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Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Красивые места Горного АлтаяСлияние рек Чуя и КатыньКрасоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2В переводе с монгольского языка Алтай означает «золотой», и горный край полностью оправдывает это имя. Путешественников завораживают уходящие в лазурное небо вершины скал, ущелья, могучие хребты, величественные леса и зеркальные озера. Удивительно красивые места Горного Алтая на протяжении многих лет вдохновляют поэтов и художников.

Эти заповедные уголки хранят первозданное очарование природы и включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Множество достопримечательностей золотого края манит туристов со всех концов света.

Самые красивые места Горного Алтая

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Река Чуя

Захватывающие дух ландшафты, причудливые скальные композиции, голубая гладь рек и озер создают неповторимую сказочную атмосферу. На территории республики расположены два государственных заповедника и уникальный природный парк. В Горном Алтае есть места, которые стоит посетить взрослым и детям: это подлинные его жемчужины, что оставят незабываемые впечатления о путешествии.

Кучерлинское озеро

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Один из крупнейших алтайских водоемов имеет ледниковое происхождение и славится удивительным бирюзовым оттенком. Расположен на высоте 1,7 км над уровнем моря у подножия горы Белухи.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Протянулся на 4,8 км в длину, 0,75 км – в ширину.

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Его окружают живописные скалы Катунского хребта, к берегам спускаются густо поросшие зеленью склоны.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2В ясную погоду в зеркальной глади отражаются горные вершины и величественные леса. С уступов в воду сбегают сверкающие ручьи.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2В окрестностях встречаются, косули, снежные барсы, горные козы. Ниже Кучерлинского раскинулось маленькое озеро Кичинек, выше – Ороколь. Для этих мест характерна резкая смена погоды, даже летом может выпасть снег. С собой нужно брать теплую одежду и удобную обувь.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Кучерлинское озеро (gdealtai.ru)

 

Белуха

Высочайшая точка Сибири (4,5 км) известна также как Ось или Серебряная нить мира, поскольку находится на равном удалении от трех океанов. Расположена в Усть-Коксинском районе, недалеко от границы с Казахстаном. Между четко выраженными Западной и Восточной вершинами пролегает понижение, которое называют Седлом Белухи.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Немного в стороне расположен пик Делоне.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2У алтайских народов трехглавая гора издавна почиталась как священное место. Второе название – Уч-Сумер.

В эти края отправлялись староверы в поисках легендарной страны Беловодье. Гора считается символом Алтая.

Здесь воплощено все великолепие девственной, не тронутой цивилизацией природы. У подножья синеет всегда холодное озеро Аккем. В районе часты микроземлетрясения, вызывающие лавины и обвалы. При осыпях и разрушении пород образуются причудливые ущелья, гребни. Рельеф Белухи высокогорный. Отсюда начинает свой путь река Катунь. Прилегающая территория относится к национальному природному парку. Климат суровый, лето дождливое и прохладное. Зимой температура опускается до -30–45. Сюда ведут пешие, конные, альпинистские маршруты разной степени сложности.Красивые места Горного АлтаяГора БелухаКрасоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Озеро Аккем

Большой Чульчинский водопад

Находится в Улаганском районе, в 7 км от впадения в реку Чулышман ее правого притока Чульчи. Другое название – Учар. Образовался 130–150 лет назад в результате крупного обвала. Искрящийся поток низвергается с высоты 160 м, минуя многочисленные каскады, протянувшиеся на 600 м. От этого зрелища у путешественников захватывает дух.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Расположен на заповедной территории, поражающей величием и красотой. За вход в природный парк «Ак-Чолушпа» взимается рекреационный сбор (от 100 руб). Путь к водопаду непрост: к нему ведет тропа вдоль берега Чульчи на высоте полукилометра над рекой. Встречаются труднопроходимые места, осыпи. По дороге придется переправляться через небольшие речные притоки. Безопаснее отправляться к Учару с опытным проводником в составе организованной экскурсии.Красивые места Горного АлтаяЧульчинский водопад

