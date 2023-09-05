Усадьба Большие Вязёмы. Часть 1.

После Захарово надо обязательно посетить особняк Голицыных в Больших Вязёмах, тоже связанный с поэтом.
Широко известны многие пушкинские места: Лицей, Тригорское, Петровское, Болдино, Торжок…, а подмосковное Захарово к примеру, колыбель детства Александра Сергеевича Пушкина, оставалось известным лишь узкому кругу краеведов и пушкинистов. Общественность осознала значимость Захарова лишь к концу ХХ века. В 1987 году был создан один из самых молодых на сегодня пушкинских музеев - Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина (ГИЛМЗ А.С. Пушкина). Он разместился в двух бывших подмосковных усадьбах: в сельце Захарово и в Больших Вязёмах...
Изначально я разделил материал об усадьбе Большие Вязёмы на две логичные части: первая - собственно сама усадьба, вторая часть - Церковь Спаса Преображения в Больших Вязёмах. Так что все подробности связанные с Преображенской церковью - в отдельном подробном материале будут представлены завтра. Здесь будет много фото!
Поселение на месте современной усадьбы Большие Вязёмы существовало еще с XIV века. Впервые название Вязёмы встречается в документах XVI века. Происхождение слова «Вязёмы» точно не установлено. Существуют две основные теории. Согласно первой слово происходит от славянского «вязкий», возможно это связано с вязкими берегами речки протекающей по территории усадьбы носящей схожее с усадьбой название Большая Вяземка. Другая теория относит слово «вязема» к финно-угорским корням, характерное для гидронимики Русского Севера.
При Иване Грозном Вязёмы были последней станцией перед Москвой по Большой Смоленской дороге. Тогда село называлось Никольское-Вязёмы. В конце 1584 года село было подарено царём Фёдором I Иоанновичем своему шурину Борису Годунову, который немедленно затеял здесь большое строительство...
Осмотр усадьбы вполне можно начать с памятника А.С. Пушкину перед входом на территорию музея - как основному ориентиру начала маршрута
Будет еще один памятник Поэту, но это уже в самом усадебном парке...
При Борисе Годунове в этих местах были построены деревянный загородный дворец, каменные звонница и пятиглавый Троицкий храм; сооружена плотина на реке Вязёмке. Здесь же располагались деревянная церковь Николая Чудотворца и монастырь Иоанна Богослова, который возник еще в догодуновское время. Ансамбль подмосковной царской резиденции окружали ров, вал и деревянная стена с шестью башнями, отчего Вязёмы приобрели вид крепости - «острога». Ни одно из этих сооружений, кроме каменного храма и звонницы, до нашего времени не сохранилось - даже в перестроенном виде. Со стороны речки всё еще можно разглядеть сильно оплывшие крепостные валы.
После смерти Бориса Годунова Вязёмы перешли к Лжедмитрию I, который зимой 1606 г. устроил здесь лукавую «потешную баталию» немецкой гвардии и польской конницы с московскими боярами. В мае этого же года в Вязёмах, по пути в Москву, на пять дней останавливалась Марина Мнишек. После её отъезда в селе случился пожар, обративший в пепел 30 крестьянских дворов. В 1611 г. здесь проходили переговоры о мире с Яном Сапегой.
Преображенская церковь - о ней представлен отдельный подробный материал - ну, а нам далее, мимо храма к усадебному комплексу и регулярному парку
В 1618 г. деревянный дворец Бориса Годунова вместе с «острогом» сгорел, а место, где он стоял, позже было застроено. Во время Смуты сгорели монастырь Иоанна Богослова и Никольская церковь. После «Московского разорения» от бывшей царской резиденции остались только Троицкая церковь, звонница и плотина. В Троицкой церкви останавливался царь Алексей Михайлович при своих поездках в Звенигород.
Слева дорожка к усадебному дому-дворцу, справа - к Западному флигелю и регулярному парку
Западный флигель
В 1694 году Пётр I пожаловал усадьбу князю Борису Голицыну. В XVIII веке рядом с собором был выстроен дом причта, который вместе с собором и звонницей был огорожен каменной оградой. Во второй половине XVIII века при правнуке Бориса Алексеевича - отставном бригадире Николае Михайловиче Голицыне (1729-1799) (владевшем Вязёмы с 1766 года) - началось строительство дворца и флигелей.
