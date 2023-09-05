Усадьба Большие Вязёмы. Часть 1.

После Захарово надо обязательно посетить особняк Голицыных в Больших Вязёмах, тоже связанный с поэтом.

Широко известны многие пушкинские места: Лицей, Тригорское, Петровское, Болдино, Торжок…, а подмосковное Захарово к примеру, колыбель детства Александра Сергеевича Пушкина, оставалось известным лишь узкому кругу краеведов и пушкинистов. Общественность осознала значимость Захарова лишь к концу ХХ века. В 1987 году был создан один из самых молодых на сегодня пушкинских музеев - Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина (ГИЛМЗ А.С. Пушкина). Он разместился в двух бывших подмосковных усадьбах: в сельце Захарово и в Больших Вязёмах...

Изначально я разделил материал об усадьбе Большие Вязёмы на две логичные части: первая - собственно сама усадьба, вторая часть - Церковь Спаса Преображения в Больших Вязёмах. Так что все подробности связанные с Преображенской церковью - в отдельном подробном материале будут представлены завтра. Здесь будет много фото!

Поселение на месте современной усадьбы Большие Вязёмы существовало еще с XIV века. Впервые название Вязёмы встречается в документах XVI века. Происхождение слова «Вязёмы» точно не установлено. Существуют две основные теории. Согласно первой слово происходит от славянского «вязкий», возможно это связано с вязкими берегами речки протекающей по территории усадьбы носящей схожее с усадьбой название Большая Вяземка. Другая теория относит слово «вязема» к финно-угорским корням, характерное для гидронимики Русского Севера.







1. Церковь Спаса Преображения (первоначально Живоначальной Троицы) в Вязёмах. Конец XVI века. 2. Звонница. Конец XVI века. 3. Домик причта. 4. Ограда вокруг храмового комплекса. 5. Плотина на реке Вяземке, построенная по указу Бориса Годунова. 6. Каменный мост через реку Вяземка, построенный в 1820-х годах. 7. Дворец и флигели. 70-80-е годы XVIII в. 8. Партер. 9. Регулярный парк. 10. Памятник Пушкину. Скульптор Ю.С. Динес, архитектор А.В. Климочкин. Установлен в 1999 году к 200-летию со дня рождения поэта. 11. Памятный знак в честь остановки двух армий в Отечественной войне 1812 года. 12. Комплекс хозяйственных построек XVIII—XX вв.



При Иване Грозном Вязёмы были последней станцией перед Москвой по Большой Смоленской дороге. Тогда село называлось Никольское-Вязёмы. В конце 1584 года село было подарено царём Фёдором I Иоанновичем своему шурину Борису Годунову, который немедленно затеял здесь большое строительство...

Осмотр усадьбы вполне можно начать с памятника А.С. Пушкину перед входом на территорию музея - как основному ориентиру начала маршрута

13. Конный двор.При Иване Грозном Вязёмы были последней станцией перед Москвой по Большой Смоленской дороге. Тогда село называлось Никольское-Вязёмы. В конце 1584 года село было подарено царём Фёдором I Иоанновичем своему шурину Борису Годунову, который немедленно затеял здесь большое строительство...Осмотр усадьбы вполне можно начать с памятника А.С. Пушкину перед входом на территорию музея - как основному ориентиру начала маршрута

Будет еще один памятник Поэту, но это уже в самом усадебном парке...

При Борисе Годунове в этих местах были построены деревянный загородный дворец, каменные звонница и пятиглавый Троицкий храм; сооружена плотина на реке Вязёмке. Здесь же располагались деревянная церковь Николая Чудотворца и монастырь Иоанна Богослова, который возник еще в догодуновское время. Ансамбль подмосковной царской резиденции окружали ров, вал и деревянная стена с шестью башнями, отчего Вязёмы приобрели вид крепости - «острога». Ни одно из этих сооружений, кроме каменного храма и звонницы, до нашего времени не сохранилось - даже в перестроенном виде. Со стороны речки всё еще можно разглядеть сильно оплывшие крепостные валы.

Будет еще один памятник Поэту, но это уже в самом усадебном парке...При Борисе Годунове в этих местах были построены деревянный загородный дворец, каменные звонница и пятиглавый Троицкий храм; сооружена плотина на реке Вязёмке. Здесь же располагались деревянная церковь Николая Чудотворца и монастырь Иоанна Богослова, который возник еще в догодуновское время. Ансамбль подмосковной царской резиденции окружали ров, вал и деревянная стена с шестью башнями, отчего Вязёмы приобрели вид крепости - «острога». Ни одно из этих сооружений, кроме каменного храма и звонницы, до нашего времени не сохранилось - даже в перестроенном виде. Со стороны речки всё еще можно разглядеть сильно оплывшие крепостные валы.



После смерти Бориса Годунова Вязёмы перешли к Лжедмитрию I, который зимой 1606 г. устроил здесь лукавую «потешную баталию» немецкой гвардии и польской конницы с московскими боярами. В мае этого же года в Вязёмах, по пути в Москву, на пять дней останавливалась Марина Мнишек. После её отъезда в селе случился пожар, обративший в пепел 30 крестьянских дворов. В 1611 г. здесь проходили переговоры о мире с Яном Сапегой.



Преображенская церковь - о ней представлен отдельный подробный материал - ну, а нам далее, мимо храма к усадебному комплексу и регулярному парку

В 1618 г. деревянный дворец Бориса Годунова вместе с «острогом» сгорел, а место, где он стоял, позже было застроено. Во время Смуты сгорели монастырь Иоанна Богослова и Никольская церковь. После «Московского разорения» от бывшей царской резиденции остались только Троицкая церковь, звонница и плотина. В Троицкой церкви останавливался царь Алексей Михайлович при своих поездках в Звенигород.