Тавдинские (Талдинские) пещеры

Расположены на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь», в Майминском районе, на границе с Алтайским краем.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Скальный лабиринт насчитывает около трех десятков выходов, туннели причудливо переплетаются между собой. Гроты располагаются в отвесных утесах. Самые популярные маршруты оснащены деревянными ступенями, настилами и освещены. Туристы проходят сюда через турникеты, взимается плата.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2В разные эпохи пещеры использовались человеком как жилище. Археологами здесь были найдены предметы быта и орудия труда, относящиеся к раннему железному и бронзовому векам. Протяженность Большой Тавдинской пещеры – 200 м.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Часть экскурсионных маршрутов пролегает через обзорную площадку, с которой открывается великолепный панорамный вид на речную долину. Поблизости расположена знаменитая Арка Желаний, имеющая статус природного памятника.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Тавдинские пещеры

Для сторонников активного досуга проложены увлекательные маршруты. Пользуется популярностью «Долина гротов», где желающие могут исследовать необычные скальные арки и туннели. Также интересен пеший маршрут «Панорамный», позволяющий насладиться живописными пейзажами, расстилающимися с высоты гор. Обе экскурсии подходят для семейных прогулок: путь несложный, сопровождение гида не требуется. На территории можно увидеть знаменитый Грот Ихтиандра, Арку Желаний, Большую Тавдинскую пещеру.

Грот ИхтиандраГрот Ихтиандра

Телецкое озеро

Находится в Турочакском районе, между отрогами хребтов Алтын-Ту, Корбу и Абаканского. Расположено на высоте 436 м над уровнем моря. На местном наречии его называют Алтын-Кель, что означает «золотое». Здесь удивительно прозрачная вода, в зеркале которой отражаются величественные горы. По размерам и чистоте Телецкое может соперничать с Байкалом.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Интересная особенность озера – лишь один раз в 9–10 лет оно покрывается слоем льда, в остальные зимы не замерзает. Берега преобладают отвесные, склоны гор поросли кедровыми лесами. Впадающие в озеро небольшие речки образуют красивые водопады. Живописен каскад вблизи села Артыбаш. Всего в Телецкое озеро устремляется около 70 притоков. За счет теплых вод Чулышмана южная часть прогревается быстрее, однако температура редко достигает +18–20. Поклонники дайвинга могут полюбоваться гигантскими окаменевшими деревьями на дне и увидеть стаи рыб.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Мыс АйранКрасоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Каменный заливКрасоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Водопад ЧоодорКрасоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Водопад Кеште

Официальное название Телецкого озера появилось около 400 лет назад и связано с коренным населением данной территории – народностью «телесы», прямыми потомками древних тюрков. Также распространен и местный алтайский топоним – Алтын-Кёль («золотое озеро»). Из скифско-сарматской эпохи до нас дошло еще одно «говорящее» название – Ячаварай («озеро пяти берегов»).

Долина Ярлу

Относится к лучшим местам Горного Алтая, поражающим воображение фантастической красоты пейзажами. Раскинулась неподалеку от Белухи, по левую сторону Аккемского озера на высоте 2 км над уровнем моря. Здесь встречаются занесенные в Красную Книгу цветы – нежные эдельвейсы. В долине виднеются руины каменной крепости. Удивительные картины образуют сизовато-голубые скалы с яркими вкраплениями других пород в свете заката.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Долина Ярлу

Место овеяно мистическим ореолом, у алтайских народов оно считалось средоточием силы и энергии. Здешняя достопримечательность – гладкий белоснежный «Камень мудрости», словно растущий из земли. Последователи Рериха, искавшего в горах Шамбалу, считают, что именно этот валун хранит вход в таинственную страну.Красивые места Горного АлтаяКамень мудрости

Каратюрек

Расположенный в Усть-Коксинском районе, недалеко от Белухи, перевал интересен необычными темными камнями. С высоты 3 км расстилается потрясающий вид на живописные окрестности: речные долины, горный хребет, величественные вершины Белухи, теряющиеся в облаках. От расстилающихся пейзажей захватывает дух. На перевале огорожено место, где можно установить палатку, чтобы насладиться видами, встретить закат или рассвет, наполняющие окрестные скалы фантастическими красками.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Перевал Каратюрек

