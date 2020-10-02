Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Слияние рек Чуя и Катынь В переводе с монгольского языка Алтай означает «золотой», и горный край полностью оправдывает это имя. Путешественников завораживают уходящие в лазурное небо вершины скал, ущелья, могучие хребты, величественные леса и зеркальные озера. Удивительно красивые места Горного Алтая на протяжении многих лет вдохновляют поэтов и художников.

Самые красивые места Горного Алтая

Река Чуя

Захватывающие дух ландшафты, причудливые скальные композиции, голубая гладь рек и озер создают неповторимую сказочную атмосферу. На территории республики расположены два государственных заповедника и уникальный природный парк. В Горном Алтае есть места, которые стоит посетить взрослым и детям: это подлинные его жемчужины, что оставят незабываемые впечатления о путешествии.

Кучерлинское озеро

Один из крупнейших алтайских водоемов имеет ледниковое происхождение и славится удивительным бирюзовым оттенком. Расположен на высоте 1,7 км над уровнем моря у подножия горы Белухи. Протянулся на 4,8 км в длину, 0,75 км – в ширину.

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Его окружают живописные скалы Катунского хребта, к берегам спускаются густо поросшие зеленью склоны.В ясную погоду в зеркальной глади отражаются горные вершины и величественные леса. С уступов в воду сбегают сверкающие ручьи.В окрестностях встречаются, косули, снежные барсы, горные козы. Ниже Кучерлинского раскинулось маленькое озеро Кичинек, выше – Ороколь. Для этих мест характерна резкая смена погоды, даже летом может выпасть снег. С собой нужно брать теплую одежду и удобную обувь.Кучерлинское озеро (gdealtai.ru)

Белуха

Высочайшая точка Сибири (4,5 км) известна также как Ось или Серебряная нить мира, поскольку находится на равном удалении от трех океанов. Расположена в Усть-Коксинском районе, недалеко от границы с Казахстаном. Между четко выраженными Западной и Восточной вершинами пролегает понижение, которое называют Седлом Белухи. Немного в стороне расположен пик Делоне. У алтайских народов трехглавая гора издавна почиталась как священное место. Второе название – Уч-Сумер.

В эти края отправлялись староверы в поисках легендарной страны Беловодье. Гора считается символом Алтая.

Здесь воплощено все великолепие девственной, не тронутой цивилизацией природы. У подножья синеет всегда холодное озеро Аккем. В районе часты микроземлетрясения, вызывающие лавины и обвалы. При осыпях и разрушении пород образуются причудливые ущелья, гребни. Рельеф Белухи высокогорный. Отсюда начинает свой путь река Катунь. Прилегающая территория относится к национальному природному парку. Климат суровый, лето дождливое и прохладное. Зимой температура опускается до -30–45. Сюда ведут пешие, конные, альпинистские маршруты разной степени сложности. Гора Белуха Озеро Аккем

Большой Чульчинский водопад

Находится в Улаганском районе, в 7 км от впадения в реку Чулышман ее правого притока Чульчи. Другое название – Учар. Образовался 130–150 лет назад в результате крупного обвала. Искрящийся поток низвергается с высоты 160 м, минуя многочисленные каскады, протянувшиеся на 600 м. От этого зрелища у путешественников захватывает дух.

Расположен на заповедной территории, поражающей величием и красотой. За вход в природный парк «Ак-Чолушпа» взимается рекреационный сбор (от 100 руб). Путь к водопаду непрост: к нему ведет тропа вдоль берега Чульчи на высоте полукилометра над рекой. Встречаются труднопроходимые места, осыпи. По дороге придется переправляться через небольшие речные притоки. Безопаснее отправляться к Учару с опытным проводником в составе организованной экскурсии. Чульчинский водопад

Тавдинские (Талдинские) пещеры

Расположены на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь», в Майминском районе, на границе с Алтайским краем. Скальный лабиринт насчитывает около трех десятков выходов, туннели причудливо переплетаются между собой. Гроты располагаются в отвесных утесах. Самые популярные маршруты оснащены деревянными ступенями, настилами и освещены. Туристы проходят сюда через турникеты, взимается плата.

