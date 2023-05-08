С днём Победы в Великой Отечественной войне!

Искусство для фронта: театральная сцена Великой Отечественной

Плакаты и песни военных лет, пожалуй, знакомы каждому. Гораздо меньше известен фронтовой театр: вновь созданные артистические бригады за годы войны поставили больше миллиона пьес и концертов для армии. Почти треть из них шла на фронте.

Уникальными материалами о работе военных артистов с VATNIKSTAN поделился московский Театральный музей имени Алексея Бахрушина, подготовивший спецпроект о театре на фронте. Фотографии любезно предоставлены сотрудниками музея.

3 июля 1941 года президиум Всероссийского театрального общества создаёт особые артистические бригады, призванные поднимать боевой дух солдат. В работу включились актёры МХАТа, Малого и Большого театров, театра Вахтангова и многих других.

Работа бригад подчинялась единому центру: фронтовым театром руководил штаб, созданный при Центральном доме работников искусств в Москве. Именно он разрабатывал маршруты гастролей для трупп, согласовывал репертуар и помогал со снабжением.

Свободы выбора стало меньше: театралы теперь опирались на советскую и русскую классику. Это касалось и сценического материала, и музыки: для фронта исполняли патриотические стихотворения и песни, пьесы Александра Островского и Пушкина. В военных условиях играть многоактные произведения было трудно: бригады чаще ставили одноактные пьесы или отрывки. Особое место в работе занимали эстрадные формы: скетчи и миниатюры. Они не только нравились солдатам, но и были удобны артистам, так как не требовали долгой подготовки и сложных декораций.

Портативность, удобные декорации и костюмы, которые можно быстро собрать, были главным требованием для сцены. Ведь спектакли приходилось ставить в самых необычных ситуациях: под ногами могли быть палубы кораблей, овраги и болота. О гримёрках во многих случаях и вовсе оставалось лишь мечтать. Сцену, если не было возможности сколотить, делали в кузовах у грузовиков: если откинуть борта, получались театральные подмостки. Макет фронтовой сцены. Фото Бахрушинского музея Артисты выступают на грузовике. Источник: pobeda.kazgik.ru

Фронтовую сцену первых месяцев войны изобразил Константин Паустовский в рассказе «Струна», написанном в 1943‑м по горячим следам:

«…ночью, если не было боя, актёры устраивали концерты и спектакли на маленьких полянах в лесу. „Хорошо, — скажете вы, — конечно, в темноте можно слушать пение или музыку (если актёры поют вполголоса, а музыканты играют под сурдинку, чтобы звуки не долетали до неприятеля), но непонятно, как актёры ухитрялись разыгрывать спектакли в ночном лесу, где мрак плотнее, чем в поле или над открытой водой. Что в этом мраке могли увидеть зрители? Музыканты привыкли играть в темноте, но как же другие актёры?“ А они показывали морякам сцены из Шекспира, Чехова и „Профессора Мамлока“ Фридриха Вольфа. Но война и отсутствие света по ночам создали свои традиции и выдумки. Как только начинался спектакль, зрители наводили на актёров узкие лучи карманных электрических фонариков. Лучи эти всё время перелетали, как маленькие огненные птицы, с одного лица на другое, в зависимости от того, кто из актёров в это время говорил».

Многие произведения создавались с нуля, приходили на сцену из жизни. Военкор Константин Симонов в военные годы написал пьесы «Парень из нашего города» и «Так и будет» — их сразу начали ставить в тылу и на фронте. Юлий Чепурин писал «Сталинградцев» буквально с натуры: в Сталинградской битве он тоже работал военным репортёром. Именно ему обязан всесоюзной славой дом Павлова. Художник-постановщик Ниссон Шифрин сам ездил в разрушенный город, чтобы точнее передать его образ на сцене. Эскизы Ниссона Шифрина. Фото Бахрушинского музея

Бахрушинский музей и Штаб артистических бригад с начала войны сохраняли свидетельства о фронтовом театре. Они собирали документы — например, «паспорта» на постановки, — а также отклики зрителей, интервью актёров и музыкантов. Сохранились анкеты, где участники бригад рассказывали о постановках и откликах. Часто слушатели передавали музыкантам и актёрам записки: просили сыграть частушки и песни, благодарили за игру. Записки с благодарностями и просьбами артистам. Фото Бахрушинского музея

Сотрудники музея Бахрушина в военные годы разработали уникальные дневники для фронтовых театров. По форме они представляли собой большой блокнот, переплетённый тёмно-красным коленкором с тиснением. Помимо запасной бумаги и карандаша, в начале каждого дневника содержалось обращение:

«Вы делаете большую нужную работу, помогая нашей доблестной Красной Армии в защите социалистической родины от немецко-фашистских полчищ, вдохновляя наших бойцов на новые подвиги… Фиксируйте все наиболее важные эпизоды вашей работы на фронте».

