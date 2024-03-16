Плавучий отель на Байкале: как строят самый большой круизный лайнер

Длина лайнера – 87 метров, что сопоставимо с легендарным ледоколом «Байкал». Это будет четырехзвездочный плавучий отель для 144 пассажиров со спа-центром и тренажерным залом на борту. Рассказываем, когда судно спустят на воду и по какому маршруту его запустят. © Фото: Первый Байкальский

Что известно о лайнере

На судоверфи Восточно-Сибирского речного пароходства, расположенной в Иркутске в микрорайоне Солнечный, развернулся любопытный и грандиозный проект. С января 2023 года здесь строится круизный лайнер. Основной ход строительства можно наблюдать прямо под открытым небом: сейчас идет сборка стального корпуса, 8 из 14 блоков уже готовы. Для транспортировки раскроенных стальных элементов на площадке используется автомобильный кран, в дальнейшем понадобится башенный. Пассажирский теплоход сможет проходить на автономном ходу не менее 1600 километров со скоростью до 24 км/ч. Это позволит ему доходить до таких мест на севере Байкала, как остров Ярки, городов Северобайкальск и Нижнеангарск, а также популярного у туристов курорта «Хакусы».

– Лайнер строится на специальной стапельной площадке размером 15 на 90 метров. Площадка залита с уклоном, чтобы затем спустить судно на воду. Спускать будем на пневмо-мешках и с помощью лебедки – баллоны будут надуваться прямо под лайнером. Затем мы уберем металлическую оснастку и осуществим спуск, – рассказывает руководитель проекта Сергей Кошкин, заместитель директора по судостроению АО «ВСРП».

Проектом занималась компания «Р-Флот. Дизайн» из Нижнего Новгорода. Главный двигатель поставляется с завода ООО «Дизельмаш». Раскроенные блоки лайнера в Иркутск из Нижегородской области доставляли 40 фур. На данный момент собрано 8 стальных блоков из 14, в дальнейшем понадобится башенный кран. Здесь же на площадке расположен инженерно-технический офис, курирующий строительство, и вагончики, где организована кухня и зона отдыха для работников. Фото: Евгений Шоев

– В строительстве задействованы наши сварщики, токари, корпусники. Это уникальный случай, когда после большого перерыва в судостроении в Иркутске удалось сохранить редкую специальность «судокорпусник», – говорит Сергей Кошкин.

Сейчас на всей строительной площадке задействовано около 100 человек. К сентябрю работы на лайнере будут вести 250-300 человек.

Насколько большой будет лайнер?

Чтобы было проще представить размер нового тепдохода, мы решили сравнить габариты самых крупных в истории кораблей на Байкале. Иллюстрация: Первый Байкальский

По размерам новый лайнер RPV 8714 (рабочее название) очень близок к парому-ледоколу «Байкал». Это знаменитое судно, спроектированное и раскроенное английской фирмой «Армстронг, Уитворт и Ко», было спущено на воду в 1899 году и прослужило 18 лет.

Во время строительства Кругобайкальской железной дороги паром-ледокол «Байкал» соединял две железнодорожные ветки, «разорванные» Байкалом. Круглый год он транспортировал вагоны, грузы и пассажиров: на трех железнодорожных путях ледокола размещалось 25 двухосных вагонов с грузом и паровоз, в трюмах – 850 т груза, на борту – до 200 пассажиров.

Вместе с тем, новый круизный лайнер значительно превосходит по габаритам ледокол «Ангара», который поступил на железнодорожную службу в августе 1900 года и сейчас стоит на причале в Солнечном в формате музея, и современный теплоход «Империя» – самый большой теплоход на Байкале из существующих.

Отель на плаву

Новый лайнер будет представлять собой плавучий четырехзвездочный отель – на Байкале такого еще не было. Он рассчитан на 144 человек в каютном варианте или на 200 – в прогулочном. Для сравнения, «Империя» может взять на борт только 45 пассажиров.