В разные эпохи пещеры использовались человеком как жилище. Археологами здесь были найдены предметы быта и орудия труда, относящиеся к раннему железному и бронзовому векам. Протяженность Большой Тавдинской пещеры – 200 м. Часть экскурсионных маршрутов пролегает через обзорную площадку, с которой открывается великолепный панорамный вид на речную долину. Поблизости расположена знаменитая Арка Желаний, имеющая статус природного памятника. Тавдинские пещеры

Для сторонников активного досуга проложены увлекательные маршруты. Пользуется популярностью «Долина гротов», где желающие могут исследовать необычные скальные арки и туннели. Также интересен пеший маршрут «Панорамный», позволяющий насладиться живописными пейзажами, расстилающимися с высоты гор. Обе экскурсии подходят для семейных прогулок: путь несложный, сопровождение гида не требуется. На территории можно увидеть знаменитый Грот Ихтиандра, Арку Желаний, Большую Тавдинскую пещеру.

Грот Ихтиандра

Телецкое озеро

Находится в Турочакском районе, между отрогами хребтов Алтын-Ту, Корбу и Абаканского. Расположено на высоте 436 м над уровнем моря. На местном наречии его называют Алтын-Кель, что означает «золотое». Здесь удивительно прозрачная вода, в зеркале которой отражаются величественные горы. По размерам и чистоте Телецкое может соперничать с Байкалом. Интересная особенность озера – лишь один раз в 9–10 лет оно покрывается слоем льда, в остальные зимы не замерзает. Берега преобладают отвесные, склоны гор поросли кедровыми лесами. Впадающие в озеро небольшие речки образуют красивые водопады. Живописен каскад вблизи села Артыбаш. Всего в Телецкое озеро устремляется около 70 притоков. За счет теплых вод Чулышмана южная часть прогревается быстрее, однако температура редко достигает +18–20. Поклонники дайвинга могут полюбоваться гигантскими окаменевшими деревьями на дне и увидеть стаи рыб. Мыс Айран Каменный залив Водопад Чоодор Водопад Кеште

Официальное название Телецкого озера появилось около 400 лет назад и связано с коренным населением данной территории – народностью «телесы», прямыми потомками древних тюрков. Также распространен и местный алтайский топоним – Алтын-Кёль («золотое озеро»). Из скифско-сарматской эпохи до нас дошло еще одно «говорящее» название – Ячаварай («озеро пяти берегов»).

Долина Ярлу

Относится к лучшим местам Горного Алтая, поражающим воображение фантастической красоты пейзажами. Раскинулась неподалеку от Белухи, по левую сторону Аккемского озера на высоте 2 км над уровнем моря. Здесь встречаются занесенные в Красную Книгу цветы – нежные эдельвейсы. В долине виднеются руины каменной крепости. Удивительные картины образуют сизовато-голубые скалы с яркими вкраплениями других пород в свете заката. Долина Ярлу

Место овеяно мистическим ореолом, у алтайских народов оно считалось средоточием силы и энергии. Здешняя достопримечательность – гладкий белоснежный «Камень мудрости», словно растущий из земли. Последователи Рериха, искавшего в горах Шамбалу, считают, что именно этот валун хранит вход в таинственную страну. Камень мудрости

Каратюрек

Расположенный в Усть-Коксинском районе, недалеко от Белухи, перевал интересен необычными темными камнями. С высоты 3 км расстилается потрясающий вид на живописные окрестности: речные долины, горный хребет, величественные вершины Белухи, теряющиеся в облаках. От расстилающихся пейзажей захватывает дух. На перевале огорожено место, где можно установить палатку, чтобы насладиться видами, встретить закат или рассвет, наполняющие окрестные скалы фантастическими красками. Перевал Каратюрек