Слева дорожка к усадебному дому-дворцу, справа - к Западному флигелю и регулярному парку



Западный флигель

В 1694 году Пётр I пожаловал усадьбу князю Борису Голицыну. В XVIII веке рядом с собором был выстроен дом причта, который вместе с собором и звонницей был огорожен каменной оградой. Во второй половине XVIII века при правнуке Бориса Алексеевича - отставном бригадире Николае Михайловиче Голицыне (1729-1799) (владевшем Вязёмы с 1766 года) - началось строительство дворца и флигелей.



Западный флигель - вид со стороны главного дома

Строительство двух флигелей закончилось в 1772 году, а в 1784 году был достроен дом-дворец, который существует и сейчас. Одновременно с постройкой зданий разбит регулярный парк с аллеями.



Архитектура главного усадебного дома не свойственна концу XVIII века. В своей архаичности, она скорее ближе петровскому времени.



Вообще же этот двухэтажный кирпичный дом был построен в 1784 году по заказу Н.М. Голицына в стиле французского классицизма эпохи Людовика XVI





Герб Голицыных на фронтоне главного дома



С 1785 по 1788 год Николай Михайлович был уездным предводителем дворянства.



Парадный вид главного усадебного дома

После смерти холостого Николая Михайловича усадьбой несколько лет владел его брат - Александр Михайлович Голицын. Он был дружен с семьёй своего двоюродного брата Владимира Борисовича Голицына (1731-1798) и, так как не был женат и не оставил прямых наследников, завещал в 1803 году имение старшему сыну Владимира Борисовича - Голицыну Борису Владимировичу (1769-1813), который приходился ему двоюродным племянником.



Так как Борис Владимирович не был женат, то после его безвременной смерти от ран в 1813 году усадьба отошла к его младшему брату, будущему московскому генерал-губернатору Д.В. Голицыну, однако здесь подолгу жил и зять предыдущего владельца, литератор С.П. Шевырев, который занимался каталогизацией огромной усадебной библиотеки, основанной Борисом Владимировичем. К нему в гости в 1849 году заезжал писатель Н.В. Гоголь.









Восточный флигель





Восточный флигель



Здесь у восточного флигеля в густой тенистой зелени возведено здание Чайной, вполне уютно...



Восточный флигель Флигель №2 Конного двора. Здесь заказывают экскурсии. Отсюда мы и начинаем осмотр усадьбы. Конный двор увидим в финале прогулки.После смерти Бориса Годунова Вязёмы перешли к Лжедмитрию I, который зимой 1606 г. устроил здесь лукавую «потешную баталию» немецкой гвардии и польской конницы с московскими боярами. В мае этого же года в Вязёмах, по пути в Москву, на пять дней останавливалась Марина Мнишек. После её отъезда в селе случился пожар, обративший в пепел 30 крестьянских дворов. В 1611 г. здесь проходили переговоры о мире с Яном Сапегой.Преображенская церковь - о ней представлен отдельный подробный материал - ну, а нам далее, мимо храма к усадебному комплексу и регулярному паркуВ 1618 г. деревянный дворец Бориса Годунова вместе с «острогом» сгорел, а место, где он стоял, позже было застроено. Во время Смуты сгорели монастырь Иоанна Богослова и Никольская церковь. После «Московского разорения» от бывшей царской резиденции остались только Троицкая церковь, звонница и плотина. В Троицкой церкви останавливался царь Алексей Михайлович при своих поездках в Звенигород.Слева дорожка к усадебному дому-дворцу, справа - к Западному флигелю и регулярному паркуЗападный флигельЗападный флигель - вид со стороны главного домаСтроительство двух флигелей закончилось в 1772 году, а в 1784 году был достроен дом-дворец, который существует и сейчас. Одновременно с постройкой зданий разбит регулярный парк с аллеями.Архитектура главного усадебного дома не свойственна концу XVIII века. В своей архаичности, она скорее ближе петровскому времени.Вообще же этот двухэтажный кирпичный дом был построен в 1784 году по заказу Н.М. Голицына в стиле французского классицизма эпохи Людовика XVIГерб Голицыных на фронтоне главного домаС 1785 по 1788 год Николай Михайлович был уездным предводителем дворянства.Парадный вид главного усадебного домаПосле смерти холостого Николая Михайловича усадьбой несколько лет владел его брат - Александр Михайлович Голицын. Он был дружен с семьёй своего двоюродного брата Владимира Борисовича Голицына (1731-1798) и, так как не был женат и не оставил прямых наследников, завещал в 1803 году имение старшему сыну Владимира Борисовича - Голицыну Борису Владимировичу (1769-1813), который приходился ему двоюродным племянником.Так как Борис Владимирович не был женат, то после его безвременной смерти от ран в 1813 году усадьба отошла к его младшему брату, будущему московскому генерал-губернатору Д.В. Голицыну, однако здесь подолгу жил и зять предыдущего владельца, литератор С.П. Шевырев, который занимался каталогизацией огромной усадебной библиотеки, основанной Борисом Владимировичем. К нему в гости в 1849 году заезжал писатель Н.В. Гоголь.Восточный флигельВосточный флигельЗдесь у восточного флигеля в густой тенистой зелени возведено здание Чайной, вполне уютно...