У лайнера будет четыре палубы. На главной разместятся каюты без балконов – это номера категории «Стандарт». На первом и втором уровне надстройки будут расположены каюты с балконом, люксы и двухкомнатные номера. Проект интерьера круизного лайнера. Фото предоставлены «Исттрэвэл».

Кроме того, на судне предусмотрена каюта для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов-колясочников) и три каюты в стандартном исполнении, но с кнопкой вызова персонала возле кровати (к примеру, для инвалидов по зрению). На борту появится конференц-зал вместимостью до 100 человек, спа-центр, тренажерный зал, детская игровая комната.

Дизайн-проект находится на стадии завершения. Автором выступила московская компания «Форвард консалтинг», которая ранее разрабатывала дизайн отелей «Irkutsk City Center» (бывший «Marriott») и «Байкал» в Листвянке.

Конструктивные особенности

Навигация на Байкале накладывает свои сложности и требует особых конструктивных решений. Например, устье реки Ангары и Шаман-Камень непроходимы для крупных судов из-за мелководья. Специально для уменьшения массы и осадки судна до 2,6 метров придумана алюминиевая надстройка, ее сборка начнется уже в этом году. Именно осадка определяет возможность подхода теплохода к берегу.

И ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР НА БАЙКАЛ, ПОТРЕБУЕТСЯ ЕЩЕ ОДНО СУДНО.

Плавучий док «Тихий ход» – судоподъемное сооружение, обладающее способностью маневра по вертикали. Фото автора Сейчас док используется как ангар под строительство катамаранов. Фото: Евгений Шоев

На помощь теплоходу придет плавучий док, который уже сейчас можно наблюдать с пристани «Ракета». Док имеет грузоподъемность 2500 тонн, а вес лайнера – 1600 тонн.

– Док прибыл из порта Байкал и сейчас используется как ангар под строительство катамаранов. Дополнительно установлена крыша, стены, проведено отопление, вентиляция. Потом мы все это разберем. Док опустится в воду, лайнер зайдет внутрь, а затем док поднимет судно и уже отправится на Байкал, – поясняет Сергей Кошкин.

Катамараны «Сарма» и «Селенга», которые сейчас собираются внутри данного ангара, планируется спустить на воду уже в 2024 году. Они более скромные по размеру, но не менее впечатляющие по содержанию. Только не путайте их с теми прогулочными катамаранами, которые приводятся в движении педалями и используются для развлечений. Это скоростные катамараны на подводных крыльях, каждый из которых рассчитан на 148 человек. Автором проекта выступило конструкторское бюро «Си Тех». Процесс строительства катамаранов в ангаре на плавучем доке. Фото: Евгений Шоев Скоростные катамараны на подводных крыльях «Сарма» и «Селенга» рассчитаны на 148 человек. Фото: Евгений Шоев

Если говорить об экологической безопасности, то требования, предъявляемые к современным судам, исключают попадание сточных и нефтесодержащих вод в Байкал. Специально для этих целей в 2019 году «Восточно-Сибирское речное пароходство» построило судно-сборщик «Георгий Москалев». Оно предназначено для утилизации мусора, переработки нефтесодержащих и сточных вод.

По какому маршруту будут ходить?

Спуск круизного лайнера на воду запланирован на сентябрь 2026 года. Он будет курсировать по тем же маршрутам, которые сегодня обслуживают теплоходы «Александр Великий» (34 пассажира) и уже упомянутая «Империя» (45 пассажиров).

– Уникальность отдыха на воде в том, что можно увидеть самые красивые заповедные места, которые не увидишь по суше, – рассказывает Арминэ Абрамян, директор круизной компании «Исттрэвэл». – Например, за пятидневный маршрут туристы успевают посетить Листвянку, бухту Песчаная, обогнуть остров Ольхон и через Ушканьи острова дойти до Чивыркуйского залива.