Долина семи озер

Находится в Усть-Коксинском районе, вблизи горы Белуха. Образована цепью небольших водоемов, поражающих всеми оттенками и переливами синего, голубого, зеленого. Сбегающие вниз горные ручьи пополняют озерца. К долине ведут расположенные ступенями три подъема. На втором ярусе расположены три водоема, еще четыре – на верхнем. Отсюда открывается великолепный вид на г. Ак-Оюк. Мелкое Черное озеро сравнительно теплое, и в жаркие дни туристы купаются в нем. Необычный цвет придают темные камни, таящиеся на дне. Глубокое бирюзовое озеро прогревается только на мелководье, из-за золотистого песчаного дна у берегов вода окрашивается в желтоватый оттенок. Живописно также озеро Невест, названное так из-за обрамляющих его зарослей пушистых цветов.

Камышлинский водопад

Расположен в Шебалинском районе на 490 км Чуйского тракта, недалеко от устья притока Катуни – Камышлы. Рядом раскинулся поселок Усть-Сема. Образован двумя живописными каскадами, высота падения воды – 12 м. Брызги разбиваются о камни, искрясь и переливаясь в солнечных лучах. Включен в программу пеших и конных экскурсий. Особенно красиво в этих местах осенью. Зимой водяные потоки застывают, образуя причудливые изваяния. Добраться можно по платному подвесному мосту через базу отдыха «Царская охота» либо пройти на катерах по Катуни, а дальше прогуляться пешком по завораживающе красивым окрестностям. Путь несложный, но нужно надеть комфортную обувь. В жаркие дни туристы забираются под холодные струи, чтобы освежиться. Камышлинский водопад

Плоскогорье Укок

Реликтовое плато размещено на высоте 2200-2500 и имеет вертикальные продолжения в виде мощных хребтов. Наивысшей точкой является гора Куйтэн-Уул («холодная вершина», 4374 м), которая лишь на несколько сот метров ниже Белухи. В южной части плоскогорья размещено одно из самых красивых мест Алтая – Природный парк «Зона покоя Укок» (Коч-Агашский район), который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для территории характерен средне- и высокогорный рельеф. Здесь находится вечно покрытый ледниками горный массив Таваан-Богдо-Ула («пять божественных гор»), изумрудные долины рек Калгуты, Ховд и Манас, причудливая экосистема горной тундры и низкорослые альпийские луга. Плато издавна считалось священным для коренных народов местом. Находится оно на стыке границ четырех стран, в южной части Алтая. Здесь сохранились все особенности древнего ландшафта, относящегося к доледниковому периоду. Животный мир богат: можно встретить маралов, косуль, лисиц, медведей, ирбиса, черного грифа. На плоскогорье сосредоточено множество археологических и культурных памятников, принадлежащих к разным эпохам. С плато связана не одна загадка истории. Климат на Укоке суровый, погода переменчивая. Даже в разгар лета тут царит прохлада. Район труднодоступный, экскурсии требуют хорошей физической подготовки. Для походов в ряд областей плоскогорья потребуется заранее оформить пропуск. Озеро Укок Бертекская писаница Перевал Теплый ключ Поселок Беляши на плоскогорье Укок является стартом (финишем) многих конных и пеших маршрутов в природный парк, к курганам Ак-Алаха, вершине Иикту, к наивысшей точке Алтая горе Белухе (через реку Иедыгем). Известно село и почитателям экстремальных сплавов (река Аргут + Ак-Алаха).