Долина семи озер

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Находится в Усть-Коксинском районе, вблизи горы Белуха. Образована цепью небольших водоемов, поражающих всеми оттенками и переливами синего, голубого, зеленого. Сбегающие вниз горные ручьи пополняют озерца. К долине ведут расположенные ступенями три подъема. На втором ярусе расположены три водоема, еще четыре – на верхнем. Отсюда открывается великолепный вид на г. Ак-Оюк.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Мелкое Черное озеро сравнительно теплое, и в жаркие дни туристы купаются в нем. Необычный цвет придают темные камни, таящиеся на дне.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Глубокое бирюзовое озеро прогревается только на мелководье, из-за золотистого песчаного дна у берегов вода окрашивается в желтоватый оттенок. Живописно также озеро Невест, названное так из-за обрамляющих его зарослей пушистых цветов.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Камышлинский водопад

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Расположен в Шебалинском районе на 490 км Чуйского тракта, недалеко от устья притока Катуни – Камышлы. Рядом раскинулся поселок Усть-Сема. Образован двумя живописными каскадами, высота падения воды – 12 м. Брызги разбиваются о камни, искрясь и переливаясь в солнечных лучах. Включен в программу пеших и конных экскурсий.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Особенно красиво в этих местах осенью. Зимой водяные потоки застывают, образуя причудливые изваяния. Добраться можно по платному подвесному мосту через базу отдыха «Царская охота» либо пройти на катерах по Катуни, а дальше прогуляться пешком по завораживающе красивым окрестностям. Путь несложный, но нужно надеть комфортную обувь. В жаркие дни туристы забираются под холодные струи, чтобы освежиться.Красивые места Горного АлтаяКамышлинский водопад

Плоскогорье Укок

Реликтовое плато размещено на высоте 2200-2500 и имеет вертикальные продолжения в виде мощных хребтов. Наивысшей точкой является гора Куйтэн-Уул («холодная вершина», 4374 м), которая лишь на несколько сот метров ниже Белухи.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2В южной части плоскогорья размещено одно из самых красивых мест Алтая – Природный парк «Зона покоя Укок» (Коч-Агашский район), который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для территории характерен средне- и высокогорный рельеф. Здесь находится вечно покрытый ледниками горный массив Таваан-Богдо-Ула («пять божественных гор»), изумрудные долины рек Калгуты, Ховд и Манас, причудливая экосистема горной тундры и низкорослые альпийские луга.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Плато издавна считалось священным для коренных народов местом. Находится оно на стыке границ четырех стран, в южной части Алтая. Здесь сохранились все особенности древнего ландшафта, относящегося к доледниковому периоду. Животный мир богат: можно встретить маралов, косуль, лисиц, медведей, ирбиса, черного грифа.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2На плоскогорье сосредоточено множество археологических и культурных памятников, принадлежащих к разным эпохам.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2С плато связана не одна загадка истории. Климат на Укоке суровый, погода переменчивая. Даже в разгар лета тут царит прохлада. Район труднодоступный, экскурсии требуют хорошей физической подготовки. Для походов в ряд областей плоскогорья потребуется заранее оформить пропуск.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Озеро УкокКрасоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Бертекская писаницаКрасоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Перевал Теплый ключКрасоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Поселок Беляши на плоскогорье Укок является стартом (финишем) многих конных и пеших маршрутов в природный парк, к курганам Ак-Алаха, вершине Иикту, к наивысшей точке Алтая горе Белухе (через реку Иедыгем). Известно село и почитателям экстремальных сплавов (река Аргут + Ак-Алаха).

«Марсианские пейзажи» в урочище Кызыл-Чин

Расположены в Чуйской степи, недалеко от села Чаган-Узун. Считаются одним из самых красивых мест в Горном Алтае. Необычный оттенок почве придает высокое содержание оксида железа в горных породах. Марганец и хром порождают розоватые цвета. Ландшафт напоминает фантастические картины красной планеты. Горы, холмы, расщелины, окрашенные во всевозможные оттенки алого, оранжевого, бурого с вкраплениями зеленого и желтого создают неповторимый пейзаж. Особенно впечатляюще урочище выглядит при свете дня. Вечером интересно взглянуть на игру теней на разноцветных склонах.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Красивые места Горного АлтаяУрочище Кызыл-Чин

