушек-снайперов к непосредственным пехотным боям, так как они представляли большую ценность именно как снайперы, которые могли из засад наносить большой урон живой силе противника, Роза раз за разом оказывалась на передовой. При этом Роза Шанина действительно была очень ценным стрелком, ее мастерство отметили еще в Центральной женской школе снайперской подготовки, недаром после обучения ее сначала уговаривали остаться в школе инструктором. Своеобразной фишкой Розы была стрельба так называемыми дуплетами по движущимся целям (два выстрела по одной цели с одного дыхания). Уже к 16 сентября 1944 года, когда ее часть стояла на границе Восточной Пруссии, счет убитых Розой гитлеровцев перевалил за 50 человек. Жизнь Розы оборвалась в конце января 1945 года во время Инстербургско-Кёнигсбергской наступательной операции советских войск. 27 января Роза Шанина была тяжело ранена в грудь осколком снаряда, ранение оказалось смертельным, она умерла на следующий день, 28 января, в медсанбате 144-й Виленской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Ее похоронили возле имения Райхау, приблизительно в трех километрах на северо-запад от деревни Ильмсдорф (сегодня поселок Ново-Бобруйск в Калининградской области).

Город Гвардейск в Калининградской области. Согласно документам, на декабрь 1944 года на ее счету было 59 убитых гитлеровцев. В то же время краеведы сегодня отмечают, что на момент гибели на ее счету в снайперской книжке числилось уже 62 убитых противника. В действительности же их счет мог быть еще большим, так как Роза Шанина часто ходила в «самоволки», участвуя в боевых действиях на передовой и стреляя по противнику, в том числе и из автоматического оружия. В подобных боевых обстоятельствах не всегда имелась возможность вести точный учет своих побед, да и вряд ли Роза к этому стремилась… https://back-in-ussr.com/2024/04/legendarnaya-snayper-krasav...