«Марсианские пейзажи» в урочище Кызыл-Чин

Расположены в Чуйской степи, недалеко от села Чаган-Узун. Считаются одним из самых красивых мест в Горном Алтае. Необычный оттенок почве придает высокое содержание оксида железа в горных породах. Марганец и хром порождают розоватые цвета. Ландшафт напоминает фантастические картины красной планеты. Горы, холмы, расщелины, окрашенные во всевозможные оттенки алого, оранжевого, бурого с вкраплениями зеленого и желтого создают неповторимый пейзаж. Особенно впечатляюще урочище выглядит при свете дня. Вечером интересно взглянуть на игру теней на разноцветных склонах.

Остров Патмос

Урочище Кызыл-Чин

Расположен в Чемальском районе посреди Катуни. Здесь построены женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Имя получил в честь одноименного греческого островка. С материком Патмос соединен подвесным мостом. Берега скалистые, обрывистые. Очень живописны ущелья. Путешественников встречает высеченный на камне образ Богородицы. Остров открыт для экскурсий, в разгар сезона здесь всегда много туристов.

Озеро Аккем

Раскинулось у подножья горы Белуха. Пополняется ледниковыми талыми водами, поэтому температура не превышает +5ºС. Из-за взвесей, приносимых речным потоком, озеро почти непрозрачно и имеет серовато-белый оттенок. На одном из берегов расположена старейшая алтайская метеорологическая станция. Слева находятся лагерь альпинистов и база поисково-спасательной службы. Вблизи расположены другие природные достопримечательности: Долина семи озер, ледник, часовня архангела Михаила.

Курайская степь

Озеро АккемЧасовня архангела Михаила

Межгорная 20-километровая котловина на юго-востоке республики поражает удивительными пейзажами. Отсюда расстилается потрясающий вид на покрытые снегом скалы Северо-Чуйского хребта. При прорыве ледникового озера здесь образовалось поле ряби с волнами, достигающими двадцатиметровой высоты. Особенно впечатляюще оно смотрится с горных вершин. В степи встречаются древние курганные захоронения и фигуры из камня, относящиеся к тюркской эпохе. Климат суровый, с преобладанием ясной холодной погоды, поэтому даже летом нужно иметь при себе теплую одежду.

Курайская степь располагает другими интересными археологическими памятниками:

древние оросительные системы;

курганы тюркских племен;

каменные изваяния VII-IX вв.;

могила китайской царевны (устье Тытыгэма).

Урочище Калбак-Таш

Расположено в Онгудайском районе, в 10 км от слияния Катуни и Чуи. Получило известность благодаря обнаруженным там наскальным рисункам – петроглифам. По ним легко составить представление обо всех особенностях жизни и быта древних народов. Самые ранние относятся к эпохе неолита, поздние – к X веку нашей эры. Встречаются стилизованные изображения людей, древних и мифических животных, сцен охоты и сражений.

Здесь же обнаружены рунические письмена, подтверждающие, что урочище долгие годы являлось святилищем. В некоторых рисунках туристы угадывают очертания космических кораблей и инопланетных существ. Посещать урочище можно как самостоятельно, так и с экскурсоводом, который расскажет увлекательную историю исследования этого места. Урочище Калбак-Таш (gdealtai.ru)

Шавлинские озера

Сюда стремятся ценители очарования первозданной природы. Большинство экскурсий организуются в поселке Чибит. Маршруты проходят по высокогорной местности и рассчитаны на несколько дней (около 35 км в один конец). На транспорте в эти края не добраться – только пешком или на лошадях. Озера раскинулись на территории зоологического заказника в районе Северо-Чуйского хребта. Здесь обитают редкие виды животных. Удивительные пейзажи завораживают и покоряют путешественников.

В Горном Алтае красивые места встречаются на каждом шагу. Незабываемые впечатления оставит поездка по легендарному Чуйскому тракту. Интересно будет отправиться в конный или пеший поход к природным достопримечательностям.

Стоит побывать не только в наиболее известных местах отдыха в Горном Алтае, но и заглянуть вглубь этого сказочного края и увидеть его во всей первозданной величественной красоте, чтобы отыскать тот неповторимый уголок, который покорит сердце.

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