В дневниках артисты указывали отыгранные постановки, описывали репертуар, сохраняли имена коллег по бригадам, заносили туда вырезки и цитаты из газет и писем. Туда же вписывали отзывы с благодарностями и впечатлениями. Ими могли поделиться не только зрители, но и члены бригады, особенно руководитель труппы. Альбом фронтового театра. Фото Бахрушинского музея

В бригадах работали ведущие артисты: Николай Анненков, Варвара Рыжова, Михаил Тарханов, Иван Москвин. Заслуженная артистка РСФСР Ольга Лепешинская выступала на фронте в составе бригады Большого театра, а кроме того — работала в молодёжном Антифашистском комитете и собирала деньги на постройку танковой колонны «Советский артист». После капитуляции немцев она получит телеграмму от Сталина с благодарностью за вклад в Победу.

За четыре года войны в стране появилось около трёх с половиной тысяч бригад. Их участники совершили почти 42 тысяч выездов на фронт. В мае же 1945-го артисты по всей стране давали уже не военные, а праздничные концерты. Лидия Русланова возле Рейхстага. Источник: dosaafvlg-kotovo.ruАрина Костерина

Не зовите меня в Бундестаг!

Мне не жалко погибших немецких солдат,

Что хотели с землёю сравнять Сталинград,

Этих Гансов и Фрицев, лежащих в могиле,

Потому что они мою землю бомбили.

Мне не жалко лоснящихся, наглых и потных,

Опьяневших от крови безмозглых животных.

И за хворост, что брошен был в пламя пожара,

Их настигла вполне справедливая кара.

Предо мной на столе - желтизна фотографий,

Где смеются довольные асы Люфтваффе.

Это те, кто, нарушив святые законы,

Санитарные подло бомбил эшелоны.

Наши школы, больницы, дома, магазины

С их нелёгкой руки превратились в руины,

А на то, что дышало, любило, мечтало,

Были сброшены адские тонны металла.

Мне румын, итальянцев и венгров не жалко!

И плевать – было холодно им или жарко!

Все они в мою горькую землю зарыты,

Потому что убийцы должны быть убиты.

Я нарочно взвалил эту память на плечи,

Чтоб вовек не дымили в Освенциме печи.

Чтоб никто не познал, что такое – блокада,

Голод, холод и лютая ночь Ленинграда.

Кто-то будет доказывать мне со слезами:

- Мы – солдаты Германии! Нам приказали!

Вот и фото детишек, и крестик на теле.

Мы в России нечаянно! Мы не хотели!

Пусть они будут клясться, больны и плешивы.

Только я им не верю! Их слёзы фальшивы!

Их потомки забудут войны «ароматы»

И с готовностью в руки возьмут автоматы.

Нам, увы, не вернуть наших жертв миллионы.

Перед нами незримо проходят колонны.

От начала войны до Девятого Мая

В наши души стучит эта бездна немая.

Не осталось живого, поистине, места

От Мурманска до Крыма, от Волги до Бреста.

На полях, где гуляли незваные гости,

До сих пор мы находим солдатские кости.

Между нами и Западом пропасть бездонна.

Но Россия не мстит никогда побеждённым.

Не тревожьте вы Имя Господнее всуе!

С мертвецами наш гордый народ не воюет.

Мне не жалко погибших немецких солдат.

Их порочные души отправились в ад.

Не зовите меня в Бундестаг! Не поеду!

И не буду прощенья просить за Победу!

Константин Фролов-Крымский

https://stihi.ru/2017/11/29/11298

9 мая 1945 года. Фотографии из архива РИА Новости: Белая берёза

Я помню ранило березу

Осколком бомбы не заре.

Студенный сок бежал, как слезы

По изувеченной коре.

За лесом пушки грохотали,

Клубился дым пороховой,

Но мы Столицу отстояли,

Спасли березу под Москвой.

И рано раненько весною,

Береза белая опять

Оделась новою листвою

И стала землю украшать.

И с той поры на все угрозы

Мы неизменно говорим:

Родную белую березу

В обиду больше не дадим.

Сергей Васильев (1911 - 1975)

- советский поэт и журналист, военный корреспондент.

Картина Михаила Кугача «После войны», 1980 год

День Победы глазами художников Студии М.Б.Грекова: Проект "10 песен Победы"