Западный флигель - вид со стороны главного дома
Строительство двух флигелей закончилось в 1772 году, а в 1784 году был достроен дом-дворец, который существует и сейчас. Одновременно с постройкой зданий разбит регулярный парк с аллеями.
Архитектура главного усадебного дома не свойственна концу XVIII века. В своей архаичности, она скорее ближе петровскому времени.
Вообще же этот двухэтажный кирпичный дом был построен в 1784 году по заказу Н.М. Голицына в стиле французского классицизма эпохи Людовика XVI
Герб Голицыных на фронтоне главного дома
С 1785 по 1788 год Николай Михайлович был уездным предводителем дворянства.
Парадный вид главного усадебного дома
После смерти холостого Николая Михайловича усадьбой несколько лет владел его брат - Александр Михайлович Голицын. Он был дружен с семьёй своего двоюродного брата Владимира Борисовича Голицына (1731-1798) и, так как не был женат и не оставил прямых наследников, завещал в 1803 году имение старшему сыну Владимира Борисовича - Голицыну Борису Владимировичу (1769-1813), который приходился ему двоюродным племянником.
Так как Борис Владимирович не был женат, то после его безвременной смерти от ран в 1813 году усадьба отошла к его младшему брату, будущему московскому генерал-губернатору Д.В. Голицыну, однако здесь подолгу жил и зять предыдущего владельца, литератор С.П. Шевырев, который занимался каталогизацией огромной усадебной библиотеки, основанной Борисом Владимировичем. К нему в гости в 1849 году заезжал писатель Н.В. Гоголь.
Восточный флигель
Восточный флигель
Здесь у восточного флигеля в густой тенистой зелени возведено здание Чайной, вполне уютно...
Восточный флигель
Прогуляемся в усадебном парке Вязёмы
Здесь встречаем памятный бюст князя Дмитрия Владимировича Голицына.
Светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын (1771-1844) - военный деятель Наполеоновских войн (генерал от кавалерии), который в течение почти четверти века осуществлял управление Москвой (1820-1844, в должности военного генерал-губернатора).
С усадьбой связано и имя Александра Сергеевича Пушкина
В двух километрах отсюда находилось имение Ганнибалов - Захарово, в котором поэт провёл своё детство. В 1807 году у местного храма был похоронен младший брат поэта А.С. Пушкина - Николай Пушкин, умерший в возрасте шести лет.
Остатки регулярного липового парка со звездчатым пересечением аллей, разбитый со стороны парадного подъезда к дому. В центре стоит памятник А.С.Пушкину.
Сам Александр с бабушкой своей, Марией Алексеевной Ганнибал, и с сестрой Ольгой ходил в детстве в Вязёмскую церковь из соседнего именья Захарово, где не было своей церкви. Здесь, в усадьбе, на одном из балов, А.С. Пушкин впервые увидел Наталью Николаевну Гончарову, свою будущую жену.
Памятник А.С. Пушкину. Скульптор Ю.С. Динес, архитектор А.В. Климочкин. Установлен в 1999 году к 200-летию со дня рождения поэта.
В конце августа 1812 году в усадьбе Голицына останавливался на ночь М.И. Кутузов, отступавший с войсками к Москве. А через сутки - наступавший на Москву Наполеон. В память об этих событиях на территории усадьбы установлен памятный знак.
В разное время усадьбу посещали Павел I, Н.М. Пржевальский, В.Я. Брюсов, Л.Н. Толстой.
В 1882 году новым владельцем стал князь Дмитрий Борисович Голицын, внук героя Отечественной войны 1812 года Д.В. Голицына. С его появление усадьба была обновлена. С 1908 года в окрестностях усадьбы он основывает дачный посёлок для сдачи в аренду (сейчас это город Голицыно). Дмитрий Борисович был последним владельцем усадьбы Большие Вязёмы. Во время Первой мировой войны он в усадьбе организовал лазарет для раненых.