Семидневный маршрут захватывает север Байкала и бухту Аяя. Также в прошлом году был запущен десятидневный маршрут, включающий посещение западной, восточной и северной частей озера.

– В 2024 году планируется возобновить маршрут из Иркутска в Усть-Баргузин и Турку. В том числе в этом будут помогать строящиеся катамараны «Сарма» и «Селенга», они как раз рассчитаны на однодневные маршруты. Соединить два берега Байкала – актуальная потребность в развитии байкальского туризма, – подчеркивает Арминэ Абрамян.

Катамараны «Сарма» и «Селенга», развивающие до 65 км/час, названы в честь самых сильных байкальских ветров. Фото предоставлено «Исттрэвэл».

Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются поселок Большие Коты и бухта Песчаная на западном побережье Байкала. В 2023 году возобновлены рейсы в Бурятию в поселок Танхой, в планах – развитие этого маршрута. Еще одно перспективное направление – остров Ольхон. Ежегодно растет количество рейсов и число пассажиров, которые предпочитают добираться на остров по воде, минуя длинные очереди на паром.

– Благодаря восстановленному теплоходу «Баргузин-1» мы смогли провести намного больше экскурсий по воде вдоль КБЖД и в бухту Песчаная. Также в этом году появится больше рейсов из Иркутска до Листвянки в будние дни, – рассказывает Арминэ Абрамян.

Но инфраструктура на Байкале пока что ограничивает возможности развития. Состояние многих причалов находится в плачевном состоянии. В планах Иркутской области – привлекать федеральные средства на реконструкцию причалов на Байкале. В первую очередь обсуждается восстановление причалов в порту Байкал, поселке Листвянке, также рассматриваются Хужир и Култук. Со стороны Бурятии новые причалы планируют строить в Нижнеангарске, Северобайкальске и Усть-Баргузине.

→ Историческая справка

Исследование Байкала по воде началось в 1643 году, когда казаки во главе с Курбатом Ивановым впервые вышли к побережью Байкала. Тогда они построили гребные судна и переправились через пролив Малое Море на остров Ольхон. С 1650 года началось развитие строительства специальных судов для экспедиций.

В середине XVIII века в Иркутске запустилась навигацкая школа, выпускники которой отправлялись, в том числе, и на Тихий океан. Также активно шла торговля с Китаем, а Байкал являлся связующим звеном на торговом пути.

В XIX веке уже понемногу развивалось парусное судоходство в виде простых плоскодонных дощаников (плоскодонное деревянное речное судно небольшого размера с палубой и одной мачтой. – Прим. авт.) с парусом, начали использоваться и паровые рыболовецкие катера. Первые пароходы на Байкале были спущены на воду в июне 1844 года. Возрастала необходимость грузопассажирских перевозок. В 1899 году на воду спустили паром-ледокол «Байкал», а годом спустя – его Паромы-ледоколы «Байкал» и «Ангара». Фото из открытых источников

В советское время развитие судоходства продолжалось – строились пристани, пароходы и баржи. В 1950-1960-е года прошла модернизация байкальского флота: паровой флот был заменен на суда с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). В 1960 было построено крупнейшее исследовательское судно на озере – «Г. Ю. Верещагин», судно Лимнологического института Сибирского отделения Академии наук СССР.

В 1980-е пассажирский флот на Байкале пополнился серией судов на подводных крыльях под названием «Ракета» – это теплоходы «Баргузин», «Метеор», «Восход» и «Комета».

ИМЕННО В ЧЕСТЬ ЭТОЙ СЕРИИ НАЗВАН РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, ПРИЧАЛ В МИКРОРАЙОНЕ СОЛНЕЧНЫЙ.

В 2000-х были запущены в работу два парома «Ольхонские ворота» и «Семен Батагаев», теплоходы «Империя» и «Баргузин-3», экологическое судно «Георгий Москалев».

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