Остров Патмос

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Расположен в Чемальском районе посреди Катуни. Здесь построены женский монастырь и храм Иоанна Богослова.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Имя получил в честь одноименного греческого островка. С материком Патмос соединен подвесным мостом.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Берега скалистые, обрывистые. Очень живописны ущелья. Путешественников встречает высеченный на камне образ Богородицы. Остров открыт для экскурсий, в разгар сезона здесь всегда много туристов.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Озеро Аккем

Раскинулось у подножья горы Белуха. Пополняется ледниковыми талыми водами, поэтому температура не превышает +5ºС. Из-за взвесей, приносимых речным потоком, озеро почти непрозрачно и имеет серовато-белый оттенок. На одном из берегов расположена старейшая алтайская метеорологическая станция. Слева находятся лагерь альпинистов и база поисково-спасательной службы. Вблизи расположены другие природные достопримечательности: Долина семи озер, ледник, часовня архангела Михаила.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Красивые места Горного АлтаяОзеро АккемКрасоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Часовня архангела Михаила

Курайская степь

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Межгорная 20-километровая котловина на юго-востоке республики поражает удивительными пейзажами. Отсюда расстилается потрясающий вид на покрытые снегом скалы Северо-Чуйского хребта. При прорыве ледникового озера здесь образовалось поле ряби с волнами, достигающими двадцатиметровой высоты.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Особенно впечатляюще оно смотрится с горных вершин. В степи встречаются древние курганные захоронения и фигуры из камня, относящиеся к тюркской эпохе. Климат суровый, с преобладанием ясной холодной погоды, поэтому даже летом нужно иметь при себе теплую одежду.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Курайская степь располагает другими интересными археологическими памятниками:

  • древние оросительные системы;
  • курганы тюркских племен;
  • каменные изваяния VII-IX вв.;
  • могила китайской царевны (устье Тытыгэма).

 

Урочище Калбак-Таш

Расположено в Онгудайском районе, в 10 км от слияния Катуни и Чуи. Получило известность благодаря обнаруженным там наскальным рисункам – петроглифам. По ним легко составить представление обо всех особенностях жизни и быта древних народов. Самые ранние относятся к эпохе неолита, поздние – к X веку нашей эры. Встречаются стилизованные изображения людей, древних и мифических животных, сцен охоты и сражений.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Здесь же обнаружены рунические письмена, подтверждающие, что урочище долгие годы являлось святилищем. В некоторых рисунках туристы угадывают очертания космических кораблей и инопланетных существ. Посещать урочище можно как самостоятельно, так и с экскурсоводом, который расскажет увлекательную историю исследования этого места.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Урочище Калбак-Таш (gdealtai.ru)

Шавлинские озера

Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Сюда стремятся ценители очарования первозданной природы. Большинство экскурсий организуются в поселке Чибит. Маршруты проходят по высокогорной местности и рассчитаны на несколько дней (около 35 км в один конец). На транспорте в эти края не добраться – только пешком или на лошадях. Озера раскинулись на территории зоологического заказника в районе Северо-Чуйского хребта. Здесь обитают редкие виды животных. Удивительные пейзажи завораживают и покоряют путешественников.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2

В Горном Алтае красивые места встречаются на каждом шагу. Незабываемые впечатления оставит поездка по легендарному Чуйскому тракту.Красоты России. Отдых в Горном Алтае, ч.2Интересно будет отправиться в конный или пеший поход к природным достопримечательностям.

Стоит побывать не только в наиболее известных местах отдыха в Горном Алтае, но и заглянуть вглубь этого сказочного края и увидеть его во всей первозданной величественной красоте, чтобы отыскать тот неповторимый уголок, который покорит сердце.

https://gdealtai.ru/dostoprimechatelnosti/krasivye-mesta-gornogo-altaya/?utm_referrer=mirtesen.ru

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https://gdealtai.ru/otdyx-na-altae/biryuzovaya-katun/

https://gdealtai.ru/karty-altaya/ozero-teleckoe/

https://gdealtai.ru/dostoprimechatelnosti/plato-ukok/

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https://gdealtai.ru/otdyx-na-altae/reki-i-ozera/

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