Голицыны владели усадьбой до революции, однако, как и другие старые дворянские гнёзда, в пореформенное время она оскудела и едва ли не была заброшена. В 1917 году барский дом стоял в заросшем саду с забитыми окнами.
Выходим из парка и направляемся к усадебному пруду
После революции в 1918-1919 годах музейными работниками из усадьбы было вывезено много ценных вещей, а также библиотека, насчитывавшая более 30 тысяч томов. В советское время в усадьбе сменили друг друга свыше десятка государственных учреждений - приют для беспризорных детей, санаторий ВЦИК, школа парашютистов, танковое училище, институты коневодства, полиграфии, фитопатологии.
В конце 1980-х годов силами местных краеведов, в первую очередь А.И. Виноградова и А. М. Рязанова, началось создание музея, в первое время народного, располагавшегося в бывшем доме причта храма. С 1994 года усадьбы Вязёмы и Захарово образуют Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина. В состав музейного комплекса входят дворец и два флигеля времён XVIII века, конный двор с флигелями времён XVII века, хозяйственные постройки, парки, пруды, созданные на протяжении XVI-XIX веков. Всего на территории усадьбы Вязёмы более 20 памятников истории и культуры.
С восточной стороны главного дома установлен памятный знак остановки двух армий в этом месте в 1812 году
Памятный знак в честь остановки двух армий в Отечественной войне 1812 года. 2002 год.
Во дворце Голицыных представлена интерьерная экспозиция, которая рассказывает о жизни усадьбы во времена Пушкина. Также работает интерактивная экспозиция «Ожившие картины», включающая инсталляции с историческими личностями, которые когда-то бывали в усадьбе.
Вид на главный дом со стороны усадебного пруда
Каменный мост через реку Вязёмка, построенный в 1820-х годах, с плотиной времен Бориса Годунова.
Здесь очень красиво, есть приличная площадка для съемок на пленэре...
Северный фасад главного усадебного дома, обращенный к реке
Рассмотрим внимательно архитектурные детали фасада...
Вновь герб рода князей Голицыных. Щит разделен горизонтально на две равные части. В верхней в красном поле изображен герб Литовский, то есть: скачущий на белой лошади воин с подъятым вверх мечем. В нижней части означены: в правом серебряном поле герб Новгородский, малинового цвета стул, на коем положены крестообразно державный жезл и длинный Крест; над стулом тройной подсвечник с горящими свечами, по сторонам стула два черные Медведя, стоящие на задних лапах, в левом голубом поле серебряный крест, имеющий в средине черного двуглавого Орла. Щит покрыт мантиею и шапкою принадлежащими Княжескому достоинству.
Строгая архитектура главного дома с минимумом декора «разбавлена» лишь полукруглым ризалитом на северном, обращенном к реке, фасаде.
Ну, и в завершении осмотрим Конный усадебный двор. Для этого следует вернуться к началу нашего осмотра.
Здание Конного двора было построено в конце XVII века сподвижником Петра I князем Б.А. Голицыным, как усадебный дом (дворец), куда неоднократно приезжал Петр I. В конце XVIII века, после постройки нового усадебного дома, здание было перестроено князем Н.М. Голицыным под конный двор.
Ранее на этом месте располагался деревянный дворец царя Бориса Годунова, который был сожжен во время Смутного времени. После Октябрьской революции здание было полностью перестроено, утратив свой первоначальный вид.
Выездные ворота. Конь. Скульптор А. Посядо. 1950-1960 гг.
В течение второй половины XX века в нем располагались жилые площади. Масштабная реставрация Конного двора проведена с 2005-2015 гг., зданию был возвращен исторический облик. В настоящее время в здании расположен «Музей Бориса Годунова и петровского времени».
На первом плане остатки пристройки к Конному двору типа "шайбы". 1950 г. На реставрации.
Источники:
Новиков В.И. Усадьба Вязёмы и окрестности. Москва: Русская усадьба, 2008.
Государственный историко-литературный государственный музей-заповедник А.С. Пушкина. Официальный сайт.
Чижков А.Б. Подмосковные усадьбы. Москва. 2006.
© Vladimir d’Ar, 2021
https://vladimirdar.livejournal.com/426048.html
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